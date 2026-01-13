Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford
Antena Sport, 13 ianuarie 2026 17:50
Conducerea celor de la Manchester United s-a mișcat repede după plecarea lui Ruben Amorim și a instalat la cârma echipei una dintre legendele clubului de pe Old Trafford. Este vorba despre Michael Carrick, care a câștigat nu mai puțin de 18 trofee cu „diavolii roșii”. Acesta urmează să preia echipa și să fie pe bancă […] The post Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
18:00
Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: “O fostă campioană” # Antena Sport
Lisav Eissat este pregătit să plece de la Maccabi Haifa. Înainte de a semna cu noua echipă, fundaşul care a devenit internaţional român în această toamnă are un nou agent. Este vorba despre Florin Manea, cel care îl reprezintă şi pe Radu Drăguşin, fundaşul lui Tottenham. Manea are o iarnă aglomerată, în condiţiile în care […] The post Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: “O fostă campioană” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:50
Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford # Antena Sport
Conducerea celor de la Manchester United s-a mișcat repede după plecarea lui Ruben Amorim și a instalat la cârma echipei una dintre legendele clubului de pe Old Trafford. Este vorba despre Michael Carrick, care a câștigat nu mai puțin de 18 trofee cu „diavolii roșii”. Acesta urmează să preia echipa și să fie pe bancă […] The post Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford appeared first on Antena Sport.
17:30
Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova # Antena Sport
Vladislav Blănuţă este în continuare dorit de Dinamo, echipă care a înaintat deja o ofertă scrisă pentru fostul atacant de la FCU Craiova. Există şi un mare semn de întrebare în privinţa eligibilităţii atacantului, care a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, iar “câinii” aşteaptă un răspuns de la FIFA. Până atunci, Dinamo […] The post Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova appeared first on Antena Sport.
17:30
Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială” # Antena Sport
Istvan Kovacs este la ora actuală cel mai important arbitru român, cu șanse mari de a fi prezent și la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena. Centralul din Carei a vorbit într-un interviu pentru FRF TV despre cel mai important moment din cariera sa de până acum, arbitrarea finalei UEFA Champions League […] The post Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
17:20
Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea # Antena Sport
FR Handbal a anunţat, marţi, lotul oficial al României pentru Campionatul European. Tricolorii vor juca primul meci vineri, cu Portugalia. Turneul final va începe pe data pe 15 ianuarie, iar tricolorii au încheiat partidele de pregătire. Din nefericire, România a pierdut toate cele trei meciuri amicale pe care le-a disputat. Lotul convocat pentru Campionatul European […] The post Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea appeared first on Antena Sport.
17:20
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre al doilea transfer al iernii pregătit la FCSB. AntenaSport Update 13 ianuarie 1. Nou transfer la FCSB Gigi Becali e gata să facă un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie appeared first on Antena Sport.
17:10
Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham # Antena Sport
Radu Drăgușin este tot mai aproape de un transfer în Italia, dar negocierile dintre Tottenham Hotspur și AS Roma sunt din ce în ce mai dificile. Englezii cer introducerea unei clauze speciale în contract, pe care italienii o ignoră. Concret, gruparea antrenată de Thomas Frank solicită în cazul unui transfer definitiv suma de 20 de […] The post Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
16:50
Lotul României de la Campionatul European de hanbdal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea # Antena Sport
FR Handbal a anunţat, marţi, lotul oficial al României pentru Campionatul European. Tricolorii vor juca primul meci vineri, cu Portugalia. Turneul final va începe pe data pe 15 ianuarie, iar tricolorii au încheiat partidele de pregătire. Din nefericire, România a pierdut toate cele trei meciuri amicale pe care le-a disputat. Lotul convocat pentru Campionatul European […] The post Lotul României de la Campionatul European de hanbdal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea appeared first on Antena Sport.
16:40
Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: “Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei” # Antena Sport
Khabib Nurmagomedov i-a luat apărarea lui Xabi Alonso, după ce Real Madrid a renunţat la serviciile antrenorului de 44 de ani. La nici 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei în finala Supercupei Europei, madrilenii au anunţat plecarea lui Alonso şi l-au numit pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică. În cele şapte […] The post Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: “Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei” appeared first on Antena Sport.
