Preşedintele Sindalimenta, după votul României privind Acordul UE-Mercosur: Întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia / Discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră
News.ro, 13 ianuarie 2026 19:30
Preşedintele Sindalimenta, Dragoş Frumosu, a declarat marţi, despre votul României privind Acordul UE-Mercosur că întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia. El a mai arătat că repercursurile acestui acord Mercosur sunt dramatice şi discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră, pentru că produsele care vin din aceste state nu sunt supuse reglementărilor europene privind cultura şi privind producţia.
• • •
Virgil Popescu: Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. ”În acelaşi timp, am atras atenţia asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependenţă cu alta. Independenţa energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilităţi, şi aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terţe”, adaugă el.
Arabia Saudită: Şumudică a obţinut prima victorie pe banca lui Al-Okhdood, 1-0 cu Al-Kholood # News.ro
Echipa saudită lui Al-Okhdood, antrenată de românul Marius Şumudică, a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Al-Kholood, în etapa a 15-a din Saudi Pro League.
Preţurile petrolului au crescut puternic marţi pe fondul riscului de întrerupere a livrărilor din Iran # News.ro
Preţurile petrolului au urcat cu aproximativ 3% marţi, pe măsură ce riscul unor perturbări ale exporturilor de ţiţei ale Iranului a eclipsat perspectiva unei creşteri a ofertei din Venezuela, transmite Reuters.
Echipa italiană Inter Milano nu îl va mai putea utiliza pe Hakan Calhanoglu în următoarele trei săptămâni, după ce mijlocaşul turc s-a accidentat, au anunţat marţi Sky Sports Italia şi Gazzetta dello Sport.
India acuză din nou Pakistanul de survolarea teritoriului indian cu drone şi-i cere să înceteze # News.ro
India cere Pakistanului vecin să înceteze survolări cu drone, după ce l-a acuzat şi săptămâna trecută, deasupra teritoriului indian, de-a lungul frontierei comune, anunţă marţi comandantul armatei indiene, relatează AFP.
Ministrul Sănătăţii anunţă că a trimis Corpul de control la Constanţa, în cazul copiilor aflaţi în moarte cerebrală: Este un control care va dura toată săptămâna # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că a trimis Corpul de control la Constanţa, în cazul copiilor aflaţi în moarte cerebrală, el precizând că este un control care va dura toată săptămâna. Ministrul a mai spus că în toate cazurile, Colegiul Medicilor este singurul în măsură, din această ţară, să verifice dacă lucrurile au fost făcute corespunzător sau nu.
ANPC a dat amenzi de aproape 800.000 de lei după controale la peste 350 de operatori economici din mall-uri/ Şapte dintre aceştia au fost închişi temporar/ Printre nereguli: insecte în blocul alimentar, vitrine murdare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de aproape 800.000 de lei după ce au verificat peste 350 de operatori economici din mall-uri. De asemenea, şapte unităţi au fost închise temporar, până la remedierea deficienţelor. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care insecte în blocul alimentar, ulei alimentar cu grad avansat de degradare termică, produse alimentare expirate, vitrine murdare.
Proiectul "Marea Neagră la plural - Compoziţii pentru ochiul sonor" a câştigat Concursul naţional pentru a reprezenta România la Bienala de Artă Veneţia 2026 # News.ro
Proiectul "Marea Neagră la plural - Compoziţii pentru ochiul sonor/ Black Seas - Scores for the Sonic Eye" a fost desemnat câştigător, cu 597 de puncte, în cea de-a doua etapă de evaluare din cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 61-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă - la Biennale di Venezia.
Ministrul Sănătăţii spune că nu ar vota proiectul de lege pentru legalizarea prostituţiei: Înainte de toate, ar trebui să începem prin a proteja minorii exploataţi sexual, a-i proteja unde statul a pierdut controlul, şi anume în consumul de droguri # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că nu ar vota proiectul de lege pentru legalizarea prostituţiei, el afirmând că înainte de toate, ar trebui să începem prin a proteja minorii exploataţi sexual şi a-i proteja unde statul a pierdut controlul, şi anume în consumul de droguri.
