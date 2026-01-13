Cel puţin 734 de morţi în Iran de la începutul contestării, anunţă ONG-ul Iran Human Rights, care estimează numărul real al morţilor la ”câteva mii”

17:20

O aşa-numită „platformă de investiţii”, care promite câştiguri de sute de ori mai mari decât sumele investite, foloseşte numele fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu şi controversa privind averea mare lăsată de aceasta, acreditând ideea că şase milioane de lei din averea fostului ministru ar fi provenit din investiţiile pe care aceasta le făcea. Procurorul Adrian Radu, şeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, atrage atenţia asupra faptului că astfel de platforme ascund, de fapt, activităţi infracţionale prin care cei care investesc sunt atraşi într-o schemă prin care oferă infractorilor acces la date personale şi date bancare.