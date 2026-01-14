Călin Georgescu pierde procesul cu ANSPDCP
Lumea Politică, 14 ianuarie 2026 01:40
Călin Georgescu a fost învins în instanță de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Contestând două amenzi primite, fostul candidat prezidențial a avut plângerea respinsă de Tribunalul Ilfov. Călin Georgescu a pierdut recent procesul intentat împotriva ANSPDCP, în care a contestat două sancțiuni primite. Tribunalul Ilfov a decis să respingă plângerea
Acum o oră
01:40
Acum 2 ore
01:00
Guvernul intenționează să își asume răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice. Deși nu a fost stabilită o dată exactă, surse guvernamentale au confirmat că tensiunile din Coaliție au fost dezamorsate, iar procedura este așteptată în această lună. Executivul se pregătește pentru testul parlamentar, liderii Coaliției ajungând la un consens asupra punctelor delicate ale reformei,
Acum 4 ore
00:10
Negocieri intense pentru numirea noilor șefi ai serviciilor de informații și parchetelor # Lumea Politică
Discuțiile pentru desemnarea unor noi directori ai serviciilor de informații din România avansează, însă aranjamentele ar putea include și numiri la vârful marilor parchete. Președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare sunt într-un proces complex de negociere. Președintele Nicușor Dan, la peste șapte luni de la instalarea la Cotroceni, nu a făcut nicio
13 ianuarie 2026
23:30
Pregătire militară voluntară pentru tinerii români din 2026. Legea a intrat în vigoare # Lumea Politică
Începând din 2026, tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani pot participa la un program de pregătire militară voluntară de patru luni. Programul, parte a unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan, oferă beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen. România introduce pregătirea militară voluntară pentru civili, după aproape două decenii
22:40
Românii caută al doilea job din cauza noilor taxe și scumpiri. În ce direcție se îndreaptă doritorii de muncă # Lumea Politică
În 2026, sub presiunea taxelor mărite și a creșterii prețurilor, un român din trei își dorește al doilea job. Tinerii și seniorii își caută surse suplimentare de venit pentru a face față scumpirilor și cheltuielilor crescute. Noile taxe și creșterea prețurilor la alimente și utilități impuse de Guvernul Bolojan au crescut presiunea financiară pe bugetele
Acum 6 ore
22:00
Călin Georgescu, cunoscut pentru vederile sale suveraniste, împlinește un an sub control judiciar. Marți, el s-a prezentat la secția de poliție din Buftea, unde a fost întâmpinat de zeci de susținători. Decizia privind prelungirea măsurii urmează să fie luată de magistrați. Călin Georgescu a marcat un an de control judiciar, fiind nevoit să se prezinte
21:10
Primarul Ciucu denunță criza financiară post Nicușor din București și promite reforme drastice. „Trista moștenire” # Lumea Politică
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o situație financiară critică la Primăria Municipiului București (PMB), acuzând „trista moștenire" lăsată de predecesorul său, Nicușor Dan. Ciucu promite reforme și restructurări pentru a redresa bugetul. Primarul Ciprian Ciucu a început anul 2026 cu dificultăți financiare majore, pe care le atribuie „tristei moșteniri" lăsate de Nicușor Dan,
20:30
Guvernul taie salariul ofițerului de presă care a împins jurnaliștii. Cât pierde lunar # Lumea Politică
Ofițerul de presă care a împiedicat jurnaliștii să discute cu premierul Ilie Bolojan în Parlament nu a fost concediat, ci a primit o sancțiune salarială de 5% pentru o lună. Incidentul a relansat discuțiile despre relația tensionată dintre Guvern și presă. Guvernul a anunțat sancționarea ofițerului de presă implicat în incidentul din 26 noiembrie 2025,
Acum 8 ore
19:40
Acordul UE-Mercosur stârnește nemulțumiri în rândul agricultorilor români. Nicușor nu i-a întrebat înainte # Lumea Politică
Semnarea acordului de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur a provocat reacții vehemente din partea agricultorilor români. Aceștia susțin că decizia a fost luată fără consultarea lor și că impactul asupra agriculturii locale ar putea fi devastator. Fermierii români consideră că Acordul Mercosur marchează un punct critic pentru agricultura națională. Nemulțumirea lor nu este singulară;
Acum 12 ore
14:00
Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, a făcut declaraţii controversate la ieşirea din secţia de Poliţie Buftea. El a criticat dur Acordul Mercosur, asociindu-l cu ideea de „otrăvire" a cetăţenilor din Uniunea Europeană. Călin Georgescu a făcut comentarii critice la adresa Acordului Mercosur, după ce a semnat pentru controlul judiciar la secţia de Poliţie Buftea.
