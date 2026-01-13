Alergă, cetățeni americani! Părăsiți Iranul acum, fără ajutor guvernamental!
Cetățenii americani în Iran sunt îndemnați să părăsească țara imediat, conform unei alerte de securitate a Ambasadei virtuale a SUA. Protestele violente au crescut, iar autoritățile impun măsuri stricte. Americanii sunt sfătuiți să evite protestele și să își planifice plecarea independent. Ambasada virtuală a SUA în Iran a emis o alertă de urgență pentru cetățenii
Compania Premier Restaurants România, care operează McDonald's, a fost sancționată cu o amendă de 8.000 de euro pentru încălcarea securității datelor personale, după un atac informatic ce a afectat datele angajaților. Amenda a fost impusă de Autoritatea pentru protecția datelor personale, privind măsurile de securitate inadecvate. Premier Restaurants România, operatorul McDonald's în România, a fost
Căpitanul rus Vladimir Motin, la bordul navei „Solong", este acuzat de procurorii britanici că nu a luat nicio măsură pentru a evita coliziunea fatală cu petrolierul american „Stena Immaculate". Incidentul a dus la moartea unui membru al echipajului, iar procesul său se desfășoară la Curtea Old Bailey din Londra. Căpitanul rus Vladimir Motin este acuzat
Kelemen Hunor, președintele UDMR, subliniază lipsa unui director civil la SRI de peste doi ani, ceea ce afectează credibilitatea serviciului. Nicușor Dan trebuie să numească urgent noii directori, iar discuțiile despre candidați, precum Gabriel Zbârcea pentru SRI și Marius Lazurcă pentru SIE, sunt stagnante. Kelemen Hunor a declarat că SRI nu are director civil de
Cetățenii americani în Iran sunt îndemnați să părăsească țara imediat, conform unei alerte de securitate a Ambasadei virtuale a SUA. Protestele violente au crescut, iar autoritățile impun măsuri stricte. Americanii sunt sfătuiți să evite protestele și să își planifice plecarea independent. Ambasada virtuală a SUA în Iran a emis o alertă de urgență pentru cetățenii
CFR Cluj vinde jucători în această iarnă, inclusiv portarul Otto Hindrich, care a semnat cu Legia Varșovia pentru 800.000 de euro. Clubul se confruntă cu dificultăți financiare și a pierdut deja alți titulari. Echipa se află pe un loc nesatisfăcător în clasament, iar suporterii sunt îngrijorați. Portarul Otto Hindrich a semnat cu Legia Varșovia, lăsând
Din iunie 2026, angajatorii din UE, inclusiv România, vor fi obligați să publice intervalele salariale în anunțurile de angajare, conform Directivei UE 2023/970. Această măsură va reduce discrepanțele salariale și va promova transparența, afectând negocierile și relația angajaților cu angajatorii. Din iunie 2026, angajatorii din UE, inclusiv România, vor afișa intervalele salariale în anunțurile de
CEDO a decis că legislația fiscală din Italia încalcă dreptul la respectarea vieții private, permițând accesul direct la datele bancare fără aprobată judecătorească. Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea subliniază că măsurile fiscale din România afectate pot fi contestate în instanță, făcând legislația vulnerabilă. CEDO a decis că Italia încalcă dreptul la viață privată prin accesul direct
Ucraina și Rusia trebuie să reducă tensiunile, avertizează oficialii americani, după atacurile recente ale Rusiei asupra Ucrainei. Președintele Donald Trump subliniază importanța păcii, în timp ce atacurile rusești amenință eforturile de negociere. Reuniunea de urgență a ONU evidențiază escaladarea conflictului. Tammy Bruce, reprezentantul permanent adjunct al SUA la ONU, a cerut Ucrainei și Rusiei să
Socialiștii din Republica Moldova, conduși de Igor Dodon, solicită demisia președintelui Maia Sandu pentru susținerea unirii cu România, considerând-o o trădare de patrie. Maia Sandu a declarat că va vota pentru unirea în cazul unui referendum, dar recunoaște că nu există o majoritate pro-unire în prezent. Socialiștii din Moldova, conduși de Igor Dodon, cer demisia
