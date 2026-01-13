„Blocaj juridic prelungit” la Băile Herculane: Academia Română a sesizat Înalta Curte

17:00

Nevoia de consolidare fiscală, în condițiile unui deficit bugetar mare, limitează perspectivele de creștere ale economiei românești, au arătat economiștii grupului Unicredit, la Viena, în cadrul FT CEE Forum. Creșterile de taxe deja aprobate ar putea să nu fie suficiente, chiar dacă au reușit până acum să evite o aterizare dură a situației bugetare, fiind posibilă necesitatea unor măsuri suplimentare în perioada următoare.