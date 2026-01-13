Cât este salariul mediu în Bucureşti şi câţi angajaţi sunt în Capitală – date octombrie 2025 INS
Economica.net, 13 ianuarie 2026 11:50
Numărul salariaţilor din Capitală a ajuns, la finele lunii octombrie 2025, la 1.113.924 persoane, comparativ cu 1.101.562 persoane în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Ce spune Biserica Ortodoxă despre proiectul pentru legalizarea prostituției. Anunţ de la Patriarhia Română # Economica.net
Patriarhia Română şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" şi "dezaprobarea" faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este "incompatibil" cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane.
11:20
Wizz Air introduce un nou serviciu, pe care l-a testat încă de anul trecut. Fără să fie nevoie de modificări ale cabinei, compania oferă și servicii de business class.
11:20
Cum a fost în 2025 piața de fuziuni și achiziții pe segmentul serviciilor financiare în România și în lume – analiză EY # Economica.net
Activitatea de fuziuni și achiziții din România în 2025 a fost marcată de tranzacții pe piața asigurărilor, unde piața de fuziuni și achiziții s-a dublat față de 2024, arată un studiu EY. În total au fost 7 tranzacții, toate interne, iar pe toată piața de servicii financiare au fost 12 tranzacții. La nivel mondial s-au consemnat 93 de tranzacții de peste 1 miliard de dolari fiecare.
11:20
Preţul argintului a atins un nou record istoric, de peste 84 de dolari pe uncie, şi se aşteaptă depăşirea pragului de 100 de dolari în 2026, într-un moment în care cererea globală pentru argint explodează datorită utilizărilor sale în centre de date pentru AI, semiconductori, panouri solare, vehicule electrice şi infrastructură energetică, iar China decide limitarea exporturilor prin reclasificarea argintului ca material strategic, pentru care se aplică un regim de reglementare mai strict, relevă o analiză realizată de PwC România.
Acum 2 ore
10:50
Premierul nipon Sanae Takaichi l-a primit marţi la Tokyo pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, ambii îndemnând la întărirea relaţiilor între ţările lor, în plină criză diplomatică dintre Japonia şi China, informează AFP.
10:40
Incendiile şi furtunile au provocat companiilor de asigurări pierderi estimate la 108 miliarde de dolari în 2025 (Munich Re) # Economica.net
Pierderile companiilor de asigurări din întreaga lume de pe urma dezastrelor naturale au scăzut anul trecut la 108 miliarde de dolari, a anunţat marţi grupul german de reasigurări Munich Re, transmite Reuters.
10:40
Prostituţie doar pe PFA, cu un singur cod CAEN. Miza e mare: un singur cod CAEN permite Fiscului urmărirea taxelor care ar urma să fie încasate de persoanele care o practică şi stabilirea de către guvern a unor taxe diferenţiate pentru acest tip de activitate în raport cu celelalte PFA-uri # Economica.net
Prostituţia ar putea fi practicată doar de către persoane fizice autorizate, sub codul CAEN 9699, care va permite Fiscului să urmărească mai eficient traseul banilor fiscalizaţi încasaţi din această activitate, dacă şi-au plătit sau nu taxele datorate, dar şi să evalueze mai uşor amploarea evaziunii din acest domeniu, reiese din analiza Economica.net asupra celui mai recent proiect de reglementare a acestei activităţi.
10:30
Criză politică în Japonia. Premierul vrea să dizolve Cmaera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate # Economica.net
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia, transmit Kyodo şi Reuters.
Acum 4 ore
10:10
Dacia pregătește lansarea unui nou model electric cu dimensiuni reduse care va fi comercializat alături de Spring # Economica.net
Dacia pregătește lansarea unui al doilea model complet electric, a dezvăluit Frank Marotte, directorul global de vânzări al mărcii. Acesta va fi prezentat în al doilea trimestru din 2026.
10:00
Inteligenţă Artificială: India, invitată să se alăture unei iniţiative ale SUA care vizează asigurarea securităţii aprovizionării # Economica.net
SUA vor invita India să se alăture unui grup de ţări pe care l-au format pentru a asigura securitatea aprovizionării lor cu materiale şi tehnologii legate de inteligenţa artificială (IA), a anunţat luni ambasadorul lor la New Delhi, relatează AFP.
09:50
Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%, transmite AFP.
09:40
Agroland Business System S.A. a finalizat achiziția unui complex agro-zootehnic în județul Buzău, operat de Avirom S.R.L. Activele preluate vor fi integrate operațional în divizia Agroland Foods.
