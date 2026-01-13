Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir
Cotidianul de Hunedoara, 13 ianuarie 2026 15:00
Protestatarii sunt nemulțumiți de amânarea noului contract de muncă și de condițiile vechi din fabrică. The post Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir appeared first on Cotidianul RO.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
15:20
Veşti bune de la meteorologi, temperaturile încep să crească. Vezi de când # Cotidianul de Hunedoara
Începând de miercuri, temperaturile vor creşte uşor şi se vor apropia de „normalul termic al datei din calendar”. The post Veşti bune de la meteorologi, temperaturile încep să crească. Vezi de când appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
15:10
EXCLUSIV Cine sunt și ce controverse au cei cinci magistrați CSM din grupul lui Bolojan pentru Justiție # Cotidianul de Hunedoara
Ședința grupului de lucru pe Legile Justiției de la Palatul Victoria ar urma să aibă loc miercuri, 14 ianuarie, spun sursele Cotidianul. Este a doua întâlnire de la înființarea grupului, după ce prima a avut loc pe 23 decembrie. The post EXCLUSIV Cine sunt și ce controverse au cei cinci magistrați CSM din grupul lui Bolojan pentru Justiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:40
Prima reacție a Guvernului după scandalul pe Mercosur: „Negocierile au avut loc între liderii politici” # Cotidianul de Hunedoara
„Negocierile au avut loc pe filiera comercială și între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obținut resurse adiționale pentru fermierii din România”, transmite marți, Ioana Dogioiu. The post Prima reacție a Guvernului după scandalul pe Mercosur: „Negocierile au avut loc între liderii politici” appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Angajatul Guvernului care a împins jurnaliști în Parlament rămâne fără o parte din salariu # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025, când premierul Ilie Bolojan a mers în Parlament pentru a participa la prezentarea de către președintele Nicușor Dan a Strategiei Naționale de Apărare a Țării. The post Angajatul Guvernului care a împins jurnaliști în Parlament rămâne fără o parte din salariu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:00
România mai este prezentă şi în cadrul Forumului Internaţional „Cairo: Interwoven Voices 2", o platformă de dialog artistic şi cooperare internaţională. The post Târgul Internaţional de Carte de la Cairo. România, invitat de onoare appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Noul primar al Capitalei s-a plâns că după ce PMB își plătește toate obligațiile, banii rămași sunt mai puțini decât „au unii politicieni prin conturi”. The post Ciucu: Primăria București nu are bani nici să treacă strada appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Nicușor Dan a anunțat o nouă evoluție a parteneriatului strategic prin participarea elevilor români care vor avea șansa să învețe în SUA. The post Președintele Nicușor Dan nu participă la Forumul de la Davos appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:20
Pompierii au salvat lebede captive în gheață la Constanța și un câine căzut în Crișul Repede la Oradea. The post VIDEO Lebede captive în gheață, eliberate de pompierii appeared first on Cotidianul RO.
13:20
„USR a luat guvernul pe persoană fizică”, a acuzat Daniel Zamfir. The post Liderul senatorilor PSD va vota moțiunea împotriva Oanei Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Europarlamentarii AUR spun că dacă va fi convocat Consiliul UE, am putea afla cu adevărat cum votează USR sau PSD pe tematica acordului de comerț liber cu piața economică sud-americană. The post AUR: Ursula nu poate semna legal acordul UE-MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
13:10
DNA, din nou responsabil de anchetarea magistraților. Scenariu la Guvern – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre amendamente la legea prin care Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) a fost desființată. The post DNA, din nou responsabil de anchetarea magistraților. Scenariu la Guvern – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Cum poate să cadă regimul din Iran și care e cel mai rău scenariu – Interviu exclusiv cu un expert israelian # Cotidianul de Hunedoara
„Am putea vedea Corpul Gardienilor Revoluției preluând controlul, marginalizându-l pe Khamenei și asumându-și responsabilitatea generală pentru gestionarea demonstrațiilor.” The post Cum poate să cadă regimul din Iran și care e cel mai rău scenariu – Interviu exclusiv cu un expert israelian appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ultimele coincidențe în ceea ce o privește pe Emilia Șercan cu ale sale demersuri mă obligă să cad pe gînduri și să caut și alte explicații suplimentare. The post Jocurile Emiliei Șercan și plagiatul ministrului appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Călin Georgescu a primit două amenzi pentru încălcarea legislației care privește respectarea datelor personale. Liderul suveranist a încercat să scape de plata acestora, dar nu a avut mometan succes. Totuși, încă mai are o șansă. The post Călin Georgescu nu scapă de amenzi appeared first on Cotidianul RO.
