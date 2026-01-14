EXCLUSIV FOTO Proprietarul celebrului magazin Eva cumpără o mare parte dintr-o fostă fabrică deținută de milionarul Gabriel Comănescu
Profit.ro, 15 ianuarie 2026 00:20
Omul de afaceri Vlad Papuc, proprietarul celebrului magazin Eva, din centrul Bucureștiului, a cumpărat peste 22,5 hectare din fosta platformă industrială Upetrom 1 Mai, din Ploiești, deținută de milionarul constănțean Gabriel Comănescu și aflată în faliment din 2020, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
00:20
EXCLUSIV FOTO Proprietarul celebrului magazin Eva cumpără o mare parte dintr-o fostă fabrică deținută de milionarul Gabriel Comănescu # Profit.ro
Omul de afaceri Vlad Papuc, proprietarul celebrului magazin Eva, din centrul Bucureștiului, a cumpărat peste 22,5 hectare din fosta platformă industrială Upetrom 1 Mai, din Ploiești, deținută de milionarul constănțean Gabriel Comănescu și aflată în faliment din 2020, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Petrochimia fostei Arpechim, inaugurată acum 55 de ani – aproape vândută. Cui și pe câți bani. Este așteptat OK-ul CSAT - TABEL # Profit.ro
Lichidatorii judiciari ai fostului combinat chimic Oltchim, societate aflată în faliment de aproape 7 ani și la care acționar majoritar (formal, fără drept de administrare) este statul român, prin Ministerul Economiei, au finalizat licitațiile de vânzare a platformei industriale Bradu a companiei, din comuna argeșeană omonimă, componenta de petrochimie a ex-rafinăriei Arpechim, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Nou jucător major în România - Compania care a gândit unul dintre tunelurile cu diametru record ale lumii a intrat pe piața locală # Profit.ro
Compania spaniolă de inginerie și consultanță Intecsa, interesată de mai multe proiecte de infrastructură în România, a intrat pe piața locală, relevă date analizate de Profit.ro.
00:10
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan, măsură dură după Sărbători: Taie peste 6.000 posturi de consilieri personali ai demnitarilor și aleșilor locali # Profit.ro
Numărul consilierilor personali ai demnitarilor din administrația centrală și ai celor din administrația locală va fi redus cu 6.102 posturi, potrivit unui proiect de lege pregatit de către Guvern și analizat de Profit.ro. Prin această măsură este calculată o economie anuală de 362,6 milioane lei.
Acum 2 ore
23:40
SURPRIZĂ Ciucu - gata să bage STB în insolvență. "Dacă nu o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, alternativa este insolvența." # Profit.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB).
23:30
Dacia luptă dramatic cu Toyota și Ford pentru victoria în Raliul Dakar. Primul loc cu trei etape înainte de final # Profit.ro
Piloții Dacia Sandriders aflați la startul etapei a zecea din Raliul Dakar au reușit din nou o etapă foarte bună, chiar dacă cel mai bine clasat echipaj al mărcii a terminat doar pe locul al doilea. Cu acest rezultat, Dacia revine pe locul 1 în clasamentul general.
23:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB).
Acum 4 ore
22:20
ULTIMA ORĂ Alertă pentru românii din Iran: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! Nivelul avertismentului de călătorie, ridicat la cel maxim 9 # Profit.ro
România a crescut nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la cel maxim, de 9/9.
22:10
ULTIMA ORĂ Alertă pentru românii din Iran: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!i Nvelul avertismentul de călătorie, ridicat la cel maxim 9 # Profit.ro
România a crescut nivelul avertismentul de călătorie pentru Iran la cel maxim 9/9.
21:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunța că va declara stare de urgență în sectorul energetic.
21:20
Drone în Marea Neagră, atacuri asupra petrolierelor - Kazahstanul cere ca SUA și Europa să contribuie la securizarea transporturilor de petrol după atacurile asupra petrolierelor din Marea Neagră # Profit.ro
Kazahstanul a îndemnat SUA și Europa să contribuie la securizarea transporturilor de petrol, în urma atacurilor cu drone asupra petrolierelor care se îndreptau spre un terminal de pe coasta rusească la Marea Neagră, care gestionează 1% din aprovizionarea globală și circa 37% din necesarul rafinăriilor din România.
21:10
România intră în alertă pentru Iran. 400 de români sunt acolo, fără cereri de repatriere # Profit.ro
Ministerul Afacerilor Externe a convocat o ședință de coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Iran.
Acum 6 ore
21:00
De ce Groenlanda - un proiect de sertar din Războiul Rece scos pe masă de încălzirea globală. Cele mai mari 4 puteri mondiale luptă pentru noi rute maritime și resurse naturale accesibile # Profit.ro
În ultimii ani, Groenlanda, cea mai mare insulă de pe planetă, a ieșit din zona „arctică marginală” și a devenit un element central în discuțiile despre securitate, strategie și economie în Arctica. Această schimbare nu este doar un exercițiu geopolitic, ci este alimentată de transformările climatice din regiune: încălzirea globală accelerează topirea gheții arctice și deschide treptat noi coridoare navigabile și posibilități de exploatare a resurselor naturale, arată un document al Parlamentului European.
