UPDATE - Cel puţin 19 persoane au murit şi 80 au fost rănite, după ce o macara a căzut peste un tren în nord-estul Thailandei / Mai sunt vizibile victime în interior / În tren se aflau 195 de pasageri
News.ro, 14 ianuarie 2026 07:50
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 19 persoane şi rănind cel puţin 80, a declarat Poliţia, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
08:10
JPMorgan Chase avertizează că băncile ar putea contesta plafonarea dobânzilor la cardurile de credit cerută de Trump: ”Toate opţiunile sunt pe masă” # News.ro
JPMorgan Chase a semnalat marţi că industria bancară ar putea reacţiona inclusiv prin acţiuni în instanţă împotriva solicitării preşedintelui SUA, Donald Trump, de a impune un plafon al dobânzilor la cardurile de credit. Directorul financiar al băncii, Jeremy Barnum, a declarat că ”toate opţiunile sunt pe masă”, relatează CNBC.
Acum 10 minute
08:00
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide.
Acum 30 minute
07:50
UPDATE - Cel puţin 19 persoane au murit şi 80 au fost rănite, după ce o macara a căzut peste un tren în nord-estul Thailandei / Mai sunt vizibile victime în interior / În tren se aflau 195 de pasageri # News.ro
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 19 persoane şi rănind cel puţin 80, a declarat Poliţia, transmite Reuters.
07:40
Anul 2025 s-a clasat pe locul 3 în topul celor mai calzi ani înregistraţi vreodată în lume, aproape la acelaşi nivel cu recordurile anterioare din 2024 şi 2023, au anunţat separat, miercuri, observatorul european Copernicus şi Institutul american Berkeley Earth, transmite Le Figaro.
Acum o oră
07:30
Cel puţin 12 persoane au murit după ce o macara a căzut peste un tren în nord-estul Thailandei # News.ro
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 12 persoane şi rănind cel puţin 30, a declarat Poliţia, transmite Reuters.
07:30
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru 2026 – Singapore se situează pe locul 1, pentru că locuitorii săi pot călători fără viză în 192 de ţări şi teritorii / SUA şi UK, cele mai mari căderi / Care este top 10 / Unde se situează România # News.ro
Când vine vorba de a călători fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie de paşapoarte de elită cu mai multă influenţă decât altele. Cele mai bune trei paşapoarte, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, sunt ale ţărilor asiatice: Singapore pe locul 1 şi Japonia şi Coreea de Sud la egalitate pe locul 2, transmite CNN.
07:30
Centrul Infotrafic: Este semnalată ceaţă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe arterele rutiere din judeţele Brăila, Giurgiu, Olt şi Teleorman / Cu se circulă pe autostrăzi # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă că, miercuri dimineaţă, nu există restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale, dar este semnalată ceaţă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe arterele rutiere din judeţele Brăila, Giurgiu, Olt şi Teleorman.
07:30
Acţiunile Orsted au crescut marţi cu peste 5% după ce un judecător american a permis reluarea unui proiect eolian blocat de administraţia Trump # News.ro
Acţiunile gigantului danez din domeniul energiei regenerabile Orsted au crescut cu peste 5% marţi, după ce un judecător federal din SUA a decis că societatea poate relua lucrările la proiectul eolian offshore Revolution Wind, aflat aproape de finalizare, transmite CNBC.
Acum 2 ore
07:10
Boeing a depăşit Airbus la comenzi în 2025, pentru prima dată din 2018, iar livrările au urcat la 600 de aeronave # News.ro
Boeing a înregistrat anul trecut comenzi nete pentru 1.173 de avioane, depăşindu-şi rivalul european Airbus pentru prima dată din 2018, un nou semnal al redresării producătorului american după ani marcaţi de crize şi probleme operaţionale, relatează CNBC.
06:50
Cel puţin 12 persoane au muritm după ce o macara a căzut peste un tren în nord-estul Thailandei # News.ro
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 12 persoane şi rănind cel puţin 30, a declarat Poliţia, transmite Reuters.
