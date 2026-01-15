OMV Petrom își avertizează investitorii la ce se așteaptă: Majorarea redevențelor și creșterea costurilor de mediu îi depreciază activele cu sute de milioane de euro. ″Prețul″ prelungirii cu 15 ani a concesiunilor
Profit.ro, 15 ianuarie 2026 11:20
OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburanți și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, îi avertizează pe investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) că se așteaptă la o depreciere a activelor sale cu sute de milioane de euro (miliarde de lei) pe trimestrul IV al anului trecut.
• • •
Acum 15 minute
11:30
Probleme la unele diurne. Regulile fiscale sunt neclare în privința cheltuielilor de transport pentru administratorii și directorii cu mandat # Profit.ro
Deși legislația prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport și cazare acordate administratorilor și directorilor „pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității”, Codul fiscal nu definește noțiunea de „altă localitate” în contextul raporturilor de mandat.
Acum 30 minute
11:20
11:20
Începând de joi dimineață de la ora 06:00 și până vineri la ora 01:00, alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total.
11:20
Până în 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.
Acum o oră
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Elon Musk a anunțat că Tesla va elimina opțiunea de achiziție unică pentru software-ul său de conducere autonomă Full Self-Driving, urmând să îl vândă doar sub formă de abonament lunar.
11:00
FOTO Suntem dependenți de Viena în turism. Deși participarea la târguri și expoziții a fost oficial blocată, mai multe regiuni din țară s-au unit și participă la Târgul Internațional de Turism de la Viena Ferien-Messe Wien # Profit.ro
În contextul blocării fondurilor de participare la târguri si expoziții internaționale încă din luna decembrie, mai multe organizații și consilii județene din țară s-au unit ca sa poată participa la expoziție, un eveniment declarat de aceștia vital pentru turismul din vestul țării.
Acum 2 ore
10:30
Netflix accelerează preluarea Warner Bros. Discovery și pregătește o ofertă integral în numerar # Profit.ro
Netflix este gată să facă o ofertă cu plată cash pentru diviziile de studiouri și streaming ale Warner Bros. Discovery.
10:20
10:10
Statele Unite au prelungit până în 28 februarie 2026 termenul-limită pentru negocierile privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei petroliere rusești Lukoil.
10:10
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair exclude instalarea internetului Starlink pe aeronavele sale.
Acum 4 ore
09:40
OMV Petrom vinde o participație de 5% în proiectul offshore Han Asparuh către o companie deținută de guvernul bulgar # Profit.ro
Cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, dar și din regiune, OMV Petrom va vinde 5% din participația sa de 50% din proiectul de explorare al perimetrului offshore Han Asparuh din Bulgaria, la fel ca și partenerul său NewMed Energy Balkan Limited, către Bulgarian Energy Holding (BEH), deținută de statul bulgar, a anunțat guvernul de la Sofia.
09:10
Vinul zilei: o cava certificată organic și vegan, cu arome de mere zemoase, corcodușe coapte, coajă de lămâie, pâine proaspătă și ierburi mediteraneene. Cel mai vândut spumant de import pe Unvinpezi.ro în perioada 2024–2025 # Profit.ro
Recomandarea de astăzi este H! Cava Barcelona Organic Brut, un spumant bio, modern și expresiv, cu efervescență elegantă și note citrice fine.
09:00
Platforma socială X spune că a impus restricții care împiedică chatbot-ul Grok să mai dezbrace oameni la cererea utilizatorilor.
08:50
Google a lansat în beta ceea ce numește Personal Intelligence - abilitatea de a conecta Gemini la contul Google, pentru ca AI-ul să folosească datele contului când produce răspunsuri.
08:20
O instituție lichidată în noiembrie este tratată de guvernul Braziliei ca "cea mai mare fraudă bancară din istoria" țării.
08:20
Când un cont Facebook e compromis, de multe ori nu primești o alertă clară.
08:10
Într-un an plin de provocări și îngrijorări de toate felurile, de ordin politic, social, economic și tehnologic, companiile românești majore au continuat să performeze. Iar prețurile acțiunilor lor la Bursa de Valori București (BVB) au crescut.
08:00
Allianz-Țiriac și Asirom vor parcul auto al Poștei Române. Bugetul depășește 11 milioane lei # Profit.ro
Allianz-Țiriac și Asirom s-au înscris la o licitație organizată de Poșta Română, cel mai mare jucător local de profil, pentru servicii de asigurare RCA și CASCO a parcului auto al companiei.
07:50
Opinii: Despre nivelul intelectual, emoțional, de [ lipsă de ] maturitate și de gândire critică al celor ce au creat și al celor care rostogolesc porecla << Ilie Sărăcie >> # Profit.ro
> zice o veche vorbă românească. O alta, ceva mai modernă, zice că >.