Miniştrii de Externe danez Lars Løkke Rasmussen şi groenlandez Vivian Motzfeldt urmează să fie primiţi miercuri, la Casa Albă, de către vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de Stat american Marco Rubio, anunţă Lars Løkke Rasmussen # News.ro
Miniştrii de Externe danez Lars Løkke Rasmussen şi groenlandez Vivian Motzfeldt urmează să fie primiţi miercuri de către vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de Stat american Marco Rubio la Casa Albă, anunţă marţi şeful diplomaţiei daneze, relatează AFP.
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate şi Centru de Chirurgie Fetală şi Neonatală # News.ro
Reţeaua de sănătate REGINA MARIA anunţă relocarea Maternităţii REGINA MARIA Bucureşti în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc crescut şi pentru cazurile obstetricale care necesită infrastructură de spital multidisciplinar complet.
Trevor Noah, câştigător al premiului Emmy, va reveni în calitate de gazdă a Premiilor Grammy pentru ultima oară duminică, 1 februarie, au anunţat Recording Academy şi CBS.
Rugby: ”Stejarii” revin la Iaşi după 10 ani, România - Belgia se joacă în capitala Moldovei # News.ro
Naţionala de rugby a României va disputa meciul cu Belgia, singurul pe teren propriu din grupele Campionatului European (Rugby Europe Championship), la Iaşi.
Trump îl atacă din nou pe Jerome Powell, pe fondul temerilor privind independenţa Rezervei Federale # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a atacat din nou marţi pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, catalogându-l drept ”incompetent” sau ”corupt”, în timp ce ancheta penală declanşată de Departamentul de Justiţie împotriva şefului băncii centrale provoacă reacţii tot mai critice, inclusiv din rândul aliaţilor politici şi al mediului financiar, transmite CNBC.
Zoe Saldaña devine, datorită „Avatar: Fire and Ash”, cea mai bine plătită actriţă din toate timpurile # News.ro
Zoe Saldaña, câştigătoare a premiului Oscar, este oficial cea mai bine plătită actriţă din toate timpurile, datorită filmului „Avatar: Fire and Ash”, scrie Variety.
Administraţia Trump denunţă incendierea în weekend a unei sinagogi în Mississippi drept un ”act antisemit dezgustător”. Un tânăr de 19 ani, cu arsuri, arestat şi internat la un spital. Sinagoga congregaţiei Beth Israel, ţinta unui atac cu bombă KKK în 196 # News.ro
Secretara americană a Justiţiei a denunţat un ”act antisemit dezgustător” în urma une incendieri care a distrus în mare parte o sinagogă, în Mississippi, la aproape 60 de ani după ce a fost victima unui atentat cu bombă al Ku Klux Klan, relatează AFP.
Rogobete: Ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personal / Economiile ne permit să funcţionăm fără tăieri făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe bisturiu # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, despre ipoteza unor disponibilizări în sistemul medical, că ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent. El a precizat că s-au făcut economii care le permit să funcţioneze fără tăieri semi-chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe bisturiu.
Noi acţiuni în instanţă deschise de Silvia Uscov (AUR) împotriva judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş/ Avocata cere acum anularea actelor administrative de numire a celor doi, nu doar suspendarea # News.ro
Avocata Silvia Uscov (AUR) a deschis noi acţiuni în instanţă împotriva judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, solicitând acum şi anularea actelor administrative de numire a celor doi la Curtea Constituţională a României, nu doar suspendarea documentelor respective. Ultimele două acţiuni au fost înregistrate luni la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) şi nu au fost încă stabilite termene de judecare a acestora. La sfârşitul anului trecut, avocata solicitase instanţei suspendarea executării decretului prezidenţial de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător la CCR şi a hotărârii Senatului de numire a lui Mihai Busuioc la aceeaşi instituţie, CAB amânând pronunţarea pentru vineri, 16 ianuarie.
UPDATE - Explozie urmată de incendiu, într-un apartament din municipiul Zalău/ A fost activat Planul Roşu de Intervenţie/ Un bărbat cu arsuri şi o persoană intoxicată cu fum, duşi la spital/ Alte opt persoane au primit îngrijiri/ 39 de locatari, evacuaţi # News.ro
O explozie a unei butelii s-a produs, marţi, într-un apartament din municipiul Zalău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) şi transportat la spital, iar alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. Ulterior, încă o persoană a fost dusă la spital cu intoxicaţie uşoară cu fum. În total, 39 de locatari au fost evacuaţi din clădire.
