Nou jucător major în România - Compania care a gândit unul dintre tunelurile cu diametru record ale lumii a intrat pe piața locală

15:10

Auchan România dă startul ediției a XIV-a a Târgului de Cafea și Ceai, devenit deja o tradiție la început de an. Până pe 10 februarie, clienții sunt întâmpinați cu o ofertă extinsă de peste 300 de arome și sortimente, ce include 60% cafea și 40% ceai, selecționate pentru a acoperi preferințe variate, de la gusturi clasice la experiențe noi și inovatoare, precum și produse de origine și specialitate, noutăți, dar și accesorii pentru prepararea și servirea acestora.