Reacția Ministerului Afacerilor Externe pe Acordul Mercosur: Negocieri Comerciale și Politice # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la votul României pentru Acordul UE-Mercosur, subliniind negocierile comerciale și beneficiile pentru fermierii români. Acordul include clauze de protecție și limite pentru importurile agricole. Senatorul PSD Daniel Zamfir contestă mandatul oferit ministrului de Externe. Ministerul de Externe al României susține votul favorabil pentru Acordul UE-Mercosur, subliniind beneficiile pentru fermieri Negocierile
Călin Georgescu a pierdut în instanță și este obligat să plătească o amendă de 50.286,80 lei pentru încălcarea legislației privind protecția datelor personale. AMENDĂ aplicată de ANSPDCP pentru stocarea informațiilor fără consimțământul utilizatorilor. Contestația sa la Tribunalul Ilfov a fost respinsă. Călin Georgescu a pierdut în instanță și trebuie să plătească o amendă de 50.286,80
Președintele clubului Ceahlăul Piatra-Neamț, Angelo Alistar, a anunțat desființarea echipei din cauza lipsei de fonduri. Clubul se află în insolvență, iar apelurile pentru sprijin financiar rămân fără răspuns. CSM Ceahlăul, cu o tradiție de peste 100 de ani, riscă să dispară din fotbalul românesc. Președintele CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, Angelo Alistar, a anunțat desființarea clubului din
Istoricul Jürgen Matthäus a identificat criminalul din celebra fotografie „Ultimul evreu din Vinița" după 84 de ani. Jakobus Onnen, ofițer SS, a fost implicat în execuții de masă în Ucraina, dar nu a fost niciodată anchetat, fiindcă a murit în 1943. Descoperirea, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, aduce noi perspective asupra Holocaustului. Identificarea criminalului din
În 2026, plitile de inducție invizibile vor revoluționa bucătăriile moderne. Acestea se integrează sub blatul de lucru, oferind o suprafață estetică și funcțională. Cu durabilitate superioară și curățenie simplificată, acest sistem asigură confort și versatilitate pentru iubitorii de gătit, eliminând plitele convenționale. În 2026, plitele vitroceramice și cu inducție devin alternative populare în bucătării Plăcile
Rusia confirmă că activele petroliere din Venezuela sunt ale statului rus, subliniind angajamentele față de partenerii internaționali. Această poziție vine în urma comentariilor lui Donald Trump, care a discutat despre controlul resurselor de petrol venezuelene și relațiile cu regimul lui Maduro. Rusia menține legături strânse cu Venezuela în sectorul energetic. Rusia afirmă că activele petroliere
Venezuela trăiește o intensificare a tensiunilor politice după măsurile controversate ale președintei interimară Delcy Rodríguez. Aceasta a generat opoziție din partea militarilor și a structurilor de securitate, riscând o confruntare internă pe fondul sprijinului american și a nemulțumirilor din cadrul partidului guvernant. Venezuela trăiește o instabilitate politică marcantă sub conducerea președintei interimare Delcy Rodríguez Diviziunile
Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma administrativă în februarie, având un consens în Coaliție. Salariile de bază nu vor scădea, dar se vor reduce cheltuielile cu sporurile. Se preconizează o reducere a posturilor din primării, fără a afecta activitățile esențiale. Detalii despre implementare și impact fiscal. Guvernul își va angaja răspunderea pentru reforma administrației în
Ajustările fiscale din 2026 vor afecta puterea de cumpărare, avertizează Comisia de Prognoză # MainNews.ro
Ajustările fiscale din 2026 vor afecta puterea de cumpărare a românilor, în contextul unei economii în stagnare și al inflației ridicate. Comisia Națională de Strategie și Prognoză previzionează o scădere a consumului privat și posibile scumpiri la gaze și alimente. Revigorarea economică se așteaptă în anii următori. Ajustările fiscale vor afecta puterea de cumpărare a
