Regimul ayatolahilor din Iran, la capăt de drum? „Republica Islamică se află într-o menghină strânsă”
Adevarul.ro, 14 ianuarie 2026 04:45
Demonstrațiile antiguvernamentale din Iran se extind, în pofida reacției dure a regimului. Expertul în Orientul Mijlociu Ioana Constantin-Bercean a analizează evenimentele de la Teheran și explică în ce măsură este posibil ca actuala putere să fie îndepărtată, iar Iran să redevină monarhie.
• • •
Acum 30 minute
04:45
Acum o oră
04:15
Când vorbim despre sănătatea oaselor, calciul primește toată atenția. Puțini știu că magneziul are un rol la fel de important: menține mușchii activi, reglează sistemului nervos, susține un nivel normal al zahărului din sânge și poate îmbunătăți somnul, performanța fizică și starea de spirit.
Acum 2 ore
03:45
În ultimii 10 ani, valoarea terenurilor agricole din România a crescut de 4,2 ori, ajungând în 2024 la 8.700 de euro pe hectar, cu 36% mai mult decât în Franța, arată ultimele date publicate de Eurostat.
03:15
Legea 141/2025 privind acordarea voucherelor de vacanță a venit cu o serie de modificări pentru 2026, limitându-se numărul categoriilor de beneficiari și simplificându-se condițiile de utilizare.
Acum 4 ore
02:45
Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată # Adevarul.ro
Veștile că vei deveni tată pot fi copleșitoare, mai ales dacă ți se întâmplă asta pentru prima dată. Este normal să simți un amestec de entuziasm, teamă și nerăbdare, iar nesiguranța face parte din proces.
02:15
Autoritățile din România au adoptat oficial Legea nr. 275/2024, care aduce modificări semnificative în ceea ce privește plata rovinietei. Aceste schimbări au intrat în vigoare în 2026 și vizează facilitarea procesului de plată pentru șoferii care circulă pe drumurile publice din țară.
01:45
Asasinatul misterios care a transformat Bucureștiul în câmp de luptă. Evenimentul care a declanșat războiul dintre Antonescu și legionari # Adevarul.ro
Un asasinat bizar, al cărui autor nu se cunoaște nici astăzi cu adevărat, a aprins butoiul cu pulbere în România anului 1941 și a declanșat ceea ce a rămas în istorie drept rebeliunea legionară. În trei zile, cea mai puternică mișcare de extremă dreapta românească a fost anihilată.
01:15
IT-ul românesc intră în 2026 cu motoarele turate: investiții în AI, securitate și infrastructură, creștere estimată de până la 20% # Adevarul.ro
2025 a fost anul în care tehnologia a devenit un motor vizibil al productivității în viața noastră de zi cu zi. Unele schimbări sunt deja palpabile: timpul pierdut pe drumuri, cozile interminabile și erorile operaționale au început să scadă.
Acum 6 ore
00:45
Într-o lume în care stresul, incertitudinea și fragmentarea socială cresc, oamenii au nevoie să-și regăsească echilibrul interior. Sănătatea spirituală este „zona albastră” care ne ajută să ne regăsim sensul vieții.
00:30
Cum să alegi hota perfectă pentru bucătărie: Top 7 hote pe eMAG care merită cumpărate azi – recenzii reale și reduceri irezistibile # Adevarul.ro
Descoperă Top 7 hote pe eMAG cu recenzii reale, performanță garantată și reduceri irezistibile. Află cum să alegi hota perfectă pentru bucătăria ta! Ghid rapid pentru cumpărături inteligente.
00:15
PSD vrea șefia Serviciului Român de Informații. Mihai Tudose și Claudiu Manda, printre numele vehiculate SURSE # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat solicită funcția de director al Serviciului Român de Informații la negocierile cu partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.
00:15
Proiect de lege: reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, anunțat de Ministerul Dezvoltării # Adevarul.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seară, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.