12:50
DOCUMENT Ce modificări ale Legilor Justiției au fost propuse în grupul de lucru de la Guvern (I) # Cotidianul de Hunedoara
Miercuri se întânește grupul de lucru pentru Legile Justiției. Prima întâlnire a fost pe 23 decembrie. The post DOCUMENT Ce modificări ale Legilor Justiției au fost propuse în grupul de lucru de la Guvern (I) appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Un tânărdin Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul # Cotidianul de Hunedoara
Un șofer de 26 de ani din Galați a fost prins conducând cu 169 km/h în localitate, a avut permisul reținut, însă a fost prins a doua zi la volan fără drept de a conduce. Poliția a deschis dosar penal. The post Un tânărdin Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Dacia pregătește un hatchback compact și un model electric, produse în România, ca parte a extinderii gamei pentru 2026. The post Dacia va veni cu un nou model, produs în România appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Wayne Rooney a declarat că este dispus să se întoarcă pe Old Trafford, chiar și din postura de „subaltern” al fostului coleg de la United, Michael Carrick. The post Wayne Rooney se poate întoarce la Manchester United appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Un asistent medical de 58 de ani de la Spitalul Bălăceanca a fost plasat în arest la domiciliu. Acesta este acuzat că a bătut o pacientă de 30 de ani. Agresiunile au fost filmate de camerele de supraveghere ale unității medicale. The post Asistent medical arestat după ce a bătut o pacientă appeared first on Cotidianul RO.
12:30
UE a autorizat primul tratament pentru diabetul zaharat de tip 1 care întârzie progresia # Cotidianul de Hunedoara
Diabetul zaharat de tip 1 este o boală autoimună progresivă, caracterizată prin distrugerea treptată a celulelor beta din pancreas producătoare de insulină. The post UE a autorizat primul tratament pentru diabetul zaharat de tip 1 care întârzie progresia appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Nicușor Dan l-a avansat în grad post-mortem pe șeful IPJ Dolj găsit mort în birou # Cotidianul de Hunedoara
Marius Mîrzacu avea 51 de ani și a murit din cauza unui infarct. Acesta a fost găsit decedat în biroul său. The post Nicușor Dan l-a avansat în grad post-mortem pe șeful IPJ Dolj găsit mort în birou appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Patriarhia Română respinge proiectul de lege pentru legalizarea prostituției, considerându-l o formă de degradare morală. Propunerea este semnată de 19 parlamentari PNL și PSD. The post Biserica Ortodoxă se opune legalizării prostituției în România appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cazurile de gripă, creștere semnificativă la început de an. INS publică datele # Cotidianul de Hunedoara
INS raportează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România, doar în primele zile ale anului 2026. The post Cazurile de gripă, creștere semnificativă la început de an. INS publică datele appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Tom Hanks prezintă un documentar de amploare despre Al Doilea Război Mondial # Cotidianul de Hunedoara
Poate părea că totul a fost deja spus despre cel de-Al Doilea Război Mondial, însă acest lucru nu este deloc adevărat. Echipa de creaţie ”a descoperit materiale de arhivă şi fotografii extraordinare”. The post Tom Hanks prezintă un documentar de amploare despre Al Doilea Război Mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Liderul UDMR crede că vina nu este doar a Oanei Țoiu, ci a aparatului din interiorul Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, Hunor crede că acordul ar fi trebuit amânat. The post Kelemen Hunor pune tunurile pe MAE după acordul UE-MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Îndepărtarea lui Xabi Alonso o va costa scump pe Real Madrid. Conturile clubului vor fi serios afectate în urma despărțirii de tenicianul care a activat ca „principal” doar 225 de zile. The post Xabi Alonso face gaură în conturile lui Real Madrid appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Kelemen Hunor dă din casă pe tema noilor șefi din servicii. Cum îi descrie pe Predoiu și Abrudean # Cotidianul de Hunedoara