06:40
Actorul Kiefer Sutherland, arestat pentru o presupusă agresiune asupra unui şofer de ride-sharing # News.ro
Actorul canadian Kiefer Sutherland a fost arestat, după ce ar fi agresat şi ameninţat un şofer de ride-sharing în Hollywood, a anunţat Poliţia, transmite BBC.
06:40
Venezuela începe să inversese reducerile de producţie de petrol şi reia exporturile după blocajul legat de embargoul SUA # News.ro
Venezuela a demarat redeschiderea unor sonde de petrol pe care le închisese împreună cu partenerii săi de joint-venture în contextul embargoului strict impus de administraţia americană, iar exporturile de ţiţei au fost reluate, conform surselor apropiate operaţiunilor şi datelor publicate marţi, transmite Reuters.
06:40
Zăpadă şi de doi metri în zona montană a judeţului Suceava / Mai multe trasee, nerecomandate / Avertismentul Salvamont # News.ro
Salvamont Suceava anunţă că, în zona montană înaltă, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi la doi metri, fiind instabilă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt. Mai multe trasee sunt nerecomandate turiştilor în această perioadă.
06:20
Claudette Colvin, pionieră a drepturilor civile din SUA, arestată la vârsta de 15 ani pentru că a refuzat să cedeze locul său din autobuz unei femei albe în Montgomery, Alabama, cu nouă luni înainte de gestul similar, dar mai faimos, al Rosei Parks, a murit marţi la vârsta de 86 de ani, transmite Reuters.
Acum 4 ore
06:10
Instanţa supremă, aşteptată să ia o decizie, după trei amânări, în cazul Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătăţii, condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare pentru luare de mită/ Pintea a făcut cerere de recurs în casaţie, admisă în principiu # News.ro
Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Sorina Pintea a făcut cerere de recurs în casaţie, admisă, în principiu, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 1 octombrie 2025, dată la care instanţa a trimis cazul spre judecare unui complet de trei judecători. Până acum, judecătorii au amânat pronunţarea de trei ori.
06:10
Un atac cu drone al Ucrainei provoacă un incendiu industrial în Rostov-pe-Don, în Rusia / Patru persoane au fost rănite # News.ro
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopţii a provocat două incendii la o instalaţie industrială, rănind patru persoane şi avariind clădiri de apartamente în portul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, au declarat miercuri oficialii regionali, transmite Reuters.
06:10
Noua economie de război a Europei: temerile legate de Groenlanda şi Venezuela alimentează ”un mega-trend” în domeniul apărării # News.ro
Investitorii direcţionează masiv capital către ceea ce este deja descris drept ”un mega-trend” al cheltuielilor europene pentru apărare, susţinut de finanţări la nivelul Uniunii Europene, de bugete naţionale şi de mobilizarea capitalului privat, cu efecte aşteptate pe tot parcursul următorului deceniu, relatează CNBC.
05:40
CNBC: Tarifele lui Trump legate de Iran riscă să deraieze acordul comercial fragil dintre SUA şi China # News.ro
Ameninţarea preşedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul a crescut riscul destabilizării acordului comercial fragil dintre Washington şi Beijing, în condiţiile în care China este cel mai mare partener comercial al Teheranului, relatează CNBC.
05:20
Guvernatori de bănci centrale din întreaga lume îl apără pe Jerome Powell după declanşarea unei anchete penale în SUA # News.ro
Guvernatori de bănci centrale la nivel global au emis marţi o declaraţie comună de susţinere a preşedintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, după lansarea unei anchete penale împotriva acestuia, relatează CNBC.
Acum 6 ore
03:20
Ungarii, chemaţi la urne la 12 aprilie, în alegeri legislative în care Orban este prezentat ca aflându-se în dificultate # News.ro
Ungarii sunt chemaţi la urne - la 12 aprilie - pentru a alege un nou Parlament, o posibilitate a unei înfrângeri a premierului naţionalist Viktor Orban, aflat la putere din 2010, relatează AFP.
