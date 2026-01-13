Donald Trump va merge la Forumul Economic de la Davos însoțit de o delegație foarte numeroasă, cea mai mare din istoria participărilor președinților americani
Economica.net, 13 ianuarie 2026 17:50
Preşedintele american Donald Trump va participa săptămâna viitoare la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Alpii elveţieni, au anunţat marţi organizatorii conferinţei, într-un moment când ordinea economică şi geopolitică globală este contestată de Statele Unite, transmit agenţiile AFP, EFE şi Reuters, relatează Agerpres.
Acum 5 minute
18:20
Grupul românesc PartnerVet cumpără spitalului Brains & Bones din București, specializat în neurochirurgie şi ortopedie veterinară # Economica.net
Grupul românesc de medicină veterinară PartnerVet anunță achiziţionarea Brains & Bones, singurul spital specializat în servicii integrate de imagistică medicală avansată (CT, RMN), neurochirurgie şi ortopedie veterinară din România. Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă un puternic centru de excelenţă în imagistică, diagnostic, tratament, chirurgie şi recuperare neuro-musculo-scheletală pentru animale de companie, se menționează în comunicatul transmis de companie.
Acum 15 minute
18:10
József Váradi, CEO Wizz Air, s-a întâlnit astăzi, 13 ianuarie, cu premierul Ilie Bolojan, a anunțat guvernul într-o postare pe Facebook.
Acum 30 minute
18:00
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei a lui Daniel David, ca urmare a demisiei, transmite Agerpres.
Acum o oră
17:50
17:30
15 candidați s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de director general al „Apelor Române”, anunță Ministerul Mediului. Interviurile vor fi publicate pe YouTube # Economica.net
Un număr de 15 candidaţi s-au înscris în cursa pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), a anunţat, marţi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
17:10
Prețul gazelor naturale tranzacționate azi cu livrare mâine a sărit pragul de 200 de lei/MWh, iar volumele tranzacționate au fost semnificative, conform datelor pieței.
17:10
Văduva fostului șah al Iranului îndeamnă forțele de securitate să se alăture protestarilor și să dea jos regimul ayatollahilor # Economica.net
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de Revoluţia Islamică în 1979, a făcut apel marţi la forţele de securitate să se alăture mişcării de contestare a regimului ayatollahilor, acţiunile de stradă continuând de peste două săptămâni, relatează AFP, transmite Agerpres.
17:00
Salrom a depus un proiect pentru accesarea de fonduri europene în valoare de 180 de milioane de euro. Compania va folosi banii pentru reciclarea deșeurilor de steril de la Baia de Fier # Economica.net
Societatea Națională a Sării S.A. (SNS S.A.) a depus oficial astăzi proiectul strategic „Tailings-to-Green Baia de Fier – Recycling and Valorisation of Mining Tailings for Renewable Infrastructure” („De la deșeuri miniere la energie verde la Baia de Fier – reciclarea și valorificarea haldelor miniere pentru infrastructură regenerabilă”), în cadrul apelului „Strategic projects under the Critical Raw Materials Act (CRMA), Version 1.1”, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
16:40
România a pierdut peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale de pe urma contrabandei cu ţigări, în 2025 – estimări Novel # Economica.net
Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în noiembrie 2025 cu 3 puncte procentuale, până la 12,6% din totalul consumului, comparativ cu 9,6% în septembrie, fiind cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete înregistrat în ultimii şase ani, conform companiei de cercetare Novel.
16:30
Mihai Fifor (PSD), fost ministru al Apărării: Ideea că militarii se pensionează la 48 este o manevră abjectă de manipulare. Vârsta standard de pensionare a militarilor este de 60 de ani # Economica.net
Vârsta standard de pensionare a militarilor este în prezent, potrivit legii, de 60 de ani, a transmis, marţi, deputatul PSD Mihai Fifor, care a susţinut că "ventilarea" în spaţiul public a ideii că aceştia s-ar pensiona la 48 de ani nu este "o confuzie inocentă", ci o "manevră abjectă de manipulare", relatează Agerpres.
Acum 4 ore
16:20
România, în clubul bogaţilor. Am primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la OCDE # Economica.net
România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă.
