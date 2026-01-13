CFR Cluj îl transferă şi pe Otto Hindrich. Unde pleacă portarul
Antena Sport, 13 ianuarie 2026 08:50
CFR Cluj se schimbă din temelii în această iarnă, iar ardelenii pregătesc o nouă plecare. De această dată este vorba de Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, care ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani) în următoarele zile. Hindrich ar urma să se transfere în Polonia, la Legia
• • •
Acum 5 minute
09:10
A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin” # Antena Sport
Alvaro Benito ştie care e marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid. Fostul jucător al "galacticilor" este de părere că antrenorul spaniol nu a reuşit să-şi implementeze toate ideile, în timpul mandatului său la trupa de pe Bernabeu. Real Madrid a anunţat că Xabi Alonso nu va mai
Acum 30 minute
08:50
08:50
PSG, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată luni din Cupa Franţei la fotbal, în şaisprezecimile de finală, fiind învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de rivala locală Paris FC, care revenit în Ligue 1 în acest sezon, după o aşteptare de 46 de ani. Oaspeţii au înscris golul victoriei în repriza secundă
Acum o oră
08:40
Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: “Nu a fost pus în dificultate” # Antena Sport
Celta Vigo a obţinut o nouă victorie importantă în La Liga, cu Ionuţ Radu titular. Trupa portarului român a învins-o la limită pe Valencia, scor 1-0, în etapa a 19-a a campionatului spaniol. Unicul gol al partidei a fost marcat de Marcos Alonso, în minutul 88, din penalty. Graţie acestui succes, Celta Vigo şi-a consolidat
08:30
FCSB vrea să transfere un fotbalist cu experienţă în Champions League. Cu ce echipe se bate pentru el # Antena Sport
FCSB vrea să tranfere un fotbalist cu experienţă europeană. Este vorba de israelianul Ofri Arad, fotbalist ajuns pe lista bucureştenilor la propunerea lui Florin Cernat, actualul director sportiv al campioanei. Fotbalistul de 27 de ani are șase meciuri în acest sezon la Kairat Almaty şi se poate lăuda cu meciuri în Champions League, şi chiar
08:20
Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB, după ofertele primite. Agentul a dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Agentul lui Florin Tănas a făcut anunţul despre viitorul atacantului de 31 de ani, după ofertele primite. Florin Vulturar a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor va continua la FCSB şi în a doua parte a sezonului. Gigi Becali dezvăluia, la finalul anului trecut, faptul că o formaţie din China l-a ofertat pe Florin Tănase. Jucătorul ar
Acum 12 ore
00:10
Edi Iordănescu, “săgeţi” către Mircea Lucescu: “Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) a susţinut că România a pierdut "foarte rapid și de nepermis încrederea" în preliminariile World Cup 2026. Sub conducerea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), tricolorii s-au clasat pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, în urma Austriei, care merge la Mondial şi a Bosniei, care
12 ianuarie 2026
23:30
Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a lămurit definitiv subiectul unei posibile veniri a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) în Giuleşti. Angelescu a spus că nu se pune problema ca Stanciu să ajungă la Rapid. Potrivit lui Angelescu, lucrurile stau similar şi în ceea ce îl priveşte pe Olimpiu Moruţan (26 de ani). Angelescu:
23:30
Basarab Panduru, avertisment dur pentru doi tricolori înainte de barajul cu Turcia: “S-ar putea să lipseşti în martie” # Antena Sport
Basarab Panduru a avut un mesaj pentru Nicolae Stanciu şi Olimpiu Moruţan, doi jucători care riscă să nu prindă echipa naţională pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, din luna martie, dacă nu rezolvă problemele cu care se confruntă în acest moment. Nicolae Stanciu nu s-a impus la Genoa şi prinde
22:50
Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu! # Antena Sport
Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de Real Madrid. Mutarea a fost una surprinzătoare inclusiv pentru jucătorii Realului, care ar fi aflat de decizia lui Florentino Perez (78 de ani) din presă. Plecarea lui Xabi Alonso e una costisitoare pentru Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a achitat 15 milioane de euro
22:30
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” # Antena Sport
Alain Orsoni (71 de ani), fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni. El a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale. Orsoni a fost împuşcat de un lunetist. Fostul lider naţionalist a murit chiar în cimitir, în ciuda