16:40
Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” # Antena Sport
Ziua de luni a venit cu o veste șocantă din inima Spaniei, acolo unde Real Madrid a anunțat încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu tehnicianul Xabi Alonso. Conducerea s-a mișcat imediat și a transmis că interimatul va fi asigurat de Alvaro Arbeloa, cel care a îmbrăcat tricoul „blanco” în perioada iulie 2009 – […] The post Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
16:20
Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi # Antena Sport
Universitatea Cluj este una dintre echipele care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, iar gruparea antrenată de Cristiano Bergodi a dat și o lovitură importantă pe piața transferurilor, prin aducerea lui Andrei Coubiș. În același timp, „șepcile roșii” au luat decizia de a ceda un jucător chiar […] The post Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi appeared first on Antena Sport.
15:50
Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale. Acum încep să iasă la iveală primele detalii […] The post Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un “asasin de elită” appeared first on Antena Sport.
15:50
Joao Cancelo se întoarce la Barcelona, unde a fost împrumutat până la sfârşitul sezonului de la echipa saudită Al Hilal, a anunţat marţi clubul catalan. Internaţionalul portughez în vârstă de 31 de ani a purtat deja culorile Barcelonei în sezonul 2023-2024, perioadă în care a fost împrumutat de la fostul său club, Manchester City. Joao […] The post Joao Cancelo a semnat cu Barcelona appeared first on Antena Sport.
15:30
Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu. Cât va lipsi Hakan Calhanoglu, după accidentarea din meciul cu Napoli # Antena Sport
Cristi Chivu a suferit o pierdere uriaşă la Inter, după accidentarea lui Hakan Calhanoglu (31 de ani). Mijlocaşul turc s-a “rupt” pe finalul meciului cu Napoli, din runda trecută, meci încheiat cu scorul de 2-2. Hakan Calhanoglu a marcat din penalty contra campioanei en-titre din Serie A, în minutul 73. În minutul 88, el a […] The post Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu. Cât va lipsi Hakan Calhanoglu, după accidentarea din meciul cu Napoli appeared first on Antena Sport.
15:20
Juventus Torino a decis să-l împrumute pe Fabio Bădărău la Sampdoria. Fabio e din județul Vaslui, dar trăiește de mic la Torino. A început fotbalul la juniorii lui AC Torino, iar din 2021 s-a transferat la Juventus Torino. A evoluat constant în cadrul academiei. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate, iar Juventus a decis să-i […] The post Un român de la Juventus Torino, împrumutat la Sampdoria appeared first on Antena Sport.
15:20
Anunţul lui Jurgen Klopp despre posibila numire la Real Madrid, după ce Xabi Alonso a fost dat afară # Antena Sport
Antrenorul german Jurgen Klopp a dezminţit zvonurile conform cărora ar reveni pe banca tehnică pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso la echipa de fotbal Real Madrid. ”Desigur, asta nu are nicio legătură cu mine şi nu a declanşat nimic în mine”, a declarat germanul pentru postul de televiziune austriac Servus TV, într-un interviu. Jurgen Klopp […] The post Anunţul lui Jurgen Klopp despre posibila numire la Real Madrid, după ce Xabi Alonso a fost dat afară appeared first on Antena Sport.
15:20
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil # Antena Sport
Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu, a provocat un accident în urma căruia un bărbat de 24 de ani şi-a pierdut viaţa. În urma lui, văduva Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro şi are acum o avere de peste un milion de euro. În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub […] The post Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil appeared first on Antena Sport.
14:40
U Cluj a făcut în aceste zile o dublă mutare. A reuşit să-l aducă pe Andrei Coubiş de la Sampdoria, iar clubul italian le-a cerut românilor să cedeze un jucător la echipa de Serie B. Este vorba de Alexandru Bota (17 ani), care va pleca în Italia sub formă de împrumut, anunţă Fanatik.ro. În acest […] The post Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
14:20
Zeljko Kopic, întrebat direct despre transferurile aşteptate la Dinamo: “Nu sunt singurul om din club” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit declaraţii despre transferurile aşteptate la Dinamo. Antrenorul “câinilor” a dezvăluit că şi-a exprimat dorinţele, în această perioadă de mercato, însă mutările nu depind doar de el. Tehnicianul croat a subliniat că transferurile depind şi de posibilităţile financiare ale clubului. Până în acest moment, “câinii” l-au prezentat oficial doar pe Valentin Ţicu, […] The post Zeljko Kopic, întrebat direct despre transferurile aşteptate la Dinamo: “Nu sunt singurul om din club” appeared first on Antena Sport.
