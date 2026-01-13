Întâlnire la MAI cu liderii de sindicat, în contextul discuțiilor privind vârsta de pensionare
Adevarul.ro, 13 ianuarie 2026 21:30
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 13 ianuarie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu liderii sindicatelor și reprezentanți ai organizației profesionale din sistem, pe fondul discuțiilor privind vârsta de pensionare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
21:30
Întâlnire la MAI cu liderii de sindicat, în contextul discuțiilor privind vârsta de pensionare # Adevarul.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 13 ianuarie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu liderii sindicatelor și reprezentanți ai organizației profesionale din sistem, pe fondul discuțiilor privind vârsta de pensionare.
Acum 30 minute
21:15
Anchetă în Iași după ce un copil de 4 ani lăsat la grădiniță a fost găsit singur pe stradă. A fost deschis dosar penal pentru neglijență # Adevarul.ro
Autoritățile din Iași a informat, marți, că a fost demarată o anchetă şi s-a întocmit un dosar penal pentru „neglijență în serviciu" după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marţi singur pe stradă, în zona Pieţei Chirilă din municipiul Iaşi, deşi mama acestuia îl lăsase la grădiniță
21:15
Momentul viral în care un agent ICE alunecă pe gheață, încercând să prindă un protestatar care îl fotografia # Adevarul.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) a alunecat pe gheață în timp ce urmărea un protestatar, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare.
21:15
Peste 70% din produsele exportate de Transnistria ajung în UE. România, în topul primelor trei țări importatoare # Adevarul.ro
Peste 70% din exporturile regiunii separatiste Transnistria ajung pe piața Uniunii Europene, România fiind unul dintre principalii importatori, potrivit datelor Biroului Politici de Reintegrare (BPR) de la Chișinău.
Acum o oră
21:00
Florin Barbu avertizează asupra pericolelor acordului UE–Mercosur: „Nu avem laboratoarele necesare pentru a detecta substanțele și hormonii folosiți în produsele importate” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marți seară, că acordul UE–Mercosur prezintă riscuri majore pentru agricultura românească și că, în forma actuală, documentul nu trebuia avizat.
20:45
Soții Clinton au refuzat să depună mărturie în Congres în investigația referitoare la dosarele Epstein # Adevarul.ro
Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soția sa, Hillary Clinton, care a condus diplomația americană, au refuzat marți să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în investigația referitoare la dosarele Epstein.
20:45
Scandalurile care macină Coaliția. Analist: „Pare că cea mai importantă voce este a premierului” # Adevarul.ro
Acuzațiile lansate în Coaliție și cele de plagiat la adresa ministrului Justiției marchează ultimul scandal din șirul care macină construcția guvernamentală încă de la instalare.
Acum 2 ore
20:30
Curtea de Apel București respinge extrădarea unui interlop turc. Cum motivează judecătorii decizia instanței # Adevarul.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea autorităților turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale și arme automate.
20:15
Liderii mai multor state europene urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu preşedintele SUA, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, într-o încercare de a-i obţine sprijinul personal pentru garanţiile de securitate oferite Ucrainei după un eventual armistiţiu, relatează
20:00
Rusia „merge până la capăt” pentru a distruge sistemul energetic al Ucrainei. 70% din Kiev a rămas fără electricitate # Adevarul.ro
Rusia „merge până la capăt” în încercarea de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, după al doilea atac masiv lansat în mai puțin de o săptămână, a declarat pe 13 ianuarie ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnîk.
20:00
Scandal în Guvern după semnarea acordului Mercosur. Lipsesc avizele-cheie de la ministerele Justiției şi Agriculturii # Adevarul.ro
Acordul comercial UE-Mercosur a declanșat tensiuni majore în Guvernul Bolojan, după ce s-a aflat că documentul nu a fost avizat de Ministerele Justiției și Agriculturii și nu a fost discutat în coaliția de guvernare.
19:45
Incendiu provocat de explozia unei butelii, într-o locuință din Alba. Două persoane sunt rănite # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marţi seara, 13 ianuarie, la o locuinţă din localitatea Fărău, județul Alba, ca urmare a exploziei unei butelii. Două persoane sunt rănite.
Acum 4 ore
19:30
Premierul Groenlandei alege Danemarca în locul SUA. „Nu este momentul pentru divergențe interne, ci pentru a fi uniți” # Adevarul.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți,13 ianuarie, că dacă țara ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca şi SUA, care au amenințat că vor prelua această insulă arctică din motive de securitate națională, ar alege țara europeană.
19:30
Șumudică îi ridică. Necăjita Al Okhdood a lăsat-o fără puncte pe o altă echipă chinuită din Arabia Saudită # Adevarul.ro
Marius Șumudică a bifat al doilea meci pe banca formației saudite Al Okhdood.
19:30
„Următoarea relansare a negocierilor va avea loc la finalul lunii februarie”, susține fostul șef al diplomației ucrainene. Ce spune despre cedarea de teritorii și garanțiile de securitate # Adevarul.ro
Dmitro Kuleba a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale diplomației ucrainene de la obținerea independenței țării.