21:50
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol # Antena Sport
Kylian Mbappe (27 de ani) a reacţionat după demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani) de pe banca lui Real Madrid. Superstarul francez, care l-a sfidat pe Xabi Alonso după ce Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei contra lui FC Barcelona, a avut un mesaj special pentru antrenorul demis. Kylian Mbappe, mesaj pentru Xabi Alonso
21:50
Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso # Antena Sport
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid, după înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei, în faţa Barcelonei, scor 2-3. La mai puţin de 24 de ore de la fluierul final, madrilenii au anunţat printr-un comunicat că fostul mijlocaş nu va mai continua pe banca echipei. Imediat după acest anunţ, Real Madrid a dezvăluit
21:50
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan # Antena Sport
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Cagliari, în etapa a 20-a a campionatului Italiei. Este victoria la cel mai mare scor înregistrată de Genoa în acest sezon de Serie A. Golurile au fost marcate de Colombo (7), Frendrup (75) şi Ostigard (78). Genoa,
21:10
Jurnal Antena Sport | Kopic îl păstrează la Dinamo pe Eissat cel mic, pe care l-a testat în Antalya # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Kopic îl păstrează la Dinamo pe Eissat cel mic, pe care l-a testat în Antalya appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Gemenele dau lovitura appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Bîrligea e convins că tot FCSB-ul va lua titlul appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex Dobre appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Care pe care şi în amicale appeared first on Antena Sport.
20:50
Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a ieşit la rampă în prima repriză a meciului dintre Al Hilal şi Al Nassr. Starul portughez, care va împlini luna viitoare 41 de ani, a deschis scorul în derby-ul din etapa cu numărul 15 din Arabia Saudită. Al Hilal, echipa de pe primul loc, antrenată de Simone Inzaghi, fostul antrenor de la
20:50
Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon # Antena Sport
Alvaro Arbeloa (42 de ani) a fost promovat de Florentino Perez (78 de ani) la prima echipă a lui Real Madrid după ce Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis. Arbeloa vine de la echipa a doua a lui Real Madrid, Real Madrid Castilla. În cele 19 meciuri în care a stat pe banca
20:20
Rapid, foarte aproape de un nou transfer! Angelescu: “Sper să definitivăm”! Câţi jucători mai vor giuleştenii # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că giuleştenii sunt aproape de rezolvarea transferului lui Robert Sălceanu (21 de ani), jucătorul Petrolului. În afară de Sălceanu, Rapid vrea alţi doi jucători. Giuleştenii vor să se întârească, sperând să se lupte pentru titlu în acest sezon. Rapid e momentan pe 2 în Liga 1, cu
Acum 24 ore
19:50
“Pariul nu a dat roade” Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso! # Antena Sport
Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de către conducerea lui Real Madrid. Rezilierea s-a produs "amiabil", a anunţat clubul madrilen, dar presa spaniolă a insistat că preşedintele Florentino Perez a decis să îl demită pe antrenorul spaniol. Real Madrid a pierdut, 2-3, finala Supercupei Spaniei, disputată împotriva rivalei istorice, Barcelona. Alonso o lasă
19:40
Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată # Antena Sport
Michael Carrick (44 de ani) va fi noul antrenor al lui Manchester United. Numirea va fi oficializată în această săptămână, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano. Michael Carrick a mai avut o perioadă de trei meciuri ca antrenor interimar al lui Manchester United, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer în 2021. Michael Carrick va fi
19:30
Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine îi va lua locul pe bancă # Antena Sport
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. La mai puţin 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei, madrilenii au decis să renunţe la serviciile antrenorului de 44 de ani. "Real Madrid anunţă că s-a ajuns la o înţelegere de comun acord între club şi Xabi Alonso,
18:40