14:00
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur # Lumea Politică
Acordul Mercosur, susținut de Ministerul de Externe și aprobat de România, provoacă tensiuni în coaliția de guvernare. Ministrul Justiției și liderii UDMR critică lipsa consultărilor și transparenței în adoptarea deciziei. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul său. Marinescu a subliniat că documentul nu a ajuns la
14:00
Anul 2026 aduce creșteri semnificative ale taxelor și impozitelor pentru contribuabili. Informarea corectă este esențială pentru a evita penalitățile. Vă prezentăm metodele prin care puteți verifica și plăti datoriile către ANAF și primării. Taxele și impozitele românilor sunt împărțite în funcție de destinație: impozitele locale pentru case, terenuri și mașini se plătesc la primării, iar
13:50
Patriarhia Română critică propunerea legislativă a deputatului Ion Iordache de a legaliza prostituția: Conduce „la degradarea morală a societății” # Lumea Politică
Patriarhia Română se opune ferm proiectului de lege privind legalizarea prostituției, inițiat de parlamentarul PNL Ion Iordache. Într-un comunicat, Patriarhia subliniază incompatibilitatea acestui demers cu valorile ortodoxe și semnarea Convenției ONU de către România. Patriarhia Română a reacționat vehement la inițiativa legislativă de legalizare a prostituției, propusă de parlamentarul liberal Ion Iordache. Într-un comunicat de
13:50
Ce se va întâmpla după ce va expira schema de plafonare a prețului la gaze. Ministrul Energiei spune că ”a pregătit alternativa” # Lumea Politică
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, se arată încrezător că eliminarea schemei de compensare pentru gazele naturale nu va determina creșteri de prețuri, începând cu 1 aprilie. El susține că există deja oferte sub prețul plafonat și că autoritățile sunt pregătite să intervină doar în cazuri extreme. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că eliminarea schemei de
13:50
Radu Miruță a comentat impactul retragerii SUA din NATO, declanșată de declarațiile președintelui Trump privind Groenlanda. Trump a lăsat să se înțeleagă că ar prioritiza anexarea teritoriului în detrimentul alianței. Radu Miruță a analizat consecințele ieșirii SUA din NATO pentru România. „Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe
13:50
Președintele Donald Trump a anunțat luni o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor din țările care fac afaceri cu Iranul. Decizia vine pe fondul protestelor antiguvernamentale din Iran și a tensiunilor internaționale crescute. Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a impune o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale
Acum 24 ore
10:30
Parlamentarul PNL Ion Iordache a explicat motivele din spatele inițiativei sale de a legaliza prostituția, subliniind că fenomenul este deja vizibil pe internet. Proiectul, lansat în ianuarie 2026, vizează reglementarea activităților sexuale pentru protecția publicului și combaterea crimei organizate. Ion Iordache, membru PNL, a declarat pentru Gândul că inițiativa sa privind legalizarea prostituției în România
09:50
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reapărut pe scena publică printr-o postare pe Facebook, în care solicită oprirea dezinformării. Acesta a comentat despre escorta aeriană oferită președintelui Nicușor Dan de piloții elvețieni, un gest considerat de mulțumire pentru ajutorul oferit în cazul de la Crans-Montana. Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a revenit în
09:00
Șefa Curții de Apel București critică acuzațiile Recorder și apără legile justiției # Lumea Politică
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a declarat la Antena 3 CNN că nu a fost invitată la un interviu de publicația Recorder pentru materialul din decembrie. Ea a prezentat emailurile de la Recorder pentru a susține această afirmație și a criticat demersul publicației. Liana Arsenie a declarat că nu a fost contactată de
08:30
Percheziţii în două județe din România şi la Londra, la proxeneţi care trimiteau tinere să se prostitueze în Marea Britanie. Arestări și sechestru pe bunuri # Lumea Politică
Trei români și un britanic au fost arestați, iar alți doi români sunt sub control judiciar, după percheziții în Buzău, Dolj și Londra. Gruparea este acuzată de proxenetism și formarea unui grup infracțional organizat, trimițând femei pentru prostituție în Marea Britanie. Autoritățile române și britanice au efectuat percheziții în județele Buzău și Dolj, precum și
08:20
Titus Corlățean are unele îndoieli: „Demersul ăsta cu plagiatul la actualul Ministru al Justiției pentru mine este necredibil!” # Lumea Politică
Senatorul PSD Titus Corlățean a criticat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, considerându-le necredibile. PressOne a publicat o investigație care susține că peste jumătate din teza de doctorat a lui Marinescu este plagiată. Ministrul respinge acuzațiile și își apără integritatea academică. Senatorul Titus Corlățean și-a exprimat opinia pe Facebook cu privire la acuzațiile