Cupa Mondială 2026: Toţi jucătorii participanţi la turneul final vor fi scanaţi pentru avatare 3D # News.ro
FIFA a anunţat că va scana toţi participanţii la următoarea Cupă Mondială, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada. Departe de a fi un simplu truc, acest proces ar trebui să ajute arbitrii să ia deciziile corecte în timpul meciurilor.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pregăteşte un apel de proiecte dedicat investiţiilor în centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor / Buget de 17 milioane de euro # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) anunţă, marţi, că supune dezbaterii publice Ghidul Solicitantului pentru un apel de proiecte dedicat investiţiilor în centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Acestea ar urma să fie realizate în spitalele publice, bugetul programului fiind de 17 milioane de euro.
Şeful diplomaţiei germane Johann Wadephul minimalizează, la Washington, în urma unei întâlniri cu Marco Rubio, riscul unei anexări a Groenlandei. ”NATO este acum pe cale să elaboreze planuri mai concrete” în vederea rezolvării unor probleme de securitate # News.ro
Ministrul german e Externe Johann Wadephul minimalizează riscul unui atac american în Groenlanda, în urma unor ameninţări repetate ale Donald Trump de a anexa acest uriaş teritoriu autonom controlat de către Danemarca, un aliat al Statelor Unite în cadrul NATO, relatează AFP.
Compania care operează în România lanţul de restaurante McDonald's, amendată cu 8.000 de euro pentru că a încălcat securitatea datelor cu caracter personal ale unor angajaţi, ca urmare a unui atac informatic/ Operatorul a plătit deja amenda # News.ro
Compania care operează în România lanţul de restaurante McDonald's a fost amendată cu 8.000 de euro de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în baza Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), după ce a încălcat securitatea datelor cu caracter personal ale unor angajaţi, ca urmare a unui atac informatic asupra aplicaţiei deţinute de către operator. Potrivit ANSPDCP, Premier Restaurants Romania SRL a achitat deja amenda contravenţională.
Rogobete: Eu nu ştiu la Ministerul Sănătăţii, pe care îl conduc, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor / În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că el nu ştie la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduce, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. El a precizat că în sistemul de sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salariile sau la veniturile personalului medical, personal medical care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, în privinţa plăţii gărzilor. Reacţia ministrului a venit după ce vicepremierul USR Radu Miruţă a anunţat că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, din toate instituţiile, inclusiv din sănătate.
Explozie urmată de incendiu, într-un apartament din municipiul Zalău/ A fost activat Planul Roşu de Intervenţie/ Un bărbat cu arsuri, preluat de un echipaj TIM/ Alte opt persoane au primit îngrijiri/ În total, 18 locatari au fost evacuaţi # News.ro
O explozie a unei butelii s-a produs, marţi, într-un apartament din municipiul Zalău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), iar alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. În total, 18 locatari au fost evacuaţi din clădire.
Aproximativ 2.200 de elevi din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor/ Activitate suspendată într-o şcoală din judeţul Satu Mare # News.ro
Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor, arată datele Ministerului Educaţiei. Activitatea va fi suspendată într-o şcoală din judeţul Satu Mare, orele urmând să fie recuperate.
Pacient cu expunere cronică la aluminiu, internat la Spitalul de Urgenţă Bucureşti / Acuză oboseală, furnicături în membre, dureri musculare / Radu Ţincu: Alimentaţia şi poluarea mediului, cele mai frecvente surse de expunere la metale grele # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie la Spital Clinic de Urgenţă Bucureşti, anunţă, marţi, că a internat un pacient expunere cronică la aluminiu, din cauza meseriei. Pacientul acuză stare generală de oboseală, furnicături la nivelul membrelor şi dureri musculare, fiind supus tratamentului specific.
Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, despre nava încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre: Vom preleva probe pentru a vedea concentraţia substanţelor / Posibil aceasta să se dilueze şi să nu afecte flora şi fau # News.ro
Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Bogdan Bulete, a afirmat, în legătură cu scufundarea parţială în Dunăre a navei încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, că urmează să fie prelevate probe din apă pentru a se stabili concentraţia substanţelor şi dacă există anumiţi parametri care înregistrează depăşiri. El a precizat că este posibil ca substanţele să se dilueze, având în vedere distanţa dintre locul respectiv şi Delta Dunării şi să nu afecteze flora şi fauna din această zonă.
Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educaţiei / Propunerea a fost trimisă preşedintelui Nicuşor Dan # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de a prelua interimar şi funcţia de ministru al Educaţiei.
