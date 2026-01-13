Singurul mare oraș unde prețurile locuințelor sunt încă sub 2.000 de euro. Care sunt prețurile în București, Constanța și Brașov
Economica.net, 13 ianuarie 2026 14:50
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari față de acum un an și doar într-un singur mare oraș prețurile se află încă sub pragul de 2.000 de euro/mp util.
Acum 5 minute
15:30
Patru petroliere au fost lovite de drone lângă terminalul petrolier CPC din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră # Economica.net
Patru tancuri petroliere au fost lovite de drone neidentificate marți în Marea Neagră, în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC) de pe coasta rusă, de unde urmau să încarce țiței din Kazahstan, au declarat opt surse pentru Reuters.
Acum 10 minute
15:20
Marca Renault își continuă expansiunea în afara Europei prin lansarea unui nou SUV care subliniază statutul posesorului. Renault Filante are aproape 5 metri și este asamblat în Coreea de Sud pe o platformă Geely.
Acum o oră
14:50
Singurul mare oraș unde prețurile locuințelor sunt încă sub 2.000 de euro. Care sunt prețurile în București, Constanța și Brașov # Economica.net
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari față de acum un an și doar într-un singur mare oraș prețurile se află încă sub pragul de 2.000 de euro/mp util.
14:40
Ce spune China după ce Trump a anunţat că SUA vor introduce taxe vamale de 25% pentru ţările ce fac comerț cu Iran # Economica.net
China a decis marţi că-şi va apăra "cu hotărâre" interesele după anunţul preşedintelui Trump că SUA vor introduce taxe vamale de 25% pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, zguduit de un val de proteste, relatează AFP.
14:40
Consumul de energie electrică al Bucureștiului a crescut cu aproape 50% azi, pe fondul gerului și al defecțiunilor din rețeaua de termoficare # Economica.net
Consumul de energie electrică al Capitalei a fost, în dimineața acestei zile, cu 48% mai mare decât acum o săptămână, potrivit datelor firmei de distribuție Rețele Electrice, comunicate la solicitarea noastră.
Acum 2 ore
14:20
Două treimi din grupurile bancare transfrontaliere vor să-şi extindă operaţiunile- sondaj BEI # Economica.net
Două treimi din grupurile bancare transfrontaliere chestionate cu privire la planurile de viitor pe termen lung intenţionează să-şi extindă operaţiunile, arată sondajul privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE pentru a doua jumătate a anului 2025, efectuat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi prezentat marţi în cadrul Forumului CEE 2026 de la Viena.
14:10
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, susţinând, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.
14:00
Apelul Guvernului pentru „oamenii serioşi”. Oana Gheorghiu îndeamnă persoanele competente să se înscrie la selecţiile pentru consiliile de administraţie ale companiilor de stat # Economica.net
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu îi îndeamnă pe oamenii competenţi şi profesionişti să urmărească site-ul AMEPIP şi să se înscrie la procesele de selecţie pentru viitoarele consilii de administraţie ale companiilor de stat.
13:40
Alegeri cruciale în Ungaria: Scrutinul parlamentar va avea loc pentru 12 aprilie, un test dur pentru Viktor Orban # Economica.net
Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează AFP şi Reuters.
13:40
Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează Xinhua.
Acum 4 ore
13:30
Ciprian Ciucu: “La început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”. Noul primar arată cum a împărțit puținii bani de acum, anunșă reforme, și cere un pact pentru București cu toate forțele politice # Economica.net
Primarul nou ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că, în lipsa unui buget aprobat pentru acest an, Primăria are la dispoziție foarte puțini bani. Ciucu arată cum a împărțit banii, spune că va anunța un program de reforme în martie și cere un pact pentru București cu toate forțele politice.
13:30
Haos în Europa – Vremea rea închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga # Economica.net
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.
13:00
Ninsorile din ultimele doua saptamani, mult mai insemnate cantitativ decat in ultimii ani, au facut ca materialele antiderapante cumparate de drumarii din intreaga tara sa se epuizeze mai rapid decat s-ar fi asteptat.
12:50
Ucraina – Americanii de la Dobra Lithium Holdings au obţinut drepturile de dezvoltare a unor importante zăcăminte de litiu din centrul Ucrainei # Economica.net
Un grup de investiţii cu legături cu SUA a obţinut drepturile de a dezvolta depozitul de litiu Dobra din Ucraina, un test pentru atragerea de capital occidental într-o economie ce încearcă să adâncească relaţiile cu Washington, au anunţat luni autorităţile de la Kiev, transmite Reuters.