08:20
PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat # Lumea Politică
PSD a sărit în apărarea lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, acuzat de plagiat. Social-democrații susțin că scandalul este orchestrat politic pentru a-l înlătura înainte de finalizarea selecției șefilor de parchete. PSD susține că acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu sunt o manevră politică, apărând exact după ce ministrul a anunțat că numirile la
08:20
Putin reapare la Kremlin după absență. Naționaliștii au criticat dur lipsa reacției față de evenimentele internaționale # Lumea Politică
13 Vladimir Putin a apărut din nou la Kremlin, întâlnindu-se cu vicepremierul Denis Manturov pentru a discuta despre industria militară și spațială. Discuțiile au subliniat că 3,8 milioane de persoane lucrează în acest sector, dintre care 800.000 s-au alăturat în ultimii trei ani. De la începutul anului, Putin a avut doar o apariție publică și
05:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a cerut clarificări privind acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Marinescu se apără și ridică întrebări asupra momentului acuzațiilor. În paralel, fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat după ce s-a descoperit că a mințit în CV. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a solicitat clarificări referitoare la acuzațiile
04:40
Ministrul Radu Marinescu reacționează vehement după ce a fost acuzat de plagiat în teza sa de doctorat. El ia în considerare să o dea în judecată pe jurnalista Emilia Șercan, care a publicat articolul incriminator. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la România TV că analizează posibilitatea de a depune o plângere penală împotriva Emiliei
04:00
Ion Iordache, deputat PNL, a depus un proiect de lege pentru reglementarea activităților sexuale în România. Inițiativa vizează scoaterea fenomenului din „zona neagră", combaterea traficului de persoane și protejarea sănătății publice. Deputatul Ion Iordache a anunțat depunerea unui proiect de lege care reglementează activitățile sexuale. Scopul este scoaterea acestora din „zona neagră", combaterea traficului de
02:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România dispune de suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face față temperaturilor scăzute, subliniind că ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei nu afectează țara. Ivan a precizat că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și că depozitele sunt pline. Ministrul Energiei,
Ieri
01:40
Donald Trump a generat reacții puternice după o postare pe Truth Social în care se prezenta drept „președinte interimar al Venezuelei". Aceasta vine la scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane. Donald Trump a publicat recent pe Truth Social o imagine în care apărea ca „președinte interimar al Venezuelei". Fotografia, sub
01:00
În 2026, legislația rutieră devine mai strictă pentru șoferii care folosesc telefonul în timpul conducerii. Aceștia riscă amen
12 ianuarie 2026
23:30
Avocatul Adrian Cuculis a depus primul denunț penal la Parchetul General, solicitând clarificarea unor acuzații de „acaparare a justiției” după dezvăluiri jurnalistice. Avocatul atrage atenția asupra unui presupus plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, și asupra numirilor politice din sistemul judiciar. Avocatul Adrian Cuculis a depus un denunț penal împotriva „acaparării justiției” la Parchetul General. […] The post Avocatul Adrian Cuculis depune denunț penal pentru „acapararea justiției” first appeared on Lumea Politică.
20:30
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în sectoarele Apărării și Internelor # Lumea Politică
Guvernul României lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, precum și în structurile SRI și SPP. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că măsura face parte dintr-un pachet legislativ ce vizează reducerea cheltuielilor bugetare. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 […] The post Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în sectoarele Apărării și Internelor first appeared on Lumea Politică.
13:30
Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat: „O încercare de compromitere pentru că a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi” # Lumea Politică
Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, susține că în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, este vorba despre „o acțiune de compromitere, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire a șefilor parchetelor”. HotNews a contactat mai mulți membri din conducerea PSD, care nu au răspuns apelurilor. Într-un […] The post Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat: „O încercare de compromitere pentru că a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi” first appeared on Lumea Politică.