Samsung lansează Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra pe 25 februarie, schimbând tradiția lansării din ianuarie. Fanii din Europa vor aștepta până pe 11 martie pentru a le achiziționa. Prețurile ar putea rămâne la fel ca modelele S25, începând de la 799 dolari pentru S26. Află mai multe despre noutăți! Samsung va lansa
Victor Petrov, partenerul Evgheniei Guțul, în proces cu România privind interzicerea intrării în UE # MainNews.ro
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, a intentat un proces în România după ce i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul UE din cauza sancțiunilor impuse pentru destabilizarea Republicii Moldova. Contestația sa se va judeca la Curtea de Apel București în martie 2026. Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, a dat în judecată România după ce i-a fost
Ianis Hagi a avut un gol anulat în meciul Alanyaspor vs. Fatih Karagümrük, finalizat 2-2 în etapa a 2-a a Cupei Turciei. Hadergjonaj a marcat pentru Alanya, dar Fofana a reușit un penalty. Cele două echipe se află în Grupa A, cu Alanyaspor acumulând 4 puncte până acum. Hagi a ieșit în minutul 61. Alanyaspor
Guvernul României anunță o majorare a impozit
Iranul se află într-un moment crucial, cu proteste masive cerând schimbarea regimului, după crize economice severe și represalii violente. Căderea Republicii Islamice ar putea remodela geopolitica globală și piețele energetice, generând incertitudine în Orientul Mijlociu și riscuri pentru stabilitatea regională. Căderea regimului din Iran ar putea schimba radical geopolitica globală și piețele energetice Protestele masive … Articolul Iran: Revoluția iminentă ce promite să schimbe cursul global apare prima dată în Main News.
Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat o moțiune împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, pe fondul semnării Acordului Mercosur fără consultarea Coaliției. Criticile lui Zamfir vizează lipsa de discuții în Guvern și angajarea României într-un subiect controversat. Acordul implică comerțul cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Senatorul PSD Daniel Zamfir anunță o moțiune împotriva ministrului … Articolul Senatorul Daniel Zamfir depune moțiune împotriva ministrului Oana Țoiu apare prima dată în Main News.
Intervențiile chirurgicale neurgente au fost amânate la Institutul „CC Iliescu” din București din cauza temperaturilor scăzute, care ajung la 16 grade Celsius. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că situația este monitorizată constant, iar spitalele afectate primesc soluții temporare pentru încălzire. Intervențiile chirurgicale neurgente au fost amânate la Institutul „CC Iliescu” din cauza temperaturilor scăzute … Articolul Intervenții chirurgicale amânate la spitalul de top din Capitală apare prima dată în Main News.
Dacia lansează un nou model electric în România, extinzându-și producția și menținând în ofertă modelul Spring. Noul vehicul, inspirat de SUV-uri, va fi prezentat în 2026, având un preț sub 18.000 euro. De asemenea, Dacia revine în clasa C cu un hatchback modern, programat pentru producție în 2027. Dacia va lansa un nou model electric … Articolul Dacia lansează un nou model în România și își extinde capacitățile de producție apare prima dată în Main News.
Descoperă cele mai mari performanțe înregistrate de femei în sport! De la Serena Williams și Nadia Comăneci, la Simone Biles și Marta Vieira da Silva, acest articol explorează realizările remarcabile ale sportivelor. Femeile au dovedit că sportul nu are gen. Află poveștile inspiratoare ale acestor campioane! Femeile au demonstrat excelență în sport, obținând performanțe remarcabile … Articolul Performanțe remarcabile ale femeilor în sport: realizări de top apare prima dată în Main News.
