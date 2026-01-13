Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”

08:30

FCSB vrea să tranfere un fotbalist cu experienţă europeană. Este vorba de israelianul Ofri Arad, fotbalist ajuns pe lista bucureştenilor la propunerea lui Florin Cernat, actualul director sportiv al campioanei. Fotbalistul de 27 de ani are șase meciuri în acest sezon la Kairat Almaty şi se poate lăuda cu meciuri în Champions League, şi chiar […]