03:10
Guvernul Venezuelei a eliberat cel puţin patru cetăţeni americani, a declarat marţi pentru CNN o sursă familiarizată cu situaţia.
02:40
Şedinţă la Casa Albă pe tema situaţiei din Iran / Trump a avertizat cu privire la executarea protestatarilor reţinuţi/ Cel puţin 2.403 protestatari ucişi în Iran, potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA # News.ro
Preşedntele SUA Donald Trump a declarat marţi că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din Iran, precizâd că se aşteaptă să primească cifre actualizate privind numărul morţilor, în contextul represiunii regimului împotriva protestelor, transmite CNN. Separat, într-un interviu acordat CBS News, el a avertizat Iranul să nu execute protestatari, afirmând că Statele Unite vor lua „măsuri ferme” dacă regimul va spânzura iranieni reţinuţi.
02:30
Procesul lui Elon Musk împotriva OpenAI, Sam Altman şi Greg Brockman începe la 27 aprilie, stabileşte o judecătoare federală din Oakland, în California # News.ro
O judecătoare federală din Oakland, în California, a stabilit marţi - la 27 aprilie - deschiderea procesului lui Elon Musk împotriva OpenAI şi a doi dintre conducători istorici ai întreprinderii, potrivit unui document publicat de către tribunal, relatează AFP.
02:20
Trump, filmat arătând degetul, într-o vizită la o fabrică Ford, la Detroit. Casa Albă consideră că a dat un răspuns ”adecvat şi lipsit de ambiguitate”. Destinatarul gestului urla ”protectorul pedofilului”, dezvăluie TMZ # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a fost filmat marţi arătându-i degetul unei persoane care-l interpela, în timpul unei vizite la o fabrică Ford, la Detroit, un răspuns ”adecvat” consideră Casa Albă, relatează AFP.
Acum 8 ore
01:50
Fostul preşedinte american Bill Clinton a refuzat să se prezinte marţi la Capitoliu, la Washington, la o audiere parlamentară cu privire la legăturile sale trecute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, expunându-se împreună cu soţia sa Hillary Clinton unor urmăriri penale cu privire la obstrucţionarea activităţii Congresului, relatează AFP.
01:00
Procesul lui Elon Musk împotriva OpenAI Sam Altman şi Greg Brockman începe la 27 aprilie, stabileşte o judecătoare federală din Oakland, în California # News.ro
O judecătoare federală din Oakland, în California, a stabilit marţi - la 27 aprilie - deschiderea procesului lui Elon Musk împotriva OpenAI şi a doi dintre conducători istorici ai întreprinderii, potrivit unui document publicat de către tribunal, relatează AFP.
00:20
Cupa Ligii Angliei: Manchester City a învins Newcastle, scor 2-0, în prima manşă a semifinalelor # News.ro
Echipa engleză Manchester City a dispus de Newcastle United, în deplasare, cu scorul de 2-0, marţi seară, în prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.
00:20
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: O treime dintre copiii din România au mai multe kilograme decât ar fi normal # News.ro
Mai mult de trei din zece copii români suferă de obezitate sau de exces de kilograme, afirmă medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pascu. El explică faptul că supraponderea şi obezitatea sunt asociate, cel mai adesea, cu alte afecţiuni.
00:20
Trump îl caricaturizează şi-l imită, într-un discurs la o fabrică Ford, în Detroit, pe Biden. ”Era complet drogat” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou pe Joe Biden, marţi, într-o vizită în Michigan, la o fabrică Ford, caricaturizându-l şi imitându-l pe fostul preşedinte democrat într-un discurs la Detroit, scrie Le Figaro.
Acum 12 ore
00:10
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: Numărul de cazuri de hipotiroidism congenital, în ultimele două trimestre, a fost în creştere. E foarte interesant să vedem dacă există ceva care ar putea determina o creştere a incidenţei # News.ro
Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog pediatru la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului, afirmă că în ultima parte a anului trecut a crescut numărul cazurilor de hipotiroidism congenital depistat la nou-născuţi în cadrul programului naţional de screening.
