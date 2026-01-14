Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather

05:40

Nici nu s-au stins bine ecourile scandalului de la Spitalul Judeţean Argeş, când prefectul județului, Ioana Făcăleaţă, a sărit peste rând la consultaţii, că riscă să intre într-o nouă controversă. Publicația online pe care înființat-o și condus-o înainte de a fi numită la conducerea prefecturii are contracte în derulare cu primăriile din județ. Primarii din […]