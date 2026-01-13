Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
Gândul, 13 ianuarie 2026 19:30
Piața imobiliară din România începe anul 2026 cu prețuri în creștere, dar există și o prudență vizibilă din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor. De departe, orașul Cluj-Napoca rămâne cel mai scump în ceea ce privește achizițiile rezidențiale, cu peste 3.000 euro/mp, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile apartamente noi, menținându-se sub pragul de 2.000 […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
19:30
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp # Gândul
Piața imobiliară din România începe anul 2026 cu prețuri în creștere, dar există și o prudență vizibilă din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor. De departe, orașul Cluj-Napoca rămâne cel mai scump în ceea ce privește achizițiile rezidențiale, cu peste 3.000 euro/mp, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile apartamente noi, menținându-se sub pragul de 2.000 […]
19:30
„Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou # Gândul
Naționala de rugby a României va disputa meciul cu Belgia, singurul de pe teren propriu din grupele Campionatului European (Rugby Europe Championship), la Iași. Rugby Europe a confirmat astăzi, oficial, noua locație a partidei. Întâlnirea va avea loc pe 15 februarie, ora 19:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”. „Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu […]
Acum o oră
19:20
Daniel Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge” # Gândul
Edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi transmite primarului general, Ciprian Ciucu, că a fost ales pentru a găsi soluții, „nu pentru a se plânge”, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului. De asemenea, Băluță a criticat dur modul în care Ciucu gestionează problemele Bucureștiului, în special situația termoficării, în contextul temperaturilor foarte […]
19:20
Prăjitura românească pe care mulți turiști o preferă. Unii români nici nu au auzit de ea, dar este extrem de delicioasă # Gândul
România poate spune că are o bucătărie extrem de bogată, iar deserturile tradiționale ascund multe comori culinare. Printre ele se află și prăjitura Albinița, un desert care este mai cunoscut și mai apreciat de turiștii străini decât de mulți români. Deși nu se regăsește în cofetăriile moderne sau pe mesele de sărbătoare ale noilor generații, […]
19:20
Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective” # Gândul
Șefa Inspecției Judiciare, Roxana Petcu, dezvăluie că judecătorii din documentarul Recorder, care au criticat sistemul de justiție, avuseseră, la rândul lor, probleme cu Inspecția Judiciară. Petcu a subliniat că scenariile vehiculate de diverși magistrați, jurnaliști și chiar politicieni, implicați în scandalul din justiție, sunt generate de percepții subiective și lipsite de temei legal. Scandalul generat […]
19:10
Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că nu mai puțin de 15 candidați s-au înscris în procesul de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), un demers pe care îl prezintă drept un pas major spre reformarea unei instituții-cheie pentru siguranța hidrologică a României. „După ani în care […]
19:00
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu. Zece persoane au fost evacuate, una este intubată # Gândul
Ministerul Sănătății a anunțat activarea Planului Roșu de Intervenție după ce un apartament din Zălău a luat foc în urma exploziei unei butelii. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de un echipaj de la Terapie Intensivă Mobilă și transportat la spital, iar alte 10 persoane expuse la fum au fost evacuate. În total, 39 […]
19:00
Ofri Arad va semna cu FCSB, anunțul fiind făcut de către Gigi Becali. Transferul a costat 400.000 de euro. Mijlocașul s-a despărțit de Kairat Almaty, echipă unde jucătorul israelian a evoluat în Liga Campionilor. Are zece meciuri în Champions League și un gol marcat împotriva celor de la Inter. Fotbalistul de 27 de ani e […]
Acum 2 ore
18:50
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge” # Gândul
Edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat dur modul în care Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei, gestionează problemele Bucureștiului, în special situația termoficării, în contextul temperaturilor foarte joase din ultimele zile. „Este absolut inadmisibil ca, acum, la minus 15 grade afară, când de săptămâni bune mii de bucureșteni, oameni în vârstă sau tineri cu […]
18:40
Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit în câte vacanțe a fost plecată pe parcursul anului trecut. ”M-am plimbat ceva” , a afirmat aceasta. Ana Maria Barnoschi a călătorit foarte mult anul trecut. Pe durata anului 2025, aceasta a fost plecată de opt ori. ”Ultimele dăți am fost într-o croazieră pe […]
18:30
Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte # Gândul
România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie, atunci vom da ceasurile cu o oră înainte. Renunțarea la schimbarea orei a fost adusă în discuție în a doua jumătate a anului 2025, de către premierul Spaniei, Pedro Sánchez. Guvernul spaniol a venit cu o propunere de a opri ajutarea […]
18:30
Nu toate problemele medicale apar între orele 8 și 16. Unele apar noaptea, altele în weekend, iar multe vin la pachet cu teamă, oboseală și sentimentul că „nu știi ce să faci”. Exact în aceste momente, eTELEDOC devine mai mult decât o aplicație și se transformă într-un sprijin real. Dincolo de tehnologie, eTELEDOC înseamnă oameni […]
18:30
Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate # Gândul
Șefa inspecției Judiciare Roxana Petcu oferă detalii despre activitatea instituției pe care o conduce, în contextul afirmațiilor președintelui Nicușor, care a vehiculat, în urma discuțiilor cu magistrații de la Cotroceni, că numirile în funcții de conducere în instanțe s-ar face în baza anumitor interese. Roxana Petcu subliniază că aceste acuzații sunt lipsite de „un minim […]
18:30
Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă # Gândul
Negocierile politice pentru numirea noilor șefi ai serviciilor secrete intră într-o nouă etapă, după ce PSD și-a exprimat intenția de a prelua conducerea Serviciului Român de Informații. Potrivit G4Media.ro, social-democrații iau în calcul două variante pe care să le propună președintelui Nicușor Dan. PSD ia în calcul Tudose și Manda pentru SRI. Discuții și pentru […]
18:20
Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, programat între 19 și 23 ianuarie, deși anul acesta, cel mai important invitat este Donald Trump, președintele SUA, care va conduce cea mai mare delegație americană prezentă vreodată la Forum. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante reuniuni globale pentru discuții despre […]
18:20
Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein # Gândul
Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, au refuzat să depună mărturie în ancheta Camerei Reprezentanților din dosarul lui Jeffrey Epstein, scrie The New York Times. Bill Clinton a fost implicat în scandalul dosarului Epstein, iar mai mutle fotografii înfățișându-i pe cei doi au fost publicate în luna decembrie, odată […]
18:10
Sebastian Burduja lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”: Cerem Parlamentului să declare hidrocentralele neterminate proiecte de securitate națională # Gândul
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”, prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea acestora ca proiecte de securitate națională. Burduja a depus în luna decembrie un proiect de lege în acest sens. Petiția poate fi semnată la adresa: burduja.ro/hidroenergia-salveaza-romania Context: […]
18:00
Cum fentează unii români plata integrală a întreținerii. Proprietarii de apartamente trebuie să știe că fac o ilegalitate # Gândul
Deținerea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și folosirea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât Asociația de Proprietari, dar și pe vecinii. Mulți proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament, iar fapta este ilegală […]
18:00
Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus # Gândul
Călătoriile prin Europa nu trebuie să coste foarte mult pentru a fi memorabile. Există foarte multe destinații frumoase, încărcate de istorie, cultură și peisaje memorabile, care pot fi explorate și cu buget redus. Ar trebui să scoți de pe listă Parisul și restaurantele sale scumpe, aglomerația din Londra și prețurile exagerate din Milano. Anul 2026 […]
Acum 4 ore
17:50
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite # Gândul