16:10
Crizele geopolitice şi tensiunile Fed menţin aurul în centrul atenţiei. Volatilitatea întăreşte rolul metalelor ca active de refugiu – analiză XTB # Economica.net
Aurul a intrat într-o nouă etapă de creştere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate şi intrări masive în ETF-uri, combinaţia dintre incertitudini geopolitice şi tensiuni legate de independenţa Rezervei Federale readucând metalele preţioase în prim plan, afirmă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
16:00
Anunţ de la ANAF. Schimbare a Codului de procedură fiscală în domeniul eşalonării la plată # Economica.net
Sistemul de eşalonare la plată a datoriilor fiscale a fost reformat începând cu 1 ianuarie 2026, prin modificarea Codului de procedură fiscală, noile reglementări vizând reducerea tratamentelor preferenţiale şi sprijinirea disciplinei financiare, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
15:40
Feliciu Paraschiv (ANCMM) : Sunt lanțuri de magazine care se deschid încontinuu. „Dacă este cineva acolo, mă duc peste el, fac lângă el magazin, să-l mănânc, să-l „omor” # Economica.net
"Anul 2025 a fost un an mai bun decât va fi 2026. E ca în povestea aceea, când Ministerul de Finanțe spune că avem o creștere negativă. Nu știu de ce lungesc termenul de scădere. Ei nu zic scădere, avem o scădere, nu, ci avem o creștere negativă, folosesc două cuvinte ca să spună acest lucru...Cam așa se va întâmpla și la noi, anul 2025 a fost mai bun decât va fi 2026, din păcate", a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMM) din România.
15:40
Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei este sistată, temporar, ca urmare a unei avarii produse asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă.
15:30
Patru petroliere au fost lovite de drone lângă terminalul petrolier CPC din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră # Economica.net
Patru tancuri petroliere au fost lovite de drone neidentificate marți în Marea Neagră, în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC) de pe coasta rusă, de unde urmau să încarce țiței din Kazahstan, au declarat opt surse pentru Reuters.
15:20
Marca Renault își continuă expansiunea în afara Europei prin lansarea unui nou SUV care subliniază statutul posesorului. Renault Filante are aproape 5 metri și este asamblat în Coreea de Sud pe o platformă Geely.
14:50
Singurul mare oraș unde prețurile locuințelor sunt încă sub 2.000 de euro. Care sunt prețurile în București, Constanța și Brașov # Economica.net
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari față de acum un an și doar într-un singur mare oraș prețurile se află încă sub pragul de 2.000 de euro/mp util.
14:40
Ce spune China după ce Trump a anunţat că SUA vor introduce taxe vamale de 25% pentru ţările ce fac comerț cu Iran # Economica.net
China a decis marţi că-şi va apăra "cu hotărâre" interesele după anunţul preşedintelui Trump că SUA vor introduce taxe vamale de 25% pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, zguduit de un val de proteste, relatează AFP.
14:40
Consumul de energie electrică al Bucureștiului a crescut cu aproape 50% azi, pe fondul gerului și al defecțiunilor din rețeaua de termoficare # Economica.net
Consumul de energie electrică al Capitalei a fost, în dimineața acestei zile, cu 48% mai mare decât acum o săptămână, potrivit datelor firmei de distribuție Rețele Electrice, comunicate la solicitarea noastră.
Acum 6 ore
14:20
Două treimi din grupurile bancare transfrontaliere vor să-şi extindă operaţiunile- sondaj BEI # Economica.net
Două treimi din grupurile bancare transfrontaliere chestionate cu privire la planurile de viitor pe termen lung intenţionează să-şi extindă operaţiunile, arată sondajul privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE pentru a doua jumătate a anului 2025, efectuat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi prezentat marţi în cadrul Forumului CEE 2026 de la Viena.
14:10
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, susţinând, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.
14:00
Apelul Guvernului pentru „oamenii serioşi”. Oana Gheorghiu îndeamnă persoanele competente să se înscrie la selecţiile pentru consiliile de administraţie ale companiilor de stat # Economica.net
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu îi îndeamnă pe oamenii competenţi şi profesionişti să urmărească site-ul AMEPIP şi să se înscrie la procesele de selecţie pentru viitoarele consilii de administraţie ale companiilor de stat.
13:40
Alegeri cruciale în Ungaria: Scrutinul parlamentar va avea loc pentru 12 aprilie, un test dur pentru Viktor Orban # Economica.net
Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează AFP şi Reuters.
13:40
Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează Xinhua.
