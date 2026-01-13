CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
Gândul, 13 ianuarie 2026 17:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un apel public către Guvern să redeschidă concursurile de admitere în magistratură, competițiile prin care se aduc noi judecători în sistem. Aceste concursuri sunt blocate pe tot anul 2026, din cauza unei legi fiscale adoptate la finalul anului trecut. Potrivit Secției pentru judecători din CSM, sistemul judiciar se confruntă […]
Acum 5 minute
18:20
Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, programat între 19 și 23 ianuarie, deși anul acesta, cel mai important invitat este Donald Trump, președintele SUA, care va conduce cea mai mare delegație americană prezentă vreodată la Forum. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante reuniuni globale pentru discuții despre […]
18:20
Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein # Gândul
Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, au refuzat să depună mărturie în ancheta Camerei Reprezentanților din dosarul lui Jeffrey Epstein, scrie The New York Times. Bill Clinton a fost implicat în scandalul dosarului Epstein, iar mai mutle fotografii înfățișându-i pe cei doi au fost publicate în luna decembrie, odată […]
Acum 15 minute
18:10
Sebastian Burduja lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”: Cerem Parlamentului să declare hidrocentralele neterminate proiecte de securitate națională # Gândul
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”, prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea acestora ca proiecte de securitate națională. Burduja a depus în luna decembrie un proiect de lege în acest sens. Petiția poate fi semnată la adresa: burduja.ro/hidroenergia-salveaza-romania Context: […]
Acum 30 minute
18:00
Cum fentează unii români plata integrală a întreținerii. Proprietarii de apartamente trebuie să știe că fac o ilegalitate # Gândul
Deținerea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și folosirea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât Asociația de Proprietari, dar și pe vecinii. Mulți proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament, iar fapta este ilegală […]
18:00
Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus # Gândul
Călătoriile prin Europa nu trebuie să coste foarte mult pentru a fi memorabile. Există foarte multe destinații frumoase, încărcate de istorie, cultură și peisaje memorabile, care pot fi explorate și cu buget redus. Ar trebui să scoți de pe listă Parisul și restaurantele sale scumpe, aglomerația din Londra și prețurile exagerate din Milano. Anul 2026 […]
Acum o oră
17:50
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite # Gândul
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA” și nu vrea să facă parte din Statele Unite, a declarat marți premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen. După ce coaliția guvernamentală din Groenlanda a declarat că nu poate accepta în nicio circumstanță planul președintelui american privind teritoriul autonom, marți, premierul regiunii a reiterat, într-o confgerință de presă, […]
17:50
17:50
Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a luat poziție în cazul celor mai recente scandaluri declanșate de miniștrii USR din coaliția de guvernare. Astfel, avertizează fostul președinte PSD, în vreme ce atenția opiniei publice este distrasă de diferite controverse diseminate de „propagandiști, fripturiști, sicofanți”, românii sărăcesc pe zi ce trece în urma măsurilor de austeritate. Mai mult, […]
17:50
Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu # Gândul
Sindicatul Europol anunță că reprezentanții sindicatelor din MAI, reuniți în Federația Publisind, au fost invitați marți la o ședință de lucru cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în contextul declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan și ale ministrului Apărării, Radu Miruță, privind majorarea vârstei de pensionare în sistemul de apărare și ordine publică, relateză Mediafax. […]
17:50
17:40
Gabriel Coveșeanu – Cove, în vârstă de 51 de ani, a făcut declarații despre cei doi copii ai săi și despre viața de tătic. ”Foarte provocatoare”, a afirmat acesta. Gabriel Coveșeanu este căsătorit cu Florentina Ene, de profesie medic ginecolog. Actorul are doi băieți. Acesta este cel de-al doilea mariaj al lui Cove. Actorul a […]
17:40
Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna” # Gândul
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat marți în cadrul unei sesiuni de întrebări la Renew Europe Global Europe Forum 2026 la Parlamentul European, că atunci când era mic, a trăit cu impresia că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Marți, secretarul General al NATO, Mark Rutte, a susținut un discurs urmat de o […]
17:30
MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare poziția României cu privire la decizia de a susține Acordul UE – Mercosur. Instituția spune că acordul este „o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvolare economică, cu implicații inclusiv din perspectiva obiectivelor de politică externă ale României”. […]