00:00
Schi alpin: Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Flachau. Ea a obţinut victoria cu numărul 107 în Cupa Mondială # News.ro
Impresionantă la sfârşitul celei de-a doua manşe, americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi seară, proba de slalom de la Flachau (Austria).
00:00
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Deportivo La Coruna, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Spaniei.
00:00
Bolojan, despre achiziţia unui avion pentru deplasările oficiale: Totdeauna este o decizie care ţine de o analiză cost-beneficiu/ Nu aceasta este cea mai importantă problemă a ţării noastre # News.ro
Premierul Ilie Bolojan e de părere că eventuala cumpărare a unui avion pentru demnitarii statului ”nu este cea mai importantă problemă”. El arată că este nevoie de o analiză cost-beneficiu şi că, având în vedere cheltuielile făcute în ultimii ani pentru deplasări, cel mai probabil s-ar fi putut plăti leasingul pentru cumpărarea unei aeronave.
13 ianuarie 2026
23:50
Echipa germană Borussia Dortmund a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Werder Bremen, în etapa a 17-a din Bundesliga.
23:50
Bolojan, despre Mercosur: A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte, în aşa fel încât să avem o poziţie convergentă. Nu luăm decizii strict după un domeniu, ci trebuie să vedem tabloul per ansamblu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan explică faptul că negocierea Acordului Mercosur s-a făcut ”între sărbători” şi de aceea la nivel naţional nu s-a discutat suficient despre acest acord. ”A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte, în aşa fel încât să avem o poziţie convergentă. Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toţi erau într-adevăr preocupaţi de aceste subiecte, cred că era mai bine”, afirmă şeful Guvernului.
23:50
Impresionantă la sfârşitul celei de-a doua manşe, americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi seară, proba de slalom de la Flachau (Austria).
23:50
Trump ”crede”, la Detroit, că aliaţii SUA prezenţi în Iran ”ar trebui să plece”. ”Nu este o idee rea”, după ce Departamentul de Stat le-a cerut americanilor să plece din Iran terestru, în Armenia sau Turcia. Val de condamnări ale represiunii # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ”crede”, într-o fabrică, marţi, la Detroit, că aliaţii Statelor Unite prezenţi în Iran ”ar trebui să plece”, ”aceasta nu este o idee rea”, a dat el asigurări, relatează AFP.
23:50
Bolojan: România, dacă vrea să însănătoşească economic, trebuie să aibă mai mulţi oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcţiona # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine majorarea vârstei de pensionare şi pentru alte categorii profesionale, în afară de magistraţi, el afirmând că este nevoie ca pentru fiecare categorie să se ţină cont de activitatea prestată. ”România, dacă vrea să însănătoşească economic, trebuie să aibă mai mulţi oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcţiona”, argumentează şeful Guvernului.
23:30
Bolojan, întrebat dacă va pune în aplicare referendumul de la Bucureşti: Va fi dificil să găsim o formulă magică, să mulţumim pe toată lumea. Trebuie să procedăm cât mai corect posibil, să respectăm voinţa bucureştenilor # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan afirmă că, la elaborarea bugetului pentru acest an, ”va fi dificil de găsit o formulă magică” în aşa fel încât administraţiile locale să fie mulţumite. Întrebat dacă va pune în aplicare referendumul votat de bucureşteni, şeful Guvernului a răspuns: ”Trebuie să procedăm cât mai corect posibil în condiţiile date, în aşa fel încât, pe de-o parte, să echilibrăm lucrurile în Bucureşti şi să respectăm voinţa bucureştenilor, în aşa fel încât Primăria Generală să nu fie practic o entitate falimentară”.
23:30
Premierul Ilie Bolojan afirmă că legea bugetului de stat va trebui adoptată înainte de finalul lunii viitoare, el subliniind că acest aspect nu depinde exclusiv de Guvern.
