Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită
14 ianuarie 2026 07:50
Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Sorina Pintea a făcut cerere de recurs în casaţie, admisă, în principiu, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 1 octombrie 2025, dată la care instanţa a trimis cazul spre judecare unui complet de trei judecători. Până acum, judecătorii au amânat pronunţarea de trei ori, scrie News.ro.
08:10
Uniunea Europeană se pregătește să pună în aplicare unul dintre cele mai mari acorduri comerciale din istorie, tratatul UE-Mercosur, care va deschide treptat piața europeană pentru produse agricole din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Comisia Europeană promite prețuri mai mici și mai mult comerț, însă fermierii și analiștii avertizează că, pentru România și alte state din estul UE, acordul riscă să provoace falimente în agricultură și pierderi masive de locuri de muncă. Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a explicat pentru Digi24.ro că fermierii europeni și cei sud-americani nu concurează după aceleași reguli, iar această diferență îi pune pe producătorii din UE într-un dezavantaj major.
08:10
Anul 2026 a început cu scumpiri la pompă pentru șoferi, după majorarea accizei de la începutul anului. România are acum carburant mai scump decât Spania sau Austria. Datele sunt prezentate de Serviciul de monitorizare al prețurilor al Comisiei Europene. Suntem pe locul 11 în topul țărilor cu cel mai scump combustibil din Uniunea Europeană, iar autoritățile nu ne dau promisiuni că scumpirile se vor opri aici.
08:00
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopţii a provocat două incendii la o instalaţie industrială, rănind patru persoane şi avariind clădiri de apartamente în portul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, au declarat miercuri oficialii regionali, transmite Reuters.
07:50
07:40
Preşedintele american Donald Trump a fost filmat marţi arătându-i degetul mijlociu (gest considerat vulgar, n.r.) unei persoane care-l interpela, în timpul unei vizite la o fabrică Ford, la Detroit, scrie News.ro. Casa Albă a catalogat reacția președintelui american drept un răspuns „adecvat”, relatează AFP.
07:10
Pentru siguranța rutieră, legislația în vigoare în 2026 obligă autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România să fie echipate conform prevederilor Codului rutier. Nerespectarea acestor cerințe se sancționează contravențional, cu amenzi și măsuri complementare.
07:10
Arhiva Națională de Securitate a Universității George Washington a publicat opt transcrieri, recent declasificate, ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și George W. Bush. Aceste schimburi au avut loc între 2001 și 2003, o perioadă în care ambii președinți căutau activ modalități de cooperare. În ciuda tensiunilor persistente în relațiile dintre SUA și Rusia, inclusiv extinderea NATO, presiunea Washingtonului de a se retrage din Tratatul privind rachetele antibalistice (ABM) și amendamentul Jackson-Vanik (n.r. acesta interzice un tratament preferențial în comerț pentru ţările care încalcă grav sau îngrădesc drepturile cetăţenilor săi de a emigra), Putin și Bush au reușit să construiască o cooperare strânsă în domeniul combaterii terorismului și al neproliferării nucleare. Chiar și atunci când discuțiile au atins subiecte sensibile, tonul conversațiilor a rămas constant cordial, arată transcrierile, preluate de Meduza.
07:10
Acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur nu este, în esență, un pericol pentru România, ci o oportunitate economică majoră, a transmis analistul economic Adrian Negrescu pentru Digi24.ro. Acesta a explicat că dezbaterea publică este concentrată aproape exclusiv pe riscurile pentru agricultură, deși miza reală a tratatului este mult mai largă și ține, în primul rând, de industrie, exporturi și competitivitatea economiei românești.
07:10
„Aveți posibilitatea să câștigați într-o investiție foarte profitabilă, începând cu sume mici”, au fost cuvintele care l-au atras pe un român stabilit în Belgia să intre într-o schemă din care a rămas păgubit, în final, cu 15.000 de euro. Este o schemă care presupune identități furate, contracte greșite și tehnici de manipulare pentru a presa victima să „investească” sume cât mai mari. Aceste cazuri, deja răspândite, vor continua să se dezvolte în viitor, și ține de fiecare om în parte să nu cadă pradă infractorilor.
07:10
Fiecare lună lucrată aduce românilor un punctaj de pensie, calculat în raport cu salariul mediu pe economie, iar totalul acumulat determină suma la care vor avea dreptul la retragerea din activitate.
07:10
Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, le-a promis rușilor că „o vor face din nou”, adică își vor trimite forțele armate spre vest și vor învinge, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Începând cu această săptămână, războiul pe care Putin spera cândva să-l încheie în doar trei zile s-a întins mai mult decât a luptat Moscova împotriva naziștilor, potrivit Politico.