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA” și nu vrea să facă parte din Statele Unite, a declarat marți premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen. După ce coaliția guvernamentală din Groenlanda a declarat că nu poate accepta în nicio circumstanță planul președintelui american privind teritoriul autonom, marți, premierul regiunii a reiterat, într-o confgerință de presă, […]
17:50
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un apel public către Guvern să redeschidă concursurile de admitere în magistratură, competițiile prin care se aduc noi judecători în sistem. Aceste concursuri sunt blocate pe tot anul 2026, din cauza unei legi fiscale adoptate la finalul anului trecut. Potrivit Secției pentru judecători din CSM, sistemul judiciar se confruntă […]
17:50
Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a luat poziție în cazul celor mai recente scandaluri declanșate de miniștrii USR din coaliția de guvernare. Astfel, avertizează fostul președinte PSD, în vreme ce atenția opiniei publice este distrasă de diferite controverse diseminate de „propagandiști, fripturiști, sicofanți”, românii sărăcesc pe zi ce trece în urma măsurilor de austeritate. Mai mult, […]
17:50
Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu # Gândul
Sindicatul Europol anunță că reprezentanții sindicatelor din MAI, reuniți în Federația Publisind, au fost invitați marți la o ședință de lucru cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în contextul declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan și ale ministrului Apărării, Radu Miruță, privind majorarea vârstei de pensionare în sistemul de apărare și ordine publică, relateză Mediafax. […]
17:50
Cum fentează unui români plata integrală a întreținerii. Proprietarii de apartamente trebuie să știe că înfăptuiesc niște ilegalități # Gândul
Deținerea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și folosirea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât Asociația de Proprietari, dar și pe vecinii. Mulți proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament, iar fapta este ilegală […]
17:40
Gabriel Coveșeanu – Cove, în vârstă de 51 de ani, a făcut declarații despre cei doi copii ai săi și despre viața de tătic. ”Foarte provocatoare”, a afirmat acesta. Gabriel Coveșeanu este căsătorit cu Florentina Ene, de profesie medic ginecolog. Actorul are doi băieți. Acesta este cel de-al doilea mariaj al lui Cove. Actorul a […]
17:40
Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna” # Gândul
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat marți în cadrul unei sesiuni de întrebări la Renew Europe Global Europe Forum 2026 la Parlamentul European, că atunci când era mic, a trăit cu impresia că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Marți, secretarul General al NATO, Mark Rutte, a susținut un discurs urmat de o […]
17:30
MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare poziția României cu privire la decizia de a susține Acordul UE – Mercosur. Instituția spune că acordul este „o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvolare economică, cu implicații inclusiv din perspectiva obiectivelor de politică externă ale României”. […]
17:20
APIA a anunțat când vor intra banii pentru subvențiile din zootehnie. Cine sunt beneficiarii acestor plăți # Gândul
Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a decis ca plata subvențiilor aferente anului 2025, pentru zootehnie, să fie finalizată până la 31 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ). De aceste plăți vor beneficia toți crescătorii de animale care au depus cereri eligibile în cadrul campaniei APIA. Astfel, coform […]
17:20
Care sunt cele 3 luni din an în care se nasc cei mai inteligenți copii, potrivit oamenilor de știință # Gândul
Un studiu recent a dezvăluit că există perioade specifice pe parcursul anului în care persoanele născute în aceste trei luni tind să atingă performanțe intelectuale mai ridicate. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să determine cele trei luni în care se nasc cei mai inteligenți oameni. Luna nașterii determină cine este mai inteligent. Știința a dezvăluit, […]
17:10
Anul 2026 a venit și cu taxe mult mai mari în privința obligațiilor fiscale pentru proprietarii care dețin locuințe, terenuri sau autoturisme. Vestea bună este că cei care vor să își achite impozitele din timp pot beneficia de o reducere semnificativă. Plata integrală a impozitului până la 31 martie 2026, vine cu o bonificație de […]