00:15
14 ianuarie, ziua în care a început a cincea mineriadă. Mii de mineri din Valea Jiului au decis să vină la București # Adevarul.ro
La 14 ianuarie 1999, greva minerilor din Valea Jiului a degenerat în a cincea mineriadă, după ce peste 10.000 de mineri au decis să pornească spre București, în semn de protest față de restructurarea industriei miniere și deciziile Guvernului.
00:15
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal” # Adevarul.ro
Experții critică decizia Guvernului Bolojan de a crește din pix vârsta de pensionare în Ministerul Apărării și la Interne. Chestorul Lucian Guran avertizează că rata infracționalității va crește, iar generalul (r) Virgil Bălăceanu spune că măsurile guvernului sunt sortite eșecului.
13 ianuarie 2026
23:45
Unirea României cu Moldova: cum trebuie citită declarația Maiei Sandu. „Din acest an s-a intrat într-o altă etapă” # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a surpins într-un interviu când a afirmat că susține unirea țării sale cu România. Analistul politic Cristian Hrițuc explică mesajul pe care ar fi vrut să-l transmită lidera de la Chișinău și vorbește despre șansele unirii.
23:45
Cum vor asociațiile civice modificarea legilor justiției: roluri mai importante pentru Plenul CSM şi INM și ședinte de judecată înregistrate. Cum s-ar face numirile la şefia parchetelor # Adevarul.ro
Asociațiile civice propun modificarea legilor justiției cu roluri mai mari pentru Plenul CSM și INM, concursuri organizate de INM, ședințe de judecată transmise live și aviz obligatoriu al CSM la numirea șefilor de parchete.
Acum 8 ore
23:00
Tratatul UE-Mercosur, mumă sau ciumă pentru România? Radu Burnete: „Europa nu își poate permite izolarea comercială” # Adevarul.ro
Statele membre UE și-au dat acordul pentru semnarea tratatului comercial cu statele latino-americane Mercosur, după 25 de ani de negocieri și contoverse. Consilierul prezidențial Radu Burnete explică în ce măsură acest acord poate fi benefic sau dăunător pentru economia României.
22:30
Ilie Bolojan, care a preluat interimatul la Educație, a anunţat când va fi numit un nou ministru # Adevarul.ro
Ilie Bolojan, care a preluat interimatul la Ministerul Educației, a anunțat când va veni Guvernul cu o propunere pentru un nou ministru, care să preia portofoliul și să continue activitatea în domeniul educației, inclusiv pregătirea bugetului și gestionarea reformelor necesare în sistem.
22:15
Ilie Bolojan, despre acuzaţiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu: „Sunt lucruri de 15-20 de ani în urmă” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan afirmă că acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu privesc activitatea sa ministerială și că evaluarea membrilor Cabinetului se face pe baza mandatului lor oficial, nu pe evenimente din trecutul îndepărtat.
22:00
Donald Trump nu explică mesajul ambiguu față de situația din Iran: „Va trebui să vă dați seama singuri. Îmi pare rău” # Adevarul.ro
Donald Trump nu a clarificat în declarațiile din această seară ce a vrut să transmită prin afirmația „ajutorul este pe drum” în contextul protestelor din Iran, insistând că publicul trebuie să interpreteze mesajul de unul singur și oferind puține detalii oficiale.
22:00
Incident pe Aeroportul din Sibiu. În timpul manevrei de întoarcere, un avion a ajuns la marginea pistei # Adevarul.ro
O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi, 13 ianuarie, într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu.
21:30
Întâlnire la MAI cu liderii de sindicat, în contextul discuțiilor privind vârsta de pensionare # Adevarul.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 13 ianuarie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu liderii sindicatelor și reprezentanți ai organizației profesionale din sistem, pe fondul discuțiilor privind vârsta de pensionare.