Acum 6 ore
07:40
Gigant american activ în România, dar și unul care a părăsit piața autohtonă, printre favoriții preluării activelor Lukoil - surse # Profit.ro
Principalul acționar al celei mai noi exploatări de gaze din Marea Neagră românească, cea operată de Black Sea Oil&Gas (BSOG), grupul Carlyle Group, un consorțiu format din gigantul petrolier Chevron, care a părăsit România în urmă cu 5 ani, și Quantum Capital Group, precum și International Holding Company (IHC), cu sediul în Emiratele Arabe Unite, sunt principalii favoriți care concurează pentru activele globale ale companiei rusești Lukoil, inclusiv cele din România, termenul limită impus pentru vânzarea acestora de către SUA urmând a expira în această săptămână, pe 17 ianuarie.
07:30
Compania americană Adient, cel mai mare producător de scaune pentru industria auto, prezentă în România de peste 25 de ani, spune că nu are în plan la acest moment să se retragă complet de pe piața locală, în urma deciziei de a închide fabrica de huse auto de la Ploiești, cu peste 1.000 de angajați.
07:30
Cea mai mare rafinărie a României intră în revizie pe 10 februarie, iar cea a Lukoil ar fi repornit la finalul lunii decembrie - presa ucraineană # Profit.ro
Cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, deținută de Rompetrol Rafinare, parte a grupului kazah KMG, va intra în revizie pe 10 februarie pentru două luni, ceea ce va pune presiune pe piața regională, în special pe cea de GPL, susține presa de specialitate ucraineană. Surse din piață au declarat însă pentru Profit.ro că revizia va dura probabil doar o lună.
07:20
Încă o veste proastă pentru șoferi. Livrările de țiței prin terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, de unde se alimentează și rafinăriile din România - mai scumpe în urma atacurilor ucrainene cu drone # Profit.ro
Livrările de țiței din Kazahstan prin terminalul Caspic Pipeline Consortium (CPC) din portul rusesc Novorosisk, de unde se alimentează și rafinăriile autohtone, în special Rompetrol, deținută chiar de grupul kazah KMG, deja reduse în ultima lună și jumătate, au devenit mai dificile în urma atacurilor de marți asupra a patru petroliere contractate de membrii CPC, inclusiv KMG și Chevron.
07:10
Safety Broker, liderul industriei de profil, discută cu mai mulți asigurători externi pentru a le reprezenta interesele pe piața din România, spune pentru Profit.ro Viorel Vasile, directorul general al intermediarului.
07:00
ULTIMA ORĂ Craiova caută investitor privat care să încălzească municipiul în locul insolventei Electrocentrale a Ministerului Energiei. Miliarde de lei pe masă # Profit.ro
Primăria Craiovei caută investitor privat care să construiască o centrală nouă de producție termică și electrică în capitala Olteniei și căruia să-i concesioneze pe 12 ani componenta de producție a serviciul public de încălzire centralizată (SACET) din municipiu, inclusiv alimentarea cu abur tehnologic a platformei industriale Ford Otosan.
Acum 12 ore
00:20
EXCLUSIV FOTO Proprietarul celebrului magazin Eva cumpără o mare parte dintr-o fostă fabrică deținută de milionarul Gabriel Comănescu # Profit.ro
Omul de afaceri Vlad Papuc, proprietarul celebrului magazin Eva, din centrul Bucureștiului, a cumpărat peste 22,5 hectare din fosta platformă industrială Upetrom 1 Mai, din Ploiești, deținută de milionarul constănțean Gabriel Comănescu și aflată în faliment din 2020, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Petrochimia fostei Arpechim, inaugurată acum 55 de ani – aproape vândută. Cui și pe câți bani. Este așteptat OK-ul CSAT - TABEL # Profit.ro
Lichidatorii judiciari ai fostului combinat chimic Oltchim, societate aflată în faliment de aproape 7 ani și la care acționar majoritar (formal, fără drept de administrare) este statul român, prin Ministerul Economiei, au finalizat licitațiile de vânzare a platformei industriale Bradu a companiei, din comuna argeșeană omonimă, componenta de petrochimie a ex-rafinăriei Arpechim, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Nou jucător major în România - Compania care a gândit unul dintre tunelurile cu diametru record ale lumii a intrat pe piața locală # Profit.ro
Compania spaniolă de inginerie și consultanță Intecsa, interesată de mai multe proiecte de infrastructură în România, a intrat pe piața locală, relevă date analizate de Profit.ro.
00:10
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan, măsură dură după Sărbători: Taie peste 6.000 posturi de consilieri personali ai demnitarilor și aleșilor locali # Profit.ro
Numărul consilierilor personali ai demnitarilor din administrația centrală și ai celor din administrația locală va fi redus cu 6.102 posturi, potrivit unui proiect de lege pregatit de către Guvern și analizat de Profit.ro. Prin această măsură este calculată o economie anuală de 362,6 milioane lei.
14 ianuarie 2026
23:40
SURPRIZĂ Ciucu - gata să bage STB în insolvență. "Dacă nu o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, alternativa este insolvența." # Profit.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB).
