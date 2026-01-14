Mai mulți americani deținuți în Venezuela au fost eliberați, susține administrația Trump
G4Media, 14 ianuarie 2026 06:10
Mai mulți cetățeni americani care fuseseră reținuți în Venezuela au fost eliberați, susține administrația președintelui Donald Trump, citată de Mediafax. „Salutăm eliberarea americanilor deținuți în Venezuela. Este un pas important în direcția corectă din partea autorităților interimare”, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite, sub protecția anonimatului, potrivit AFP. Reprezentantul […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
06:10
Sistemul DRS dispare din Formula 1 după un deceniu și jumătate. Noul regulament din Marele Circ aduce un sistem complet nou, construit pe o idee diferită: putere suplimentară în locul aerodinamicii pasive, transmite planetf1.com. Schimbare de strategie la Maranello: Ferrari a blocat dezvoltarea sistemului de aripi mobile pentru noul sezon de F1 Celebrul DRS a […] © G4Media.ro.
06:10
De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar # G4Media
Vineri urmează să fie dată la Curtea de Apel București o sentință crucială atât pentru soarta legii privind pensiile magistraților, cât și pentru componența Curții Constituționale. Este vorba de procesul prin care avocata Silvia Uscov, în nume personal, a cerut în contencios administrativ suspendarea actelor prin care au fost numiți doi judecători ai Curții Constituționale: […] © G4Media.ro.
06:10
06:10
Torino elimină Roma și se califică în sferturile Cupei Italiei, unde va întâlni Interul lui Chivu # G4Media
Torino a produs surpriza în optimile de finală ale Cupei Italiei, învingând, marți noapte, pe terenul Olimpico, pe AS Roma, cu scorul de 3-2, și obținând calificarea în sferturile de finală, unde va întâlni Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, transmite Mediafax. Partida dintre Torino și Roma a fost extrem de spectaculoasă și […] © G4Media.ro.
Acum o oră
05:50
2025 este al treilea cel mai cald an înregistrat la nivel global, potrivit oamenilor de știință ai UE # G4Media
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial, iar ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istoria măsurătorilor, au anunțat miercuri oamenii de știință ai Uniunii Europene, citați de Mediafax. Datele furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) arată că temperatura medie […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
05:00
Anticorupția din Slovenia: Premierul a încălcat regulile de integritate / Anunțul vine cu două luni înaintea alegerilor care poate readuce la putere opoziţia # G4Media
Organismul anticorupţie din Slovenia a concluzionat marţi că prim-ministrul liberal Robert Golob a încălcat regulile de integritate în timpul mandatului său, cu două luni înainte de alegerile care ar putea readuce la putere opoziţia conservatoare, notează AFP, citatată de Agerpres. Slovenia va organiza alegeri parlamentare pe 22 martie, iar sondajele arată că conservatorii, conduşi de […] © G4Media.ro.
04:50
Cum e mâncarea la Casa Albă? ”Groaznică”, susțin cei din interior / Trump mănâncă înaintea dineurilor oficiale, unde se concentrează pe discuții / Președintele SUA preferă burgerii și fritpura cu ketchup # G4Media
O persoană din interior rupe tăcerea despre mâncarea de la Casa Albă O persoană din interior dezvăluie cum preferințele președintelui influențează mâncarea de la Casa Albă și meniurile oficiale. O relatare din interior a reaprins dezbaterea privind standardele culinare de la Casa Albă. Potrivit jurnaliștilor familiarizați cu rutina prezidențială, mâncarea servită acolo este adesea sub […] © G4Media.ro.
04:40
Teroriștii Hamas își aleg un nou lider după moartea lui Yahya Sinwar. Cine sunt principalii favoriți # G4Media
Organizația teroristă Hamas este așteptată să își aleagă un nou lider în cursul acestei luni, au declarat două surse din interiorul grupării pentru Reuters, funcție rămasă vacantă după ce Israelul l-a ucis pe Yahya Sinwar, în 2024, transmite Mediafax, Alegerea are loc într-un moment extrem de delicat pentru organizația islamistă Hamas, afectată de doi ani […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
04:30
Pene de curent în Krivoi Rog, orașul natal al lui Zelenski, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei / Aprovizionarea cu căldură, perturbată # G4Media
Infrastructura orașului central ucrainean Krivoi Rog a fost atacată miercuri de drone rusești, provocând pene de curent, afectând peste 45.000 de clienți și perturbând aprovizionarea cu căldură, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleksandr Vilkul, transmite Mediafax. „Vă rugăm să vă aprovizionați cu apă și să vă încărcați dispozitivele, dacă aveți ocazia. Va fi dificil”, […] © G4Media.ro.