SONDAJ BEI: Cererea de credite rămâne robustă, impulsionată de companii, şi se preconizează că va rămâne puternică. Băncile sunt din ce în ce mai optimiste în privinţa ofertei de credite în următoarele luni # News.ro
Cererea de credite rămâne robustă, impulsionată de companii, şi se preconizează că va rămâne puternică, iar băncile sunt din ce în ce mai optimiste în privinţa ofertei de credite în următoarele luni, arată un sondaj publicat de Banca Europeană de Investiţii (BEI). Potrivit acestuia, două treimi din grupurile bancare transfrontaliere îşi propun să-şi extindă operaţiunile în regiune.
Trump le cere manifestanţilor iranieni ”să continue” până la răsturnarea regimului şi anunţă că ”ajutorul e pe drum” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îi încurajează marţi pe manifestanţii iranieni să-şi continue contestarea până la răsturnarea autorităţilor şi le promite, pe reţeaua sa, Truth Social, că ”ajutorul e pe drum”, fără să facă alte precizări, relatează AFP (Vom reveni)
Consiliul Superior al Magistraturii cere Guvernului măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură / Deficit de judecători de 15%, buna funcţionare a justiţiei fiind ”grav afectată” # News.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) solicită public Guvernului României măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, aşa cum au fost adoptate în alte domenii de activitate. CSM anunţă că sunt vacante 751 de posturi de judecători, dintr-ul toral de puţin peste 5.000 de posturi, în unele judecătorii fiind efectiv un singur magistrat.
Numele Rodicăi Stănoiu şi controversele privind averea fostului ministru, folosite pentru promovare de o aşa-numită „platformă de investiţii”. Aceasta acreditează ideea că Stănoiu ar fi investit şi obţinut şase milioane de lei pe respectiva platformă # News.ro
O aşa-numită „platformă de investiţii”, care promite câştiguri de sute de ori mai mari decât sumele investite, foloseşte numele fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu şi controversa privind averea mare lăsată de aceasta, acreditând ideea că şase milioane de lei din averea fostului ministru ar fi provenit din investiţiile pe care aceasta le făcea. Procurorul Adrian Radu, şeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, atrage atenţia asupra faptului că astfel de platforme ascund, de fapt, activităţi infracţionale prin care cei care investesc sunt atraşi într-o schemă prin care oferă infractorilor acces la date personale şi date bancare.
Un reprezentant republican din Florida, Randy Fine, depune un proiect de lege de anexare a Groenlandei, care să devină al 51-lea stat al SUA. ”America nu-şi poate lăsa viitorul pe mâna regimurilor care ne dispreţuiesc valorile şi caută să ne submineze sec # News.ro
Un reprezentant republican din Florida, Randy Fine, a prezentat un proiect de lege prin care Groenlanda să devină al 51-lea stat al Statelor Unite, în contextul în care administraţia lui Donald Trump ameninţă să anexeze acest uriaş teritoriu autonom controlat de către Danemarca, un aliat al Statelor Unite în cadrul NATO, relatează AFP.
Conflict în trafic, în Bucureşti, oprit de un echipaj de jandarmi/ Doi şoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol şi un cuţit, imobilizaţi şi duşi la Poliţie # News.ro
Un conflict izbucnit, marţi, în trafic, în zona Pantelimon din Bucureşti, a fost oprit de un echipaj de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei. În acesta erau implicaţi doi şoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol de airsoft şi un cuţit, ei fiind imobilizaţi şi duşi la Poliţie.
Xabi Alonso: Să antrenez Real Madrid a fost o onoare şi o responsabilitate. Această etapă nu s-a desfăşurat cum ne-am fi dorit # News.ro
Plecat de la conducerea echipei Real Madrid, Xabi Alonso a avut o primă reacţie pe contul său de Instagram. Fostul antrenor mulţumit clubului madrilen, jucătorilor şi suporterilor.
Procesul în apel al lui Marine Le Pen a început la Paris. Ea contestă decizia prin care i s-a interzis să candideze timp de cinci ani # News.ro
În faţa unei săli pline, procesul în apel al lui Marine Le Pen şi al partidului său Rassemblement National (RN) în cazul fondurilor deturnate de la Parlamentul European a început marţi, la Paris, deschizând o lună de audieri decisive pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale din 2027, relatează AFP.