Acum 2 ore
17:20
APIA a anunțat când vor intra banii pentru subvențiile din zootehnie. Cine sunt beneficiarii acestor plăți # Gândul
Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a decis ca plata subvențiilor aferente anului 2025, pentru zootehnie, să fie finalizată până la 31 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ). De aceste plăți vor beneficia toți crescătorii de animale care au depus cereri eligibile în cadrul campaniei APIA. Astfel, coform […]
17:20
Care sunt cele 3 luni din an în care se nasc cei mai inteligenți copii, potrivit oamenilor de știință # Gândul
Un studiu recent a dezvăluit că există perioade specifice pe parcursul anului în care persoanele născute în aceste trei luni tind să atingă performanțe intelectuale mai ridicate. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să determine cele trei luni în care se nasc cei mai inteligenți oameni. Luna nașterii determină cine este mai inteligent. Știința a dezvăluit, […]
17:10
Anul 2026 a venit și cu taxe mult mai mari în privința obligațiilor fiscale pentru proprietarii care dețin locuințe, terenuri sau autoturisme. Vestea bună este că cei care vor să își achite impozitele din timp pot beneficia de o reducere semnificativă. Plata integrală a impozitului până la 31 martie 2026, vine cu o bonificație de […]
17:10
Trump le cere protestatarilor iranieni să rămână în stradă și să preia controlul instituțiilor: „Ajutorul este pe drum“ # Gândul
Președintele american Donald Trump i-a îndemnat, marți, pe cetățenii iranienii să continue protestele împotriva actualului regim. Într-o postare pe contul său de Truth Social, oficialul de la Casa Albă i-a asigurat pe iranieni că „ajutorul (Statelor Unite n.r.) este pe drum“. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR!!! Țineți minte numele ucigașilor […]
17:10
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație – SURSE # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, va prelua interimar conducerea Ministerului Educației și Cercetării, după ce funcția a rămas vacantă de peste trei săptămâni, potrivit unor surse politice. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia, iar Guvernul nu a numit încă un succesor permanent. Daniel David a […]
17:10
Germania și Franța se ceartă pe tema achiziționării de arme din SUA printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE pentru Ucraina # Gândul
Germania și Olanda se află în conflict cu Franța în încercarea de a asigura că Ucraina va putea cumpăra arme americane folosind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de către Uniunea Europeană, arată POLITICO. Țările Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European din decembrie, asupra finanțării Kievului pentru a face față în […]
17:10
Bulgarii au deja probleme cu euro falși, după ce au trecut la moneda unică europeană de la 1 ianuarie # Gândul
Bulgaria a înregistrat primul său caz de bancnote euro falisificate. Unele dintre bancnotele false sunt de o calitate relativ ridicată și sunt greu de identificat la prima vedere, avertizează casa de schimb valutar Tavex, conform publicației Novinite. Bulgaria a trecut la moneda unică euro începând cu 1 ianuarie 2026. Folosirea sau punerea în circulație a […]
17:00
Domimic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat public pe Facebook în scandalul declanșat de acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, cerând PSD să se delimiteze „public și imediat” de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, autoarea investigației. Scandalul a pornit de la o investigație publicată de Emilia Șercan în PressOne, potrivit căreia teza de […]
16:50
Gerul de afară nu i-a speriat pe contribuabilii români. Mulți au mers să-și plătească fizic taxele și impozitele, deși exista și varianta Ghișeul.ro # Gândul
Gerul de afară nu i-a speriat pe români, unii dintre ei preferând să iasă din case și să stea la coadă pentru a-și plăti din timp taxele și impozitele, chiar dacă există posibilitatea să plătească totul online. Dar cei mai mulți spun că nu se pricep la partea virtuală și nu știu să își facă […]
16:50
Țiriac Collection își extinde programul de vizitare: patru zile pe săptămână, de joi până duminică, dedicate pasiunii pentru automobile istorice # Gândul
Țiriac Collection, cea mai mare galerie auto din Europa, deschisă publicului larg, își întâmpină oaspeții într-o formulă extinsă de vizitare. Galeria este deschisă patru zile pe săptămână – joi, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 19:00, oferind mai mult timp și mai multă flexibilitate pentru explorarea unui univers auto cu adevărat excepțional. Extinderea […]
16:40
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit ce reguli se respectă în familia sa. ”Rămân bătute în cuie”, a spus prezentatorul TV. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. […]
16:40
Cazul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil # Gândul
O femeie din Statele Unite ale Americii a explicat cum a rămas însărcinată la doar 17 ani, deși susținea că nu a întreținut relații intime vreodată la vremea aceea. Pentru Kelsi Mickelson, nașterea a fost chiar un adevărat miracol, având în vedere că medicii i-au spus cu doi ani înainte că nu va putea să […]