12:50
Action, lanţ de magazine cu preţuri mici, cu 1.500 de produse sub 5 lei, deschide al şaptea magazin din România # Economica.net
Action, retailerul olandez de tip discount (cu preţuri mici) pentru produse nealimentare, va deschide un magazin la Râmnicu Vâlcea, joi, 15 ianuarie, potrivit unui comunicat remis Economica.net. Acesta va fi al șaptelea magazin pe care compania olandeză îl deţine în ţara noastră.
12:30
Hisense alege Polonia pentru hub-ul său de piese de schimb care va deservi Europa, Asia, Australia și America de Nord # Economica.net
Producătorul chinez Hisense deschide în Polonia un depozit dedicat pieselor de schimb utilizate în aparatele electrocasnice și electronice de larg consum, oferind servicii complete, inclusiv depozitare, preluarea comenzilor, co-ambalare și vămuire.
12:30
Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu peste 4% într-o singură zi. Până la finalul ciclului de creștere prețul aurului ar putea atinge 10.000 de dolari uncia # Economica.net
Aurul de investiții ar putea atinge 10.000 de dolari uncia la finalul clclului ascendent al prețului metalului prețios, spune Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România, Aurul s-a scumpit cu aproximativ 1,3%, depășind nivelul de 4600 de dolari, iar argintul a crescut cu aproximativ 4,1%, foarte aproape de un record istoric. Creșterea prețurilor metalelor a fost alimentată de protestele din Iran și de ancheta împotriva lui Jerome Powell, președintelui Rezervei Federale din Statele Unite, arată specialiștii Tavex.
11:50
Cât este salariul mediu în Bucureşti şi câţi angajaţi sunt în Capitală – date octombrie 2025 INS # Economica.net
Numărul salariaţilor din Capitală a ajuns, la finele lunii octombrie 2025, la 1.113.924 persoane, comparativ cu 1.101.562 persoane în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
11:40
Ce spune Biserica Ortodoxă despre proiectul pentru legalizarea prostituției. Anunţ de la Patriarhia Română # Economica.net
Patriarhia Română şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" şi "dezaprobarea" faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este "incompatibil" cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane.
Acum 6 ore
11:20
Wizz Air introduce un nou serviciu, pe care l-a testat încă de anul trecut. Fără să fie nevoie de modificări ale cabinei, compania oferă și servicii de business class.
11:20
Cum a fost în 2025 piața de fuziuni și achiziții pe segmentul serviciilor financiare în România și în lume – analiză EY # Economica.net
Activitatea de fuziuni și achiziții din România în 2025 a fost marcată de tranzacții pe piața asigurărilor, unde piața de fuziuni și achiziții s-a dublat față de 2024, arată un studiu EY. În total au fost 7 tranzacții, toate interne, iar pe toată piața de servicii financiare au fost 12 tranzacții. La nivel mondial s-au consemnat 93 de tranzacții de peste 1 miliard de dolari fiecare.
11:20
Preţul argintului a atins un nou record istoric, de peste 84 de dolari pe uncie, şi se aşteaptă depăşirea pragului de 100 de dolari în 2026, într-un moment în care cererea globală pentru argint explodează datorită utilizărilor sale în centre de date pentru AI, semiconductori, panouri solare, vehicule electrice şi infrastructură energetică, iar China decide limitarea exporturilor prin reclasificarea argintului ca material strategic, pentru care se aplică un regim de reglementare mai strict, relevă o analiză realizată de PwC România.
10:50
Premierul nipon Sanae Takaichi l-a primit marţi la Tokyo pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, ambii îndemnând la întărirea relaţiilor între ţările lor, în plină criză diplomatică dintre Japonia şi China, informează AFP.
10:40
Incendiile şi furtunile au provocat companiilor de asigurări pierderi estimate la 108 miliarde de dolari în 2025 (Munich Re) # Economica.net
Pierderile companiilor de asigurări din întreaga lume de pe urma dezastrelor naturale au scăzut anul trecut la 108 miliarde de dolari, a anunţat marţi grupul german de reasigurări Munich Re, transmite Reuters.
10:40
Prostituţie doar pe PFA, cu un singur cod CAEN. Miza e mare: un singur cod CAEN permite Fiscului urmărirea taxelor care ar urma să fie încasate de persoanele care o practică şi stabilirea de către guvern a unor taxe diferenţiate pentru acest tip de activitate în raport cu celelalte PFA-uri # Economica.net
Prostituţia ar putea fi practicată doar de către persoane fizice autorizate, sub codul CAEN 9699, care va permite Fiscului să urmărească mai eficient traseul banilor fiscalizaţi încasaţi din această activitate, dacă şi-au plătit sau nu taxele datorate, dar şi să evalueze mai uşor amploarea evaziunii din acest domeniu, reiese din analiza Economica.net asupra celui mai recent proiect de reglementare a acestei activităţi.