04:30
Creatorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, pregătește un nou serial pentru Netflix, „The Dealer” # G4Media
Hwang Dong-hyuk, creatorul fenomenului global „Squid Game” („Jocul Calamarului”), a dezvăluit primul său proiect după încheierea seriei de succes, transmite Mediafax. Netflix a confirmat miercuri că producția pentru „The Dealer”, o nouă serie originală sud-coreeană, este în desfășurare. Proiectul este produs de Hwang și îi are în distribuție pe Jung So-min, Ryoo Seung-bum și Lee […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:00
Iranul își intensifică represiunea digitală / Dispozitivele Starlink devin ținta autorităților / Peste 2.000 de decese în urma represiunilor # G4Media
Forțele iraniene confiscă dispozitive Starlink, intensificând blackoutul digital pentru a limita comunicarea protestatarilor și informațiile despre victime, anunță Mediafax. Conducerea clericală a Iranului a înăsprit controlul asupra comunicațiilor pe fondul protestelor naționale în desfășurare. După perturbarea semnalelor de internet prin satelit, forțele de securitate au început raiduri la domiciliu pentru confiscarea echipamentelor Starlink folosite de […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:30
Ilie Bolojan, despre avionul prezidențial: „Mai mult motor și mai puține claxoane. Să ne ocupăm de lucrurile serioase” / ”Există documentațiile pregătite de vreo 10 ani” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan susține că România poate și ar trebui să dețină o aeronavă prezidențială, folosită de toți demnitarii statului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor europene, însă consideră că subiectul nu trebuie să deturneze atenția de la problemele importante ale momentului. „Aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. […] © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Apărării: La Armată nu putem tăia salariile. Vrem să mai ținem militarii în activitate / ”Nu a spus nimeni că se taie soldele” # G4Media
Ministrul Apărării spune că obiectivul analizelor în curs este menținerea personalului militar mai mult timp în activitate, fără tăieri de salarii sau pensii, anunță Mediafax. Radu Miruță a declarat marți, la B1 TV, că discuțiile privind vârsta de pensionare din sistemele cu statut special au fost însoțite de informații false și temeri nejustificate. El a […] © G4Media.ro.
22:20
Ambasadorul Australiei în Statele Unite, care l-a numit odată pe președintele Donald Trump „idiotul satului”, a demisionat din funcție, scrie Newsweek. Kevin Rudd, care a fost anterior prim-ministru al țării, a devenit ambasador al SUA în martie 2023, în timpul administrației președintelui Joe Biden. El a scris mai multe tweet-uri – pe care le-a șters […] © G4Media.ro.
22:10
Băuturile zaharoase și alcoolul nu sunt impozitate suficient și rămân accesibile, ceea ce îngreunează combaterea problemelor cronice de sănătate cauzate de aceste băuturi, potrivit a două rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății, transmite Reuters. OMS a solicitat de mai multe ori în ultimii ani impozite mai mari pe alcool și băuturile îndulcite cu zahăr, argumentând […] © G4Media.ro.
22:10
Șeful Guvernului: Un nou ministru al Educaţiei, propus până la sfârşitul lunii / Ce spune despre ”sarcificiul personal” al fostului ministru Daniel David # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, la TVR, că un nou ministru al Educaţiei urmează să fie propus până la sfârşitul lunii ianuarie, în urma demisiei lui Daniel David. „Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, deci cu partea de sărbători. Aveam două posibilităţi: să găsim o formulă rapidă […] © G4Media.ro.
22:00
Cuib de dinozaur, cu ouă vechi de 150 de milioane de ani din Jurasicul târziu, descoperit în Portugalia # G4Media
Un cuib de dinozaur conţinând ouă ce datează din urmă cu 150 de milioane de ani, din Jurasicul târziu, a fost descoperit în zona stâncilor de pe plaja Santa Cruz, în apropiere de oraşul Torres Vedras, la aproximativ 50 kilometri nord de Lisabona, a anunţat marţi Societatea de Istorie Naturală din acest oraş portughez, informează […] © G4Media.ro.
