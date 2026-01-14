Incendiu puternic, azi-noapte, la Jariștea

13:00

Tot mai multe apeluri la 112 nu au legătură cu urgențele medicale, ci cu probleme sociale grave, care rămân nerezolvate până în momentul în care oamenii nu mai au altă soluție decât să sune la ambulanță. Liderul de sindicat al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, Ionuț Bălan, atrage atenția asupra unei realități dureroase, întâlnite frecvent […]