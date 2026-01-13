Atac cu drone în Marea Neagră asupra unui petrolier asociat Rompetrol
Adevarul.ro, 13 ianuarie 2026 16:30
Grupul petrolier KazMunayGas a anunţat că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost atacat marţi de o dronă, înainte de a începe să încarce petrol kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium de la Marea Neagră.
Acum 10 minute
16:45
Real Madrid și-a schimbat antrenorul la mijlocul sezonului.
16:45
Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic de la Davos. Trump, Zelenski, Von der Leyen și Macron, așteptați la eveniment # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare, între 19 și 23 ianuarie 2026. România va fi reprezentată la eveniment de către ministrul de externe, Oana Țoiu.
Acum 30 minute
16:30
16:30
De la lupta pentru accesibilizare la podium internațional în schi adaptat, Caiac SMile transformă din nou imposibilul în posibil # Adevarul.ro
Sunt povești care nu încep cu o medalie și nu se termină cu aplauze. Sunt povești care încep cu o pierdere, continuă cu o decizie grea și se transformă, pas cu pas, într-o revenire pe care nimeni nu o mai credea posibilă.
Acum o oră
16:15
Caz șocant: un procuror a împușcat o judecătoare la Curtea de Apel Istanbul. Un deținut a intervenit pentru a-i salva viața # Adevarul.ro
Un procuror din Istanbul a împușcat-o pe judecătoarea Aslı Kahraman, în biroul Curții Regionale de Apel Kartal. Viața acesteia a fost salvată după ce un deținut prezent în clădire a intervenit și a împiedicat un al doilea foc.
16:15
Primarul din Cernavodă, condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar decizia instanţei este definitivă.
16:15
Ploaia înghețată a creat haos în Europa Centrală: aeroporturi închise şi trenuri anulate. În Ungaria, un avion a deviat de pe pistă # Adevarul.ro
O ploaie înghețată a provocat marți perturbări majore în Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria, ducând la închiderea unor aeroporturi, întârzieri și anulări de zboruri și trenuri, precum și la emiterea de avertismente pentru călători și autorități.
16:00
Cetățenii americani, îndemnați să părăsească Iranul de urgență și să nu se bazeze pe sprijinul guvernului SUA # Adevarul.ro
Ambasada virtuală a Statelor Unite în Iran a emis marți o alertă de securitate, îndemnând cetățenii americani aflați pe teritoriul Republicii Islamice să părăsească țara „acum” și să nu se bazeze pe sprijinul guvernului american.
16:00
Când se încălzește vremea. Meteorologii anunță temperaturi de până la 10 grade în unele zone ale țării # Adevarul.ro
Potrivit meteorologilor, până la finalul săptămânii, se vor înregistra temperaturi de până la 10 grade în unele zone din țară.
Acum 2 ore
15:45
Un tânăr român a fost condamnat de judecătorul districtual din Venserpolder, Amsterdam, la două luni de închisoare necondiționată, după ce a fost prins de mai multe ori cheltuind bancnote false de 50 de euro în localuri din oraș.
15:45
Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) atrage atenția că măsurile fiscale și menținerea inflației la un nivel ridicat vor afecta semnificativ consumul populației în 2026.
15:30
Deputatul PSD Mihai Fifor explică de unde vine mitul „pensionării la 48 de ani” a militarilor. „Este o minciună propagandistică” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, afirmă marţi că ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă ci este o manevră abjectă de manipulare.
15:30
Moartea unui diplomat rus găsit spânzurat în incinta ambasadei Rusiei din Cipru a stârnit semne de întrebare, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Nicosia şi al suspiciunilor privind activităţi de spionaj.
15:30
Anchetă la Craiova. Un bebeluș a murit la două zile de la nașterea într-o maternitate privată. „Copilul s-a născut sănătos” # Adevarul.ro
Este anchetă la o maternitate privată din Craiova după decesul unui bebeluș. Copilul s-a născut în 10 ianuarie, iar în 12 ianuarie părinții au fost anunțați că este resuscitat. Manevrele nu au avut rezultatul așteptat.
15:15
Angajatul Guvernului care a bruscat ziariștii la Palatul Parlamentului, sancționat cu reducerea salariului # Adevarul.ro
Ofițerul de presă al Guvernului care a bruscat jurnaliștii la Palatul Parlamentului, pe 26 noiembrie 2025, a fost sancționat disciplinar, primind o reducere de 5% a salariului timp de o lună.
15:15
Reacția Ministerului Afacerilor Externe privind Acordul Mercosur: „Negocierile au avut loc pe filiera comercială și între liderii politici” # Adevarul.ro
Guvernul a prezentat, marţi, poziţia Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE-Mercosur că negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obţinut resurse adiţionale pentru fermierii din România.
