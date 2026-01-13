Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir

15:10

Ședința grupului de lucru pe Legile Justiției de la Palatul Victoria ar urma să aibă loc miercuri, 14 ianuarie, spun sursele Cotidianul. Este a doua întâlnire de la înființarea grupului, după ce prima a avut loc pe 23 decembrie.