10:30
Criză politică în Japonia. Premierul vrea să dizolve Cmaera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate # Economica.net
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia, transmit Kyodo şi Reuters.
10:10
Dacia pregătește lansarea unui nou model electric cu dimensiuni reduse care va fi comercializat alături de Spring # Economica.net
Dacia pregătește lansarea unui al doilea model complet electric, a dezvăluit Frank Marotte, directorul global de vânzări al mărcii. Acesta va fi prezentat în al doilea trimestru din 2026.
10:00
Inteligenţă Artificială: India, invitată să se alăture unei iniţiative ale SUA care vizează asigurarea securităţii aprovizionării # Economica.net
SUA vor invita India să se alăture unui grup de ţări pe care l-au format pentru a asigura securitatea aprovizionării lor cu materiale şi tehnologii legate de inteligenţa artificială (IA), a anunţat luni ambasadorul lor la New Delhi, relatează AFP.
09:50
Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%, transmite AFP.
09:40
Agroland Business System S.A. a finalizat achiziția unui complex agro-zootehnic în județul Buzău, operat de Avirom S.R.L. Activele preluate vor fi integrate operațional în divizia Agroland Foods.
Acum 8 ore
09:30
Un gigant din industria auto închide fabrica din România. Peste 1.000 de oameni vor fi concediaţi # Economica.net
Adient EMEA, lider global în producția de scaune auto, și-a anunțat luni, 12 ianuarie 2026, intenția de a restructura operațiunile fabricii din Ploiești, județul Prahova.
09:30
Bosch a prezentat la CES habitaclul auto bazat pe AI, aplicația eBike Flow și ADNul digital Origify # Economica.net
Prezent la ediția din 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, grupul Bosch a prezentat mai multe tehnologii de ultimă oră estimând că vânzările sale de software și servicii vor depăși șase miliarde de euro.
09:20
Lege nouă | Salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare, din iunie 2026. Ce se schimbă pentru firme şi angajaţi (DIGI24.ro) # Economica.net
Din iunie 2026, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor fi obligați să aplice Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Concret, salariile nu vor mai fi negociate „în orb”: firmele vor trebui să afișeze intervalele de plată încă din anunțurile de angajare, iar angajații vor avea dreptul să afle cât câștigă colegii lor aflați pe poziții similare.
09:10
Groenlanda – Germania calmează spiritele. Ministrul de externe gemran minimizează riscul anexării de către SUA şi vede un interes comun în abordarea securităţii din zona arctică # Economica.net
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimizat luni riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a prelua vastul teritoriu autonom controlat de Danemarca, un aliat al SUA în cadrul NATO, transmite AFP.
09:00
Vânzările Toyota, cele mai mari din întreaga lume în 2025. Constructorul rămâne pe prima poziție pentru al șaselea an consecutiv # Economica.net
Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pentru anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.
08:50
Ce spune Ministrul Energiei despre sistemul electroenergetic al României în condițiile actuale de iarnă severă # Economica.net
Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme în condiţiile în care depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de 65%, a anunţat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
08:30
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 13 ianuarie # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România, pentru a doua oară la rând.
Acum 24 ore
23:20
Vlad Popescu, Norofert: Ne așteptăm ca profitabilitatea înregistrată în SUA și Brazilia să fie peste media grupului # Economica.net
„Pentru piața locală, ne așteptăm la o stabilizare și o relansare a agriculturii, context în care Norofert își va consolida prezența și cota de piață. La nivel internațional, ne așteptăm ca profitabilitatea înregistrată în SUA și Brazilia să fie peste media grupului, susținută de o structură de costuri mai eficientă”, a declarat Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație al Norofert, pentru Termene.ro.
22:20
Prima radiografie completă a pensiilor de serviciu nete din MApN: aproape jumătate dintre beneficiari iau pensie între 3.001 şi 5.000 de lei; 87 de oameni iau cel puţin 20.001 lei lunar; sub 2.200 de oameni iau pensie de până la 1.500 de lei – EXCLUSIV # Economica.net
Aproape 36.000 de pensionari din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN) încasează pensie de serviciu militară netă cuprinsă între 3.001 lei şi 5.000 de lei, adică aproape 49% din numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu din MApN, fără să luăm în calcul şi numărul magistraţilor militari, arată prima radiografie completă şi detaliată, realizată de Economica.net, asupra pensiilor de serviciu din MApN, efectiv încasate în octombrie 2025. Analiza Economica.net surprinde inclusiv modificările aduse pensiilor de serviciu militare, de sub cupola MApN, prin Legea 141 din 2025, prin care se reţine CASS din pensiile care depăşesc 3.000 de lei, pentru partea de pensie care depăşeşte acest prag.
