Şedinţă la Casa Albă pe tema situaţiei din Iran / Trump a avertizat cu privire la executarea protestatarilor reţinuţi/ Cel puţin 2.403 protestatari ucişi în Iran, potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA

Sindicatul Medicilor ”Solidaritatea Sanitară” Buzău reclamă, într-o scrisoare deschisă transmisă marţi, în contextul criticilor aduse Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani, în urma unui accident rutier, şi al protestului organizat în faţa unităţii medicale, presiunea ”nejustificată şi nerealistă” asupra personalului medical. ”În cazul în care autorităţile locale şi judeţene, parlamentarii şi guvernanţii nu se implică pentru a asigurarea necesarului de medici şi pentru a le asigura condiţii de a profesa în siguranţă, majoritatea colegilor mei, medici, nu cred că mai pot face faţă gărzilor, încep să se îndoiască de priceperea lor în gestionarea cazurilor din ce în ce mai complexe şi nu mai fac faţă la presiunea nejustificată şi nerealistă a familiilor pacienţilor”, atrage atenţia sindicatul.