73% dintre directorii financiari doresc o digitalizare accelerată a departamentelor financiare, conform studiului Horváth. Standardizarea proceselor financiare este prioritatea principală pentru 2026, iar lipsa competențelor digitale rămâne o provocare majoră. Investițiile în transformarea digitală sunt esențiale pentru eficiență. 73% dintre directorii financiari doresc accelerarea digitalizării în departamentele financiare 87% consideră standardizarea proceselor financiare o prioritate … Articolul Trei sferturi din directorii financiari cer digitalizare rapidă în finanțe apare prima dată în Main News.
Iranul pregătește execuții iminente pentru protestatari acuzați de „război împotriva lui Dumnezeu”. Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani, va fi spânzurat fără drept de apărare. Protestele continuă, iar numărul morților crește. Situația economică instabilă și represiunea brutală generează îngrijorări internaționale. Iranul pregătește execuția lui Erfan Soltani, un protestatar reținut fără acces la apărare … Articolul Iranul pregătește execuții pentru protestatari: „Luptăm cu mâinile goale” apare prima dată în Main News.
O bătrână de 83 de ani din Padova, Italia, a fost jefuită în propria locuință de doi moldoveni mascați, care au furat bijuterii și 2.000 de euro. Îngrijitoarea sa a fost implicată, furnizând informații despre bunuri. Toți trei au fost arestați de autoritățile italiene. Jaful a avut loc pe 24 octombrie. O bătrână de 83 … Articolul Trei moldoveni, inclusiv îngrijitoarea, arestați după jaf în Italia apare prima dată în Main News.
Negocierile dintre președintele Nicușor Dan și coaliția de guvernare vizează numirea noului șef al SRI, SIE și a procurorilor-șefi la marile parchete. Procedurile implică consultări politice complexe, cu scopul de a asigura lideri competenți în contextul geopolitic actual. Detalii despre candidaturi și implicații politice. Negocierile pentru numirea directorilor SRI și SIE sunt în desfășurare, dar … Articolul Negocierea șefiei serviciilor și parchetelor între Nicușor Dan și Coaliție apare prima dată în Main News.
O barjă cu 1.133 tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat în Dunăre, lângă Zimnicea, pe 10 ianuarie. Autoritățile monitorizează situația, iar primăria asigură că nu există risc de poluare. Barja, sub pavilion slovac, a luat apă după o eșuare pe 20 decembrie 2025. O barjă încărcată cu 1.133 tone de îngrășăminte … Articolul Barjă cu 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat în Dunăre, Zimnicea apare prima dată în Main News.
Prelungirea vieții mașinii de spălat rufe este esențială. Adoptând obiceiuri corecte de utilizare și întreținere, precum curățarea filtrului, evitarea supraîncărcării și folosirea detergentului adecvat, poți preveni defecțiunile premature și economisi bani pe termen lung. Află trucuri utile pentru a avea o mașină de spălat durabilă. Durata de viață a mașinii de spălat rufe variază între … Articolul Îmbunătățiri simple pentru longevitatea mașinii de spălat rufe apare prima dată în Main News.
Victor Ponta critică întârzierea Emilei Șercan în a-l denunța pe Radu Marinescu ca plagiator, subliniind că au trecut 14 luni de când a fost numit ministru al Justiției. Acesta sugerează o coordonare politică și folosește atacuri prin intermediul rețelei Soros-USR. Ponta consideră această situație parte a unei bătălii pentru Justiție. Victor Ponta a criticat întârzierile … Articolul Marinescu, plagiator: 14 luni de investigații pentru adevăr apare prima dată în Main News.
Antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane a murit, legătura cu o moștenitoare bogată # MainNews.ro
Rolland Courbis, fost antrenor francez, a murit la 72 de ani. El l-a adus pe Zinedine Zidane la Bordeaux în 1992 și a fost primul care l-a poreclit „Zizou”. Courbis a avut o carieră remarcabilă în fotbalul francez, antrenând echipe precum Montpellier și Lens. Zidane l-a omagiat pe rețelele sociale pentru impactul său. Rolland Courbis, … Articolul Antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane a murit, legătura cu o moștenitoare bogată apare prima dată în Main News.
