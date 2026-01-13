Orașul din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență de neuitat și are peisaje formidabile

12:50

Frigul nu-i sperie, iar zăpada îi duce direct la munte. La Harghita Băi, turiştii profită de peisajele de vis şi de oferta variată de distracţie: de la snowmobile şi snowbus, până la plimbări cu sania trasă de câini, chiar dacă vacanța s-a încheiat. În fiecare weekend, stațiunea este din nou plină.