21:50
Bolojan: Ai plătit 30 de euro pe proprietate și acum plătești 45 de euro sau 50 de euro / Este încă destul de mic față de alte țări/ România s-a angajat ca până în 2027 va alinia impozitul la prețul de piață al locuințelor / Se va face o bază de date pe localități # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, la TVR, că impozitul de proprietate a crescut cu circa 70%, dar că este încă destul de mic față de alte țări europene. ”Este o creștere generală de aproximativ 70%. Sună mult în procent. Dar ai plătit 30 de euro pe proprietate și acum plătești 45 de euro […] © G4Media.ro.
21:50
Manchester United îl numește pe Michael Carrick antrenor interimar până la sfârșitul sezonului # G4Media
Michael Carrick a fost numit marți antrenor interimar al Manchester United până la sfârșitul sezonului, după demiterea lui Ruben Amorim la începutul acestei luni, în timp ce clubul din Premier League se străduiește să salveze un sezon slab. „Michael este un antrenor excelent și știe exact ce este nevoie pentru a câștiga la Manchester United”, […] © G4Media.ro.
21:40
Un român ar urma să reprezinte Israelul la Bienala de Artă de la Veneția din 2026 / Belu Simion Făinaru e invitat cu „Trandafirul nimicului” / Mai mulți artiști cer excluderea Israelului din expoziție # G4Media
Artistul Belu Simion Făinaru va reprezenta Israelul la Bienala de Artă de la Veneția din 2026, asta dacă țara va fi prezentă în final, anunță presa italiană. Născut la București, sculptorul și artistul interdisciplinar român a emigrat în Israel în 1973. El ar urma să fie prezent la Veneția cu proiectul său „Trandafirul nimicului”. În […] © G4Media.ro.
21:10
Prețul petrolului a crescut cu 3% după ce Trump a anulat întâlnirile cu oficialii iranieni și le-a promis protestatarilor că ajutorul este pe drum # G4Media
Prețurile petrolului brut au crescut cu aproximativ 3% marți, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni și le-a promis protestatarilor că ajutorul este pe drum, scrie CNBC. Petrolul brut american a crescut cu 1,96 dolari, sau 3,29%, până la 61,46 dolari pe baril, la ora 11:42 a.m. ET. Indicele […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Apărării, despre tăierile de venituri de la bugetari: Avem o burtă mai mare decât cuprinde paltonul / ”Suntem într-o lume în care trebuie să ne încadrăm cu ce avem pe masă” # G4Media
„Tragi un pic de burtă ca să închizi, altfel vei îngheța de frig”, spune Radu Miruță despre ce îi va face pe șefii instituțiilor statului să decidă tăierea fondului de salarii cu 10%. „Trebuie să ne descurcăm cu ce avem pe masă. (…) Eu nu întreb cine a spart farfuriile”, notează Mediafax. Întrebat, marți, ce […] © G4Media.ro.
20:50
Sebastian Burduja lansează o petiție națională pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate / Odată puse în funcțiune, acestea au putea reduce importurile de energie cu 20–30% # G4Media
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, cere deblocarea hidrocentralelor neterminate și declararea lor ca proiecte de securitate națională pentru reducerea importurilor de energie, anunță Mediafax. Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, anunță printr-un comunicat lansarea petiției naționale „Hidroenergia salvează România”, prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadii avansate de execuție. Inițiativa […] © G4Media.ro.
20:50
LIVE TEXT Premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR începând cu ora 21.00 / Rămâi pe G4Media pentru cele mai importante declarații # G4Media
Premierul Ilie Bolojan va fi prezent marți, începând cu ora 21.00, în studioul TVR, la „Ediţia specială” moderată de jurnalista Ramona Avramescu. Șeful Guvernului va vorbi despre strategia Guvernului pentru restructurarea aparatului de stat: câte locuri de muncă sunt vizate şi care sunt măsurile de protecţie pentru angajații afectați de aceste schimbări. Ce măsuri pregăteşte […] © G4Media.ro.
