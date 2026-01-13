Xabi Alonso face gaură în conturile lui Real Madrid

16:20

Mario Iorgulescu a dezvăluit care a fost prima sa întrebare după ce s-a trezit din comă, la o lună după accident, într-un interviu pentru Cancan. Totodată, fiul fostului șef de la LPF a povestit ce i-a spus tatălui său când l-a sunat după accident.