13:30
Ciprian Ciucu: “La început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”. Noul primar arată cum a împărțit puținii bani de acum, anunșă reforme, și cere un pact pentru București cu toate forțele politice # Economica.net
Primarul nou ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că, în lipsa unui buget aprobat pentru acest an, Primăria are la dispoziție foarte puțini bani. Ciucu arată cum a împărțit banii, spune că va anunța un program de reforme în martie și cere un pact pentru București cu toate forțele politice.
13:30
Haos în Europa – Vremea rea închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga # Economica.net
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.
13:00
Ninsorile din ultimele doua saptamani, mult mai insemnate cantitativ decat in ultimii ani, au facut ca materialele antiderapante cumparate de drumarii din intreaga tara sa se epuizeze mai rapid decat s-ar fi asteptat.
12:50
Ucraina – Americanii de la Dobra Lithium Holdings au obţinut drepturile de dezvoltare a unor importante zăcăminte de litiu din centrul Ucrainei # Economica.net
Un grup de investiţii cu legături cu SUA a obţinut drepturile de a dezvolta depozitul de litiu Dobra din Ucraina, un test pentru atragerea de capital occidental într-o economie ce încearcă să adâncească relaţiile cu Washington, au anunţat luni autorităţile de la Kiev, transmite Reuters.
12:50
Action, lanţ de magazine cu preţuri mici, cu 1.500 de produse sub 5 lei, deschide al şaptea magazin din România # Economica.net
Action, retailerul olandez de tip discount (cu preţuri mici) pentru produse nealimentare, va deschide un magazin la Râmnicu Vâlcea, joi, 15 ianuarie, potrivit unui comunicat remis Economica.net. Acesta va fi al șaptelea magazin pe care compania olandeză îl deţine în ţara noastră.
12:30
Hisense alege Polonia pentru hub-ul său de piese de schimb care va deservi Europa, Asia, Australia și America de Nord # Economica.net
Producătorul chinez Hisense deschide în Polonia un depozit dedicat pieselor de schimb utilizate în aparatele electrocasnice și electronice de larg consum, oferind servicii complete, inclusiv depozitare, preluarea comenzilor, co-ambalare și vămuire.
12:30
Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu peste 4% într-o singură zi. Până la finalul ciclului de creștere prețul aurului ar putea atinge 10.000 de dolari uncia # Economica.net
Aurul de investiții ar putea atinge 10.000 de dolari uncia la finalul clclului ascendent al prețului metalului prețios, spune Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România, Aurul s-a scumpit cu aproximativ 1,3%, depășind nivelul de 4600 de dolari, iar argintul a crescut cu aproximativ 4,1%, foarte aproape de un record istoric. Creșterea prețurilor metalelor a fost alimentată de protestele din Iran și de ancheta împotriva lui Jerome Powell, președintelui Rezervei Federale din Statele Unite, arată specialiștii Tavex.
Acum 8 ore
11:50
Cât este salariul mediu în Bucureşti şi câţi angajaţi sunt în Capitală – date octombrie 2025 INS # Economica.net
Numărul salariaţilor din Capitală a ajuns, la finele lunii octombrie 2025, la 1.113.924 persoane, comparativ cu 1.101.562 persoane în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
11:40
Ce spune Biserica Ortodoxă despre proiectul pentru legalizarea prostituției. Anunţ de la Patriarhia Română # Economica.net
Patriarhia Română şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" şi "dezaprobarea" faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este "incompatibil" cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane.
11:20
Wizz Air introduce un nou serviciu, pe care l-a testat încă de anul trecut. Fără să fie nevoie de modificări ale cabinei, compania oferă și servicii de business class.
11:20
Cum a fost în 2025 piața de fuziuni și achiziții pe segmentul serviciilor financiare în România și în lume – analiză EY # Economica.net
Activitatea de fuziuni și achiziții din România în 2025 a fost marcată de tranzacții pe piața asigurărilor, unde piața de fuziuni și achiziții s-a dublat față de 2024, arată un studiu EY. În total au fost 7 tranzacții, toate interne, iar pe toată piața de servicii financiare au fost 12 tranzacții. La nivel mondial s-au consemnat 93 de tranzacții de peste 1 miliard de dolari fiecare.
11:20
Preţul argintului a atins un nou record istoric, de peste 84 de dolari pe uncie, şi se aşteaptă depăşirea pragului de 100 de dolari în 2026, într-un moment în care cererea globală pentru argint explodează datorită utilizărilor sale în centre de date pentru AI, semiconductori, panouri solare, vehicule electrice şi infrastructură energetică, iar China decide limitarea exporturilor prin reclasificarea argintului ca material strategic, pentru care se aplică un regim de reglementare mai strict, relevă o analiză realizată de PwC România.
