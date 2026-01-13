Bolnavă de cancer, moartă după ce ar fi fost ignorată 7 zile la Spitalul din Constanţa. "Au abandonat-o"

13:40

A început numărătoarea inversă până la momentul în care se va decide soarta Groenlandei. Sunt consultări între danezi şi groenlandezi pentru a merge cu un mesaj comun la Washington, unde sunt aşteptaţi de secretarul de stat Marco Rubio. Preşedintele Donald Trump pare să aibă mână liberă din partea Congresului. Un republican a prezentat un proiect de lege care permite anexarea sau cumpărarea insulei de la Danemarca. Groenlanda ar primit direct statutul de stat membru al Statelor Unite. Între timp, Dimitri Medvedev alimentează şi mai mult tensiunile: anunţă că locuitorii insulei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă Trump nu reuşeşte să îşi îndeplinească planul.