20:40
Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe: O să ţin impozitele pe locuinţe la nivelul minim permis de lege / Cum a procedat în cazul autoturismelor # G4Media
Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, spune că va menține impozitele pe locuinţe la nivelul minim permis de lege. Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat, marţi, că, atât timp cât va conduce administraţia locală, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice vor fi menţinute la nivelul minim permis de lege, considerând că „locuirea” […] © G4Media.ro.
20:30
Aeronavă Wizz Air, incident la sol pe Aeroportul Sibiu după o aterizare pe ninsoare abundentă / Zborurile nu au fost afectate / S-a deschis o investigație internă # G4Media
O aeronavă Wizz Air care opera cursa Milano Bergamo – Sibiu a fost implicată marți într-un incident operațional la sol, după ce a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Sibiu. Potrivit reprezentanților aeroportului, aterizarea s-a desfășurat în condiții de ninsoare abundentă, pista fiind deszăpezită și declarată operațională la momentul sosirii aeronavei, conform procedurilor în vigoare. […] © G4Media.ro.
20:20
Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor / Companiei petrolieră de stat redusese aproape complet producția din cauza embargoului impus de SUA # G4Media
Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor. Compania energetică de stat din Venezuela, PDVSA, a început să inverseze reducerile de producție de petrol efectuate în cadrul unui embargo strict al SUA asupra petrolului, pe măsură ce exporturile de țiței sunt reluate sub supravegherea SUA, au declarat marți trei surse apropiate operațiunilor, […] © G4Media.ro.
20:10
Bill şi Hillary Clinton refuză să depună mărturie în Congresul american în dosarul Epstein/ De ce nu vrea fostul președinte democrat american să fie audiat de republicani # G4Media
Fostul preşedinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soţia sa, Hillary Clinton, care a condus diplomaţia americană şi a candidat fără succes la preşedinţie în 2016, au refuzat marţi să depună mărturie în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor în investigaţia referitoare la dosarele pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, după ce au fost citaţi în urma […] © G4Media.ro.
20:00
Un copil de 4 ani din Iași ”a evadat” de la grădiniță / A fost găsit la piață, nesupravegheat / Poliția a deschis anchetă # G4Media
O femeie de 33 de ani, din Iași, și-a lăsat copilul în vârstă de 4 ani la grădiniță și a fost găsit la piață, nesupravegheat. Mama a sesizat Poliția, anunță Mediafax. Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că […] © G4Media.ro.
20:00
Cursuri mutate online în mai multe județe din cauza vremii / Sunt afectate școli din județele Satu Mare, Timiș, Teleorman și Dolj / 2.200 de elevi sunt vizați # G4Media
Cursuri online în mai multe județe pe 14 ianuarie din cauza vremii nefavorabile. O școală din Satu Mare suspendă temporar cursurile, anunță Mediafax. Mai multe unități de învățământ din țară își vor adapta programul școlar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit datelor transmise marți, 13 ianuarie, de inspectoratele școlare județene, o parte dintre elevi vor […] © G4Media.ro.
19:50
Reuniune la Guvern pe tema modificării legislației din justiție, miercuri la Palatul Victoria / Se întrunește comitetul care analizează legile justiției în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder # G4Media
Miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 14.00, va avea loc la Palatul Victoria o nouă reuniune a Comitetului de analiză și revizuire a legislației în domeniul justiției, a anunțat Guvernul. Comitetul a fost înființat în decembrie 2025 și este format din reprezentanți ai Cancelariei Premierului și ai Ministerului Justiției în calitate de membri permanenți. […] © G4Media.ro.
19:50
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti: Prostituţia, atentat major la demnitatea umană/ Ne opunem cu fermitate legalizării, care nu protejează femeile vulerabile și nici nu diminuează traficul de persoane # G4Media
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti şi-a exprimat îngrijorarea, marţi, cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România, subliniind că se opune „cu fermitate” adoptării unui astfel de act normativ. „Suntem deosebit de îngrijoraţi cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România. Ne opunem cu […] © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Apa potabilă e oprită timp două zile în mai multe localități din Botoșani, din cauza lucrărilor la Barajul Stânca – Costești / Barajul este al doilea ca importanță după Porțile de Fier I # G4Media
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani ianunță că, începând de astăzi, 13 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 48 de ore, furnizarea apei potabile va fi sistată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Decizia a fost luată ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfășurate la Barajul Stânca-Costești de către Administrația Națională Apele Române-Exploatarea […] © G4Media.ro.
