Cum arată Ilie Dumitrescu la vârsta de 57 de ani, atunci când renunță la haine și merge la piscină
Antena1, 14 ianuarie 2026 01:10
Ilie Dumitrescu i-a luat pe mulți prin surprindere atunci când a apărut la o piscină și și-a dat hainele jos. Descoperă cum arată acesta în prezent, la vârsta de 57 de atunci.
Acum o oră
01:10
Acum 8 ore
19:00
Irina Loghin și-a făcut o schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns artista, de fapt # Antena1
Celebra interpretă de muzică populară Irina Loghin și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a arătat prin ce schimbare radicală de look a trecut. Descoperă cum arată artista acum.
Acum 12 ore
17:20
Ce zodii vor face bani mai ușor în 2026. Oportunitățile financiare vor apărea de unde se așteptă mai puțin # Antena1
Cinci zodii vor face bani mai ușor în 2026. Oportunitățile financiare vor apărea de unde se așteaptă mai puțin. Iată ce surprize au pregătit astrele pentru noul an.
17:20
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important. Care este noutatea sezonului: „E o premieră în istoria emisiunii” # Antena1
Simona Gherghe a anunțat care sunt noutățile sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Prezentatoarea a făcut și un experiment în direct
17:00
Mireasa, sezon 13. Cine este Adrian. Până la 26 de ani, tânărul nu a avut nicio relație serioasă # Antena1
Adrian Sava este concurent în sezonul 13 Mireasa. Tânărul are 26 de ani și lucrează în domeniul bancar.
16:20
(P) Circuit Groenlanda pentru iubitorii de natură: descoperă peisaje unice și cel mai mare ghețar al lumii # Antena1
Groenlanda atrage din ce în ce mai mulți oameni dornici să exploreze spații vaste, să se bucure de aventură autentică și să descopere o cultură cu totul diferită de cea europeană.
16:10
Ce spune Iulia Vântur despre revenirea în România. Vedeta nu este sigură că mutarea în India e definitivă # Antena1
Deși locuiește de mulți ani în India, Iulia Vântur nu știe dacă mutarea ei este definitivă. Se pare că aceasta revine, ori de câte ori are ocazia, în România pentru a-și revedea familia și prietenii.
15:50
Puțini știu care e cel mai vechi râu din lume, care a apărut înainte dinozaurilor, și cum a reușit să reziste până în ziua de azi.
15:30
Mireasa, sezon 13. Cine este Alexandru. Care e povestea lui și ce-și dorește de la viitoarea parteneră # Antena1
Alexandru din sezonul 13 Mireasa a venit să joace Meciul Iubirii și să-și găsească sufletul pereche. Tânărul are 22 de ani și este frizer.
15:30
Curcubeu descoperit în spațiu. Fenomenul „complet neașteptat” nu a mai fost văzut până acum # Antena1
Experții au descoperit un curcubeu în spațiu, spre surprinderea lor, ce ar fi fost cauzat de un fenomen inedit.
15:20
Cum va fi vremea până pe 9 februarie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara. Ce anunță meteorologii # Antena1
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoză meteo în care au informat cum va fi vremea până pe 9 februarie 2026. Află detalii complete despre evoluția vremii în țară și în București.
15:20
Nicole Cherry, pe numele real de Nicoleta Ghinea, și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare din copilărie. Artista a reușit să topească inimile fanilor cu părul creț și privirea blândă.
14:50
Un mister din corpul uman a fost rezolvat după 50 de ani, acum că experții au descoperit cum sunt „înviate” unele celule care ar fi urmat să moară.
14:10
Mikaela Albu are iubit la vârsta de 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre decizia ei # Antena1
Mikaela Albu, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, are un iubit.
14:10
Descoperirea din SUA care e mai veche decât piramidele din Egipt. Ce au găsit experții într-un lac # Antena1
Descoperirea din SUA care e mai veche decât piramidele din Egipt a încântat experții, după ce au identificat-o de pe fundul unui lac.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 13 ianuarie 2026. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 13 ianuarie 2026. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026 # Antena1
Iustin Hands, concurentul care a fost eliminat primul de la Survivor România 2026, a dezvăluit care a fost motivul pentru care a simțit că aventura lui în Republica Dominicană s-a încheiat.