Liderul UDMR a dezvăluit în interviul pentru G4Media ce nume și-ar dori Nicușor Dan la vârful serviciilor. Totodată, și-a dat cu părerea despre mai multe nume care au fost aduse în discuția pentru șefia SRI, cum ar fi ministrul Predoiu și șeful Senatului, Abrudean. The post Kelemen Hunor dă din casă pe tema noilor șefi din servicii. Cum îi descrie pe Predoiu și Abrudean appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. Se reduce numărul de intervenţii chirurgicale # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul admite că problemele nu au apărut nici în ultimele 6 luni, nici în ultimul an, ci sunt periodice, astfel că este necesar ”să privim strategic, spre dezvoltarea sistemului„ The post Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. Se reduce numărul de intervenţii chirurgicale appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Femeie salvată de jandarmi după ce a fost găsită în stare de hipotermie pe o stradă din Botoșani și transportată de urgență la spital. The post VIDEO O femeie aflată în stare de hipotermie, salvată de jandarmi appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Dacă Rusia se apropie de Odessa, declarația președintei Republicii Moldova că ”sângele apă nu se face” ar putea fi privita în altă lumina, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung The post Presa germană: Moldova, sfârșitul unui stat european? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:20
Congresmeni americani vor vizita Danemarca pentru a discuta tensiunile legate de Groenlanda, după ce Donald Trump a reluat amenințările privind preluarea insulei. The post Congresmenii americani vizitează Danemarca appeared first on Cotidianul RO.
11:20
O deputată PSD a contestat dispunerea începerii procesului în care e acuzată de abuz în serviciu # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și trimis în judecată în aprilie 2025 la Curtea Supremă. The post O deputată PSD a contestat dispunerea începerii procesului în care e acuzată de abuz în serviciu appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Dalma și Radu, doi tineri originari din Târgu Mureș, introduc o echipă de jurnaliști ai France 24 în povestea româno-maghiară din Transilvania. De la limba în care vorbesc, la identitate și până la autonomie, cei doi îi ajută pe jurnaliști să creioneze imaginea unei regiuni măcinate de tensiuni de-a lungul vremii. The post Cum încearcă Viktor Orbán să vampirizeze Transilvania – FRANCE 24 appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Un bărbat de 65 de ani a murit de frig într-un apartament social din Timișoara. El și soția sa refuzaseră transportul la spital cu câteva ore înainte de deces. The post Un bătrân a murit de frig în casă appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Fostul președinte al lui Adrian Mutu de la Ajaccio, Alain Orsoni, a fost asasinat în timp ce participa la funerariile mamei sale. The post Asasinat la înmormântarea mamei appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Bulgaria intră într-o nouă perioadă de instabilitate. Urmează alegeri anticipate # Cotidianul de Hunedoara
Cel mai mare partid din Bulgaria refuză propunerea șefului statului să formeze un nou guvern. Bulgaria tocmai ce a aderat la zona euro în prima zi a anului 2026. The post Bulgaria intră într-o nouă perioadă de instabilitate. Urmează alegeri anticipate appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cătălin Măruță. De la casnice și mămicuțe, la Băsescu și candidați la președinție # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu, Nicușor Dan, Nicolae Ciucă sau Marcel Ciolacu, dar și maneliști sau oameni de afaceri. Sunt doar câțiva dintre cei care au stat pe canapeaua lui Măruță. The post Cătălin Măruță. De la casnice și mămicuțe, la Băsescu și candidați la președinție appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Concursul din acest an este marcat de un boicot masiv din partea mai multor țări europene. The post Eurovision 2026: România intră în a doua semifinală appeared first on Cotidianul RO.