13:10
Donald Trump spune că Iranul a solicitat discuții după amenințările americane și creșterea numărului de morți în timpul protestelor # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Teheranul a solicitat discuții cu Washingtonul după ce liderul american a amenințat cu acțiuni militare împotriva Iranului, ca răspuns la reprimarea brutală a protestelor masive, scrie RFE/RL. „Liderii Iranului au sunat”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One pe 11 ianuarie. El a adăugat că „se pregătește […] The post Donald Trump spune că Iranul a solicitat discuții după amenințările americane și creșterea numărului de morți în timpul protestelor first appeared on Lumea Politică.
12:30
Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Cât a strâns un român care a contribuit din 2008 # Lumea Politică
Un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei, după ce fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor. 2025 a fost un an excepțional pentru Pilonul II de pensii private obligatorii, care a înregistrat cel mai bun randament […] The post Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Cât a strâns un român care a contribuit din 2008 first appeared on Lumea Politică.
12:20
Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul responsabil pentru măsurile de austeritate și pentru tensiunile din actuala coaliție de guvernare. Liderul PSD din Craiova susține că problema nu este alianța cu PNL sau USR, ci stilul de conducere al șefului Guvernului. „Întrebarea este […] The post Lia Olguța Vasilescu îl atacă frontal pe Ilie Bolojan: „Nu știm cât mai suportăm” first appeared on Lumea Politică.
11:50
Roboții au preluat ghișeele: orașul din România unde taxele se plătesc la automat, nu la funcționar # Lumea Politică
În municipiul Buzău, plata taxelor și impozitelor se face acum preponderent prin intermediul a 55 de roboți amplasați în centre comerciale, magazine de cartier și stații PECO, de opt ori mai mulți decât funcționarii din primărie. Măsura a fost adoptată pentru a face față creșterii semnificative a impozitelor în 2026 și pentru a evita cozile […] The post Roboții au preluat ghișeele: orașul din România unde taxele se plătesc la automat, nu la funcționar first appeared on Lumea Politică.
11:00
Când se semnează controversatul acord Mercosur. Ursula von der Leyen vine special în Paraguay # Lumea Politică
Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur urmează să semneze sâmbătă, 17 ianuarie, acordul comercial care a generat controverse inclusiv în Coaliția de guvernare din România. Ceremonia de semnare va avea loc în Paraguay, unde se va deplasa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Politico, preluat de ziare.com. Informația a fost confirmată de […] The post Când se semnează controversatul acord Mercosur. Ursula von der Leyen vine special în Paraguay first appeared on Lumea Politică.
10:50
Controale riguroase pentru concediile medicale, după noua lege. Care sunt noile reguli care intră în vigoare de la 1 februarie # Lumea Politică
Românii vor intra, de la 1 februarie 2026, sub un regim mai strict privind acordarea și plata concediilor medicale, autoritățile anunțând atât modificări financiare importante, cât și controale riguroase pentru limitarea abuzurilor și protejarea fondurilor publice. Potrivit noilor reguli, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Zilele cuprinse între a doua și […] The post Controale riguroase pentru concediile medicale, după noua lege. Care sunt noile reguli care intră în vigoare de la 1 februarie first appeared on Lumea Politică.
10:40
Anul 2026 vine cu majorări consistente ale tarifelor pentru serviciile funerare, iar impactul financiar este resimțit tot mai puternic de familiile îndoliate. În mai multe orașe, primăriile și firmele din domeniu justifică scumpirile prin inflație și creșterea costurilor de operare, însă sumele finale pot deveni considerabile pentru moștenitori. Cele mai ample majorări au fost anunțate […] The post Și moartea s-a scumpit în 2026. Cel mai scump oraș pentru înmormântări first appeared on Lumea Politică.
10:20
Scandal la ANRE. Concedieri în timp ce se fac angajari și detașări, rămân „pilele” cu pensii speciale # Lumea Politică
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție vizată de procesul de restructurare inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, urmează să concedieze 14 angajați, deși, în paralel, ar fi continuat să facă angajări și detașări de personal. Informațiile provin de la angajați ai instituției, citați sub protecția anonimatului, transmite B1TV. Potrivit acestora, concedierile […] The post Scandal la ANRE. Concedieri în timp ce se fac angajari și detașări, rămân „pilele” cu pensii speciale first appeared on Lumea Politică.
10:00
Firea respinge acuzațiile despre Acordul Mercosur: „PSD nu joacă teatru!” Europarlamentara explică votul din Parlamentul European # Lumea Politică
Europarlamentara PSD Gabriela Firea a explicat duminică, pe Facebook, că în Parlamentul European nu s-a votat mult discutatul acord Mercosur, ci doar „raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur şi din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce […] The post Firea respinge acuzațiile despre Acordul Mercosur: „PSD nu joacă teatru!” Europarlamentara explică votul din Parlamentul European first appeared on Lumea Politică.