14:20
Kylian Mbappe, OUT de la primul antrenament cu noul antrenor de la Real Madrid. Ce se întâmplă cu starul francez # Antena Sport
Kylian Mbappe, atacantul vedetă al echipei Real Madrid, a lipsit de la primul antrenament condus marţi de noul său antrenor, Alvaro Arbeloa, care l-a înlocuit pe fostul său coechipier Xabi Alonso pe banca “galacticilor”, înaintea meciului cu Albacete din optimile de finală ale Cupei Spaniei la fotbal. Absenţa golgheterului francez, care a încercat să-şi ajute […] The post Kylian Mbappe, OUT de la primul antrenament cu noul antrenor de la Real Madrid. Ce se întâmplă cu starul francez appeared first on Antena Sport.
14:20
Xabi Alonso a oferit o primă reacţie după ce a fost demis de Florentino Perez de la Real Madrid. Despărţirea a venit a doua zi după eşecul din Supercupa Spaniei, 2-3 cu rivala Barcelona. Venit de la Bayer Leverkusen, Xabi a fost antrenorul lui Real Madrid timp de 232 de zile. El a obţinut 24 […] The post Prima reacţie a lui Xabi Alonso după ce a fost dat afară de la Real Madrid appeared first on Antena Sport.
14:00
Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Patronul campioanei a transmis că doi jucători, David Miculescu şi Daniel Bîrligea, sunt “indispensabili” pentru formaţia sa. Gigi Becali a declarat că are o “dilemă” în ceea ce priveşte fundaşul stânga. Patronul roş-albaştrilor a transmis că Risto Radunovic nu l-a impresionat, în ultima perioadă. Gigi […] The post Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili” appeared first on Antena Sport.
13:50
Rapidul l-a transferat pe Claudiu Micovschi la o echipă de play-off din Liga 1. Deși se spunea că fotbalistul va fi folosit ca monedă de schimb pentru aducerea lui Marinos Tzionis în Giulești, acesta a ajuns la o echipă de play-off. Extrema giuleştenilor va ajunge sub comanda lui Bogdan Andone la FC Argeș. Piteștenii au […] The post A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial appeared first on Antena Sport.
13:30
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga # Antena Sport
Dinamo e gata să facă un nou transfer. “Câinii” l-au pus pe listă pe Ianis Târbă (19 ani), mijlocaşul român, care are şi cetăţenie spaniolă, din academia celor de la Celta Vigo. Spaniolii au dezvăluit interesul lui Dinamo pentru Ianis Târbă. Mijlocaşul ar urma să devină al doilea transfer al iernii efectuat de “câinii”, după […] The post O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga appeared first on Antena Sport.
13:30
Sorin Cârţu a povestit un episod mai puţin ştiut. Transferul lui Raul Rusescu la FCSB a fost făcut la insistenţele lui. Mutarea s-a petrecut în 2011, atunci când antrenor la echipă era chiar el. Dezvăluirea a fost făcută de oltean, în cadrul unui interviu la care participa şi Raul Rusescu. „Tu știi cine a insistat […] The post Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu appeared first on Antena Sport.
13:20
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League # Antena Sport
Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid, după eșecul în fața Barcelonei (2-3) din Supercupa Spaniei. Tehnicianul basc are deja un înlocuitor, pe Alvaro Arbeloa, care până acum pregătea echipa a doua a clubului madrilen. Demiterea lui Xabi Alonso înseamnă o nouă schimbare de antrenor pentru starul Kylian Mbappé. Concret, coincidență sau nu, […] The post E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League appeared first on Antena Sport.
13:10
Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro. Latiundiarul a fost cel care a anunţat şi salariul lui Adrian Şut la Al Ain, 1 milion de euro pe […] The post Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” appeared first on Antena Sport.
12:40
Andrei Gheorghiță a făcut o declaraţie de “rapidist”. Chiar dacă a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, el spune că echipa lui de suflet este Rapid, acolo unde vrea să se transfere. ”Încerc să evit această discuție, Rapid și FCSB, pentru că nu vreau să se creeze tot felul de discuții. ‘Uite, a fost la […] The post Un fost jucător al FCSB vrea să se transfere la Rapid: “Acolo sunt acasă” appeared first on Antena Sport.
