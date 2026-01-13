Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat despre provocările familiilor din diaspora

11:10

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, l-a pomenit sâmbătă pe părintele Lucian Roșu, unul dintre cei mai mari filantropi români, la șase ani de la trecerea în veșnicie. Slujba de pomenire a avut loc la mormântul preotului din Cimitirul Ortodox „Învierea lui Lazăr” din Torino. Preasfinția Sa a subliniat că unul dintre visurile părintelui Lucian s-a…