09:30
Prognoza meteo anunţă frig cumplit. Ministrul Energiei convoacă un nou Comandament Energetic Naţional # Lumea Politică
Prognoza meteo anunţă temperaturi foarte scăzute, în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni un nou Comandament Energetic Naţional. Având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Național, 12 ianuarie, la ora 12:00, la sediul Dispecerului Energetic Național (Bulevardul Hristo Botev nr. 16–18). Ministrul […] The post Prognoza meteo anunţă frig cumplit. Ministrul Energiei convoacă un nou Comandament Energetic Naţional first appeared on Lumea Politică.
09:00
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat / Metoda „copy-paste”, folosită pe calupuri de text de până la 25 de pagini # Lumea Politică
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării. Radu Marinescu […] The post Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat / Metoda „copy-paste”, folosită pe calupuri de text de până la 25 de pagini first appeared on Lumea Politică.
08:00
Harta taxelor locale. Cât au crescut impozitele în 2026 în funcție de orașul de domiciliu # Lumea Politică
Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut. Majorarea variază ca procent în funcție de fiecare localitate în parte, administrațiile locale fiind cele care au stabilit cota de impozitare finală, după adoptararea legislației la nivel guvernamental. […] The post Harta taxelor locale. Cât au crescut impozitele în 2026 în funcție de orașul de domiciliu first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan # Lumea Politică
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a reacţionat vineri cu privire la escortarea aeronavei în care se afla președintele Nicușor Dan pe teritoriul Elveţiei, menţionând că a fost un „gest de mulţumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana”. El a precizat, într-o postare pe Facebook, că România ajută fără […] The post Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan first appeared on Lumea Politică.
14:10
Primăria Buzău are de recuperat 12 milioane euro din taxe şi impozite restante. Cine e contribuabilul cu datorii de 1,1 milioane lei # Lumea Politică
Primăria Buzău se află într-o situație dificilă când vine vorba de încasarea taxelor și impozitelor locale. Municipalitatea se plânge că are de recuperat peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice care nu şi-au plătit obligații fiscale în anii trecuţi. Numai un singur contribuabil are restanțe de aproape 1,1 milioane de lei, potrivit Agerpres. […] The post Primăria Buzău are de recuperat 12 milioane euro din taxe şi impozite restante. Cine e contribuabilul cu datorii de 1,1 milioane lei first appeared on Lumea Politică.
14:00
Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel” # Lumea Politică
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat că războiul s-ar putea încheia în termen de șase luni. Liderul de la Kiev a precizat că negocierile cu partenerii europeni și SUA au atins un nou nivel. „Observăm că negocierile au atins un nou nivel, alături de partenerii noștri europeni și, bineînțeles, de SUA și de toți membrii Coaliției Dispuși. […] The post Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel” first appeared on Lumea Politică.
13:40
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA # Lumea Politică
Liderul de la casa Albă a declarat într-un interviu acordat New York Times că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință. Donald Trump a declarat că SUA „ar putea avea de ales” între îndeplinirea ambiției sale de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea integrității NATO. Președintele SUA […] The post Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA first appeared on Lumea Politică.
12:10
Trump pune Europa în fața ultimatumului: Groenlanda sau NATO. „Nu am nevoie de dreptul internațional” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu acordat New York Times că Statele Unite ar putea fi nevoite să aleagă între ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea integrității NATO. Întrebat dacă achiziționarea Groenlandei este mai importantă decât păstrarea alianței militare de 76 de ani, Trump nu a răspuns direct, dar a […] The post Trump pune Europa în fața ultimatumului: Groenlanda sau NATO. „Nu am nevoie de dreptul internațional” first appeared on Lumea Politică.
12:00
Negocieri tensionate pentru șefia serviciilor de informații. Cine sunt favoriții la acest moment # Lumea Politică
Discuțiile pentru noile conduceri ale SRI și SIE continuă intens între partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan, care încearcă să ajungă la un compromis. După ce propunerea șefului statului pentru SRI, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost respinsă de PSD și PNL din cauza presupuselor sale simpatiilor neo-legionare, au apărut noi variante vehiculate […] The post Negocieri tensionate pentru șefia serviciilor de informații. Cine sunt favoriții la acest moment first appeared on Lumea Politică.