12:40
Echipa de Formula 1 Alpine a anunţat, marţi, plecarea lui Jack Doohan, pilotul său de rezervă, după ce cele două părţi au ajuns la un acord în acest sens. Australianul în vârstă de 22 de ani, fiul campionului de motociclism Mick Doohan, fusese numit titular al echipei franceze la Marele Premiu de la Abu Dhabi […] The post Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
12:40
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico # Antena Sport
Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei. Potrivit portughezului, contextul mediatic şi aşteptările din jurul marilor cluburi precum Real sau Barcelona complică întotdeauna gestionarea antrenorilor. […] The post Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico appeared first on Antena Sport.
12:30
LeBron James, vedeta echipei Los Angeles Lakers, a prezentat, luni, în premieră, o emblemă aniversară pe tricou în meciul împotriva formației Sacramento Kings, sărbătorind al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record absolut, informează AFP. Emblema purtată de LeBron James (41 ani) a fost realizată de compania de obiecte de […] The post LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:00
Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Umit Akdag poate prinde un transfer pe bani mulți şi la o altă forță din campionatul turc. Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor și-a manifestat interesul pentru stoperul lui Alanyaspor, iar oferta înaintată este de cinci milioane de euro. Iniţial propunerea făcută a fost cu 1 milion de […] The post Umit Akdag, transfer de 5 milioane de euro! Cu ce echipă bate palma appeared first on Antena Sport.
12:00
Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” # Antena Sport
Gigi Becali caută un mijlocaş de valuare după despărţirea de Adrian Şut, cel care a ajuns la Al-Ain pentru 1.5 milioane de euro. Conform spuselor patronului, Mihai Stoica a fost mandatat să puna azi pe masă contractul pentru a aduce un mijlocaş central de mare valoare, a cărui identitate nu a fost însă dezvăluită. Gigi […] The post Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” appeared first on Antena Sport.
12:00
Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
Italienii au aflat ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Napoli a remizat cu nerazzurrii, în etapa a 20-a din Serie A, scor 2-2. Antonio Conte a fost eliminat în minutul 71, după ce Inter a primit un penalty. “Să vă fie ruşine”, a strigat […] The post Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
11:40
Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: “Noi avem discuţia asta…” # Antena Sport
Recent s-a vorbit de exeistenţa unor tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul ar fi plecat de la faptul că antrenorul nu primea transferurile solicitate pentru această iarnă. Apoi a apărut în presă informaţia că antrenorul Kopic le-ar fi spus apropiaţilor că ar urma să plece la prima ofertă pe care o primeşte […] The post Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: “Noi avem discuţia asta…” appeared first on Antena Sport.
11:20
Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 # Antena Sport
Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii poartă negocieri avansate cu rivala Petrolul, pentru a obţine semnătura lui Robert Sălceanu (22 de ani). Până în acest moment, trupa de sub Grant a oficializat un singur transfer. Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid, fiind împrumutat de la Real Oviedo. Rapid, tot […] The post Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
11:20
Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică # Antena Sport
Nicolae Forminte e noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României şi acesta este pregătit să revină la o pregătire centralizată. Asta după ce, în urma scandalului uriaş în care a fost implicată Camelia Voinea, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Forminte susţine că doar la nivel de lot […] The post Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică appeared first on Antena Sport.
11:10
Universitatea Craiova s-a aflat în negocieri avansate cu brazilianul Luquinhas (29 de ani), anunţă sport.ro. Fotbalistul este unul cu experienţă şi joacă în prima ligă din Portugalia, la Santa Clara. Fotbalistul vrea să schimbe clubul, deoarece a evoluat destul de puţin, în 9 partide. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai […] The post Ce transfer a ratat Universitatea Craiova. Merge în Polonia appeared first on Antena Sport.
10:50
Preşedintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ, Angelo Alistar, a anunţat iminenta desfiinţare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârşitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanţării. Alistar a lansat un apel public către toţi cei care pot sprijini clubul să îşi arate susţinerea faţă de echipă, dar este pesimist în privinţa acestui aspect. Ceahlăul Piatra-Neamţ, […] The post Echipa de tradiţie din fotbalul românesc, în pragul desfiinţării: “Finalul clubului” appeared first on Antena Sport.
10:40
William Baeten a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova. Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul mijlocașului belgian, care a marcat un gol în cele 18 partide bifate la formația campioană. Evoluţia lui nu a fost una pe placul lui Gigi Becali […] The post Destinaţie surpriză pentru William Baeten. Unde se transferă fostul jucător al FCSB appeared first on Antena Sport.
