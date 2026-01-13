„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor

10:10

Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul portughez de la Al-Nassr, a fost vizibil nemulțumit de momentul în care a fost înlocuit, în derby-ul pierdut cu Al-Hilal, scor 1-3. Fotbalistul a fost surprins de camere în momentul în care a făcut un gest interpretat drept o aluzie la „furt”, imediat după ce celui Al-Hilal a marcat cel de-al patrulea gol al partidei.