19:15
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană” # Adevarul.ro
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, salută declarația istorică a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind un eventual vot favorabil unirii, dar avertizează că, în actualul context geopolitic, singura soluție de protecție este integrarea europeană a Republicii Moldova.
19:15
FCSB reia Superliga de fotbal vineri, în deplasare, cu FC Argeș, în etapa a 22-a.
19:15
Băluță îl ironizează pe Ciucu, după ce acesta a spus că Bucureștiul e aproape de faliment: „Este ales pentru a găsi soluţii, nu pentru a se plânge” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, îl ironizează pe Ciprian Ciucu, criticându-i mesajele alarmiste privind falimentul iminent al Primăriei Capitalei și subliniind că mandatul de edil presupune să găsească soluții concrete, nu să se plângă public, şi că poate oricând să se retragă.
18:45
Dublă crimă la Băile Felix. Suspectul dormise două nopți lângă victime până să realizeze că muriseră # Adevarul.ro
Două persoane, care au fost găsite moarte într-o clădire dezafectată din Băile Felix, în prima zi a anului 2026, au fost ucise, au stabilit anchetatorii. Criminalul a dormit două nopți lângă victime până să realizeze că muriseră. Acesta se află acum în custodia poliției.
18:45
„Miliarde investite, producție zero, sabotaj total”. Sebastian Burduja lansează o petiţie în care cere ca hidrocentralele neterminate să fie declarate proiecte de securitate națională # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, lansează o petiție prin care solicită deblocarea hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea lor ca proiecte de securitate națională, subliniind că „securitatea energetică a României este nenegociabilă”.
18:45
Rogobete reacționează după ce Radu Miruță a anunțat schimbări în Sănătate: „Din cunoștințele mele, colegul meu este ministrul Apărării” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că la nivelul Ministerului Sănătății nu există niciun document strategic care să prevadă tăierea cu 10% a salariilor.
18:45
Ministerul Justiției a finalizat proiectul legii anti-SLAPP, care protejează jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a anunțat marți, 13 ianuarie, că a finalizat proiectul de lege pentru transpunerea Directivei privind combaterea acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP).
18:15
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 13 ianuarie, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
18:15
Banca Mondială: economia României va crește mai puțin decât ne așteptam. Provocările fiscale vor persista # Adevarul.ro
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind "Perspectivele Economice Globale" (Global Economic Prospects).
18:15
PSD vrea șefia Serviciului Român de Informații. Mihai Tudose și Claudiu Manda, printre numele vehiculate SURSE # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat solicită funcția de director al Serviciului Român de Informații la negocierile cu partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.
18:15
Preşedintele american Donald Trump le-a transmis marţi manifestanţilor iranieni un mesaj, îndemnându-i să continue protestul și promiţând că „ajutorul este pe drum”, fără a oferi detalii, relatează agențiile de presă.
18:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol ar putea fi condamnat la moarte pentru tentativa de lovitură de stat din 2024 # Adevarul.ro
Procurorii sud-coreeni au cerut pedeapsa capitală pentru Yoon Suk Yeol, acuzat că a orchestrat o insurecție și a impus ilegal legea marțială în decembrie 2024, acțiuni care au provocat una dintre cele mai grave crize politice recente din Coreea de Sud.
17:45
Premierul Ilie Bolojan preia interimatul Ministerul Educației. Propunerea transmisă președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare a lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației, în urma demisiei acestuia, și de preluare a interimatului de către șeful Guvernului.
17:45
Bursele oferite de Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat # Adevarul.ro
Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, în funcție de criteriile decise pentru acest an școlar. În privința studenților, sumele pentru bursele sociale au fost suplimentate cu 60 de milioane de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea în decembrie.
17:45
CSM cere Guvernului să adopte rapid măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură # Adevarul.ro
Secția pentru judecători a CSM cere Guvernului să adopte rapid măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pe tot anul 2026, subliniind că justiția are o importanță socială cel puțin egală cu cea a sănătății sau educației.
Acum 6 ore
17:30
Tânăr din Timișoara, reținut după ce a furat bunuri de 20.000 de euro dintr-o locuință în construcție # Adevarul.ro
Un tânăr de 28 de ani a fost reţinut de polițiștii timișoreni marți, 13 ianuarie, după ce a furat mai multe bunuri, materiale sanitare şi unelte electrice, dintr-o locuinţă aflată în construcţie din Timişoara. Prejudiciul produs este de aproximativ 20.000 de euro.
17:30
Angajanții Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel față de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuție pe acest subiect din octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajații.
17:30
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi reale de cheltuieli, măsurile sunt inutile # Adevarul.ro
Guvernul şi-a anunţat deja intenţia de a reduce cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice, reforma administrației urmând să se facă în cursul lunii ianuarie, după ce Executivul o va aproba, cel mai probabil în ședința de joi, 15 ianuarie.
17:30
CFR va scoate la vânzare prin licitație publică anumite active constând în terenuri şi construcții, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar național.