23:30
Dacia luptă dramatic cu Toyota și Ford pentru victoria în Raliul Dakar. Primul loc cu trei etape înainte de final # Profit.ro
Piloții Dacia Sandriders aflați la startul etapei a zecea din Raliul Dakar au reușit din nou o etapă foarte bună, chiar dacă cel mai bine clasat echipaj al mărcii a terminat doar pe locul al doilea. Cu acest rezultat, Dacia revine pe locul 1 în clasamentul general.
23:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB).
Acum 24 ore
22:20
ULTIMA ORĂ Alertă pentru românii din Iran: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! Nivelul avertismentului de călătorie, ridicat la cel maxim 9 # Profit.ro
România a crescut nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la cel maxim, de 9/9.
22:10
21:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunța că va declara stare de urgență în sectorul energetic.
21:20
Drone în Marea Neagră, atacuri asupra petrolierelor - Kazahstanul cere ca SUA și Europa să contribuie la securizarea transporturilor de petrol după atacurile asupra petrolierelor din Marea Neagră # Profit.ro
Kazahstanul a îndemnat SUA și Europa să contribuie la securizarea transporturilor de petrol, în urma atacurilor cu drone asupra petrolierelor care se îndreptau spre un terminal de pe coasta rusească la Marea Neagră, care gestionează 1% din aprovizionarea globală și circa 37% din necesarul rafinăriilor din România.
21:10
România intră în alertă pentru Iran. 400 de români sunt acolo, fără cereri de repatriere # Profit.ro
Ministerul Afacerilor Externe a convocat o ședință de coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Iran.
21:00
De ce Groenlanda - un proiect de sertar din Războiul Rece scos pe masă de încălzirea globală. Cele mai mari 4 puteri mondiale luptă pentru noi rute maritime și resurse naturale accesibile # Profit.ro
În ultimii ani, Groenlanda, cea mai mare insulă de pe planetă, a ieșit din zona „arctică marginală” și a devenit un element central în discuțiile despre securitate, strategie și economie în Arctica. Această schimbare nu este doar un exercițiu geopolitic, ci este alimentată de transformările climatice din regiune: încălzirea globală accelerează topirea gheții arctice și deschide treptat noi coridoare navigabile și posibilități de exploatare a resurselor naturale, arată un document al Parlamentului European.
20:50
Justiția intră în reorganizare: Reconfigurare a hărții judiciare cu desființarea unor instanțe, plan pe 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane, audit independent pentru repartizarea dosarelor # Profit.ro
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, înființat la nivelul Guvernului, a decis realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor din justiție.
20:50
ULTIMA ORĂ SUA îngheață procesările de vize de imigrație pentru 75 țări, inclusiv Moldova # Profit.ro
Statele Unite au decis înghețarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de țări.
20:40
Deși lichiditatea a fost în ușoară contracție, ordinele de cumpărare au fost suficient de puternice pentru a împinge indicele BET pe o valoare-record.
20:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, și șeful diplomației americane, Marco Rubio, s-au întâlnit la Washington cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda.
20:30
VIDEO Tragedie cu artificii evitată la limită în Madrid, la nici 2 săptămâni după incendiul mortal Crans-Montana # Profit.ro
Artificii cu scântei, cunoscute și sub numele de ”focuri bengaleze”, au provocat un început de incendiu într-un restaurant la Madrid.
20:20
Curtea de Conturi Europeană deplânge controalele inexistente sau sporadice privind prezența pesticidelor în importurile de ulei de măsline.
20:10
Taxe mai mari - dar eronate - în România pentru unele mașini. Aberațiile noului impozit auto # Profit.ro
Guvernul va aplica din acest an o schemă prin care, paradoxal, un autoturism hibrid cu o capacitate cilindrică mare, de peste 2.0 litri, va avea un impozit anual de aproape 1.000 de lei, deși nivelul de emisii este scăzut.
20:00
Administrația Fondului pentru Mediu va avea sistem informatic integrat, finanțat cu 145 milioane lei. Comunicarea cu instituția se va realiza exclusiv digital și cu semnătură electronică # Profit.ro
Guvernul a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea ”Sistemului Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu”, despre care arată că este un proiect strategic major de transformare digitală, cu obiectivul principal de a consolida capacitatea instituțională a instituției și de a eficientiza gestionarea fondurilor destinate protecției mediului și dezvoltării durabile.
19:50
Componentele utilajului gigantic TBM care va fora tunelul Poiana au ajuns pe platforma industrială de la Călărași.
19:50
Vehiculele achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic vor avea un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.
19:40
DECIZIE Jumătate din fondurile ”Anghel Saligny" vor fi alocate proiectelor cu stadiu de execuție de 80% # Profit.ro
Programul național de investiții „Anghel Saligny" pentru anul 2026 va avea ca prioritate proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție, conform prioritizării aprobate prin hotărâre de guvern.
