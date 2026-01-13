Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş

11:00

Rapid ar putea să îl piardă pe Alex Dobre în această perioadă de mercato, după ce giuleștenii au primit o ofertă pentru jucătorul de 27 de ani. Echipa interesată de serviciile fotbalistului de bandă este Maccabi Haifa, formație aflată pe locul 4 în campionatul din Israel. Alex Dobre a fost unul dintre cei mai buni