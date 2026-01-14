Jaqueline Cristian, parcurs fantastic: În sferturi la Adelaide cu set câștigat cu 6-0

21:10

„Tragi un pic de burtă ca să închizi, altfel vei îngheța de frig”, spune Radu Miruță despre ce îi va face pe șefii instituțiilor statului să decidă tăierea fondului de salarii cu 10%. „Trebuie să ne descurcăm cu ce avem pe masă. (…) Eu nu întreb cine a spart farfuriile”, notează Mediafax. Întrebat, marți, ce […] © G4Media.ro.