09:30
Un gigant din industria auto închide fabrica din România. Peste 1.000 de oameni vor fi concediaţi # Economica.net
Adient EMEA, lider global în producția de scaune auto, și-a anunțat luni, 12 ianuarie 2026, intenția de a restructura operațiunile fabricii din Ploiești, județul Prahova.
09:30
Bosch a prezentat la CES habitaclul auto bazat pe AI, aplicația eBike Flow și ADNul digital Origify # Economica.net
Prezent la ediția din 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, grupul Bosch a prezentat mai multe tehnologii de ultimă oră estimând că vânzările sale de software și servicii vor depăși șase miliarde de euro.
09:20
Lege nouă | Salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare, din iunie 2026. Ce se schimbă pentru firme şi angajaţi (DIGI24.ro) # Economica.net
Din iunie 2026, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor fi obligați să aplice Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Concret, salariile nu vor mai fi negociate „în orb”: firmele vor trebui să afișeze intervalele de plată încă din anunțurile de angajare, iar angajații vor avea dreptul să afle cât câștigă colegii lor aflați pe poziții similare.
09:10
Groenlanda – Germania calmează spiritele. Ministrul de externe gemran minimizează riscul anexării de către SUA şi vede un interes comun în abordarea securităţii din zona arctică # Economica.net
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimizat luni riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a prelua vastul teritoriu autonom controlat de Danemarca, un aliat al SUA în cadrul NATO, transmite AFP.
09:00
Vânzările Toyota, cele mai mari din întreaga lume în 2025. Constructorul rămâne pe prima poziție pentru al șaselea an consecutiv # Economica.net
Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pentru anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.
08:50
Ce spune Ministrul Energiei despre sistemul electroenergetic al României în condițiile actuale de iarnă severă # Economica.net
Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme în condiţiile în care depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de 65%, a anunţat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
08:30
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 13 ianuarie # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România, pentru a doua oară la rând.
Acum 12 ore
23:20
Vlad Popescu, Norofert: Ne așteptăm ca profitabilitatea înregistrată în SUA și Brazilia să fie peste media grupului # Economica.net
„Pentru piața locală, ne așteptăm la o stabilizare și o relansare a agriculturii, context în care Norofert își va consolida prezența și cota de piață. La nivel internațional, ne așteptăm ca profitabilitatea înregistrată în SUA și Brazilia să fie peste media grupului, susținută de o structură de costuri mai eficientă”, a declarat Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație al Norofert, pentru Termene.ro.
Acum 24 ore
22:20
Prima radiografie completă a pensiilor de serviciu nete din MApN: aproape jumătate dintre beneficiari iau pensie între 3.001 şi 5.000 de lei; 87 de oameni iau cel puţin 20.001 lei lunar; sub 2.200 de oameni iau pensie de până la 1.500 de lei – EXCLUSIV # Economica.net
Aproape 36.000 de pensionari din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN) încasează pensie de serviciu militară netă cuprinsă între 3.001 lei şi 5.000 de lei, adică aproape 49% din numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu din MApN, fără să luăm în calcul şi numărul magistraţilor militari, arată prima radiografie completă şi detaliată, realizată de Economica.net, asupra pensiilor de serviciu din MApN, efectiv încasate în octombrie 2025. Analiza Economica.net surprinde inclusiv modificările aduse pensiilor de serviciu militare, de sub cupola MApN, prin Legea 141 din 2025, prin care se reţine CASS din pensiile care depăşesc 3.000 de lei, pentru partea de pensie care depăşeşte acest prag.
22:20
Economia globală, modelată de AI: cum își vor împărți SUA și China influența asupra lumii în 2026. Predicții MIT # Economica.net
Inteligența artificială va rămâne și în 2026 un teren de confruntare politică și economică, atât în SUA, cât și la nivel global. În paralel, adopția pe scară largă a tehnologiilor generative transformă deja industrii întregi, în special comerțul online, unde chatboții devin rapid „asistenți de cumpărături” permanenți și autonomi, cu potențialul de a muta trilioane de dolari în următorul deceniu, arată o analiză a publicației MIT Technology Review.
22:10
Diana Buzoianu a sesizat ANI cu privire la un posibil conflict de interere a unui director din cadrul Romsilva, caz semnalat de BEI # Economica.net
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, luni, că a sesizat Agenţia Naţională de Integritate (ANI) într-un nou potenţial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiţii (BEI), în care ar fi implicat Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcţiei Silvice Vâlcea, transmite Agerpres.
22:10
Parcurile eoliene care vor fi finalizate în anul 2026 în România. Vor fi aproape 500 MW nou-instalați, cine pune noile turbine # Economica.net
Mai multe parcuri eoliene de mari dimenisuni, începute în trecut, ar urma să fie finalizate în acest an. Doar socotind proiectele identificate de noi, la finalul anului vom avea în plus spre 500 MW nou-instalați în eolian.
