Virgil Popescu: Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie

Avocatul familiilor celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală după ce au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Ghiulfer-Aisun Ismail, a declarat că a fost făcută o cerere pentru eliberarea întregului dosar medical şi până în prezent au fost primite doar fişele pe la Unitatea de Primiri Urgenţe, nu şi cele de pe secţiile chirurgie şi terapie intensivă în cazul fetiţei. De asemenea, avocatul a precizat că în privinţa băiatului de doi ani şi jumătate, el nu a fost văzut de medicul de gardă când s-a aflat în comă indusă. Ghiulfer-Aisun Ismail a menţionat că medicul de gardă nu s-ar fi aflat în spital şi ar fi comunicat cu asistentele prin mesaje pe WhatsApp.