21:15
Anchetă în Iași după ce un copil de 4 ani lăsat la grădiniță a fost găsit singur pe stradă. A fost deschis dosar penal pentru neglijență # Adevarul.ro
Autoritățile din Iași a informat, marți, că a fost demarată o anchetă şi s-a întocmit un dosar penal pentru „neglijență în serviciu" după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marţi singur pe stradă, în zona Pieţei Chirilă din municipiul Iaşi, deşi mama acestuia îl lăsase la grădiniță
21:15
Momentul viral în care un agent ICE alunecă pe gheață, încercând să prindă un protestatar care îl fotografia # Adevarul.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) a alunecat pe gheață în timp ce urmărea un protestatar, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare.
21:15
Peste 70% din produsele exportate de Transnistria ajung în UE. România, în topul primelor trei țări importatoare # Adevarul.ro
Peste 70% din exporturile regiunii separatiste Transnistria ajung pe piața Uniunii Europene, România fiind unul dintre principalii importatori, potrivit datelor Biroului Politici de Reintegrare (BPR) de la Chișinău.
Acum 12 ore
21:00
Florin Barbu avertizează asupra pericolelor acordului UE–Mercosur: „Nu avem laboratoarele necesare pentru a detecta substanțele și hormonii folosiți în produsele importate” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marți seară, că acordul UE–Mercosur prezintă riscuri majore pentru agricultura românească și că, în forma actuală, documentul nu trebuia avizat.
20:45
Soții Clinton au refuzat să depună mărturie în Congres în investigația referitoare la dosarele Epstein # Adevarul.ro
Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soția sa, Hillary Clinton, care a condus diplomația americană, au refuzat marți să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în investigația referitoare la dosarele Epstein.
20:45
Scandalurile care macină Coaliția. Analist: „Pare că cea mai importantă voce este a premierului” # Adevarul.ro
Acuzațiile lansate în Coaliție și cele de plagiat la adresa ministrului Justiției marchează ultimul scandal din șirul care macină construcția guvernamentală încă de la instalare.
20:30
Curtea de Apel București respinge extrădarea unui interlop turc. Cum motivează judecătorii decizia instanței # Adevarul.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea autorităților turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale și arme automate.
20:15
Liderii mai multor state europene urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu preşedintele SUA, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, într-o încercare de a-i obţine sprijinul personal pentru garanţiile de securitate oferite Ucrainei după un eventual armistiţiu, relatează
20:00
Rusia „merge până la capăt” pentru a distruge sistemul energetic al Ucrainei. 70% din Kiev a rămas fără electricitate # Adevarul.ro
Rusia „merge până la capăt” în încercarea de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, după al doilea atac masiv lansat în mai puțin de o săptămână, a declarat pe 13 ianuarie ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnîk.
20:00
Scandal în Guvern după semnarea acordului Mercosur. Lipsesc avizele-cheie de la ministerele Justiției şi Agriculturii # Adevarul.ro
Acordul comercial UE-Mercosur a declanșat tensiuni majore în Guvernul Bolojan, după ce s-a aflat că documentul nu a fost avizat de Ministerele Justiției și Agriculturii și nu a fost discutat în coaliția de guvernare.
19:45
Incendiu provocat de explozia unei butelii, într-o locuință din Alba. Două persoane sunt rănite # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marţi seara, 13 ianuarie, la o locuinţă din localitatea Fărău, județul Alba, ca urmare a exploziei unei butelii. Două persoane sunt rănite.
19:30
Premierul Groenlandei alege Danemarca în locul SUA. „Nu este momentul pentru divergențe interne, ci pentru a fi uniți” # Adevarul.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți,13 ianuarie, că dacă țara ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca şi SUA, care au amenințat că vor prelua această insulă arctică din motive de securitate națională, ar alege țara europeană.
19:30
Șumudică îi ridică. Necăjita Al Okhdood a lăsat-o fără puncte pe o altă echipă chinuită din Arabia Saudită # Adevarul.ro
Marius Șumudică a bifat al doilea meci pe banca formației saudite Al Okhdood.