20:50
Justiția intră în reorganizare: Reconfigurare a hărții judiciare cu desființarea unor instanțe, plan pe 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane, audit independent pentru repartizarea dosarelor # Profit.ro
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, înființat la nivelul Guvernului, a decis realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor din justiție.
20:50
ULTIMA ORĂ SUA îngheață procesările de vize de imigrație pentru 75 țări, inclusiv Moldova # Profit.ro
Statele Unite au decis înghețarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de țări.
20:40
Deși lichiditatea a fost în ușoară contracție, ordinele de cumpărare au fost suficient de puternice pentru a împinge indicele BET pe o valoare-record.
20:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, și șeful diplomației americane, Marco Rubio, s-au întâlnit la Washington cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda.
20:30
VIDEO Tragedie cu artificii evitată la limită în Madrid, la nici 2 săptămâni după incendiul mortal Crans-Montana # Profit.ro
Artificii cu scântei, cunoscute și sub numele de ”focuri bengaleze”, au provocat un început de incendiu într-un restaurant la Madrid.
20:20
Curtea de Conturi Europeană deplânge controalele inexistente sau sporadice privind prezența pesticidelor în importurile de ulei de măsline.
20:10
Taxe mai mari - dar eronate - în România pentru unele mașini. Aberațiile noului impozit auto # Profit.ro
Guvernul va aplica din acest an o schemă prin care, paradoxal, un autoturism hibrid cu o capacitate cilindrică mare, de peste 2.0 litri, va avea un impozit anual de aproape 1.000 de lei, deși nivelul de emisii este scăzut.
20:00
Administrația Fondului pentru Mediu va avea sistem informatic integrat, finanțat cu 145 milioane lei. Comunicarea cu instituția se va realiza exclusiv digital și cu semnătură electronică # Profit.ro
Guvernul a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea ”Sistemului Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu”, despre care arată că este un proiect strategic major de transformare digitală, cu obiectivul principal de a consolida capacitatea instituțională a instituției și de a eficientiza gestionarea fondurilor destinate protecției mediului și dezvoltării durabile.
19:50
Componentele utilajului gigantic TBM care va fora tunelul Poiana au ajuns pe platforma industrială de la Călărași.
19:50
Vehiculele achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic vor avea un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.
19:40
DECIZIE Jumătate din fondurile ”Anghel Saligny" vor fi alocate proiectelor cu stadiu de execuție de 80% # Profit.ro
Programul național de investiții „Anghel Saligny" pentru anul 2026 va avea ca prioritate proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție, conform prioritizării aprobate prin hotărâre de guvern.
19:30
Constructorul japonez Honda a prezentat o siglă nouă care va fi prezentă pe modelele electrice și hibride din 2027.
Acum 8 ore
19:00
Bolojan a fost de acord cu actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și pentru alocația zilnică de hrană # Profit.ro
Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și pentru alocația zilnică de hrană.
18:40
Primăria Arad a făcut un prim pas pentru a moderniza linia de tramvai Arad-Ghioroc, cea mai lungă conexiune interurbană de acest fel din România.
18:40
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air marchează atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la începutul operațiunilor.
18:20
LEGE Gratuitatea pentru transportul elevilor - extinsă și după încheierea școlii, pentru toate examenele naționale de evaluare și bacalaureat # Profit.ro
Gratuitatea la transportul elevilor între localitatea de domiciliu și cea de școlarizare va fi extinsă și pentru perioada examenelor naționale de bacalaureat sau a evaluărilor naționale, chiar dacă acestea se desfășoară după încheierea cursurilor propriu-zise, conform unui proiect legislativ primulgat de către șeful statului.
18:00
Nicușor Dan retrimite Parlamentului schimbările la regimul executărilor silite, care elimină încuviințarea instanței în multe cazuri - Președintele nu contestă utilitatea, dar reclamă omisiuni și necorelări # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a solicitat Parlamentului reexaminarea schimbărilor adoptate recent la regimul executărilor silite, modificări care elimină în multe cazuri încuviințarea instanței, după emiterea hotărârii.
18:00
Austria sare în ajutorul populației reducând TVA la alimente. Minusul va fi acoperit cu o taxă introdusă și de România # Profit.ro
Guvernul austriac reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente.
18:00
GRAFICE Consumurile de gaze și electricitate bat record după record. La fel și prețurile # Profit.ro
Gerul instalat în România în ultimele zile continuă să producă efecte, fiind înregistrate recorduri atât la consumul de electricitate, cât și la cel de gaze naturale. România este nevoită să apeleze la importuri pentru a putea acoperi cererea în creștere. Și prețurile au evoluat în consecință.
17:50
Guvernul Bolojan vă va verifica mai atent proprietățile și vă va divulga datoriile la buget. Multe date nu vor mai fi protejate # Profit.ro
Guvernul Bolojan pregătește un control mult mai strict și atent asupra proprietăților.
17:40
Purtătoarea de cuvânt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) a anunțat că Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), este acuzată că a dat mită membrilor parlamentului.