15:15
Trafic restricționat temporar pe A7, în Vrancea, miercuri. Intervalele orare în care se circulă doar pe o bandă # Adevarul.ro
CNAIR anunță restricții temporare de trafic pe autostrada A7, în județul Vrancea, miercuri, 14 ianuarie, din cauza unor lucrări de verificare și intervenție la portalurile cu mesaje variabile.
15:15
CFR Cluj vinde tot, ca să supraviețuiască. Formația din Gruia rămâne cu poarta goală în plină iarnă # Adevarul.ro
CFF Cluj, vicecampioana și deținătoarea Cupei României la fotbal, are mari probleme financiare.
15:00
O simplă îmbrățișare la terminalul unui aeroport britanic poate costa până la 13 lire.
15:00
Julio Iglesias, acuzat de abuz sexual de două foste angajate. „Mă folosea aproape în fiecare noapte” # Adevarul.ro
Julio Iglesias se confruntă cu acuzații că ar fi abuzat sexual două femei în anul 2021. Femeile erau angajate la vilele sale din Caraibe.
Acum 4 ore
14:45
Un bărbat a murit, marţi, într-un accident rutier care s-a produs pe centura ocolitoare a Timişoarei. El a intrat cu maşina într-un TIR şi a rămas încarcerat.
14:45
Europarlamentarii AUR au sesizat oficial Comisia Europeană şi Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea Acordului UE–MERCOSUR.
14:45
Criza căldurii din Capitală. Ministrul Bogdan Ivan nu le dă speranţe prea mari bucureştenilor: „Cu siguranță nu într-o lună, nu într-o săptămână și nu în 2-3 ani” # Adevarul.ro
Bogdan Ivan avertizează că problemele de termoficare din București nu pot fi rezolvate rapid și vorbește despre o soluție temporară, bazată pe sisteme mobile, care ar urma să funcționeze în 3-4 ani. Până atunci, autoritățile admit că sunt nevoite să „lucreze cu ce au”.
14:30
Un pensionar a vrut să se îmbarce într-un zbor din Tenerife cu soția moartă, într-un scaun cu rotile: „Avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira” # Adevarul.ro
Un pensionar de 80 de ani a fost reținut pe aeroportul Tenerife Sud după ce a încercat să se îmbarce împingându-și soția decedată într-un scaun cu rotile.
14:30
Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat data alegerilor parlamentare, relatează MTI și agențiile de presă. Sulyok îi încurajează pe toţi cetăţenii ungari să participe la aceste alegeri legislative, potrivit Agerpres.
14:30
Povestea tuburătoare spusă de medicul Mihai Craiu părinților care refuză să-și vaccineze copiii: „Dacă vrei să îl păstrezi pe ăsta micu', să îl duci la doctor” # Adevarul.ro
Medicul Mihai Craiu atrage atenția că rujeola nu este „o simplă răceală” și că nu este necesar ca un copil să facă boala pentru „o imunitate mai bună”, în locul vaccinului ROR.
14:30
Venezuela intră într-o perioadă de tensiuni politice acute, pe fondul luptei pentru putere din interiorul regimului # Adevarul.ro
Venezuela se confruntă cu o nouă fază de instabilitate politică, după ce președinta interimară Delcy Rodríguez a inițiat o serie de măsuri care au adâncit diviziunile din interiorul structurilor de putere ale statului.
14:15
Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrativă în ianuarie. Coaliția s-a înțeles: „Nu scad salariile” SURSE # Adevarul.ro
Guvernul urmează să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de reformă administrativă.
14:15
Ciucu spune că Primăria București nu are bani „nici să treacă strada.” Anunță restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. ”Îmi voi lua toate înjurăturile necesare” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei a anunţat marţi, 1 ianuarie, că în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada.
14:15
S-a luat la trântă cu Juventus Torino în cupele europene, iar acum îi bate faliment la ușă. Președintele a făcut anunțul oficial al desființării # Adevarul.ro
Orașul Piatra-Neamț riscă să rămână fără formația de fotbal din liga secundă.
14:00
Orașele ucrainene, călite în lupte. Cum fac față celor mai dure pene de curent provocate de atacurile rusești # Adevarul.ro
Un nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a pus la grea încercare multe orașe ale Ucrainei, unde regiuni întregi au fost aruncate, în ultimele zile, aproape complet în întuneric.
14:00
Principalii investitori și dezvoltatori imobiliari din România se așteaptă la o creștere a chiriilor în 2026, mai ales pe segmentul de birouri, și la o consolidare a cererii de spații imobiliare noi, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanță imobiliară.
14:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene. România pregătește două mari evenimente # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere a participat şi viceprim-ministrul Tanczos Barna.
14:00
Turcii i-au anulat un gol lui Ianis Hagi. Alanyaspor s-a împotmolit pe teren propriu în Cupa Turciei # Adevarul.ro
Ianis Hagi are 27 de ani și a fost căpitanul echipei naționale la ultimele meciuri internaționale.
