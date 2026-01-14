Fondul Proprietatea pregătește consolidarea valorii nominale a acțiunilor proprii. Program de răscumpărare, negocierea termenii de administrare cu Franklin Templeton și mandatarea companiei americane pentru găsirea unui market-maker

00:20

Construcțiile realizate fără autorizație vor fi impozitate, timp de cinci ani de la constatare, cu un impozit majorat cu 100% față de ce ar fi datorat în mod normal, iar proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea va duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro.