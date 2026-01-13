Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat despre provocările familiilor din diaspora
13 ianuarie 2026
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat luni despre provocările familiilor din diaspora. Tema a fost abordată la prima Adunare a Protopopiatelor din anul 2026, la Aosta. Întâlnirea clericilor din nordul Italiei s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Ierarhul a accentuat necesitatea unei educații civice fundamenatate pe valorile creștine, care „trebuie să…
Fundația Regală Margareta a României a sprijinit în anul 2025 peste 1.000 de seniori în utilizarea tehnologiei # Basilica.ro
Fundația Regală Margareta a României a încheiat în 2025 a doua ediție a proiectului „Conectăm Generații în Lumea Digitală”, prin care peste 1.000 de seniori din București și alte 15 localități au beneficiat gratuit de ateliere de educație digitală. Potrivit unui comunicat de presă emis de fundație, aceste ateliere au fost menite să ajute persoanele…
Corul „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează o nouă selecție pentru copii și tineri pasionați de muzică # Basilica.ro
Corul „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează în data de 17 ianuarie o nouă selecție pentru copii și tineri pasionați de muzică. Selecția va avea loc în intervalul orar 12:30-14:00, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Sunt așteptați băieți cu vârste între 9 și 12…
Ministrul Sănătății a discutat cu oficiali spanioli despre reforma gărzilor medicale și dezvoltarea serviciilor comunitare # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut joi o serie de întâlniri cu oficiali din Spania, axate pe dezvoltarea serviciilor medicale comunitare, reforma sistemului de gărzi și consolidarea rețelei de sănătate mintală. Alexandru Rogobete a a discutat cu omologul său spaniol, Monica Garcia Gomez, despre dezvoltarea ambulatoriului de specialitate, a centrelor medicale comunitare și despre rolul…
Episcopul Antonie în rugăciune alături de membrii Parohiei „Nașterea Domnului” din Bălți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie a slujit duminică la Parohia „Nașterea Domnului” din Bălți. Biserica și-a sărbătorit recent hramul potrivit calendarului nerevizuit. Episcopul de Bălți a săvârșit Sfânta Liturghie și a vorbit despre semnificația Duminicii după Nașterea Domnului. Ierarhul i-a acordat „Crucea Centenarului” părintelui paroh Petru Botezatu pentru activitatea desfășurată în Mitropolia Basarabiei. Distincția a fost oferită…
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) va primi 1.200 de ambulanțe noi, care vor intra în dotarea SMURD și a Serviciilor de ambulanță județene, inclusiv București-Ilfov, până la data de 31 august. Potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență…
Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Comănești face apel la donații pentru finalizarea bisericii # Basilica.ro
Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău, face apel la donații pentru finalizarea lucrărilor din interiorul bisericii. Până acum s-au acoperit 70% din costurile pentru finalizarea lucrărilor de instalare a încălzirii în pardoseală. Părintele paroh, Anăstăsoaie Simion, speră ca la finalul lunii, cu ajutorul donatorilor, să fie montată pardoseala și să se…
Episcopul Ungariei a binecuvântat cu Agheasmă Mare Consulatul General al României de la Seghedin # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a binecuvântat luni sediul Consulatului General al României de la Seghedin și Reședința Consulului General, prin stropire cu Agheasmă Mare. Episcopul Siluan a purtat, cu această ocazie, un dialog cu reprezentanții instituției diplomatice despre activitățile culturale dedicate comunității românești din Seghedin, precum și despre momentele importante ale anului precedent. Preasfințita…
Mitropolia Germaniei a oferit un ajutor important Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja # Basilica.ro
Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oferit, recent, un ajutor Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, necesar pentru activitățile sociale desfășurate de organizație. Este vorba despre un autovehicul medical specializat, pentru a fi folosit în activitatea centrelor de copii gestionate de asociație. Proiectul a fost…
Ministerul Afacerilor Interne a publicat un scurt ghid cu sfaturi esențiale pentru protejarea dispozitivele mobile. Autoritățile recomandă ca software-ul dispozitivului și aplicații să fie permanent actualizate. De asemenea, telefonul trebuie să fie protejat de un cod pin, o parolă complexă sau de securitatea biometrică. O altă recomandare se referă la utilizarea rețelelor publice de wi-fi…
INSP lansează o campanie publică de informare cu privire la sănătatea mintală, în contextul utilizării mediului digital # Basilica.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a lansat o campanie națională de informare, educare și conștientizare dedicată promovării sănătății mintale. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea problemelor asociate utilizării excesive și necontrolate a mediului digital, informează un comunicat al instituției. Desfășurată în lunile ianuarie și februarie, campania se derulează sub sloganul „Fii conștient! Viața trăită…
PS Nectarie a celebrat un an de la întronizare: Extinderea vieții bisericești românești în Irlanda # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a marcat duminică împlinirea unui an de la întronizarea sa ca întâistătător al eparhiei, prilej cu care a fost evidențiată extinderea vieții bisericești românești în Irlanda. Episcopul Irlandei și Islandei a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Columba și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Blanchardstown, Dublin, lăcașul de…
Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche, din București, își va sărbători hramul vineri, de praznicul Sfântului Antonie cel Mare. Programul va debuta vineri, la ora 16:00, cu o procesiune cu icoana făcătoare de minuni și moaștele Sfântului la locul fostei biserici care a ars în 1847. De la ora 17:00, va avea loc Vecernia Mare…
România Fotogeografică: Expoziție de fotografie la Casa de cultură a studenților din București # Basilica.ro
Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti va găzdui joi, de Ziua Culturii Naționale, evenimentul expozițional intitulat „România Fotogeografică”, conform unui comunicat de presă trasnmis de organizatori. Manifestarea aduce în fața publicului lucrări din galeria Fotogeografica în care sunt ilustrate momente din lumea satului românesc și a naturii în anotimpul de iarnă. „Fotogeografica este una dintre…
Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Hristos a venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile # Basilica.ro
„Hristos, Lumina lumii, a venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile”, a amintit duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa în Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania. Mântuirea tuturor neamurilor Ierarhul a subliniat că începutul propovăduirii Mântuitorului din Galileea nu a…
Sfânta Muceniță Tatiana este cinstită ca diaconiță a Mântuitorului, cât și a Bisericii, spune Mitropolitul Olteniei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, luni, Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu ocazia praznicului Sfintei Mucenițe Tatiana, diaconița. Lăcașul craiovean găzduiește, din anul 1949, cinstitul cap al Sfintei Mucenițe Tatiana, cea care este ocrotitoarea Catedralei Mitropolitane și a fostei capitale a Băniei. În cuvântul său, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre credința…
Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă # Basilica.ro
Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane. Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și…
Sf. Cuvios Teodosie, sărbătorit la Mănăstirea Zosin: Pocăința înseamnă nădejdea în Domnul # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieții monahale de obște, a fost sărbătorit duminică la Mănăstirea Zosin din județul Botoșani, care îl are drept ocrotitor. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu această ocazie de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. Preasfinția Sa a vorbit despre chemarea la pocăință adresată de Mântuitorul Iisus Hristos la începerea propovăduirii.…
O expoziție de monede comemorative din aur și argint emise de Banca Națională a Moldovei a fost deschisă luni la Palatul Cultural din Arad, potrivit Agerpres. Evenimentul oferă publicului oportunitatea de a descoperi momente importante din istoria Republicii Moldova și de a reflecta asupra legăturilor de neam și credință dintre românii de pe cele două…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Pr. Ioan Cozma, durere, dar și recunoștință smerită după înmormântarea fiului, Matei Părintele Ioan Cozma a transmis câteva gânduri de recunoștință smerită pentru toți cei care i-au sprijinit familia. Declarațiile au fost făcute pentru Antena 3 sâmbătă, la Mănăstirea Buciumeni…
Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, Episcop de Nisibe; Odovania praznicului Botezului Domnului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 13 ianuarie Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic Acești sfinți († 314) au trăit în ținutul Iliricului și al Dunării de Mijloc, pe vremea persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Licinius (250-325). Ei s-au făcut frați de cruce prin mucenicie, pentru că Sfântul Mucenic Ermil fiind diacon și suferind chinurile cele amare pentru Domnul…
Părintele Nicolae Ceruță, parohul ortodox român din Zagreb, Croația, a fost alături de credincioșii români din această țară în perioada 3-8 ianuarie 2026, când Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Duminica dinaintea Botezului Domnului, Boboteaza și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. În Duminica dinaintea Botezului Domnului, Părintele Nicolae Ceruță a subliniat că textul Evangheliei zilei îi pregătește…
Generația Z și întoarcerea la creștinism: Creștere de la 4% la 16% a participării tinerilor britanici la viața religioasă # Basilica.ro
Interesul pentru creștinism este în creștere în rândul tinerilor din Marea Britanie, arată datele unui raport al Bible Society. Participarea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani la viața religioasă a crescut de patru ori în ultimii șase ani. Raportul subliniază că acest interes crescut este vizibil mai ales în rândul tinerilor proveniți…
Ziua Culturii Naționale va fi celebrată împreună de academiile din România și Republica Moldova # Basilica.ro
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor marca împreună cea de-a 16-a ediție a Zilei Culturii Naționale printr-o sesiune festivă organizată simultan, joi, la București și Chișinău. Potrivit unui comunicat emis de Academia Română, manifestările vor avea loc în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a…
Episcopul Basarabiei de Sud a evidențiat importanța familiei creștine în contextul crizei demografice # Basilica.ro
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a atras atenția duminică asupra provocărilor generate de criza demografică. Preasfinția Sa a evidențiat rolul esențial al familiei creștine în nașterea, creșterea și educarea copiilor. Preafințitul Părinte Veniamin a subliniat necesitatea încurajării femeilor și a mamelor pentru a consolida familia și a încuraja nașterea de prunci, în contextul Anului…
Sf. Tatiana cinstită la o parohie din Capitală: Pe lângă moaștele ei, sunt aduse și cele ale Sf. Filofteia # Basilica.ro
Sf. Muceniță Tatiana diaconița a fost cinstită luni la Parohia „Sf. Ier. Calinic” – Titan, prilej cu care în comunitate a fost adus în pelerinaj și un fragment din moaștele Sf. Mc. Filofteia de la Argeș. Programul liturgic a început duminică, în ajunul zilei de pomenire a Sf. Tatiana, când o delegație a Arhiepiscopiei Argeșului…
Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a participat la recepția de Anul Nou de la Președinția Israelului # Basilica.ro
Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a participat luni la recepția oficială oferită cu ocazia Anului Nou de Excelența Sa Isaac Herzog, Președintele Israelului, și de Prima Doamnă Michal Herzog. Evenimentul a avut loc la Reședința Prezidențială din Ierusalim, în prezența Directorului General al Ministerului de Interne, Israel Uzan, și a altor…
Episcopul Macarie cheamă la rugăciune pentru familia părintelui Ioan Cozma de la Vatra Dornei # Basilica.ro
„În aceste zile de mare încercare, vă chem cu toată inima la rugăciune stăruitoare obștească, pentru familia preoțească din Vatra Dornei, greu încercată în urma accidentului rutier”, transmite Episcopul Macarie al Europei de Nord. Ierarhul i-a rugat pe credincioși să citească fiecare cel puțin câte o Catismă din Psaltire și Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.…