FC Hermannstadt a scăpat de interdicţia la transferuri! Formaţia sibiană a făcut anunţul pe paginile oficiale de socializare. Formaţia antrenată de Dorinel Munteanu (57 de ani) este pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 13 puncte după 21 de etape disputate. Sibienii au doar două puncte peste "lanterna" Metaloglobus. Hermannstadt a scăpat de interdicţia
18:30
Xabi Alonso, sfidat de Kylian Mbappe! Au apărut imaginile care arată că spaniolul a pierdut vestiarul lui Real Madrid # Antena Sport
Real Madrid a pierdut finala Supercupei Spaniei în faţa marii rivale Barcelona, scor 2-3. Pentru al doilea an la rând, catalanii s-au impus în faţa echipei de pe Bernabeu, în competiţia care se desfăşoară în Arabia Saudită. După fluierul final, jucătorii lui Real Madrid au dezamăgit, după ce nu au rămas la festivitatea de premiere
18:10
Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat pe aeroport, la întoarcerea "câinilor" din cantonamentul din Antalya, de ce nu vin jucători la Dinamo, în condiţiile în care tot apar nume vehiculate. Kopic a răspuns că au apărut în presă şi nume de jucători cu care Dinamo nu a negociat. Zeljko Kopic: "Nu putem vorbi
17:50
Mirel Rădoi s-a despărţit în această toamnă de Universitatea Craiova, iar de atunci este liber de contract. La începutul acestui an, în Arabia Saudită s-a scris că fostul selecţioner s-ar fi înţeles cu Al-Najma, dar această mutare nu s-a concretizat. În cele din urmă, Al-Najma a decis să continue pe mâna lui Mario Silva, cel
17:40
“Dezastru” Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui! # Antena Sport
Juan Martin del Potro (37 de ani) s-a trezit fără 24 de milioane de lire sterline (aproape 28 de milioane de euro) după ce de finanţele lui s-a ocupat tatăl lui, Daniel del Potro. Tatăl lui Juan Martin del Potro, Daniel, a decedat în 2021. Daniel del Potro a folosit banii câştigaţi de fiul lui
17:20
S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: “Nimic altceva!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a auzit declaraţiile lui Andrei Coubiş, noul jucător al celor de la U Cluj. Tânărul de 22 de ani a semnat cu "şepcile roşii" şi a anunţat că îşi doreşte să fie convocat la echipa naţională a României, chiar dacă, în trecut, el a refuzat convocările la echipa de tineret, fiind în acel
17:00
Alex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament # Antena Sport
Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals, a atins borna de 20 goluri într-un sezon, pentru a 21-a oară în cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), duminică seara, în cursul meciului pierdut în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei Nshville Predators. Ovechkin l-a depăşit cu această ocazie pe Ron
16:50
Pe as.ro găsești cele mai tari știri ale zilei de 12 ianurie, de la oferta primită de Rapid pentru Alex Dobre până la ce a surprins Lamine Yamal în vestiarul Barcelonei după triumful din Supercupa Spaniei. 1. Ofertă pentru Dobre Alex Dobre poate pleca de la Rapid în această iarnă. Vedeta giuleștenilor e dorită de
16:40
Ce face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994 # Antena Sport
Kennet Andersson rămâne „bau-baul" fotbalului românesc. Pe 10 iulie 1994, la San Francisco, fostul atacant suedez a îngropat visul „tricolorilor" de a juca în semifinalele Cupei Mondiale. Andersson a egalat la doi în minutul 115
16:40
Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat” # Antena Sport
Diego Simeone a fost în centrul atenţiei la semifinala Supercupei Spaniei dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, de joi seară. Madrilenii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care antrenorul argentinian a intrat în conflict cu Vinicius, vedeta formaţiei de pe Bernabeu. Imediat după pauză, atunci când stătea să înceapă repriza a doua, Simeone s-a […] The post Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat” appeared first on Antena Sport.
16:30
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre situaţia lui Denis Alibec (35 de ani) şi cea a lui Dennis Politic (25 de ani). Cei doi jucători au fost criticaţi de patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), în acest sezon. Mihai Stoica a precizat că cei […] The post Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic appeared first on Antena Sport.
16:30
În ultimii ani, segmentul auto dedicat modelelor business a început să capete o vizibilitate tot mai mare în traficul urban și extraurban. Mașinile orientate spre confort, rafinament și performanță atrag atenția șoferilor care își doresc mai mult decât un mijloc de transport. Ele devin un instrument de lucru, o extensie a stilului profesional și totodată […] The post (P) De ce modelele business devin tot mai vizibile pe șosele appeared first on Antena Sport.