10:50
Premierul nipon Sanae Takaichi l-a primit marţi la Tokyo pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, ambii îndemnând la întărirea relaţiilor între ţările lor, în plină criză diplomatică dintre Japonia şi China, informează AFP.
10:40
Incendiile şi furtunile au provocat companiilor de asigurări pierderi estimate la 108 miliarde de dolari în 2025 (Munich Re) # Economica.net
Pierderile companiilor de asigurări din întreaga lume de pe urma dezastrelor naturale au scăzut anul trecut la 108 miliarde de dolari, a anunţat marţi grupul german de reasigurări Munich Re, transmite Reuters.
10:40
Prostituţie doar pe PFA, cu un singur cod CAEN. Miza e mare: un singur cod CAEN permite Fiscului urmărirea taxelor care ar urma să fie încasate de persoanele care o practică şi stabilirea de către guvern a unor taxe diferenţiate pentru acest tip de activitate în raport cu celelalte PFA-uri # Economica.net
Prostituţia ar putea fi practicată doar de către persoane fizice autorizate, sub codul CAEN 9699, care va permite Fiscului să urmărească mai eficient traseul banilor fiscalizaţi încasaţi din această activitate, dacă şi-au plătit sau nu taxele datorate, dar şi să evalueze mai uşor amploarea evaziunii din acest domeniu, reiese din analiza Economica.net asupra celui mai recent proiect de reglementare a acestei activităţi.
10:30
Criză politică în Japonia. Premierul vrea să dizolve Cmaera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate # Economica.net
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia, transmit Kyodo şi Reuters.
Acum 12 ore
10:10
Dacia pregătește lansarea unui nou model electric cu dimensiuni reduse care va fi comercializat alături de Spring # Economica.net
Dacia pregătește lansarea unui al doilea model complet electric, a dezvăluit Frank Marotte, directorul global de vânzări al mărcii. Acesta va fi prezentat în al doilea trimestru din 2026.
10:00
Inteligenţă Artificială: India, invitată să se alăture unei iniţiative ale SUA care vizează asigurarea securităţii aprovizionării # Economica.net
SUA vor invita India să se alăture unui grup de ţări pe care l-au format pentru a asigura securitatea aprovizionării lor cu materiale şi tehnologii legate de inteligenţa artificială (IA), a anunţat luni ambasadorul lor la New Delhi, relatează AFP.
09:50
Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%, transmite AFP.
09:40
Agroland Business System S.A. a finalizat achiziția unui complex agro-zootehnic în județul Buzău, operat de Avirom S.R.L. Activele preluate vor fi integrate operațional în divizia Agroland Foods.
09:30
Un gigant din industria auto închide fabrica din România. Peste 1.000 de oameni vor fi concediaţi # Economica.net
Adient EMEA, lider global în producția de scaune auto, și-a anunțat luni, 12 ianuarie 2026, intenția de a restructura operațiunile fabricii din Ploiești, județul Prahova.
09:30
Bosch a prezentat la CES habitaclul auto bazat pe AI, aplicația eBike Flow și ADNul digital Origify # Economica.net
Prezent la ediția din 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, grupul Bosch a prezentat mai multe tehnologii de ultimă oră estimând că vânzările sale de software și servicii vor depăși șase miliarde de euro.
09:20
Lege nouă | Salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare, din iunie 2026. Ce se schimbă pentru firme şi angajaţi (DIGI24.ro) # Economica.net
Din iunie 2026, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor fi obligați să aplice Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Concret, salariile nu vor mai fi negociate „în orb”: firmele vor trebui să afișeze intervalele de plată încă din anunțurile de angajare, iar angajații vor avea dreptul să afle cât câștigă colegii lor aflați pe poziții similare.
09:10
Groenlanda – Germania calmează spiritele. Ministrul de externe gemran minimizează riscul anexării de către SUA şi vede un interes comun în abordarea securităţii din zona arctică # Economica.net
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimizat luni riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a prelua vastul teritoriu autonom controlat de Danemarca, un aliat al SUA în cadrul NATO, transmite AFP.
09:00
Vânzările Toyota, cele mai mari din întreaga lume în 2025. Constructorul rămâne pe prima poziție pentru al șaselea an consecutiv # Economica.net
Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pentru anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.