19:40
Cum vrea Franța să îi protejeze pe adolescenţi de reţelele de socializare / O analiză care a durat cinci ani a făcut inventarul efectelor negative asupra sănătății mintale, în special a fetelor # G4Media
Utilizarea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia, informează AFP, citată de Agerpres. Într-o perioadă în care multe ţări iau în considerare măsuri care […] © G4Media.ro.
19:20
Miniserul Justiției anunță că a finalizat proiectul legii care transpune Directiva europeană menită să protejeze jurnaliștii și activiștii de procese abuzive # G4Media
Ministerul Justiției a anunțat marți definitivarea proiectului de lege care introduce în legislația românească mecanisme de protecție împotriva proceselor judiciare folosite ca instrument de intimidare. Proiectul transpune în legislația națională Directiva (UE) 2024/1069, cunoscută drept Directiva anti-SLAPP. Actul european urmărește combaterea „acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice”, respectiv procesele intentate pentru a descuraja exprimarea […] © G4Media.ro.
19:20
Închiderea minelor din Valea Jiului, pusă „în așteptare” pe termen nelimitat / Nu se închid pentru că nu sunt sigure / Nu sunt sigure pentru că nu sunt oameni suficienți # G4Media
Închiderea exploatărilor miniere Lonea și Lupeni din Valea Jiului a fost amânată pe termen nelimitat, iar concedierile colective planificate pentru anul în curs nu vor mai avea loc, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Președintele Consiliului de Administrație, Marius Poșa, spune că nu s-a ajuns încă la un procent de punere în […] © G4Media.ro.
19:20
Dublă crimă la Băile Felix, ancheta răstoarnă ipoteza inițială / Două cadavre au fost găsite într-o clădire abandonată în stațiune, la începutul anului # G4Media
Anchetatorii au stabilit că cele două persoane descoperite fără viață într-o clădire abandonată din stațiunea Băile Felix au fost victimele unei crime, anunță Agenția de presă Rador, care citează radio Cluj. Inițial, cazul fusese tratat ca o posibilă crimă urmată de sinucidere, însă această variantă a fost eliminată. Trupurile unui bărbat și ale unei femei […] © G4Media.ro.
19:10
Premierul Groenlandei: Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, alegem Danemarca / ”Acum este momentul să fim uniți” # G4Media
Prim-ministrul Groenlandei a exclus categoric posibilitatea de a se alătura Statelor Unite și a spus că teritoriul arctic preferă să rămână într-o uniune cu Danemarca, sugerând că planurile de independență sunt puse deocamdată pe plan secund. „Ne confruntăm acum cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem aici și acum între Statele Unite și […] © G4Media.ro.
19:00
Daniel Băluță către Ciprian Ciucu: Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge # G4Media
Președintele PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, reacționează după avertismentele privind criza bugetară date de primarul general Ciprian Ciucu (PNL). „Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile. Primarul General […] © G4Media.ro.
18:50
Statul român vrea să preia integral și Portul Constanța, prin răscumpărarea pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea, conform surselor Economedia. „Sunt discuții în sensul acesta. Argumentul este că statul trebuie să fie proprietar pe societățile strategice”, a explicat o sursă de înalt nivel pentru Economedia. Portul Constanța este deținut de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime […] © G4Media.ro.
18:50
Șoapte de protest pentru Iran, urlete la volum maxim pentru Israel/Palestina – nu e deloc ipocrizie, ci consecvență (OPINIE) # G4Media
Platforma Iran International, aliniată opoziției din Iran, dar cu surse solide și un profesionalism fără dubiu, estimează prin calcule proprii că de la declanșarea la sfârșitul lui decembrie 2025 a protestelor din Iran împotriva regimului islamist șiit de la Teheran au fost ucise circa 12.000 de persoane, imensa majoritate civili neînarmați. Chiar și autoritățile au […] © G4Media.ro.