16:40
Acum 4 ore
16:20
Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească # Gândul
Daniela Panioglu, fosta judecătoare de la Curtea de Apel București și „eroină” Recorder a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii. Potrivit publicației Lumea Justiției, Panioglu a fost data în judecată de asociația de proprietari unde locuiește după ce nu ar fi plătit întreținerea timp de trei ani consecutivi. Procesul este pe rolul Judecătoriei Sectorului […]
16:20
Pentru 600 lei, o constănțeancă a angajat o menajeră pentru curățenia de iarnă. Ireal cum și-a găsit apartamentul, când s-a întors acasă # Gândul
O familie a decis să apeleze la serviciile de curățenie ale unei femei care nu oferă bon fiscal. Proprietara a vrut casa lună pentru perioada sărbătorilor de iarnă, însă a avut parte de o surpriză, mai exact și-a găsit locuința fix așa cum a lăsat-o, dar cu o excepție, caloriferul l-a găsit dărâmat. Pentru femei, […]
16:10
Scandal uriaș între cei mai puternici oameni ai planetei. Trump amenință că îl dă în judecată pe șeful băncii centrale americane. Președintele american vrea să-l demită pe președintele Fed, din cauza dobânzilor prea mari. De ce contează pentru România # Gândul
Decizia Departamentului de Justiție de a investiga Rezerva Federală vine după o lungă serie de amenințări ale președintelui Donald Trump de a-l viza pe președintele băncii centrale, Jerome Powell. Practic, Donald Trump este nemulțumit de ratele dobânzilor băncii centrale americane (Fed), care, spune președintele american, sunt prea mari. Politica dobânzilor pe care o practică Fed, […]
16:00
Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE # Gândul
Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a anunțat că va intenta un proces împotriva guvernului federal, pentru a pune capăt majorării numărului de agenți ICE în stat, relatează The Guardian. Procesul împotriva oficialilor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vine în urma incidentului în care un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good […]
16:00
Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri # Gândul
Poleiul reprezintă un test dificil pentru șoferi, care ar trebui să fie prudenți și să facă manevre calculate în trafic. Dar mulți nu înțeleg și se supun riscurilor. Astfel, numai în Capitală, zeci de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis după ce au fost surprinși făcând drifturi pe drumurile publice. Aceste manevre […]
15:50
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, se gândește să o dea în judecată pe Emilia Șercan pentru articolul în care este acuzat de plagiat. Marinescu spune că articolul e „defăimător și plin de contradicții” și că a respectat toate regulile academice atunci când și‑a scris doctoratul în 2009. „Eu am un mare respect pentru jurnaliști, investigația jurnalistică, care […]
15:50
Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară # Gândul
Procuratura din Coreea de Sud a cerut pedeapsa capitală pentru fostul președinte Yoon Suk-Yeol, potrivit agenției Yonhap. Acesta este descris ca liderul unei insurecții care a încercat să rămână la putere prin preluarea controlului asupra sistemului judiciar și legislativ. Echipa procurorului special Cho Eun-suk a solicitat pronunțarea sentinței cu moartea în timpul audierii finale a […]
15:40
Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate” # Gândul
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre viața sa de zi cu zi. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”, a afirmat artista. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. Anna Lesko […]
15:40
Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului” # Gândul
A fost deschisă o anchetă la o clinică privată din Craiova după ce un bebeluș, copilul unor medici din Craiova, a murit la două zile după naștere. Băiatul a fost născut prin cezariană fără probleme, însă analizele au arătat că are o infecție în organism. La scurt timp a fost resuscitat, dar fără succes. Părinții […]
15:40
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului # Gândul
Gândul prezintă, în exclusivitate, motivarea deciziei prin care judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a decis, în 9 ianuarie 2026, că prelungirea măsurii arestului preventiv față de Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra este temeinică și legală. Cei trei au fost asistați de avocata Cosmina Nemțiu-Dancu, care a depus […]
15:20
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda # Gândul
Un grup bipartizan de parlamentari americani va călători în Danemarca săptămâna aceasta, pe fondul escaladării tensiunilor legate de amenințările reînnoite ale președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul regatului danez care găzduiește o bază aeriană americană, relatează Washington Post. Delegaţia va fi condusă de senatorul democrat american Chris […]
15:20
Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului # Gândul
