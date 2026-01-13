Alergă, cetățeni americani! Părăsiți Iranul acum, fără ajutor guvernamental!

09:00

Ochelarii Vision Pro, lansati în 2024, au avut un succes modest din cauza prețului ridicat de 3.499 dolari, greutății și lipsei aplicațiilor populare. Deși se axa pe premium, Apple a ratat oportunitatea într-un moment de declin al interesului pentru VR, în timp ce Meta a avut succes cu produse mai accesibile. Lansarea Vision Pro în … Articolul De ce ochelarii Vision Pro nu au reușit să aibă succes pe piață apare prima dată în Main News.