17:10
Trump le cere protestatarilor iranieni să rămână în stradă și să preia controlul instituțiilor: „Ajutorul este pe drum“ # Gândul
Președintele american Donald Trump i-a îndemnat, marți, pe cetățenii iranienii să continue protestele împotriva actualului regim. Într-o postare pe contul său de Truth Social, oficialul de la Casa Albă i-a asigurat pe iranieni că „ajutorul (Statelor Unite n.r.) este pe drum“. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR!!! Țineți minte numele ucigașilor […]
17:10
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație – SURSE # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, va prelua interimar conducerea Ministerului Educației și Cercetării, după ce funcția a rămas vacantă de peste trei săptămâni, potrivit unor surse politice. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia, iar Guvernul nu a numit încă un succesor permanent. Daniel David a […]
17:10
Germania și Franța se ceartă pe tema achiziționării de arme din SUA printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE pentru Ucraina # Gândul
Germania și Olanda se află în conflict cu Franța în încercarea de a asigura că Ucraina va putea cumpăra arme americane folosind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de către Uniunea Europeană, arată POLITICO. Țările Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European din decembrie, asupra finanțării Kievului pentru a face față în […]
17:10
Bulgarii au deja probleme cu euro falși, după ce au trecut la moneda unică europeană de la 1 ianuarie # Gândul
Bulgaria a înregistrat primul său caz de bancnote euro falisificate. Unele dintre bancnotele false sunt de o calitate relativ ridicată și sunt greu de identificat la prima vedere, avertizează casa de schimb valutar Tavex, conform publicației Novinite. Bulgaria a trecut la moneda unică euro începând cu 1 ianuarie 2026. Folosirea sau punerea în circulație a […]
17:00
Domimic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat public pe Facebook în scandalul declanșat de acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, cerând PSD să se delimiteze „public și imediat” de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, autoarea investigației. Scandalul a pornit de la o investigație publicată de Emilia Șercan în PressOne, potrivit căreia teza de […]
16:50
Gerul de afară nu i-a speriat pe contribuabilii români. Mulți au mers să-și plătească fizic taxele și impozitele, deși exista și varianta Ghișeul.ro # Gândul
Gerul de afară nu i-a speriat pe români, unii dintre ei preferând să iasă din case și să stea la coadă pentru a-și plăti din timp taxele și impozitele, chiar dacă există posibilitatea să plătească totul online. Dar cei mai mulți spun că nu se pricep la partea virtuală și nu știu să își facă […]
16:50
Țiriac Collection își extinde programul de vizitare: patru zile pe săptămână, de joi până duminică, dedicate pasiunii pentru automobile istorice # Gândul
Țiriac Collection, cea mai mare galerie auto din Europa, deschisă publicului larg, își întâmpină oaspeții într-o formulă extinsă de vizitare. Galeria este deschisă patru zile pe săptămână – joi, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 19:00, oferind mai mult timp și mai multă flexibilitate pentru explorarea unui univers auto cu adevărat excepțional. Extinderea […]
16:40
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit ce reguli se respectă în familia sa. ”Rămân bătute în cuie”, a spus prezentatorul TV. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. […]
16:40
Cazul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil # Gândul
O femeie din Statele Unite ale Americii a explicat cum a rămas însărcinată la doar 17 ani, deși susținea că nu a întreținut relații intime vreodată la vremea aceea. Pentru Kelsi Mickelson, nașterea a fost chiar un adevărat miracol, având în vedere că medicii i-au spus cu doi ani înainte că nu va putea să […]
16:40
Gerul de afară nu i-a speriat pe contribuabilii români. Mulți au înfruntat frigul și au mers să-și plăti din timp taxele și impozitele # Gândul
Gerul de afară nu i-a speriat pe români, unii dintre ei preferând să iasă din case și să stea la coadă pentru a-și plăti din timp taxele și impozitele, chiar dacă există posibilitatea să plătească totul online. Dar cei mai mulți spun că nu se pricep la partea virtuală și nu știu să își facă […]
16:20
Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească # Gândul