18:50
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # G4Media
Reînarmarea accelerată a europenilor, orientată în mod masiv către echipamentele americane, a deschis o fractură majoră în cadrul UE, unde Franța apără o preferință industrială europeană pentru utilizarea împrumutului comun de 90 de miliarde de euro către Ucraina, în timp ce Germania și Țările de Jos pledează pentru a lăsa Kievul liber să cumpere arme […] © G4Media.ro.
18:10
Finlanda şi Danemarca i-au convocat pe reprezentanţii diplomatici iranieni în contextul represiunii brutale a manifestanţilor în Iran # G4Media
Finlanda şi Danemarca au anunţat marţi convocarea reprezentanţilor diplomatici iranieni la Helsinki şi Copenhaga, după blocarea accesului la internet decisă de Teheran şi violenta represiune declanşată împotriva protestatarilor în Iran, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Finlanda a afirmat că este „alături de poporul iranian”. „Regimul iranian a închis internetul pentru a putea […] © G4Media.ro.
17:50
Germania a pus sub acuzare doi ucraineni pentru o presupusă conspiraţie în cazul unor colete explozive ruseşti # G4Media
Germania a inculpat doi ucraineni suspectaţi că ar fi implicaţi într-un presupus complot în favoarea serviciilor de spionaj ruseşti pentru a detona pachete în timp ce erau transportate prin Europa, conform unui anunţ făcut marţi de procurori, informează agenția de știri Reuters. Cazul lor şi alte incidente în care pachete au explodat în mai multe […] © G4Media.ro.
17:50
Ayatolahii Iranului încep să execute protestatarii / Erfan Soltani, 26 de ani, ar putea fi spânzurat miercuri # G4Media
Erfan Soltani, un iranian în vârstă de 26 de ani din Fardis, Karaj, urmează să fie executat miercuri, 14 ianuarie, avertizează grupul pentru drepturile omului Hengaw. În ultimii ani, aproape toate execuțiile din Iran au fost prin spânzurare, cu excepții foarte rare. Acesta a fost arestat în timpul recentelor proteste din oraș și a fost […] © G4Media.ro.
17:50
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat marţi de Banca Mondială, transmite Agerpres. De asemenea, în acest […] © G4Media.ro.
17:50
Sârbi din Banat se pregătesc de Anul Nou după calendarul iulian. În această noapte, ei vor sparge pahare și își vor ura “Srecna nova godina” # G4Media
Sârbii, la fel ca rușii, macedonenii, muntenegrenii, armenii sau o parte dintre moldoveni, bulgari și ucraineni sărbătoresc „Anul Nou” mai târziu pentru că Biserica Ortodoxă Sârbă folosește calendarul iulian, nu pe cel gregorian. Cea mai numeroasă comunitate de sârbi din România trăieşte în Timiş. Mai multe restaurante din Timișoara organizează petreceri speciale cu ocazia Revelionul […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:30
Curtea de Apel București a refuzat extrădarea unui turc, membru al unei bande care executa atacuri armate în Istanbul # G4Media
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins cererea autorităţilor turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale şi arme automate, transmite Agerpres. În luna decembrie 2025, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a sesizat instanţa cu o solicitare […] © G4Media.ro.
17:30
Sclavie modernă în fabricile LaBubu din China / Angajați minori și 100 de ore suplimentare pe lună lucrate în condiții insalubre și fără protecție # G4Media
Fabricile LaBubu din China au obiective de producție mult peste capacitățile fizice ale angajaților lor. Mai mult, la angajare, completarea datelor personale nu durează mai mult de cinci minute. Oamenii nu înțeleg de multe ori ce semnează și li se spune să treacă peste unele categorii care le-ar asigura protecție, scrie Mediafax. China Labor Watch, […] © G4Media.ro.
17:20
EXCLUSIV Răsturnare de situație în negocierile pentru șefii serviciilor secrete: PSD vrea șefia Serviciului Român de Informații și are două propuneri # G4Media
PSD vrea mai nou șefia Serviciului Român de Informații iar negocierile interne din partid au avansat pe acest subiect, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, PSD ia în calcul două nume pe care să le propună președintelui Nicușor Dan: fostul premier Mihai Tudose și europarlamentarul Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de […] © G4Media.ro.