22:10
Jumbo, retailerul grec de jucării, a avut un decembrie pe minus în România, țara care a performat cel mai slab în 2025 # Economica.net
România, a doua cea mai mare piață din punct de vedere al numărului de magazine pentru retailerul de jucării și produse pentru casă Jumbo, a generat anul trecut cea mai redusă creștere pentru companie. În decembrie, vânzările chiar au scăzut față de perioada similară a lui 2024.
22:10
Premieră în retail. Kaufland va trece anul acesta de borna de 200 de magazine, prag pe care și-l dorea din 2025 # Economica.net
Retailerul german Kaufland, numărul doi pe piața comerțului alimentar după cifra de afaceri, va ajunge anul acesta la o rețea de 200 de hipermarketuri, prag despre care managementul companiei vorbea încă din 2023 când opera 171 de unități. Noua ținta este ca până în 2030 sigla Kaufland să fie pusă pe 250 de magazine din România și Republica Moldova unde sunt nouă Kaufland.
22:00
Reforma justiției este adesea discutată ca un exercițiu tehnic, rezervat profesioniștilor sistemului. În realitate, justiția nu este o enclavă autonomă, ci o politică publică fundamentală, cu efecte directe asupra vieții sociale, economice și civice. Atunci când reforma este concepută exclusiv din interiorul sistemului, riscul major este acela de a pierde din vedere scopul său real: cetățeanul.
22:00
Bursa de la București a închis în creștere pe aproape toți indicii ședința de tranzacționare de luni, cu un rulaj de aproape 170 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis cu creşteri de peste 2% pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 169,63 de milioane de lei (33,33 de milioane de euro), în creştere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 133,34 de milioane de lei (26,20 de milioane de euro).
21:50
Curtea de Conturi Europeană a emis avize pentru crearea Fondului european pentru competitivitate și a programului Orizont Europa # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a emis, luni, două avize cu privire la propunerile legislative ale Comisiei Europene de încurajare a competitivităţii, a cercetării şi a inovării în UE prin intermediul Fondului european pentru competitivitate şi al programului Orizont Europa, informează un comunicat de presă al ECA, transmite Agerpres.
21:40
Statele Unite ale Americii au revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, a anunţat luni Departamentul de Stat, cifră record în doar un an de mandat, transmite AFP, relatează Agerpres.
21:20
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Pentru a nu risca avarii în lanţ, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea. Încărcarea la parametri optimi ar fi deteriorat echipamentele # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta situaţia ELCEN şi Termoenergetica precum şi cea a sistemului de termoficare, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru această perioadă, relatează Agerpres.
21:10
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: „Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel a ajuns în Portul Constanța. Vor fi necesare aproape 100 de transporturi pentru mutarea sa FOTO # Economica.net
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns noaptea trecută în Portul Constanța, informează luni seara secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
21:00
PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruţă. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conţinut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât şi consumatorilor digitali, în contextul unei pieţe media aflate într-o continuă evoluţie, scrie Pagina de Media
20:50
Somalia anulează toate acordurile încheiate cu Emiratele Arabe Unite, țară pe care o acuză că întreprinde acțiuni ostile care-i subminează suveranitatea # Economica.net
Somalia a anunţat luni că anulează toate acordurile cu Emiratele Arabe Unite (EAU), invocând "acţiuni ostile care îi subminează suveranitatea naţională", transmite AFP, relatează Agerpres.
20:30
Airbus a livrat 793 de avioane în 2025, compania reușind astfel să-și atingă obiectivul revizuit # Economica.net
Numărul de avioane livrate de Airbus a crescut cu 4% anul trecut, până la 793 de aparate, ceea ce permite Airbus să rămână cel mai mare producător mondial de avioane, în pofida recentelor probleme industriale, a anunţat luni grupul aerospaţial european, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:10
APIA: Numărul de mașini noi înmatriculate în România a crescut cu 1,6%. Autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2% din total # Economica.net
Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi, înregistrat în 2025, a fost mai mare cu 1,6% faţă de situaţia din 2024, până la 182.518 de unităţi, marjă în care autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2% din total, arată datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), transmite Agerpres.