Dacia va continua să vândă modelul electric Spring alături de un nou vehicul urban bazat pe Renault Twingo EV, care va fi lansat la Salonul Auto de la Paris. Prețul va începe de la 18.000 euro, iar producția va avea loc în Slovenia. Cele două modele vor coexistă timp de un an, oferind clienților opțiuni … Articolul Dacia lansează două modele electrice: detalii despre mașina de oraș și producție apare prima dată în Main News.
Preotul DJ Guilherme Peixoto a cucerit publicul din Beirut cu un concert exuberant, stârnind atât entuziasm, cât și controverse. Criticile liderilor religioși nu l-au oprit să transmită un mesaj de coexistență și optimism, adaptând credința la timpurile moderne și atrăgând tinerii în lumea muzicii electronice. Padre Guilherme, preot și DJ, a atras atenția în Beirut … Articolul Preot ziua, DJ noaptea: Părintele Guilherme captivează Beirutul pe ringul de dans apare prima dată în Main News.
Opoziția din Parlament, formată din Grupul „Pace” și AUR, depune o nouă moțiune împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, după doar 21 de zile în funcție. Aceasta acuză declarații iresponsabile ce afectează politica de apărare a României, invocând lipsa de rigoare și de profunzime instituțională. Grupul „Pace” și AUR depun o nouă moțiune împotriva ministrului Apărării, … Articolul Moțiune USR împotriva ministrului Apărării Radu Miruță, susținută de AUR apare prima dată în Main News.
Ionuț Gurău și Radu Negru s-au reunit la Bylis, formație din prima ligă albaneză, după despărțirea de Unirea Slobozia. Cei doi jucători români, cu experiență în Superliga României, își propun să contribuie la menținerea echipei în liga superioară în urma unei perioade dificile. Ionuț Gurău și Radu Negru au semnat cu echipa albaneză Bylis, reunindu-se … Articolul Transferul rapid al lui Radu Negru și Ionuț Gurău în Albania: detalii exclusive apare prima dată în Main News.
România a atins un consum record de electricitate, depășind 9.000 MW, din cauza gerului năprasnic. Utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire și dependența de importuri (12.8%) evidențiază lipsa capacității interne. Facturile mari la energie îngrijorează românii, în special consumul ridicat al cuptoarelor electrice. România a înregistrat un consum record de electricitate de peste 9.000 MW … Articolul Consum record de electricitate în România din cauza gerului extrem apare prima dată în Main News.
Donald Trump își exprimă îngrijorarea că o decizie desfavorabilă a Curții Supreme privind taxele vamale impuse de administrația sa ar putea duce la pierderi financiare majore pentru SUA. El avertizează că aceste sancțiuni ar putea genera un haos economic, cu implicații grave pentru securitatea națională. Donald Trump își exprimă îngrijorarea că taxele vamale impuse de … Articolul Trump, îngrijorat de șansele sale în noul mandat: „Suntem terminați!” apare prima dată în Main News.
Un val de cinci – șase metri a lovit brusc plaja din Santa Clara del Mar, Argentina, provocând moartea unui tânăr turist și rănirea altor 35 de persoane. Incidentul a avut loc în timpul după-amiezii, când plaja era aglomerată de turiști. Autoritățile investighează cauzele fenomenului și au evacuat plajele din zonă. Un om a murit … Articolul Val de 6 metri lovește plaja din Argentina: un mort și 35 de răniți apare prima dată în Main News.