Daniela Panioglu, fosta judecătoare de la Curtea de Apel București și „eroină” Recorder a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii. Potrivit publicației Lumea Justiției, Panioglu a fost data în judecată de asociația de proprietari unde locuiește după ce nu ar fi plătit întreținerea timp de trei ani consecutivi. Procesul este pe rolul Judecătoriei Sectorului […]
16:20
Pentru 600 lei, o constănțeancă a angajat o menajeră pentru curățenia de iarnă. Ireal cum și-a găsit apartamentul, când s-a întors acasă # Gândul
O familie a decis să apeleze la serviciile de curățenie ale unei femei care nu oferă bon fiscal. Proprietara a vrut casa lună pentru perioada sărbătorilor de iarnă, însă a avut parte de o surpriză, mai exact și-a găsit locuința fix așa cum a lăsat-o, dar cu o excepție, caloriferul l-a găsit dărâmat. Pentru femei, […]
16:10
Scandal uriaș între cei mai puternici oameni ai planetei. Trump amenință că îl dă în judecată pe șeful băncii centrale americane. Președintele american vrea să-l demită pe președintele Fed, din cauza dobânzilor prea mari. De ce contează pentru România # Gândul
Decizia Departamentului de Justiție de a investiga Rezerva Federală vine după o lungă serie de amenințări ale președintelui Donald Trump de a-l viza pe președintele băncii centrale, Jerome Powell. Practic, Donald Trump este nemulțumit de ratele dobânzilor băncii centrale americane (Fed), care, spune președintele american, sunt prea mari. Politica dobânzilor pe care o practică Fed, […]
16:00
Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE # Gândul
Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a anunțat că va intenta un proces împotriva guvernului federal, pentru a pune capăt majorării numărului de agenți ICE în stat, relatează The Guardian. Procesul împotriva oficialilor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vine în urma incidentului în care un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good […]
16:00
Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri # Gândul
Poleiul reprezintă un test dificil pentru șoferi, care ar trebui să fie prudenți și să facă manevre calculate în trafic. Dar mulți nu înțeleg și se supun riscurilor. Astfel, numai în Capitală, zeci de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis după ce au fost surprinși făcând drifturi pe drumurile publice. Aceste manevre […]
Acum 6 ore
15:50
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, se gândește să o dea în judecată pe Emilia Șercan pentru articolul în care este acuzat de plagiat. Marinescu spune că articolul e „defăimător și plin de contradicții” și că a respectat toate regulile academice atunci când și‑a scris doctoratul în 2009. „Eu am un mare respect pentru jurnaliști, investigația jurnalistică, care […]
15:50
Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară # Gândul
Procuratura din Coreea de Sud a cerut pedeapsa capitală pentru fostul președinte Yoon Suk-Yeol, potrivit agenției Yonhap. Acesta este descris ca liderul unei insurecții care a încercat să rămână la putere prin preluarea controlului asupra sistemului judiciar și legislativ. Echipa procurorului special Cho Eun-suk a solicitat pronunțarea sentinței cu moartea în timpul audierii finale a […]
15:40
Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate” # Gândul
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre viața sa de zi cu zi. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”, a afirmat artista. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. Anna Lesko […]
15:40
Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului” # Gândul
A fost deschisă o anchetă la o clinică privată din Craiova după ce un bebeluș, copilul unor medici din Craiova, a murit la două zile după naștere. Băiatul a fost născut prin cezariană fără probleme, însă analizele au arătat că are o infecție în organism. La scurt timp a fost resuscitat, dar fără succes. Părinții […]
15:40
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului # Gândul
Gândul prezintă, în exclusivitate, motivarea deciziei prin care judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a decis, în 9 ianuarie 2026, că prelungirea măsurii arestului preventiv față de Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra este temeinică și legală. Cei trei au fost asistați de avocata Cosmina Nemțiu-Dancu, care a depus […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.