Constanţa - Avocatul familiilor celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală: Am cerut să se elibereze tot dosarul medical, au fost eliberate doar fişele de pe UPU, nu de pe chirurgie şi ATI / Băiatul în comă indusă nu ar fi fost văzut de medicul de gardă # News.ro
Avocatul familiilor celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală după ce au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Ghiulfer-Aisun Ismail, a declarat că a fost făcută o cerere pentru eliberarea întregului dosar medical şi până în prezent au fost primite doar fişele pe la Unitatea de Primiri Urgenţe, nu şi cele de pe secţiile chirurgie şi terapie intensivă în cazul fetiţei. De asemenea, avocatul a precizat că în privinţa băiatului de doi ani şi jumătate, el nu a fost văzut de medicul de gardă când s-a aflat în comă indusă. Ghiulfer-Aisun Ismail a menţionat că medicul de gardă nu s-ar fi aflat în spital şi ar fi comunicat cu asistentele prin mesaje pe WhatsApp.
Cântăreţul spaniol Julio Iglesias a fost acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate, care susţin că au fost supuse „atingerilor nepotrivite, insultelor şi umilinţelor, într-o atmosferă de control şi hărţuire constantă”, relatează The Guardian.
Ministerul Mediului: 15 candidaţi şi-au depus dosarele în cadrul procedurii de selecţie a directorului general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române” / S-a constituit o comisie de evaluare / Cine sunt membrii acesteia # News.ro
Ministerul Mediului anunţă, marţi, închiderea etapei de depunere a candidaturilor pentru procedura de selecţie a directorului general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, fiind depuse 15 candidaturi. Dosarele vor fi analizate de către o comisie formată din cinci membri, specialişti de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, dar şi directorul general interimar al ANAR, Sorin Rîndaşu, care conduce de peste 12 ani Departamentul Situaţii de Urgenţă al instituţiei.
Handbal feminin: Bent Dahl, noul antrenor al Coronei Braşov; Mariana Tîrcă – director tehnic # News.ro
Corona Braşov a anunţat, marţi, noua conducere, care va prelua echipa din stagiunea viitoare. Antrenorul Bent Dahl revine în România, iar o altă mutare importantă este cea din funcţia de director tehnic, pe care o va ocupa fosta mare internaţională Mariana Tîrcă.
Dominic Fritz: Plagiatul ministrului Justiţiei este grav, dar reacţia la dezvăluire riscă să fie şi mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice şi atacuri coordonate / PSD să clarifice fără echivoc că respinge linşajul public al Emiliei Şercan # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite marţi că plagiatul ministrului Justiţiei este grav, dar reacţia la dezvăluire riscă să fie şi mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice şi atacuri coordonate. Fritz cere PSD să clarifice fără echivoc că respinge linşajul public al Emiliei Şercan şi să se delimiteze public şi imediat de ameninţările şi intimidările îndreptate împotriva jurnalistei.
Timişoara: Tânăr reţinut după ce a furat bunuri de 20.000 de euro dintr-un imobil aflat în construcţie # News.ro
Un tânăr de 28 de ani a fost reţinut 24 de ore, după ce a furat mai multe bunuri, materiale sanitare şi unelte electrice, dintr-o locuinţă aflată în construcţie din Timişoara. El a încercat să vândă bunurile furate.
Clubul Farul Constanţa a anunţat, marţi, transferul tânărului jucător Rareş Fotin.
Donald Trump va fi invitatul vedetă al Forumului de la Davos, care are loc săptămâna viitoare # News.ro
Donald Trump va fi vedeta celui de-al 56-lea Forum de la Davos, care are loc săptămâna viitoare, a confirmat marţi Borge Brende, preşedintele Forumului Economic Mondial (WEF), organizator al evenimentului, relatează Le Figaro.
Premierul Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegaţie a companiei Wizz Air, la solicitarea companiei / Părţile au convenit asupra importanţei ca operatorul aerian să răspundă aşteptărilor pasagerilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, marţi, la Palatul Victoria, o delegaţie a companiei Wizz Air, la solicitarea companiei, în cadrul discuţiilor, părţile convenind asupra importanţei ca operatorul aerian să răspundă aşteptărilor pasagerilor, atât prin extinderea reţelei de destinaţii, cât şi prin asigurarea unor servicii de înaltă calitate.