13:50
Prima reacție a lui Can Yaman după ce ar fi fost prins cu substanțe interzise. Unde a plecat actorul: „Nu faceți și voi greșeala” # Antena1
Can Yaman, îndrăgitul actor turc, ar fi fost arestat la Istanbul în cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, alături de alte persoane. La scurt timp de la zvonurile apărute în presa turcă, acesta a oferit și o primă reacție.
13:40
Mireasa, sezon 13. Cine este Darius. Mama lui a izbucnit în lacrimi când fiul și-a spus povestea de viață # Antena1
Darius Bilaniuc din sezonul 13 Mireasa, în vârstă de 25 de ani, este zodia Taur și s-a născut în Sighetu Marmației. În prezent, el locuiește în Pierrefonds, Franța, unde lucrează în construcții. Acesta a venit însoțit în emisiune de mama lui, doamna Melinda.
13:20
Dorian Șilochi din sezonul 13 Mireasa are 22 de ani, este zodia Balanță, s-a născut în Târgu Ocna, Bacău, însă în prezent locuiește în Brașov.
Acum 24 ore
12:50
Cum sună „Mititelu Frumușelu”, melodia pe care o fredonează NiCK NND și Cătălina la Power Couple, pentru a se încuraja reciproc # Antena1
Cătălina și NiCK din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu au o melodie specială pe care o cântă pentru a se încuraja reciproc.
12:40
Noul sezon Mireasa: Meciul Iubirii a debutat în forță ieri, 12 ianuarie, telespectatorii așteptând cu sufletul la gură să cunoască noii concurenți.
12:20
Cine e Mada Torricelli, cel care cântă melodia Cățel, piesă care a devenit virală pe TikTok # Antena1
12:10
Fetele au țâșnit din praștie după bani, la Power Couple. Cea mai așteptată probă din competiție se vede pe Antena 1 # Antena1
Cea de-a doua săptămână a super show-ului Power Couple a început în forță, cu o probă recunoscută de către toată lumea. Însă, ceea ce urmează va depăși orice așteptări! Cele nouă cupluri au crezut că sunt pregătite pentru orice, însă aceste zile le-au arătat că poate nu e chiar așa! Cu râsete, stare de bine, emoții, frici depășite sau țipete de la mare distanță, emisiunea merge mai departe, astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
12:00
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...” # Antena1
Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune, a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie neașteptată în care apare mama ei. Cati Simionescu a reușit să facă furori pe rețelele sociale cu formele sale în costum de baie.
12:00
Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut # Antena1
Gimnasta Ana Bărbosu, care a obținut medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a avut un debut senzațional în SUA. Ca studentă la Stanford University, românca a concurat la primul ei campionat interuniversitar și a doborât un record.
12:00
(P) De ce este importantă informatica pentru copii: Diferența dintre utilizatori și creatori într-o lume condusă de algoritm # Antena1
Copiii și adolescenții de astăzi cresc într-o lume dominată de aplicații inteligente, platforme digitale, inteligență artificială și algoritmi care influențează felul în care descoperă informații, cum comunică și chiar ce învață.
11:40
Actrița Judi Dench a vorbit deschis despre orbire și cum a ajuns să nu mai iasă din casă. Ce a dezvăluit într-un interviu recent # Antena1
Actrița Judi Dench, în vârstă de 90 de ani, a vorbit recent într-un nou interviu despre orbire și cum a ajuns să aibă probleme de vedere.
10:40
Horoscop zilnic 14 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
09:20
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi soți la început de an # Antena1
Gabriela și Dani Oțil au decis că e momentul să le dezvăluie urmăritorilor lor despre noua decizie pe care au luat-o.
08:50
În acest an, AC HELCOR a sărbătorit 35 de ani de activitate, marcând o evoluție începută în 1990, când farmacista Elena Pop a avut curajul să transforme o nevoie reală într-o companie farmaceutică de referință.
Ieri
01:10
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Care este starea ei și ce s-a aflat # Antena1
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Descoperă cele mai noi informații despre îndrăgita artistă.