IPS Nifon avertizează asupra îndepărtării omului de Lumina lui Hristos: Întunericul generează tot răul din lume # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a subliniat că lumina lui Hristos aduce pace și iertare în lume, în timp ce întunericul spiritual produce mândrie, violență și crize care afectează întreaga societate. „Cei care preferă această cale nu țin cont de lumina lui Hristos, a harului și a învățăturii Sale dumnezeiești,…
Sf. Grigorie de Nyssa, promotor al teologiei persoanei, cinstit la Biserica Domnița Bălașa din Capitală # Basilica.ro
Biserica „Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei. Evenimentele liturgice au început vineri seară, cu slujba Vecerniei unită cu cea a Litiei și urmată de o procesiune cu moaștele sfântului în jurul lăcașului de cult. Sfânta Liturghie a fost oficiată sâmbătă de un sobor condus de pr. prof.…
PS Samuel Bistrițeanul: Împărăția lui Dumnezeu se instaurează pe pământ atunci când cuvântul Lui rodește în viețile noastre # Basilica.ro
„Împărăția lui Dumnezeu se instaurează pe pământ atunci când cuvântul lui Dumnezeu rodește în viețile noastre”, a subliniat PS Samuel Bistrițeanul. Preasfinția Sa a slujit duminică la biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a evidențiat că rugăciunea „Tatăl nostru” ne învață să cerem…
Tinerii români ai unei școli parohiale din Spania au fost premiați la un concurs internațional de desen # Basilica.ro
Patru tineri români de la Școala Parohială „Sfântul Efrem cel Nou” din Torrent, Spania, au fost premiați la Concursul internațional de desen „Valencia, Te Amo!”. Gala pentru decernarea premiilor a avut loc în seara zilei de 9 ianuarie, la Hotel Westin din Valencia. Cei patru elevi români au reușit să impresioneze cu lucrările lor la…
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a îndemnat, duminică, credincioșii Parohiei Sat Bătrân din eparhie, să se pocăiască și să-și ceară iertare în fiecare zi, pentru că „păcătuim în fiecare zi”. „Să înțelegem acest mesaj al Mântuitorului și să ne pocăim în fiecare zi, să ne cerem iertare în fiecare zi. Păcătuim în fiecare zi, de…
Metodologia predării Religiei, publicată în Monitorul Oficial: 2030 – prima sesiune de Bacalaureat care va include Religia # Basilica.ro
Metodologia predării Religiei în învățământul preuniversitar a fost publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută. În 2030 va fi prima sesiune de Bacalaureat care va putea include, la alegere, și disciplina Religie, anunță Edupedu.ro. Ora de Religie face parte din trunchiul comun și se predă la clasele primare, în gimnaziu și liceu. Procedura de înscriere Procedura…
Mihai Eminescu va fi comemorat la Cimitirul Bellu la împlinirea a 176 de ani de la naștere # Basilica.ro
Mihai Eminescu va fi comemorat joi la mormântul său de la Cimitirul Bellu din București, cu prilejul împlinirii a 176 de ani de la nașterea marelui poet. Potrivit unui comunicat emis de Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la capela cimitirului de la ora 08:00. Începând cu ora 10:00, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul…
PS Nichifor Botoșăneanul: Minciuna că Dumnezeu ne vrea limitați este otrava care a îmbolnăvit firea umană # Basilica.ro
„Otrava pe care diavolul a oferit-o părinților Adam și Eva este minciuna că Dumnezeu ar vrea să-l oprească pe om de la deplinătatea lui”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Coșula, județul Botoșani. Ierarhul a arătat că primii…
PS Teofil Trotușanul: Împărăția lui Dumnezeu este comuniunea cu Împăratul Care a venit și S-a întrupat # Basilica.ro
„Împărăția lui Dumnezeu este comuniunea cu Împăratul Care a venit și S-a întrupat”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman. Împărăția lui Dumnezeu Preasfinția Sa a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu și chemarea de…
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a explicat, duminică, în Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei” din Sibiu, de ce Mântuitorul și-a început lucrarea după Botezul în Iordan. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Duminica după Botezul Domnului, Mitropolitul Ardealului a subliniat faptul că prin intermediul pericopei evanghelice citite, ni se…