PSD susține ministrul Radu Marinescu în scandalul de plagiat, considerând acuzațiile un atac politic pentru înlăturarea sa. Reacțiile membrilor PSD evidențiază importanța tratării subiectului cu seriozitate și subliniază că plagiatul nu a fost confirmat de comisiile competente. PSD susține că acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Radu Marinescu sunt un atac politic Ministrul a inițiat procesul … Articolul Acuzațiile de plagiat: un atac politic împotriva lui Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
Alain Orsoni, fost președinte al AJ Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale. Cunoscut pentru transferul lui Adrian Mutu, Orsoni avea o carieră tumultuoasă, fiind implicat în mișcarea separatiste corsicane. Motivele asasinatului rămân neclare, dar legăturile anterioare ale victimei pot oferi indicii. Alain Orsoni, fost președinte al lui AJ Ajaccio, a fost împușcat … Articolul Președintele surpriză cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei apare prima dată în Main News.
China investighează achiziția startupului de AI Manus de către Meta Platforms, condusă de Mark Zuckerberg, pentru a verifica respectarea legilor de control al exporturilor. Tranzacția, evaluată la peste 2 miliarde de dolari, evidențiază importanța AI-ului pentru Meta în contextul competiției globale. China investighează achiziția startup-ului chinez de AI Manus de către Meta Platforms Tranzacția, finalizată … Articolul Mesajul Chinei pentru Mark Zuckerberg: Ce trebuie să știe liderul Facebook apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina continuă, ajungând în a 1.419-a zi. Atacurile aeriene rusești asupra Harkovului au dus la moartea a cel puțin patru persoane și au rănit alte trei. Autoritățile avertizează despre amenințări imediate, în timp ce infrastructura electrică este vizată constant. Detalii despre atacuri și reacțiile oficialilor locali. Războiul din Ucraina a marcat a 1.419-a … Articolul Război în Ucraina: Atacuri aeriene rusă devastatoare la Harkov, patru morți apare prima dată în Main News.
Deputatul PNL Alina Gorghiu cere demisia prefectului Ioana Făcăleață, acuzată că a sărit peste rând la UPU. Gorghiu solicită transparență și publicarea documentelor care să confirme scopul vizitei prefectului. Incidentul a stârnit controverse în legătură cu abuzurile în funcție și accesul pacienților la îngrijiri medicale. Alina Gorghiu, deputat PNL, cere publicarea documentelor de către Prefectura … Articolul Alina Gorghiu cere demisia prefectului de Argeș pentru abuz la UPU apare prima dată în Main News.
Incendiul devastator din barul Le Constellation din Crans-Montana a curmat viețile a 40 de oameni, inclusiv a tânărului Trystan Pidoux. Ultimul său mesaj emoționant pentru mamă a reflectat dragostea și altruismul său. Părinții săi doresc să păstreze vie amintirea unui băiat plin de carismă și visuri mari. Un incendiu în barul Le Constellation din Crans-Montana … Articolul Ultimul SMS din barul incendiat de la Crans-Montana: „Te iubesc, mamă!” apare prima dată în Main News.
Slovacia, sub conducerea președintelui Peter Pellegrini și premierului Robert Fico, a decis să nu mai acorde ajutor militar Ucrainei și exclude trimiterile de trupe. Liderii slovaci subliniază unitatea și suveranitatea țării, apelând la coaliția guvernamentală pentru a depăși conflictele interne în contextul provocărilor Uniunii Europene. Slovacia nu va mai acorda ajutor militar Ucrainei și nu … Articolul Slovacia oprește ajutoarele pentru Ucraina și exclude trimiterea de trupe apare prima dată în Main News.
Ochelarii Vision Pro, lansati în 2024, au avut un succes modest din cauza prețului ridicat de 3.499 dolari, greutății și lipsei aplicațiilor populare. Deși se axa pe premium, Apple a ratat oportunitatea într-un moment de declin al interesului pentru VR, în timp ce Meta a avut succes cu produse mai accesibile. Lansarea Vision Pro în … Articolul De ce ochelarii Vision Pro nu au reușit să aibă succes pe piață apare prima dată în Main News.
