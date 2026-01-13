„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor
Golazo.ro, 13 ianuarie 2026 16:20
FCSB încearcă să dea o adevărată lovitură în această perioadă de mercato, pentru a acoperi locul lăsat vacant de Adrian Șut (26 de ani).
Acum o oră
16:20
16:00
Barcelona a făcut anunțul, apoi l-a șters! Ce se întâmplă cu transferul la care visau catalanii # Golazo.ro
Joao Cancelo (31 de ani), fundașul dreapta, a făcut, luni, vizita medicală la Barcelona şi urmează să fie prezentat la clubul catalan.
Acum 2 ore
15:50
Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile clublui cu Kennedy Boateng (29 de ani). Fundașul ar fi refuzat oferta inițială de prelungire a contractului.
15:50
Ghinion pentru Ianis Hagi FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată # Golazo.ro
Alanyaspor - Fatih Karagumruk 2-2. Ianis Hagi (27 de ani) a marcat pentru gazde, dar reușita sa a fost anulată de sistemul VAR.
15:40
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani) a vorbit despre accidentul pe care l-a provocat în 2019 și în urma căruia un bărbat de 24 de ani a murit.
Acum 4 ore
14:40
Chivu i-a surprins pe italieni Decizia luată de tehnicianul român înaintea meciului cu Lecce: „Fără precedent” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a decis să le acorde liber jucătorilor săi cu o zi înaintea partidei cu Lecce din Serie A.
14:40
U Cluj, întăriri în apărare Fotbalistul va juca abia din sezonul următor pentru ardeleni # Golazo.ro
U Cluj ar fi ajuns la un acord cu Adams Friday (23 de ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani. Clujenii l-au transferat deja pe Andrei Coubiș (22 de ani), tot un jucător cu profil defensiv.
14:30
Ultimatum pentru BBC Postul public britanic ar putea pierde colaborarea de aproape 90 de ani cu Wimbledon, dacă nu aduce prezentatori noi # Golazo.ro
BBC riscă să piardă drepturile de difuzare pentru Wimbledon dacă nu își schimbă echipa și formatul transmisiunilor. All England Club urmează să intre în faza de renegociere după ediția de anul viitor.
14:30
Rapid s-a despărțit de Micovschi Fotbalistul rămâne în Liga 1 și a fost deja prezentat la noua sa echipă: „Am trăit momente speciale” # Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial despărțirea de Claudiu Micovschi (26 de ani).
14:10
Ce-și dorește Kopic Le dă speranțe fanilor, legat de obiectivul uriaș al lui Dinamo: „Vom lupta pentru el până în ultima secundă” # Golazo.ro
Dinamo a ieșit din insolvență anul trecut și se poate lupta pentru cupele europene sezonul acesta
14:10
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid.
13:50
„Știu care e poziția mea” Kopic, întrebat direct dacă mai are răbdare cu transferurile + dezvăluiri despre Boateng: „Asta mi-au promis el și impresarul” # Golazo.ro
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre mutările pe care le mai poate face clubul pe piața transferurilor
13:30
Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, locul 47 ATP), tenismen argentinian, și-a tăiat singur părul în timpul unui meci disputat la Auckland.
13:30
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii au încheiat anul 2025 pe deficit din punct de vedere financiar.
13:00
„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani) a povestit cum a ajuns să consume droguri și alcool.
Acum 6 ore
12:20
Bătăi de cap pentru Bergodi Nemulțumirea antrenorului de la U Cluj: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, s-a arătat nemulțumit de faptul că Liga 1 se va relua atât de devreme.
12:10
Angelescu vs. Nicolescu Conducerea Rapidului, replică pentru Dinamo: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat la declarațiile omologului său de la Dinamo, Andrei Nicolescu. Președintele „câinilor” este nemulțumit de prețul cerut pentru atacantul francez Antoine Baroan (25 de ani).
11:50
Planul lui Dinamo pentru Blănuță „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev # Golazo.ro
Dinamo a înaintat o ofertă scrisă pentru transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
11:10
11:00
Arenă sub zăpadă Imagini cu viitorul stadion „Eroii Timișoarei”, în plin șantier » Ar urma să fie inaugurat în 2026 # Golazo.ro
Stadionul „Eroii Timișoarei”, arenă aflată în construcție, a oferit în aceste zile un peisaj spectaculos. Întreaga construcție a fost acoperită de zăpadă.
Acum 8 ore
10:30
PSG, eliminată din Cupa Franței! Echipa lui Luis Enrique, învinsă la limită, în „16”-imile competiției, de rivala din oraș, Paris FC! # Golazo.ro
PSG a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței.
10:10
Ronaldo, acuzații de furt! Cristiano, gest controversat pe bancă + Portughezul, enervat de decizia antrenorului său # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul portughez de la Al-Nassr, a fost vizibil nemulțumit de momentul în care a fost înlocuit, în derby-ul pierdut cu Al-Hilal, scor 1-3. Fotbalistul a fost surprins de camere în momentul în care a făcut un gest interpretat drept o aluzie la „furt”, imediat după ce celui Al-Hilal a marcat cel de-al patrulea gol al partidei.