19:10
Mercedes a rămas și mai mult în urmă față de BMW în ceea ce privește vânzarea de mașini electrice – Bloomberg # Economica.net
Producătorul auto german Mercedes-Benz Group AG a rămas şi mai mult în urma rivalului BMW AG în ceea ce priveşte vânzările de vehicule electrice, astfel că Mercedes trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult pe o serie de modele viitoare pentru a reînvia interesul pentru gama sa de vehicule plug-in, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:00
Hidroelectrica, anunț mare: bateria sa de stocare a energiei va fi gata cu un an mai devreme. Succes românesc # Economica.net
Instalația de stocare a Hidroelectrica de la parcul eolian Cruceam de 72 MWh, va fi oprerațională cu un an mai devreme față de termenul inițial. Proiectul este derulat împreună cu două companii românești: Prime Batteries și Enevo.
18:50
Negocierile pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR au început în 1999, într-un moment de maxim optimism european. Era anul adoptării euro (initial ca moneda contabilă), iar ambiția declarată a UE era să devină cea mai importantă economie a lumii.
18:40
Primăria Municipiului București anunță că a fost finalizat proiectul de construire a stației de epurare Glina # Economica.net
Primăria Capitalei a anunţat, luni, încheierea proiectului care a vizat finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta), transmite Agerpres.
18:20
Alphabet a ajuns la o capitalizare de 4.000 de miliarde de dolari și a depășit Apple ca valoare pentru prima dată din 2019 # Economica.net
Alphabet, compania mamă a Google, a ajuns luni la o capitalizare de piaţă de 4.000 de miliarde de dolari, deoarece concentrarea sporită pe inteligenţa artificială a risipit îndoielile investitorilor cu privire la strategia companiei şi a readus-o în prim-planul unei curse cu mize mari, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:50
Prostituția ar putea fi legalizată. 18 deputați PNL și unul de la PSD au depus un proiect la Camera Deputaților # Economica.net
Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect în Parlament ca reglementează, autorizarea și controleaxă activităților de natură sexuală, inițiativa legislativă fiind semnat de 19 aleși, majoritarea liberali, însă și un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu.
17:40
“Dry January”, luna ianuarie fără alcool: acțiunile companiilor producătoare de băuturi nealcoolice înregistrează randamente superioare # Economica.net
În timp ce mulți în întreaga lume își propun să înceapă anul fără alcool, o nouă analiză a platformei de tranzacționare și investiții eToro oferă o lectură sobră pentru producătorii de alcool cotați la bursă, întrucât investitorii continuă să se îndrepte către alternative de băuturi fără alcool. Această schimbare ajunge treptat și în Europa de Est, unde piața berii din România înregistrează o creștere rapidă a opțiunilor fără alcool, susținută de o conștientizare crescută a importanței sănătății și de lansarea de produse fără alcool de către marii producători de bere.
17:30
Maia Sandu, declarație surpriză într-un interviu cu doi jurnaliști britanici: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # Economica.net
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut.
17:30
Măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare: crește vârsta de pensionare a angajaților din Apărare și Interne, iar gărzile medicilor ar putea fi plătite în funcție de rangul spitalului # Economica.net
Instituțiile statului trebuie să-și reducă cheltuielile cu 10%, iar câteva scenarii sunt luate în calcul la ministerele Apărării, Internelor și Sănătării. Sunt vizate creșterea vârstei de pensionare, dar și plata gărzilor în funcție de rangul spitalului.
16:50
Grupul parlamentar AUR a iniţiat recent o propunere legislativă pentru sărbătorirea în România a celor 250 de ani de independenţă a SUA, sub forma "anului Americii în România".
16:50
Vitol şi Trafigura, două companii mari de trading, caută cumpărători din Asia pentru petrolul venezuelean – surse Bloomberg # Economica.net
Giganţii Vitol şi Trafigura poartă discuţii cu mari companii indiene şi chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului cu privire la posibile vânzări de ţiţei venezuelean, la câteva zile după ce aceste companmii din industria de trading au obţinut aprobarea preliminară din partea guvernului SUA pentru a comercializa petrol venezuelean, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
16:40
Bitcoin nu reușește să depășească pragul de 94.000 de dolari și rămâne într-un interval limitat # Economica.net
În ciuda unei creșteri a prețului săptămâna trecută, bitcoin nu a reușit să depășească pragul de 94.000 de dolari și rămâne într-un interval limitat, mișcându-se lateral si având nevoie de un catalizator.
16:40
Azomureș trimite sute de angajați în șomaj tehnic și reduce sau oprește și mentenanța combinatului chimic, 2.500 de oameni vor fi afectați. Motivul: Romgaz nu a făcut așteptata ofertă de preluare # Economica.net
Azomureș, singura platformă din România pregătită operațional pentru producția de îngrășăminte anunță astăzi o serie de măsuri operaționale determinate de incertitudinea prelungită privind aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung și de lipsa progreselor în procesul de achiziție anunțat public anterior, care implică compania de stat Romgaz, arată un comunicat de presă al Azomureș.