00:30
ADDA a refuzat să facă o probă de la Power Couple. Care a fost motivul: „Mă cunosc foarte bine” # Antena1
ADDA a refuzat să facă proba fetelor din a doua etapă a sezonului 3 Power Couple. Artista a explicat că i-a fost prea frică să realizeze proba „Iubita mea e praștie”, difuzată pe 12 ianuarie 2026.
00:20
Când se dă drumul la căldură în București și ce a anunțat ministerul Energiei, Bogdan Ivan, după avaria de la CET Sud # Antena1
Descoperă ce a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ce jumătate de Capitală a rămas fără căldură în zile cu ger, când meteorologii au anunțat temperaturi extrem de joase.
12 ianuarie 2026
19:30
Cea mai geroasă noapte din an! Prognoza meteo pentru 12-14 ianuarie 2026 pentru București și toată țara # Antena1
Meteorologii au anunțat faptul că noaptea de luni spre marți (12-13 ianuarie 2026) va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu temperaturi situate între -10 și -20 de grade Celsius. Află cât ține gerul și ce anunță prognoza meteo.
18:30
Experții au dezvăluit fenomenul neobișnuit care a fost descoperit în nucleul Pământului, ce a uimit inclusiv experții.
18:00
Te-ai întrebat de ce e Groenlanda atât de specială încât se află în mijlocul tensiunilor politice dintre SUA și Europa? Un geolog a dezvăluit ce se ascunde pe insulă.
17:50
Tot mai multe persoane vor să facă mișcare, fără a depinde de programul unei săli de sport.
17:50
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 # Antena1
Mireasa a început în forță astăzi la Antena 1 cu un nou sezon, în care nu mai puțin de 19 tineri își doresc să găsească persoana care îi va însoți, de mână, atât prin clipele frumoase ale vieții, cât și prin provocări.
17:40
Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția # Antena1
Gabriela Prisăcariu Oțil a postat recent pe rețelele de socializare o serie de poze în ipostaze incendiare.
17:10
Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026. Gadget-urile care au atras atenția tuturor # Antena1
Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026 au atras atenția participanților, dar au devenit si rapid virale online.
16:40
Mireasa, sezon 13. Cine sunt concurenții sezonului 13 Mireasa. Nouă băieți au intrat în competiție # Antena1
Nouă băieți hotărâți au intrat în casa Mireasa în emisia live de pe 12 ianuarie 2026. TInerii au venit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii să-și găsească jumătatea.
15:20
Mireasa, sezon 13. Cine sunt și cum arată concurentele. Ele sunt fetele dornice să-și găsească jumătatea # Antena1
Zece fete pregătite să-și întlnească sufletul pereche au pășit în casa Mireasa, în cadrul sezonului 13 al celui mai iubit show matrimonial. Iată cine sunt și cum arată concurentele!
15:10
Un studiu sugerează că dezvoltarea creierului uman are patru „puncte de cotitură” esențiale, în jurul vârstelor de 9, 32, 66 și 83 de ani. Creierul are cinci „ere”, spun oamenii de știință – modul adult nu începe decât la începutul anilor 30.
14:30
Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani # Antena1
Carmen Șerban a dezvăluit recent că este adepta operațiilor estetice și chiar a apelat de curând la ajutorul medicului estetician.
14:20
Poluarea nu iartă nimic – nici măcar frumusețea părului. Smogul, particulele toxice și apa dură atacă zilnic scalpul și firele de păr, lăsându-le fragile și lipsite de strălucire. Iată cum îți poți îngriji părul pentru a-l proteja de efectele poluării.
14:10
Chat-ul zilei la Mireasa, 12 ianuarie 2026. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 12 ianuarie 2026. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
12:40
Horoscop zilnic 13 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 13 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
12:10
Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit asistenta TV # Antena1
Ramona Olaru, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, a vorbit despre cum se înțelege cu mama ei.
11:40
Hatice din sezonul 7 Mireasa a oferit detalii despre despărțirea de Mihai. Ce a recunoscut acum: „A fost o decizie luată în timp” # Antena1
După ce a recunoscut în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii că ea și Mihai Grosu nu mai formează un cuplu, Hatice a vorbit despre motivele despărțirii.