China a declarat joi că va investiga achiziția de 2 miliarde de dolari a startupului de inteligență artificială Manus de către Meta, pentru a evalua conformitatea acesteia cu legile privind controlul exporturilor. Meta a achiziționat luna trecută Manus, o companie cu sediul în Singapore, în timp ce gigantul tehnologic american încearcă să integreze automatizări avansate […]
15:10
Așteaptă-te să întâlnești o serie de persoane interesante. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 14 ianuarie 2026. Berbec O serie de persoane interesante ar putea participa la o petrecere sau la o întâlnire de grup la tine acasă. Te afli în locul potrivit pentru a fi un gazdă excelentă și este probabil […]
15:10
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină” # Gândul
Partidul AUR a reacționat la afirmațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care și-a exprimat susținerea față de unirea Republicii Moldova cu România. Reprezentanții formațiunii conduse de George Simion au atras atenția că, declarațiile recente ale președintei, reprezintă o schimbare bruscă de direcție, față de tendința de „minimizare a curentului unionist”, manifestată de-a lungul timpului. […]
15:10
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni # Gândul
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor, care consideră că oficialul ”a adus prea multe prejudicii instituției”. Raportul corpului de control aduce acuzații grave, în urma accidentului mortal care o vizează pe Elmaz Nezir și care se face vinovată din culpă. Ministerul de Finanțe i-a cerut demisia adjunctei Vămii Constanța, Elmaz Nezir, conform […]
15:00
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru Reuters. El a dat vina pe „teroriști” pentru moartea civililor și a forțelor de securitate. De asemenea, ONU susține că sute de persoane au murit în proteste. Tulburările, declanșate de […]
15:00
Statele Unite au obținut în mod discret drepturi asupra a aproximativ un milion de kilometri pătrați de fund oceanic, scrie DailyGalaxy. Decizia redesenează granițe subacvatice în mai multe oceane, fără a atrage o atenție publică semnificativă. Extinderea acordă SUA drepturi exclusive asupra fundului mării și subsolului în zone din Atlantic, Pacific, Arctica și Golful Americii […]
14:50
Sancțiune blândă la Guvern pentru ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii în Parlament. Ce „amendă” a primit # Gândul
Guvernul a rezolvat problema ofițerului de presă care a împins jurnaliștii în Parlament, în timp ce încercau să vorbească cu premierul Ilie Bolojan. Nu l-au dat afară, ci i-au tăiat salariul cu 5% pentru o lună. „Abaterea disciplinară” a ofițerului de presă arată de fapt „războiul” dus de Guvern cu jurnaliștii. „Comisia convocată la nivelul […]
14:50
Viața la -40 de grade Celsius nu este deloc ușoară, mai ales în cazul celor care nu sunt obișnuiți cu temperaturile scăzute sau nu trăiesc în zone în care o astfel de vreme este frecventă. Iakuțk este considerat cel mai geros oraș din lume. Deși vremea geroasă a devenit o obișnuință pentru oameni, expunerea la […]
14:40
Miercuri, 14 ianuarie 2026, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Nina, cea născută în Capadocia, în jurul anului 290. Se spune că Sfânta Nina a fost rudă apropiată a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, un vechi manuscris indicând că a fost chiar verişoara acestuia. Sfânta Nina s-a născut într-o regiune unde locuiau mulți georgieni. Cine a fost […]
14:40
Ce spune fosta soție a lui CRBL despre pensia alimentară plătită de acesta. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm” # Gândul
Elena, fosta parteneră de viață a lui CRBL, a vorbit despre pensia alimentară plătită de acesta pentru fiica lor. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”, a spus aceasta. Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în […]
14:30
Speriați că rămân fără bani, după majorările de taxe și impozite, românii caută cel de-al doilea job. Pensionarii iau cu asalt site-urile de recrutare # Gândul
La început de 2026, sub greutatea noilor taxe și impozite decise de Guvernul Bolojan, un român din trei ia în calcul cel de-al doilea job. Obținerea unui venit suplimentar, în contextul scumpirii traiului, este obiectivul pe care și l-au setat atât tinerii, cât și bătrânii. Creșterea impozitelor și noile prețuri la alimente, plus majorarea tarifelor […]
14:30
Acordul UE-Mercosur stârnește revoltă în rândul fermierilor români. Cum vor fi afectate legumele românești # Gândul
Semnarea acordului de liber-schimb dintre UE și Mercosur a provocat reacții dure din partea agricultorilor români, care spun că decizia a fost luată fără consultarea lor și că efectele pot fi devastatoare pentru agricultura locală. Mulți fermieri consideră acordul drept un moment de cotitură negativă, care ar putea accelera dispariția producției agricole autohtone, conform Mediafax. […]
Acum 6 ore
14:00
Primăria Capitalei după Nicușor Dan: Ciprian Ciucu se plânge că „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ce propune noul edil al Bucureștiului și către cine face apel # Gândul
„Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a început 2026 cu stângul. Însă, acest lucru nu este din cauza lui, ci din cauza „tristei moşteniri” primite de la Nicuşor Dan, în calitate de primar general al Bucureştiului, de aproape două […]
