Bucureștiul, ca în război. Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. „La Kiev se bombardează țevi, la noi crapă singure. Este avaria secolului. Acum este cel mai periculos, pentru că românii improvizează”
Gândul, 14 ianuarie 2026 06:10
Aproape 3.500 de blocuri din sectoarele 2 și 3 din București nu au apă caldă și căldură din cauza unei deficiențe apărute la CET Sud. Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, avaria din aceste zile este una istorică: „Este un record, niciodată nu s-a mai întâmplat asta în plină iarnă”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, […]
Acum 5 minute
06:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat de ce invocarea dreptului internațional este, în opinia sa, selectivă și adesea folosită doar ca instrument politic. Plecând de la exemple istorice, el arată cum marile puteri au încălcat aceste principii atunci când le-a convenit, […]
Acum 30 minute
06:10
06:10
Valentin Stan: Cei care au votat cu Nicușor Dan spun că i-au dat votul pentru performanța sa # Gândul
În ediția din 12 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat în termeni extrem de duri percepția publică asupra președintelui României, Nicușor Dan, și motivațiile celor care l-au votat. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a ironizat ideea de „performanță” invocată de susținătorii lui Nicușor […]
Acum o oră
05:40
După ce a sărit rândul la spital, prefectul de Argeș, Ioana Făcăleață, apare într-un nou scandal cu bani publici. Mai multe primării din județ au contracte cu firma înființată chiar de „șefa județului” # Gândul
Nici nu s-au stins bine ecourile scandalului de la Spitalul Judeţean Argeş, când prefectul județului, Ioana Făcăleaţă, a sărit peste rând la consultaţii, că riscă să intre într-o nouă controversă. Publicația online pe care înființat-o și condus-o înainte de a fi numită la conducerea prefecturii are contracte în derulare cu primăriile din județ. Primarii din […]
Acum 2 ore
05:10
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și sunt aproape aceleași salarii # Gândul
Povestea clasică despre „plecatul într-un loc mai bun” pare că începe să se inverseze acum. Românii care au ales să lucreze în străinătate își doresc să se întoarcă acasă după ce s-au lovit de creșterea bruscă a costului vieții. Prețurile la chirie, alimente, energie, dar și sănătate continuă să crească în toate țările din Vest, […]
05:10
Premierul Ilie Bolojan a comis o gafă de exprimare în timp ce comenta acuzațiile de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, folosind termenul „portofele” în loc de „portofolii”, chiar în contextul unei discuții sensibile legate de integritatea membrilor Guvernului. Explicațiile lui Bolojan despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Marinescu, […]
Acum 6 ore
02:20
Acum 8 ore
00:00
Ce responsabilități financiare are chiriașul. Ce trebuie să plătească la asociația de proprietari # Gândul
Chiriașul nu este doar cel care achită chiria, ci și participă activ la traiul comun dintr-un bloc. Deși nu este membru al asociației de proprietari, el suportă o parte din cheltuielile generate de consum și folosirea spațiilor comune, precum apă, energie sau curățenie. Asociația de proprietari se ocupă cu gestionarea spațiilor comune ale imobilului: scările, […]
13 ianuarie 2026
23:30
Ministerul Dezvoltării, a anunțat, marți, 13 ianuarie, punerea în transparență decizională a proiectului de lege privind măsurile administrative pentru a crește capacitatea financiară și a eficientiza activitatea administrației publice centrale și locale. Proiectul de act normativ a fost pus în transparență decizională pe pagina Ministerului Dezvoltării. „Măsurile propuse și dezbătute în perioada anterioară sprijină descentralizarea […]
23:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat Președinția României cu o primărie un pic mai mare” # Gândul
În ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, generalul (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, a criticat modul în care președintele României își exercită atribuțiile, afirmând că acesta tratează instituția prezidențială ca pe o primărie „un pic mai mare”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Fostul director […]
23:10
Silviu Predoiu: „Iohannis a cerut să mi se ridice dreptul de vot din CSAT atunci când am fost împotriva lui” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Iohannis i-a revocat dreptul de vot. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Silviu Predoiu: „Domnul Băsescu, o persoană combativă, virulentă, asertivă, câteodată chiar agresivă. Dar care aprecia pozițiile opuse convingerilor dumnealui […]
22:50