19:30
„Următoarea relansare a negocierilor va avea loc la finalul lunii februarie”, susține fostul șef al diplomației ucrainene. Ce spune despre cedarea de teritorii și garanțiile de securitate # Adevarul.ro
Dmitro Kuleba a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale diplomației ucrainene de la obținerea independenței țării.
19:15
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană” # Adevarul.ro
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, salută declarația istorică a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind un eventual vot favorabil unirii, dar avertizează că, în actualul context geopolitic, singura soluție de protecție este integrarea europeană a Republicii Moldova.
19:15
FCSB reia Superliga de fotbal vineri, în deplasare, cu FC Argeș, în etapa a 22-a.
19:15
Băluță îl ironizează pe Ciucu, după ce acesta a spus că Bucureștiul e aproape de faliment: „Este ales pentru a găsi soluţii, nu pentru a se plânge” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, îl ironizează pe Ciprian Ciucu, criticându-i mesajele alarmiste privind falimentul iminent al Primăriei Capitalei și subliniind că mandatul de edil presupune să găsească soluții concrete, nu să se plângă public, şi că poate oricând să se retragă.
18:45
Dublă crimă la Băile Felix. Suspectul dormise două nopți lângă victime până să realizeze că muriseră # Adevarul.ro
Două persoane, care au fost găsite moarte într-o clădire dezafectată din Băile Felix, în prima zi a anului 2026, au fost ucise, au stabilit anchetatorii. Criminalul a dormit două nopți lângă victime până să realizeze că muriseră. Acesta se află acum în custodia poliției.
18:45
„Miliarde investite, producție zero, sabotaj total”. Sebastian Burduja lansează o petiţie în care cere ca hidrocentralele neterminate să fie declarate proiecte de securitate națională # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, lansează o petiție prin care solicită deblocarea hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea lor ca proiecte de securitate națională, subliniind că „securitatea energetică a României este nenegociabilă”.
18:45
Rogobete reacționează după ce Radu Miruță a anunțat schimbări în Sănătate: „Din cunoștințele mele, colegul meu este ministrul Apărării” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că la nivelul Ministerului Sănătății nu există niciun document strategic care să prevadă tăierea cu 10% a salariilor.
18:45
Ministerul Justiției a finalizat proiectul legii anti-SLAPP, care protejează jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a anunțat marți, 13 ianuarie, că a finalizat proiectul de lege pentru transpunerea Directivei privind combaterea acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP).
18:15
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 13 ianuarie, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
18:15
Banca Mondială: economia României va crește mai puțin decât ne așteptam. Provocările fiscale vor persista # Adevarul.ro
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind "Perspectivele Economice Globale" (Global Economic Prospects).
18:15
18:15
Preşedintele american Donald Trump le-a transmis marţi manifestanţilor iranieni un mesaj, îndemnându-i să continue protestul și promiţând că „ajutorul este pe drum”, fără a oferi detalii, relatează agențiile de presă.
18:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol ar putea fi condamnat la moarte pentru tentativa de lovitură de stat din 2024 # Adevarul.ro
Procurorii sud-coreeni au cerut pedeapsa capitală pentru Yoon Suk Yeol, acuzat că a orchestrat o insurecție și a impus ilegal legea marțială în decembrie 2024, acțiuni care au provocat una dintre cele mai grave crize politice recente din Coreea de Sud.
17:45
Premierul Ilie Bolojan preia interimatul Ministerul Educației. Propunerea transmisă președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare a lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației, în urma demisiei acestuia, și de preluare a interimatului de către șeful Guvernului.
17:45
Bursele oferite de Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat # Adevarul.ro
Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, în funcție de criteriile decise pentru acest an școlar. În privința studenților, sumele pentru bursele sociale au fost suplimentate cu 60 de milioane de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea în decembrie.