22:20
Economia globală, modelată de AI: cum își vor împărți SUA și China influența asupra lumii în 2026. Predicții MIT # Economica.net
Inteligența artificială va rămâne și în 2026 un teren de confruntare politică și economică, atât în SUA, cât și la nivel global. În paralel, adopția pe scară largă a tehnologiilor generative transformă deja industrii întregi, în special comerțul online, unde chatboții devin rapid „asistenți de cumpărături” permanenți și autonomi, cu potențialul de a muta trilioane de dolari în următorul deceniu, arată o analiză a publicației MIT Technology Review.
22:10
Diana Buzoianu a sesizat ANI cu privire la un posibil conflict de interere a unui director din cadrul Romsilva, caz semnalat de BEI # Economica.net
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, luni, că a sesizat Agenţia Naţională de Integritate (ANI) într-un nou potenţial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiţii (BEI), în care ar fi implicat Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcţiei Silvice Vâlcea, transmite Agerpres.
22:10
Parcurile eoliene care vor fi finalizate în anul 2026 în România. Vor fi aproape 500 MW nou-instalați, cine pune noile turbine # Economica.net
Mai multe parcuri eoliene de mari dimenisuni, începute în trecut, ar urma să fie finalizate în acest an. Doar socotind proiectele identificate de noi, la finalul anului vom avea în plus spre 500 MW nou-instalați în eolian.
22:10
Jumbo, retailerul grec de jucării, a avut un decembrie pe minus în România, țara care a performat cel mai slab în 2025 # Economica.net
România, a doua cea mai mare piață din punct de vedere al numărului de magazine pentru retailerul de jucării și produse pentru casă Jumbo, a generat anul trecut cea mai redusă creștere pentru companie. În decembrie, vânzările chiar au scăzut față de perioada similară a lui 2024.
22:10
Premieră în retail. Kaufland va trece anul acesta de borna de 200 de magazine, prag pe care și-l dorea din 2025 # Economica.net
Retailerul german Kaufland, numărul doi pe piața comerțului alimentar după cifra de afaceri, va ajunge anul acesta la o rețea de 200 de hipermarketuri, prag despre care managementul companiei vorbea încă din 2023 când opera 171 de unități. Noua ținta este ca până în 2030 sigla Kaufland să fie pusă pe 250 de magazine din România și Republica Moldova unde sunt nouă Kaufland.
22:00
Reforma justiției este adesea discutată ca un exercițiu tehnic, rezervat profesioniștilor sistemului. În realitate, justiția nu este o enclavă autonomă, ci o politică publică fundamentală, cu efecte directe asupra vieții sociale, economice și civice. Atunci când reforma este concepută exclusiv din interiorul sistemului, riscul major este acela de a pierde din vedere scopul său real: cetățeanul.
22:00
Bursa de la București a închis în creștere pe aproape toți indicii ședința de tranzacționare de luni, cu un rulaj de aproape 170 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis cu creşteri de peste 2% pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 169,63 de milioane de lei (33,33 de milioane de euro), în creştere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 133,34 de milioane de lei (26,20 de milioane de euro).
21:50
Curtea de Conturi Europeană a emis avize pentru crearea Fondului european pentru competitivitate și a programului Orizont Europa # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a emis, luni, două avize cu privire la propunerile legislative ale Comisiei Europene de încurajare a competitivităţii, a cercetării şi a inovării în UE prin intermediul Fondului european pentru competitivitate şi al programului Orizont Europa, informează un comunicat de presă al ECA, transmite Agerpres.
21:40
Statele Unite ale Americii au revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, a anunţat luni Departamentul de Stat, cifră record în doar un an de mandat, transmite AFP, relatează Agerpres.
21:20
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Pentru a nu risca avarii în lanţ, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea. Încărcarea la parametri optimi ar fi deteriorat echipamentele # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta situaţia ELCEN şi Termoenergetica precum şi cea a sistemului de termoficare, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru această perioadă, relatează Agerpres.
21:10
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: „Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel a ajuns în Portul Constanța. Vor fi necesare aproape 100 de transporturi pentru mutarea sa FOTO # Economica.net
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns noaptea trecută în Portul Constanța, informează luni seara secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