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a evidențiat duminică la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță” din județul Vaslui că „doar prin pocăință descoperim adevărul despre noi înșine”. Episcopul Ignatie a explicat legătura dintre pocăință și Împărăția lui Dumnezeu, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17). Stare de schimbare radicală Preasfinția Sa…
PS Teofil de Iberia a slujit în satul natal: Începutul propovăduirii Domnului a fost îndemnul la pocăință # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a slujit duminică la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul natal, Desești, Maramureș. Ierarhul a vorbit despre importanța pocăinței și a împlinirii poruncilor lui Dumnezeu în viața creștinului. „Începutul propovăduirii Domnului, la fel ca și predica Sfântului Ioan Botezătorul, a fost îndemnul la…
Părintele Ioan Cozma a transmis câteva gânduri de recunoștință smerită pentru toți cei care i-au sprijinit familia. Declarațiile au fost făcute pentru Antena 3 sâmbătă, la Mănăstirea Buciumeni din jud. Suceava, unde părintele și-a înmormântat fiul de 14 ani, Matei. „Gândul este foarte greu ca să pot să-l descriu acum, dar dau slavă lui Dumnezeu,…
Vă invităm să urmăriți, în imagini, momentele de rugăciune și bucurie liturgică trăite de credincioși cu prilejul Botezului Domnului, dar și alte fotografii realizate în perioada 5 – 11 ianuarie 2026. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…
Muzeul Național Cotroceni celebrează Ziua Culturii Naționale prin acces gratuit pentru vizitatorii care aleg turul neghidat, în data de 15 ianuarie. „Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați istoria fascinantă a fostei reședințe oficiale a Familiei Regale Ferdinand și Maria”, a transmis vineri instituția muzeală, într-o postare pe pagina sa de…
Camera Deputaților a adoptat la finalul lunii decembrie proiectul de lege privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni. Inițiativa a fost susținută cu o mare majoritate dintre voturi, prin care s-a recunoscut importanța istorică, culturală și naturală a Munților Apuseni. Noua lege permite autorităților centrale și locale, precum și instituțiilor de cultură…
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, cea mai veche din Scandinavia. Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria comuniunii de la Sfânta Liturghie și despre mărturia pe care comunitatea românească o dă în inima capitalei Suediei. „Mă bucur că vă spovediți regulat,…
Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul Sălajului, a sfințit, duminică, iconostasul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Crișeni, județul Sălaj, prilej cu care a abordat subiectul pocăinței, informează Trinitas TV. În cuvântul său, PS Benedict a explicat că pocăința presupune schimbare minții, a mentalității. „Ce înseamnă pocăința? Înseamnă schimbarea minții, a mentalității. Cum vedem lucrurile din…
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, l-a pomenit sâmbătă pe părintele Lucian Roșu, unul dintre cei mai mari filantropi români, la șase ani de la trecerea în veșnicie. Slujba de pomenire a avut loc la mormântul preotului din Cimitirul Ortodox „Învierea lui Lazăr” din Torino. Preasfinția Sa a subliniat că unul dintre visurile părintelui Lucian s-a…
Mitropolitul Ioan al Banatului, a oferit duminică hrană caldă persoanelor fără adăpost de la Centrul de Servicii „Sfântul Francisc” din Timișoara. Mitropolitul Banatului a îndemnat la responsabilitate socială și la fapte concrete ca dovadă a iubirii creștine: „Nu este suficient să vorbim despre grijă și milă, ci trebuie să le manifestăm prin fapte concrete, mai…
IPS Andrei: Pocăința adevărată este în Biserică, atunci când ne punem serios problema mântuirii # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vorbit duminică, în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Crăești, județul Cluj, despre ce înseamnă a fi pocăit cu adevărat. Potrivit ierarhului, pocăința adevărată este doar în Biserică și este manifestată prin taina Sfintei Spovedanii. „Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de…
