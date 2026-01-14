Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”

22:50

România a înghețat la propriu, s-a înregistrat cea mai geroasă noapte din această iarnă, iar temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius. În sudul țării și în București nu a mai fost atât de frig de mai bine de zece ani. Aceste temperaturi au făcut și victime, un bărbat a murit înghețat […]