17:30
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei, față în față cu administrația SUA. Întâlnirea are loc miercuri la Casa Albă # Adevarul.ro
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se întâlnesc miercuri la Casa Albă cu JD Vance și Marco Rubio pentru a discuta amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda, a transmis un diplomat al UE familiarizat cu planurile.
17:30
15 candidați în cursa pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”. Cine face parte din comisia de evaluare # Adevarul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat înscrierea a 15 candidați în cursa pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), dar şi cine sunt cei cinci membri ai comisiei de evaluare.
17:15
Primarul orașului New York, „revoltat” după ce serviciul pentru imigrări a arestat un angajat al Consiliului Municipal # Adevarul.ro
Un angajat al Consiliului Local din New York a fost reținut luni, în timpul unei audieri „de rutină” cu un ofițer de imigrare din Long Island, potrivit oficialilor orașului, care au catalogat incidentul drept o „extindere flagrantă a autorității guvernamentale”.
17:15
Top plite încorporabile 2026 ⭐ 4,5+ de pe eMAG: Descoperă modelele perfecte pentru bucătării moderne și gătit fără griji # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune plite încorporabile din 2026, cu rating ⭐ 4,5+ de pe eMAG. Alege modelul ideal pentru bucătăria ta: rapid, sigur și eficient, cu recenzii verificate de utilizatori reali.
17:00
Măruță, în prima emisiune după anunțul făcut de PRO TV: „Plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte” # Adevarul.ro
Cătălin Măruță a mulțumit telespectatorilor, invitaților și echipei pentru susținere și a subliniat că perioada rămasă până la final va fi tratată cu același ton pozitiv și energie, marcând încheierea unui capitol important din cariera sa.
17:00
Ilie Bolojan a discutat cu conducerea Wizz Air despre extinderea zborurilor companiei în România # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria conducerea Wizz Air, discuțiile vizând planurile companiei pentru dezvoltarea rețelei de zboruri și a serviciilor pentru pasageri în România.
17:00
Apelul disperat al unui bucureștean către președinte și premier: „Cum se poate ca atâtea imobile din București să depindă de un singur cazan cu abur fierbinte?” # Adevarul.ro
Un bucureștean ajuns în pragul disperării a scris, sub anonimat, o scrisoare președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, în contextul în care mii de locuitori ai Capitalei se confruntă de câteva zile cu lipsa căldurii în locuințe, situație agravată de temperaturile extrem de scăzute.
16:45
Real Madrid și-a schimbat antrenorul la mijlocul sezonului.
16:45
Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic de la Davos. Trump, Zelenski, Von der Leyen și Macron, așteptați la eveniment # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare, între 19 și 23 ianuarie 2026. România va fi reprezentată la eveniment de către ministrul de externe, Oana Țoiu.
16:30
Grupul petrolier KazMunayGas a anunţat că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost atacat marţi de o dronă, înainte de a începe să încarce petrol kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium de la Marea Neagră.
16:30
De la lupta pentru accesibilizare la podium internațional în schi adaptat, Caiac SMile transformă din nou imposibilul în posibil # Adevarul.ro
Sunt povești care nu încep cu o medalie și nu se termină cu aplauze. Sunt povești care încep cu o pierdere, continuă cu o decizie grea și se transformă, pas cu pas, într-o revenire pe care nimeni nu o mai credea posibilă.
16:15
Caz șocant: un procuror a împușcat o judecătoare la Curtea de Apel Istanbul. Un deținut a intervenit pentru a-i salva viața # Adevarul.ro
Un procuror din Istanbul a împușcat-o pe judecătoarea Aslı Kahraman, în biroul Curții Regionale de Apel Kartal. Viața acesteia a fost salvată după ce un deținut prezent în clădire a intervenit și a împiedicat un al doilea foc.
16:15
Primarul din Cernavodă, condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar decizia instanţei este definitivă.
16:15
Ploaia înghețată a creat haos în Europa Centrală: aeroporturi închise şi trenuri anulate. În Ungaria, un avion a deviat de pe pistă # Adevarul.ro
O ploaie înghețată a provocat marți perturbări majore în Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria, ducând la închiderea unor aeroporturi, întârzieri și anulări de zboruri și trenuri, precum și la emiterea de avertismente pentru călători și autorități.
16:00
Cetățenii americani, îndemnați să părăsească Iranul de urgență și să nu se bazeze pe sprijinul guvernului SUA # Adevarul.ro
Ambasada virtuală a Statelor Unite în Iran a emis marți o alertă de securitate, îndemnând cetățenii americani aflați pe teritoriul Republicii Islamice să părăsească țara „acum” și să nu se bazeze pe sprijinul guvernului american.
16:00
Când se încălzește vremea. Meteorologii anunță temperaturi de până la 10 grade în unele zone ale țării # Adevarul.ro
Potrivit meteorologilor, până la finalul săptămânii, se vor înregistra temperaturi de până la 10 grade în unele zone din țară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.