România a înghețat la propriu, s-a înregistrat cea mai geroasă noapte din această iarnă, iar temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius. În sudul țării și în București nu a mai fost atât de frig de mai bine de zece ani. Aceste temperaturi au făcut și victime, un bărbat a murit înghețat […]
22:40
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are nimic în comun cu funcția de președinte. Este produsul unui lanț de erori și frustrări” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu vorbește despre cum îl vede pe Nicușor Dan în funcția de președinte al României și dezminte zvonurile potrivit cărora acesta ar fi ajuns în funcție în urma unor intervenții externe sau ale serviciilor secrete. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, […]
Acum 12 ore
22:30
Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat # Gândul
Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, dar în funcție de criteriile care au fost decise pentru acest an școlar. Sumele pentru bursele sociale ale studenților au fost suplimentate cu 60 de milioane de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea, în luna decembrie. Cuantumul bursei nu va fi mărit, […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Incident petrecut pe Aeroportul din Sibiu. Un avion al companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii # Gândul
O aeronavă a companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei după ce a aterizat pe Aeroportul Sibiu, în condiții de ninsoare. Pasagerii nu au fost afectați. O aeronavă Wizz Air care a operat marți, 13 ianuarie 2026, zborul comercial Milano Bergamo – Sibiu a fost implicată într-un incident operațional la sol, după ce a […]
22:00
Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri # Gândul
Vești proaste pentru turiștii care aleg să își petreacă vacanțele pe Valea Prahovei, în acest an. Autoritățile locale au decis să mențină – și în 2026 – taxele speciale de promovare turistică a localităților. Astfel, vor exista costuri suplimentare la cazare, pentru accesul în muzee, iar în unele cazuri chiar și în restaurante sau baruri. […]
22:00
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anuțat unde vor avea loc primele concedieri în sistemul bugetar, odată cu adoptarea pachetului 3 de măsuri fiscale. Premierul spune că situația economică a României se va stabiliza imediat ce se reduc și cheltuielile din sistemul bugetar. „Așa cum știți, România a avut în 2024 un deficit de peste 9%. Dacă […]
21:20
Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația” # Gândul
Ilie Bolojan a venit in platoul de la TVR, unde a vorbit pe mai multe teme la zi. El a vorbit și despre plagiatul ministrului Marinescu. El a spus că „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”. „Am avut o si o discutuie, lucrurile nu s-au întamplat în […]
21:20
Saveta Bogdan suferă de frig în propria casă: „Mi-a venit 500 de lei întreținere, deși nu am căldură”. Ce mesaj are pentru premierul Ilie Bolojan # Gândul
În plină iarnă și în timp ce temperaturile au coborât până la -20°C, peste 3.000 de blocuri din Capitală au rămas complet fără căldură și apă caldă, din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare. Iar printre bucureștenii care îndură gerul în propriile case, zilele acestea, se numără și celebra cântăreață de muzică populară Saveta […]
21:10
Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de minsitru al Educației până la finalul lunii ianuarie” # Gândul
Invitat în studioul de la TVR 1, Ilie Bolojan a vorbit despre preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării, după ce funcția a rămas vacantă de peste trei săptămâni. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia, iar Guvernul nu a numit încă un succesor permanent. Bolojan […]
20:50
Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el # Gândul
Un bărbat nevăzător a fost pus să achite o datorie de 70.000 de euro, acumulată din cauza unor facturi trimise de autorități pe care nu le pute citi. Consiliul Județean Worcestershire din Anglia a fost obligat să își ceară scuze și să ia măsuri după ce a notificat în repetate rânduri bărbatul și a ignorat […]
20:50
O femeie din Iași și-a găsit copilul de 4 ani la piață, nesupravegheat, deși ea îl lăsase la grădiniță. Poliția face cercetări în acest caz # Gândul
Polițiștii ieșeni de la Secția nr. 4 a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie de 33 de ani din Iași cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 4 ani, a fost identificat – nesupravegheat – în zona Pieței Chirilă din municipiul Iași. Din verificările preliminare a rezultat că cel […]
20:10
Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ingredientul adorat de japonezi și mai puțin apreciat de români, dar foarte bun pentru sănătate. Este vorba despre wasabi, planta nelipsită din bucătăria asiatică, care, potrivit specialistului, stimulează metabolismul, accelerează circulația și contribuie la siguranța alimentară. Astfel, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat […]