16:00
“Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față”. Daniel Bîrligea, “înțepături” către rivalele FCSB-ului # Antena Sport
Daniel Bîrligea a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizată în Antalya despre șansele echipei sale de a prinde play-off-ul și de a se lupta la titlu. Atacantul de la FCSB a avut inclusiv o declarație care poate fi interpretată drept arogantă de marile rivale atunci când a spus că nicio echipă nu a […] The post “Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față”. Daniel Bîrligea, “înțepături” către rivalele FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
15:10
Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică # Antena Sport
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, vrea să dea o lovitură pe plan financiar, în contextul în care a decis să investească o sumă într-un proiect imobiliar din București. Antrenorul de 56 de ani a realizat un parteneriat alături de alți asociați pentru a dezvolta un ansamblu rezidențial în cartierul Obor. Cosmin Olăroiu este unul […] The post Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică appeared first on Antena Sport.
14:50
Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1 # Antena Sport
Clubul de fotbal Oţelul Galaţi a anunţat luni pe site-ul său oficial transferul lui Luan Campos, atacant brazilian care a evoluat până în luna noiembrie a anului trecut la Sivasspor, grupare din eşalonul secund al Turciei. “SC Oţelul Galaţi şi atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Noul […] The post Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
14:00
Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, potrivit site-ului WTA. Cîrstea, care reuşise să intre pe tabloul principal, după victorii în calificări contra norvegiencei Ulrikke Eikeri şi a uzbecei Kamila Rahimova, urma să joace […] The post Sorana Cîrstea, OUT de la Adelaide. Românca s-a retras după o accidentare la gleznă appeared first on Antena Sport.
13:40
“Discuții avansate”. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre presupusa sa revenire pe banca unei echipe, în contextul în care a fost asociat cu o posibilă mutare la Al-Shabab, în Arabia Saudită. Fostul selecționer a admis că este în tratative cu un club din Golf fără să îi dea numele și nu […] The post “Discuții avansate”. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat appeared first on Antena Sport.
13:10
Marius Șumudică a spus totul despre scandalul de la debutul la Al-Okhdood: “I-am spus asta” # Antena Sport
Marius Șumudică a fost implicat într-un moment tensionat la primul său meci pe banca celor de la Al-Okhdood, când a intrat într-un dialog cu atacantul celor de la Al-Ahli, Ivan Toney. În urmă cu puțin timp, tehnicianul de 54 de ani a oferit detalii legate de cum a decurs totul la finalul meciului pierdut de […] The post Marius Șumudică a spus totul despre scandalul de la debutul la Al-Okhdood: “I-am spus asta” appeared first on Antena Sport.
12:40
Mihai Stoica, tranșant. Ce se întâmplă cu viitorul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre situația transferurilor de la echipa sa. Dacă în urmă cu o zi a dat detalii despre cine ar mai putea veni la club, oficialul a făcut acum dezvăluiri legate de jucătorii despre care au apărut zvonuri […] The post Mihai Stoica, tranșant. Ce se întâmplă cu viitorul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu la FCSB appeared first on Antena Sport.
12:10
Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs # Antena Sport
Minnesota Timberwolves a obținut o victorie dramatică în fața celor de la San Antonio Spurs, la capătul unui meci disputat în NBA în noaptea dinspre duminică spre luni. Formația lui Anthony Edwards a fost condusă pe tot parcursul meciului, însă a revenit pe final și a câștigat grație superstarului lor de 24 de ani. San […] The post Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs appeared first on Antena Sport.
11:40
Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale # Antena Sport
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a declarat după succesul cu Real Madrid din finala Supercupei Spaniei la fotbal că este foarte mândru de jucătorii săi care au obţinut victoria în “stilul Barca”, scrie EFE. Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 […] The post Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale appeared first on Antena Sport.
11:00
Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova # Antena Sport
Jaqueline Cristian a oferit o primă reacţie după una dintre cele mai importante victorii ale carierei, 6-4, 6-4 cu Ekaterina Alexandrova, în primul tur de la Adelaide. În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea din meciul dintre australianca Daria Kasatkina şi elena Maria Sakkari. Şi românca e deja cu gândul la următorul meci şi […] The post Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova appeared first on Antena Sport.
11:00
Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii # Antena Sport
Rapid ar putea să îl piardă pe Alex Dobre în această perioadă de mercato, după ce giuleștenii au primit o ofertă pentru jucătorul de 27 de ani. Echipa interesată de serviciile fotbalistului de bandă este Maccabi Haifa, formație aflată pe locul 4 în campionatul din Israel. Alex Dobre a fost unul dintre cei mai buni […] The post Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii appeared first on Antena Sport.
