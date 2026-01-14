Bill şi Hillary Clinton refuză să se prezinte la audieri în Congres în scandalul Epstein

19:50

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. ”În acelaşi timp, am atras atenţia asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependenţă cu alta. Independenţa energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilităţi, şi aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terţe”, adaugă el.