20:10
Prin 1994, cred, eram la Costinești, la un soi de simpozion/serie de emisiuni despre presa tânără sau tinerii din presă, ceva de genul ăsta, având-o drept amfitrioană pe Jeana Gheorghiu. Mi-i amintesc, sper să nu mă-nșel, pe Claudiu și Adriana Săftoiu, pe Chris Simion (care scria la „Salut”) și alți câțiva oameni care, la vremea […]
20:10
Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT” # Gândul
Radu Miruță a revenit asupra declarațiilor sale, despre scenariile în care România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. Ministrul Apărării susține că nu a spus că țara ar putea trimite trupe în Groenlanda. ”Nu am spus nicio secundă așa ceva (ca Romania ar trimite trupe in Groenlanda). Am […]
20:10
Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de protestatarii din Iran, marți, și a dat asigurări că există planuri de urgență pentru evacuare, dacă situația o va impune. „România monitorizează evoluția situației din Iran și se coordonează cu partenerii noștri din UE și internaționali. Urmărim cu mare îngrijorare rapoartele sumbre […]
20:10
20:00
Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Antena 3, că nu ar susține proiectul de lege pentru legalizarea prostituției și a subliniat că prioritatea statului ar trebui să fie protecția minorilor exploatați sexual și intervenția acolo unde autoritățile și-au pierdut controlul. „Ar trebui să începem prin a proteja oamenii exploatați sexual” La Antena 3, Alexandru […]
19:30
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp # Gândul
Piața imobiliară din România începe anul 2026 cu prețuri în creștere, dar există și o prudență vizibilă din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor. De departe, orașul Cluj-Napoca rămâne cel mai scump în ceea ce privește achizițiile rezidențiale, cu peste 3.000 euro/mp, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile apartamente noi, menținându-se sub pragul de 2.000 […]
19:30
„Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou # Gândul
Naționala de rugby a României va disputa meciul cu Belgia, singurul de pe teren propriu din grupele Campionatului European (Rugby Europe Championship), la Iași. Rugby Europe a confirmat astăzi, oficial, noua locație a partidei. Întâlnirea va avea loc pe 15 februarie, ora 19:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”. „Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu […]
19:20
19:20
Prăjitura românească pe care mulți turiști o preferă. Unii români nici nu au auzit de ea, dar este extrem de delicioasă # Gândul
România poate spune că are o bucătărie extrem de bogată, iar deserturile tradiționale ascund multe comori culinare. Printre ele se află și prăjitura Albinița, un desert care este mai cunoscut și mai apreciat de turiștii străini decât de mulți români. Deși nu se regăsește în cofetăriile moderne sau pe mesele de sărbătoare ale noilor generații, […]
19:20
Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective” # Gândul
Șefa Inspecției Judiciare, Roxana Petcu, dezvăluie că judecătorii din documentarul Recorder, care au criticat sistemul de justiție, avuseseră, la rândul lor, probleme cu Inspecția Judiciară. Petcu a subliniat că scenariile vehiculate de diverși magistrați, jurnaliști și chiar politicieni, implicați în scandalul din justiție, sunt generate de percepții subiective și lipsite de temei legal. Scandalul generat […]
19:10
Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că nu mai puțin de 15 candidați s-au înscris în procesul de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), un demers pe care îl prezintă drept un pas major spre reformarea unei instituții-cheie pentru siguranța hidrologică a României. „După ani în care […]
19:00
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu. Zece persoane au fost evacuate, una este intubată # Gândul
Ministerul Sănătății a anunțat activarea Planului Roșu de Intervenție după ce un apartament din Zălău a luat foc în urma exploziei unei butelii. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de un echipaj de la Terapie Intensivă Mobilă și transportat la spital, iar alte 10 persoane expuse la fum au fost evacuate. În total, 39 […]
19:00
Ofri Arad va semna cu FCSB, anunțul fiind făcut de către Gigi Becali. Transferul a costat 400.000 de euro. Mijlocașul s-a despărțit de Kairat Almaty, echipă unde jucătorul israelian a evoluat în Liga Campionilor. Are zece meciuri în Champions League și un gol marcat împotriva celor de la Inter. Fotbalistul de 27 de ani e […]
18:50
18:40
Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit în câte vacanțe a fost plecată pe parcursul anului trecut. ”M-am plimbat ceva” , a afirmat aceasta. Ana Maria Barnoschi a călătorit foarte mult anul trecut. Pe durata anului 2025, aceasta a fost plecată de opt ori. ”Ultimele dăți am fost într-o croazieră pe […]
18:30
Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte # Gândul
România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie, atunci vom da ceasurile cu o oră înainte. Renunțarea la schimbarea orei a fost adusă în discuție în a doua jumătate a anului 2025, de către premierul Spaniei, Pedro Sánchez. Guvernul spaniol a venit cu o propunere de a opri ajutarea […]
18:30
Nu toate problemele medicale apar între orele 8 și 16. Unele apar noaptea, altele în weekend, iar multe vin la pachet cu teamă, oboseală și sentimentul că „nu știi ce să faci”. Exact în aceste momente, eTELEDOC devine mai mult decât o aplicație și se transformă într-un sprijin real. Dincolo de tehnologie, eTELEDOC înseamnă oameni […]
18:30
Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate # Gândul
Șefa inspecției Judiciare Roxana Petcu oferă detalii despre activitatea instituției pe care o conduce, în contextul afirmațiilor președintelui Nicușor, care a vehiculat, în urma discuțiilor cu magistrații de la Cotroceni, că numirile în funcții de conducere în instanțe s-ar face în baza anumitor interese. Roxana Petcu subliniază că aceste acuzații sunt lipsite de „un minim […]
18:30
Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă # Gândul
Negocierile politice pentru numirea noilor șefi ai serviciilor secrete intră într-o nouă etapă, după ce PSD și-a exprimat intenția de a prelua conducerea Serviciului Român de Informații. Potrivit G4Media.ro, social-democrații iau în calcul două variante pe care să le propună președintelui Nicușor Dan. PSD ia în calcul Tudose și Manda pentru SRI. Discuții și pentru […]
18:20
Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, programat între 19 și 23 ianuarie, deși anul acesta, cel mai important invitat este Donald Trump, președintele SUA, care va conduce cea mai mare delegație americană prezentă vreodată la Forum. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante reuniuni globale pentru discuții despre […]
18:20
Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein # Gândul
Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, au refuzat să depună mărturie în ancheta Camerei Reprezentanților din dosarul lui Jeffrey Epstein, scrie The New York Times. Bill Clinton a fost implicat în scandalul dosarului Epstein, iar mai mutle fotografii înfățișându-i pe cei doi au fost publicate în luna decembrie, odată […]
18:10
Sebastian Burduja lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”: Cerem Parlamentului să declare hidrocentralele neterminate proiecte de securitate națională # Gândul
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”, prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea acestora ca proiecte de securitate națională. Burduja a depus în luna decembrie un proiect de lege în acest sens. Petiția poate fi semnată la adresa: burduja.ro/hidroenergia-salveaza-romania Context: […]
18:00
Cum fentează unii români plata integrală a întreținerii. Proprietarii de apartamente trebuie să știe că fac o ilegalitate # Gândul
Deținerea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și folosirea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât Asociația de Proprietari, dar și pe vecinii. Mulți proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament, iar fapta este ilegală […]
18:00
Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus # Gândul
Călătoriile prin Europa nu trebuie să coste foarte mult pentru a fi memorabile. Există foarte multe destinații frumoase, încărcate de istorie, cultură și peisaje memorabile, care pot fi explorate și cu buget redus. Ar trebui să scoți de pe listă Parisul și restaurantele sale scumpe, aglomerația din Londra și prețurile exagerate din Milano. Anul 2026 […]
17:50
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite # Gândul
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA” și nu vrea să facă parte din Statele Unite, a declarat marți premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen. După ce coaliția guvernamentală din Groenlanda a declarat că nu poate accepta în nicio circumstanță planul președintelui american privind teritoriul autonom, marți, premierul regiunii a reiterat, într-o confgerință de presă, […]
17:50
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un apel public către Guvern să redeschidă concursurile de admitere în magistratură, competițiile prin care se aduc noi judecători în sistem. Aceste concursuri sunt blocate pe tot anul 2026, din cauza unei legi fiscale adoptate la finalul anului trecut. Potrivit Secției pentru judecători din CSM, sistemul judiciar se confruntă […]
