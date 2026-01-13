„Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou

15:40

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre viața sa de zi cu zi. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”, a afirmat artista. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. Anna Lesko […]