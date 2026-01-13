Liderul senatorilor PSD va vota moțiunea împotriva Oanei Țoiu

11:20

Dalma și Radu, doi tineri originari din Târgu Mureș, introduc o echipă de jurnaliști ai France 24 în povestea româno-maghiară din Transilvania. De la limba în care vorbesc, la identitate și până la autonomie, cei doi îi ajută pe jurnaliști să creioneze imaginea unei regiuni măcinate de tensiuni de-a lungul vremii. The post Cum încearcă Viktor Orbán să vampirizeze Transilvania – FRANCE 24 appeared first on Cotidianul RO.