10:30
Conducerea Rapidului, replică dură pentru rivalii de la Dinamo. De la ce au pornit contrele: “Să-şi vadă de jucătorii lor” # Antena Sport
Conducerea Rapidului a venit cu replica pentru rivalii de la Dinamo. “Câinii” erau interesaţi de Antoine Baroan, jucătorul scos în afara lotului de Costel Gâlcă, însă Andrei Nicolescu s-a arătat surprins de suma cerută de giuleşteni în schimbul atacantului. Rapid cerea suma de 400.000 de euro în schimbul lui Baroan, jucător dorit de Zeljko Kopic […] The post Conducerea Rapidului, replică dură pentru rivalii de la Dinamo. De la ce au pornit contrele: “Să-şi vadă de jucătorii lor” appeared first on Antena Sport.
10:30
William Baeten a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova. Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul mijlocașului belgian, care a marcat un gol în cele 18 partide bifate la formația campioană. Evoluţia lui nu a fost una pe placul lui Gigi Becali […] The post Destinaţie surpriză pentru William Baeten. Unse se transferă fostul jucător al FCSB appeared first on Antena Sport.
10:30
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă # Antena Sport
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch cu 6-4, 6-7 (7/9), 6-2, marţi, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Bulgaru (27 ani, 197 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc (2 h 46 min) în faţa unei adversare […] The post Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:10
FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj. Cât costă cel mai ieftin tichet # Antena Sport
FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cel cu CFR Cluj. Cele două formaţii se vor duela pe 25 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 23-a a Ligii 1. Fanii îşi vor putea achiziţiona bilete la meciul dintre FCSB şi CFR Cluj începând de azi, de la ora 12:00. Ele […] The post FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj. Cât costă cel mai ieftin tichet appeared first on Antena Sport.
10:00
Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca? # Antena Sport
Cristian Boureanu şi Călin Donca sunt doup nume sonore din lumea afaceriştilor din România. Cei doi sunt prezenţi la Suvivor România, difuzat la Antena 1, şi au surprins cu conflictul în care au intrat. Până la urmă care dinte ei este mai înstărit ? Gândul.ro a făcut o analiză a banilor pe care îi deţin […] The post Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca? appeared first on Antena Sport.
10:00
Câţi bani încasează CFR Cluj în schimbul transferului lui Otto Hindrich. Ardelenii i-au găsit deja înlocuitor # Antena Sport
CFR Cluj e gata să-l vândă pe Otto Hindrich la Legia Varşovia. Portarul român e pe cale să se despartă de formaţia clujeană, în această iarnă. Otto Hindrich, în vârstă de 23 de ani, mai avea contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028. După Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu, clujenii au luat decizia […] The post Câţi bani încasează CFR Cluj în schimbul transferului lui Otto Hindrich. Ardelenii i-au găsit deja înlocuitor appeared first on Antena Sport.
09:40
Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş # Antena Sport
FCSB a primit veşti excelente, înainte de reluarea campionatului. Mihai Stoica a anunţat că Valentin Creţu şi Florin Tănase s-au antrenat normal, în vederea duelului cu FC Argeş, din prima etapă din 2026. Partida cu piteştenii se va disputa vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. FCSB ţinteşte victoria pe […] The post Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş appeared first on Antena Sport.
09:20
E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume # Antena Sport
Maroc va găzdui Cupa Mondială din 2030, alături de Spania și Portugalia. Până atunci, marocanii se „antrenează” pentru marele eveniment de peste patru ani cu organizarea Cupei Africii pe Națiuni, competiție ajunsă deja în faza semifinalelor. Am fost în Maroc pentru Cupa Africii, iar senzația e că nord-africanii se vor ridica la nivelul celei mai […] The post E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume appeared first on Antena Sport.
09:20
Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” # Antena Sport
Universitatea Craiova întârzie să facă transferuri în această iarnă, iar Filipe Coelho anunţă că va da credit şi tinerilor. Iar în cantonament au fost în această iarnă nu mai puţin de 8 jucători de perspectivă, anunţă 3minute.net. Este vorba de Alexandru Glodean, Darius Fălcușan, Mihnea Rădulescu, Luca Băsceanu, David Matei, Denys Munean, Florin Gașpăr şi […] The post Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” appeared first on Antena Sport.
09:10
A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin” # Antena Sport
Alvaro Benito ştie care e marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid. Fostul jucător al “galacticilor” este de părere că antrenorul spaniol nu a reuşit să-şi implementeze toate ideile, în timpul mandatului său la trupa de pe Bernabeu. Real Madrid a anunţat că Xabi Alonso nu va mai […] The post A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.