23:30
Fotbal: Eliminat cu Inter Milano, antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, a fost suspendat pentru două meciuri # News.ro
Eliminat duminică seara, în meciul cu Inter Milano, Antonio Conte, antrenorul echipei campioane, Napoli, a primit marţi o suspendare de două meciuri.
23:20
Bolojan: Angajamentul României, care a fost luat în anii anteriori şi care este condiţionare în PNRR, e să aducă impozitele la valoarea de piaţă a clădirilor. Acum, de exemplu, s-a considerat că un metru pătrat în zona de urban este undeva la 500 de euro # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că nivelul impozitelor pe proprietate pentru persoanele fizice este unul ”acceptabil”, amintind că noile taxe iau în calcul un preţ mediu de 500 de euro pe metrul pătrat, deşi în realitate, în multe oraşe mari, valoarea reală a proprietăţilor depăşeşte acest cuantum. El subliniază că, deşi ca procent majorarea poate părea semnificativă, sumele plătite în realitate pentru imobilele deţinute de persoanele fizice nu sunt foarte mari.
23:20
Auto: Familia lui Jules Bianchi a găsit ultimul kart folosit de regretatul pilot, maşină furată în urmă cu o săptămână # News.ro
Familia fostului pilot de Formula 1 Jules Bianchi a anunţat marţi că a reuşit să recupereze ultimul kart folosit de Jules, vehicul care se număra printre obiectele care au fost furate în jaful comis săptămâna trecută la domiciliul familiei.
23:20
Cel puţin patru morţi şi 14 răniţi în Ucraina în atacuri ruse masive. ”Sute de mii de gospodării fără electricitate” în regiunea Kiev, denunţă Zelenski. Două petroliere greceşti, atinse de drone la Marea Neagră # News.ro
Armata rusă şi-a continuat marţi atacurile masive în Ucraina, soldate cu cel puţin patru morţi în timpul nopţii, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate în plină iarnă, iar două petroliere greceşti au fost atinse de drone la Marea Neagră, relatează AFP.
23:00
Polo: România, victorie cu Turcia şi se califică în grupele principale la Campionatul European # News.ro
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.
22:50
Fotbal: Jurgen Klopp neagă zvonurile care îl dau ca viitor antrenor al lui Real Madrid şi îl apără pe Xabi Alonso # News.ro
Antrenorul german Jurgen Klopp, director de fotbal al Red Bull, a declarat marţi că nu îi va urma lui Alvaro Arbeloa pe banca echipei Real Madrid. Klopp l-a lăudat pe Xabi Alonso, care a fost demis din funcţie luni.
22:50
Ilie Bolojan: În ultimele luni ale anului trecut, economia a fost de 100 de milioane de lei pe lună, deci, practic, dacă am extrapola într-un an, nu o să mai plătim 6 miliarde de lei concedii medicale, ci am plăti aproximativ 4,8 miliarde # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în urma noilor măsuri implementate de Guvern privind concediile medicale, cheltuielile statului cu acestea au scăzut, în medie, cu 100.000 de lei în fiecare din ultimele luni ale anului trecut. El arată că este conştient că deciziile de modificare a condiţiilor de acordare a concediilor mediale au provocat nemulţumiri în rândul unor salariaţi şi anunţă că măsura este una temporară.
22:40
Un fost marinar american, Jinchao Wei, condamnat la peste 16 ani de închsoare în favoarea Chinei # News.ro
Un fost marinar din cadrul Marinei americane (US Navy), Jinchao Wei, în vârstă de 25 de ani, un fost mecanic pe nava de atac amfibie USS Essex, găsit vinovat în august de spionaj în favoarea Chinei, a fost condamnat la peste 16 de ani de închisoare, anunţă Departamentul american al Justiţiei, relatează AFP.
22:30
Bolojan: E pregătită reorganizarea Cancelariei, a Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, unde personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme/ În domeniul Educaţiei, unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să faci încă o reducere # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete, după cum sunt instituţii, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.
22:20
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, publicat de Ministerul Dezvoltării # News.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Acesta prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, dar şi o reducere a numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.