10:30
PACE vrea capul lui Miruță. Moțiune simplă împotriva „ministrului progresist” # Cotidianul de Hunedoara
În prezent, grupul PACE are 12 senatori, iar AUR 28. În total, 40 de senatori. The post PACE vrea capul lui Miruță. Moțiune simplă împotriva „ministrului progresist” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un an de când Călin Georgescu e sub control judiciar. Cum cita din trei legionari într-un interviu din 2014 # Cotidianul de Hunedoara
„Pământul ţării este sfânt prin eroii, martirii şi sfinţii pe care îi adăposteşte în adânc, spunea părintele Iustin Pârvu”, a menționat, în interviu, Călin Georgescu, când a fost întrebat despre vânzarea către străini a pământului țării. The post Un an de când Călin Georgescu e sub control judiciar. Cum cita din trei legionari într-un interviu din 2014 appeared first on Cotidianul RO.
09:50
După capturarea lui Maduro, SUA colaborează strâns cu președintele interimar Delcy Rodríguez. Trump a anulat noile atacuri militare datorită cooperării regimului de la Caracas. Liderul american sugerează că SUA vor conduce direct Venezuela pentru o perioadă îndelungată. The post Machado vine la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:10
Acordul ar putea valora 1 miliard de dolari anual, propulsând capitalizarea Google peste pragul de 4.000 de miliarde. Apple păstrează totodată colaborarea cu OpenAI pentru solicitări complexe. Lansarea noilor funcții avansate Siri este programată oficial pentru anul 2026. The post Apple face pasul decisiv în războiul AI appeared first on Cotidianul RO.
08:50
China, Irak și India se numără printre partenerii comerciali vizați de noile tarife americane. The post Cine nu rupe legăturile cu Teheranul, va plăti taxe uriașe în SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Pleacă americanii din Ploiești și lasă în urmă peste 1.000 de șomeri. Decizia va lăsa fără loc de muncă 1.010 angajați. Firma invocă scăderea cererii și concurența mare din piața auto. Adient păstrează celelalte cinci unități de producție din România. The post Pleacă americanii. 1.000 de români rămân fără job appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Bilanț sângeros în Iran. Peste 500 de protestatari uciși în ultimele două săptămâni # Cotidianul de Hunedoara
Printre victime se numără nouă copii, conform agenției HRANA. În timp ce tinerii din exil laudă curajul manifestanților, veteranii diasporei se tem că regimul va rezista. Manifestațiile s-au extins global, cu acțiuni de protest raportate la Londra și Los Angeles. The post Bilanț sângeros în Iran. Peste 500 de protestatari uciși în ultimele două săptămâni appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Angajații, din nou la mâna patronilor. De ce să nu vă dați demisia în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Anul 2026 se conturează ca unul plin de provocări pe piața muncii, cu o balanță a puterii înclinată în favoarea angajatorilor. Vorbim despre o perioadă deloc benefică pentru demisii. The post Angajații, din nou la mâna patronilor. De ce să nu vă dați demisia în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:20
Imagini revoltătoare. Polițiștii Brigăzii Rutiere București, obligați să lucreze în condiții improprii # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe imagini publicate pe internet de Sindicatul Europol evidențiază cum își desfășoară activitatea polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere București. The post Imagini revoltătoare. Polițiștii Brigăzii Rutiere București, obligați să lucreze în condiții improprii appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Bătaia din Parlament ajunge la Instanța Supremă. Dosarul Vîlceanu – Roman, analizat de magistrați # Cotidianul de Hunedoara
Primul termen după trimiterea în judecată. The post Bătaia din Parlament ajunge la Instanța Supremă. Dosarul Vîlceanu – Roman, analizat de magistrați appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Unul dintre turcii implicați în atacul armat din Centrul Vechi este considerat, potrivit autorităților turce, un lider al crimei organizate din Istanbul. The post Mafia din Istanbul lovește în București: același scenariu de atac appeared first on Cotidianul RO.