13:45
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat post-mortem pe comisarul-şef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel. Șeful IPJ Dolj a murit la locul de muncă # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat, marţi, post-mortem, cu gradul profesional de chestor de poliţie, pe comisarul-şef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel din Ministerul Afacerilor Interne, care a murit sâmbătă în timp ce se afla la muncă.
13:45
„Chiuveta în duș”. Experiment inedit: un tânăr bucureștean a apelat la inteligența artificială pentru renovarea băii # Adevarul.ro
Inteligența artificială nu e întotdeauna practică: un tânăr din București a descoperit asta după ce AI-ul i-a sugerat să pună chiuveta în duș, în timpul renovării apartamentului său.
13:30
2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, majoritatea în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, se arată într-un raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina, relatează CNN.
13:30
Experiment la minus 17 grade Celsius: Aceasta este temperatura din „biroul” jandarmilor montani # Adevarul.ro
Jandarmii montani din cadrul Jandarmeriei Române au făcut un experiment prin care au vrut să arate condițiile vitrege în care lucrează în perioade de ger cumplit.
13:30
Călin Georgescu a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Ce amenzi trebuie să plătească # Adevarul.ro
Călin Georgescu a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Fostul candidat la prezidențiale contestase două amenzi primite de la ANSPDCP, dar Tribunalul Ilfov i-a respins pângerea „ca nefondată”
13:15
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunificare, fiind tot mai dificil pentru o țară mică să reziste în fața Rusiei. România așteaptă decizia Chișinăului, după cum explica Nicușor Dan în urmă cu câteva luni.
13:00
Mădălina Ghenea îi cere româncei care a hărţuit-o despăgubiri de cinci milioane de euro # Adevarul.ro
Procuratura din Milano a cerut o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru o femeie acuzată că ar fi supus-o actrița și fotomodelul Madalina Ghenea unei campanii de hărțuire pe rețelele sociale, folosind mesaje jignitoare și amenințări.
13:00
Senatorul PSD Daniel Zamfir anunță moțiune împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu din cauza „Mercosur”: „USR a luat Guvernul pe persoană fizică” # Adevarul.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir s-a arătat deranjat de faptul că ministrul de Externe a mandatat un reprezentant să semneze Acordul Mercosur, deși subiectul nu a fost discutat în Coaliție.
13:00
Gino Iorgulescu îl prezintă pe fiul său ca pe o persoană fără discernământ. Mario declarase că a vrut să-și ia zilele # Adevarul.ro
Gino Iorgulescu a vorbit despre ultima ieșire publică a fiului său.
13:00
Un șofer teribilist a rămas fără permis după ce a depășit viteza cu 119 km/h. A doua zi, polițiștii l-au prins din nou la volan # Adevarul.ro
Un tânăr șofer de 26 de ani din municipiul Galați a rămas fără permis după ce a depășit viteza legală cu 119 km/h, iar a doua zi a fost prins din nou la volan. Poliția i-a deschis dosar penal.
Acum 6 ore
12:45
Armata Română introduce stagiul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani: cât timp durează pregătirea și ce indemnizație primesc voluntarii # Adevarul.ro
Tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani, femei și bărbați, pot participa, începând din 2026, la un program de pregătire militară voluntară de patru luni, cu beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen, conform Legii nr. 5/2026 promulgate de președintele Nicușor Dan.
12:45
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota dau în judecată administraţia Trump: „Nu puteţi opri fără discernământ cetăţeni americani pe stradă” # Adevarul.ro
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni seară că acţionează în justiţie a administraţiei Trump în legătură cu operaţiunile de anvergură ale Serviciului federal pentru imigraţie (ICE) desfăşurate în ultimele săptămâni în această zonă din nordul Statelor Unite, relatează agenți
12:30
Aproape 2.900 de liceeni candidează pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX. Nicușor Dan: „România are nevoie de cetățeni bine pregătiți” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că 2.883 de liceeni români s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX pentru anul şcolar 2026-2027, fiind interesaţi să studieze şi să locuiască un an de zile în Statele Unite ale Americii.
12:30
Până când se plăteşte impozitul în 2026 ca să ai parte de reducere. Detaliul important pe care românii trebuie să-l ştie # Adevarul.ro
Taxele și impozitele au termene de plată diferite, plata impozitelor locale putând fi făcută în două tranșe egale, fără penalități. Legea indică însă un detaliu important pe care românii trebuie să-l știe și care le poate aduce beneficii de natură financiară.
12:15
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor: „Cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut”. Ce spune despre creșterea vârstei de pensionare # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit marți,13 decembrie, despre majorarea vârstei de pensionare, creșterea taxelor și reforma companiilor de stat.
12:15
Cum se împarte șefia serviciilor și a marilor parchete. Marea negociere „la pachet” dintre Nicușor Dan și Coaliție # Adevarul.ro
Negocierile pentru desemnarea unor noi directori civili ai serviciilor de informații au intrat în linie dreaptă, însă un acord final între președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare ar putea viza inclusiv șefia marilor parchete.