09:20
Cresc anii de închisoare Se îngroașă gluma pentru fanii interziși și depistați pe stadioane! Proiectul de lege a fost depus la Senat # Golazo.ro
Autoritățile române propun noi măsuri pentru prevenirea violenței și asigurarea ordinii la evenimentele sportive.
Acum 24 ore
01:40
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa în locul său
12 ianuarie 2026
23:50
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal # Golazo.ro
Alain Orsoni (71 de ani), fostul președinte de la AC Ajaccio, a fost asasinat în Franța, chiar la înmormântarea mamei sale.
23:40
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa” # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul crescut de Dinamo, și-a declarat atașamentul față de echipa din Giulești.
22:50
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă” # Golazo.ro
Federico Dimarco (29 de ani), fundașul celor de la Inter, pune transformarea echipei pe seama muncii lui Cristi Chivu (46 de ani).
22:30
Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani), în această iarnă.
22:30
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii! # Golazo.ro
Alvaro Arbeloa (42 de ani) este noul antrenor al lui Real Madrid, după ce clubul a anunțat despărțirea de Xabi Alonso (44 de ani).
22:10
Închis și interzis! Incidentul șocant din Scoția, pedepsit dur. Jandarmeria română n-a reușit să identifice agresorul, într-un caz similar # Golazo.ro
Un ultras al lui Aberdeen, David Gowans (32 de ani), a fost condamnat la închisoare pentru că l-a lovit cu un scaun în față pe un jucător al echipei scoțiene.
21:30
Xabi a cerut să plece Momentul incredibil care l-a determinat să renunțe imediat la postul de la Real Madrid » A avut loc chiar după meciul cu Barcelona # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) este cel care a dorit să o părăsească pe Real Madrid.
21:00
Jucătorul - cheie al lui Chivu Se descurcă mai bine decât în perioada Inzaghi la Inter: „În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute” # Golazo.ro
Inter - Napoli 2-2. Presa din Italia a numit jucătorul indispensabil din lotul lui Cristi Chivu.
20:40
„Lasă această îndoială” Detaliul care a atras atenția în comunicatul Realului despre Alonso # Golazo.ro
După ce Real Madrid a anunțat că Xabi Alonso (44 de ani) nu mai este antrenorul echipei, un detaliu din comunicatul galacticilor a lăsat loc de interpretare referitor la modul în care s-a produs ruptura dintre club și antrenor.
20:20
Piloții Dacia au obținut rezultate sub așteptări în etapa #8 a Raliului Dakar.
20:20
„A fost decizia mea să plec” Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia Varșovia: „S-a schimbat strategia pe parcurs” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioada petrecută în Polonia, la Legia Varșovia.
20:20
Se dezintegrează Anunț dramatic făcut de președinte echipei de tradiție: „Data de 26 ianuarie probabil va însemna finalul acestui club” # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că echipa s-ar putea desființa până la reluarea campionatului.
20:20
„Pleacă definitiv” Jucătorul Rapidului, transferat de o rivală din campionat + Care este situația lui Rareș Pop # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre plecarea lui Claudiu Micovschi (26 de ani).
20:10
Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului , deși Nicolescu era convins că va semna # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Dinamo, nu ar fi acceptat oferta de prelungire a contractului.
20:10
Au scăpat de sancțiuni Hermannstadt a achitat datoriile și nu va avea interdicție la transferuri # Golazo.ro
Hermannstadt a scăpat de interdicția la transferuri aplicată de FIFA pentru neplata unor datorii.
19:30
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa în locul său
18:40
Scandal în Germania Demis de Hamburg după acuzații de agresiune sexuală » Cum se apără acesta + Clubul îl contrazice # Golazo.ro
Stefan Kuntz (63 de ani) a fost demis de Hamburger SV, ca urmare a unor acuzații de hărțuire sexuală.
18:30
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că jucătorii au familii, copii” # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre fotbalul românesc, la două luni de când a fost instalat la formația din Bănie.
18:30
Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, nu s-a prezentat la clinică pentru vizita medicală.
18:30
Alibec și Politic, monitorizați atent Ce părere și-a făcut conducătorul lui FCSB după cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani) și Dennis Politic (25 de ani), atacanții celor de la FCSB, au fost atent monitorizați în cantonamentul din Antalya.
18:20
18:10
Arbitru ucis în Iran A fost împușcat în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara # Golazo.ro
Un arbitru se numără printre sutele de persoane ucise în timpul protestelor anti-guvernamentale care zguduie Iranul de două săptămâni.
17:40
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează # Golazo.ro
Finala Supercupei Spaniei s-a suprapus cu disputa Chivu vs Conte vreme de o repriză.
17:00
Impresar de top, acuzat de viol! Agentul care a realizat transferul lui Gareth Bale la Real Madrid a ajuns în instanță! Cum și-a numit victima # Golazo.ro
Jonathan Barnett (75 de ani), impresarul britanic care a realizat mai multe transferuri de top, a fost acuzat în 2025 de viol și tortură asupra unei femei.
Ieri
16:30
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, consideră că formația sa rămâne principala forță a campionatului, în ciuda poziției modeste și a rezultatelor slabe din acest sezon.
16:00
Nu pune preț pe Supercupă Tehnicianul lui Real Madrid a numit competiția pierdută în fața Barcelonei: „ Mai puțin importantă” # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Xabi Alonso (44 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare la finalul partidei din Supercupa Spaniei.