17:20
Explozia din Rahova - Primarul Sectorului 5 scutește de taxe și impozite proprietarii afectați de explozia din Rahova # Profit.ro
Vlad Popescu Piedone a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din luna octombrie 2025 din Rahova.
17:10
Efectul Trump, premieră în ultimii 50 de ani: Numărul persoanelor care au părăsit SUA anul trecut a fost mai mare decât cel al imigranților care au intrat # Profit.ro
Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025, pentru prima dată în ultimii cel puțin 50 de ani, potrivit unui raport Brookings Institution.
17:10
ULTIMA ORĂ Tensiunea escaladează în Iran - SUA retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mjlociu # Profit.ro
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mjlociu.
Acum 12 ore
16:50
Aceast comanda va desfășura logistica necesară trimiterii ulterioare a forțelor principale în insula arctică.
16:40
Fitch atenționează România: Are nevoie de mai multe reforme pentru a-și îmbunătăți perspectiva ratingului # Profit.ro
România are nevoie de mai multe progrese în reducerea deficitului bugetar pentru a-și îmbunătăți perspectiva ratingului suveran, deoarece se confruntă în continuare cu riscuri din cauza creșterii economice slabe și a creșterii datoriei publice, potrivit Fitch Ratings.
16:30
Marca premium a grupului Volkswagen, Audi a vândut anul trecut mai puține vehicule pe plan mondial.
16:20
Deficitul extern dă semne de corecție și scade ca pondere în PIB. Investițiile străine, în revenire # Profit.ro
Balanța externă a înregistrat o ușoară corecție în ianuarie-noiembrie 2025. Chiar dacă a crescut în termeni nominali, deficitul de cont curent a scăzut în termeni relativi, pe fondul stagnării deficitului comercial, evoluție contrabalansată însă cu ieșiri mai mari pentru plata dividendelor datorate acționarilor străini și a datoriei externe a statului. Investițiile străini au înregistrat un ușor reviriment și au acoperit o parte mai mare din deficit față de anul trecut.
16:10
David Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, în ancheta European Aquatics # Profit.ro
Sportivul român David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, în ancheta European Aquatics.
15:50
Blocaj în Bulgaria - Al doilea grup politic parlamentar a respins oferta de a forma un guvern # Profit.ro
Probabilitatea organizării de noi alegeri anticipate în Bulgaria a crescut, după ce al doilea mare grup politic din parlamentul Bulgariei, PP-DB, a refuzat solicitarea președintelui Rumen Radev de a încerca să formeze un guvern.
15:40
FOTO Utilaj gigant pentru Autostrada Sibiu – Pitești adus din China. Cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa # Profit.ro
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, care a ajuns recent în Portul Constanța este cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa, anunță ambasada Chinei.
15:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Colos japonez a venit în România cu ofertă pentru mult-întârziata centrală nouă de 430 MW de la Iernut. Romgaz a primit 4 oferte orientative de management de șantier pentru lucrările de finalizare # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, a primit din piață 4 oferte orientative de management de șantier pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care ultimul deadline de pornire este 31 decembrie 2026.
15:30
FOTO Mega-parc fotovoltaic în România. Austriecii de la Enery încep dezvoltarea celui mai mare proiect fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul și operatorul austriac de active de producție și stocare de energie regenerabilă Enery începe dezvoltarea a ceea ce reprezintă cel mai mare proiect de parc fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu și al doilea ca dimensiuni dintre cele aflate în dezvoltare.
15:10
A început Târgul de Cafea și Ceai la Auchan România: peste 300 de sortimente, noutăți exclusive și reduceri de până la 40% # Profit.ro
Auchan România dă startul ediției a XIV-a a Târgului de Cafea și Ceai, devenit deja o tradiție la început de an. Până pe 10 februarie, clienții sunt întâmpinați cu o ofertă extinsă de peste 300 de arome și sortimente, ce include 60% cafea și 40% ceai, selecționate pentru a acoperi preferințe variate, de la gusturi clasice la experiențe noi și inovatoare, precum și produse de origine și specialitate, noutăți, dar și accesorii pentru prepararea și servirea acestora.
14:50
Atacurile americane din noul mandat al lui Trump, aproape a fel de multe ca în întreaga perioadă a lui Biden # Profit.ro
De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, armata americană a efectuat deja aproape tot atâtea atacuri aeriene ca în timpul întregii președinții a lui Joe Biden.
14:30
Finanțări de 890 milioane de euro pentru IMM-urile din regiune, inclusiv România, printr-o tranzacție-gigant de garantare # Profit.ro
445 milioane de euro în garanții noi InvestEU vor permite finanțări de până la 890 milioane de euro pentru IMM-uri în șapte țări din Europa Centrală și de Est până la finalul anului 2027, în urma uneia dintre cele mai mari tranzacții de garanții InvestEU, semnată astăzi, la Viena, de Fondul European de Investiții (FEI) cu UniCredit.
14:30
România pregătește o amplă rețea de radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi, dar data la care vor funcționa nu este stabilită.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.