07:10
Valul de ger a făcut ca aerul pe care îl respiră românii care trăiesc la oraș să fie tot mai poluat. Centralele care asigură încălzirea în locuințe funcționează aproape permanent. În plus, praful și emisiile toxice provenite de la mașini contribuie și ele la calitatea deficitară a aerului. Cei mai afectați sunt copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, atrag atenția medicii.
07:10
Soldații britanici de elită, antrenați să coboare în rapel din elicoptere, pe nave, și să captureze echipajele, ar putea viza sute de petroliere ilegale ale Rusiei, după ce guvernul de la Londra a identificat o nouă bază legală pentru raiduri, dezvăluie The Times.
07:10
Armata rusă nu a reușit în 2025 să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina, suferind în schimb pierderi zdrobitoare și, uneori, debilitante, ceea ce a confirmat strategia ucraineană de a provoca pierderi maxime forțelor Kremlinului într-un război de uzură, a declarat comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), generalul Oleksandr Sîrski, într-un rezumat al ultimului an de război. Kyiv Post enumeră într-o analiză care au fost punctele forte ale apărării ucrainene în 2025, dar și ce puncte slabe are armata Ucrainei. Nici generalul Sîrski nu este scutit de critici, în ciuda eforturilor dovedite de când a preluat conducerea armatei.
07:10
Gerul dublează costurile pe care agricultorii le au pentru solarii. Așa se face ca, pentru o singură seră cu o suprafață de 240 de metri pătrați, în care sistemul de încălzire funcționează 10 ore, un agricultor plătește peste 200 de lei, iar asta se va vedea și în prețul legumelor timpurii. Producătorii fac eforturi pentru ca răsadurile de primăvară să nu fie compromise de valul de ger care s-a abătut peste România.
07:10
O fostă profesoară din Rusia care folosește un canal de Telegram ca să ademenească bărbați tineri din țări sărace să participe în războiul lui Putin a devenit „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai armatei ruse, potrivit dezvăluirilor făcute pentru BBC de mai mulți cetățeni sirieni care au fost trimiși pe frontul din Ucraina.
07:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea impozitelor locale pe proprietate și pachetul de reformă în administrație vor fi promovate înainte de adoptarea bugetului de stat, Guvernul luând în calcul asumarea răspunderii în Parlament. Șeful Executivului a explicat că creșterea impozitelor este necesară pentru finanțarea administrațiilor locale și respectarea angajamentelor din PNRR, în condițiile în care taxele pe proprietate din România sunt mult sub media europeană.
07:10
O nouă reuniune a Comitetului de analiză și revizuire a legislației în domeniul justiției are loc, astăzi la Palatul Victoria, de la ora 14.00, a transmis Guvernul.
07:10
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) au negociat timp de peste 25 de ani un acord comercial care să elimine taxele vamale și să faciliteze schimburile de bunuri și servicii. Scopul acestui tratat este să creeze o piață comună de peste 700 de milioane de consumatori, în care firmele europene și sud-americane să poată vinde mai ușor și mai ieftin. Deși America de Sud pare departe, companiile românești exportă deja sute de milioane de euro anual în această regiune, iar aceste exporturi susțin mii de locuri de muncă.
07:10
Intervenția străină în Iran, care are o populație de 90 de milioane de locuitori, ar putea duce la destabilizarea și haosul în regiune.
03:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că până la finalul lunii ianuarie vrea să aibă un nou ministru al Educației care să poată lucra împreună cu ceilalți colegi din Executiv la bugetul de stat pe acest an.
01:30
Utilizarea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia.
00:20
Autoritățile islamice din Iran au anunțat execuții iminente ale participanților la protestele la adresa regimului. Oficialii au declarat că, în urma unor proceduri judiciare accelerate, primul grup de „lideri ai tulburărilor” condamnați va fi executat miercuri dimineață, potrivit Fox News.
00:00
Venezuela lucrează la identificarea persoanelor ucise în atacurile aeriene americane din 3 ianuarie, care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro şi au făcut cel puţin 100 de morţi, a indicat marţi ministrul de interne, Diosdado Cabello, citat de AFP.
00:00
Atacurile ruse în Ucraina s-au soldat marți cu cel puţin patru morţi și au provocat întreruperi ale alimentării cu electricitate în plină iarnă. În Marea Neagră, două petroliere greceşti au fost lovite de drone.
23:40
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a scris marți, într-un mesaj pe rețelele sociale, că Uniunea Europeană se află „pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. În același timp, el atrage atenția asupra riscului de a înlocui o dependență cu alta.
23:10
Ilie Bolojan a declarat marți seara că semnarea Acordului Mercosur este o decizie corectă a Uniunii Europene și că „România a făcut bine că a susținut această decizie”. Premierul a explicat la TVR că acordul are oportunități dar și riscuri, venind cu exemple în acest sens. De asemenea, Bolojan a spus că poate că orice ministru al Agriculturii, nu neapărat de la PSD, s-ar fi opus acordului, dar situația trebuie văzută în ansamblul economiei.
23:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lipsa de bani la bugetul Capitalei este rezultatul unei distribuții dezechilibrate a veniturilor între Primăria Generală și primăriile de sector, o problemă veche care s-a accentuat în ultimii ani.
23:00
SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, oferă gratuit serviciul său de satelit Starlink în Iran, pe fondul protestelor violente și al întreruperii accesului la Internet timp de câteva zile, potrivit unor informații citate de Bloomberg.
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie.
22:50
CFR va scoate la vânzare prin licitaţie publică anumite active constând în terenuri şi construcţii. Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. va iniţia o analiză detaliată a activelor aflate în domeniul privat al companiei, respectiv terenuri şi construcţii, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar naţional.
22:40
Ministerul Dezvoltării a publicat marți proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și reducerea numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.
22:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că achiziționarea unui avion destinat transportului oficialilor români este o opțiune care poate fi analizată, dar a subliniat că decizia trebuie luată pe baza unei evaluări cost–beneficiu și fără accente populiste, într-un context în care România are alte priorități majore.
22:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la TVR 1 că în privința angajaților din MApN, MAI și serviciile de informații, controlul cheltuielilor nu se face prin reduceri de personal, ci prin creșterea vârstei de pensionare, „respectând niște reguli de bun simț”.
22:10
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat marți că Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre”, susține el.
22:00
Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă penală după ce un nou-născut a murit la o clinică medicală din Craiova. Cazul a fost reclamat de tatăl copilului, care acuză o conduită medicală necorespunzătoare din partea personalului unității sanitare.
21:50
Iranul a furnizat Rusiei armament în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari începând din 2021, inclusiv rachete de 2,7 miliarde de dolari, afirmă un oficial occidental citat de Bloomberg. Noile informații apar în contextul în care Statele Unite analizează opțiuni militare împotriva Teheranului.
21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că până la finalul lunii ianuarie vrea să aibă un nou ministru al Educației care să poată lucra împreună cu ceilalți colegi din Executiv la bugetul de stat pe acest an.
21:50
Aeroportul Internaţional Sibiu (AIS) a anunţat marți o „investigaţie internă de siguranţă” pentru clarificarea circumstanţelor în care un avion aparţinând companiei Wizz Air, care venea de la Milano Bergamo (Italia), a ajuns la marginea pistei, după aterizarea pe aeroport. Reprezentanţii aeroportului susţin că pista era curăţată de zăpadă.
21:30
Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lucrurile de care e acuzat ministrul Justiției Radu Marinescu, ancheta Emiliei Șercan privind plagierea a peste jumătate din teza de doctorat, nu s-au petrecut în mandatul de ministru. „Plagiatul este o formă de furt, nu e de apreciat, dar nu am date să judec strict această situație, iar astăzi domnul ministru nu predă la universitate, deci nu are efect acest plagiat”, a adăugat premierul.
21:00
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi a informat că a fost demarată o anchetă şi s-a întocmit un dosar penal pentru "neglijenţă în serviciu" după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marţi singur pe stradă, în zona Pieţei Chirilă din municipiul Iaşi, deşi mama acestuia îl lăsase la grădiniţă în urmă cu câteva ore.
20:50
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret în weekend cu fostul prinț moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, pentru a discuta despre protestele care au loc în Iran, potrivit oficial american de rang înalt, citat de Axios.
20:50
Parlamentarii britanici şi-au exprimat marţi îngrijorarea profundă cu privire la planul unui sediu nou care ar găzdui o „super-ambasadă” a Chinei la Londra, clădire care, potrivit unui articol din Daily Telegraph, va avea 208 camere secrete subterane, inclusiv o „cameră ascunsă”, relatează AFP.
20:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că a trimis Corpul de control pentru verificări în urma decesului tânărului de 25 de ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, precum şi privind copiii care ar fi intrat în moarte cerebrală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
20:40
Președintele SUA, Donald Trump, va face câteva declarații scurte cu privire la protestele în curs din Iran în cadrul unui discurs pe care îl va ține în această după-amiază la Detroit și care se va concentra în principal pe economie, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, informează The Times of Israel.
20:40
Alexis de Tocqueville observa, analizând Vechiul Regim și Revoluția, că momentul cel mai periculos pentru un guvern rău este atunci când începe să se clatine sub propria greutate. În istorie, regimurile totalitare nu cad atunci când sunt cele mai represive, ci atunci când represiunea nu mai poate masca incompetența.
20:20
Fostul preşedinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soţia sa, Hillary Clinton, care a condus diplomaţia americană şi a candidat fără succes la preşedinţie în 2016, au refuzat marţi să depună mărturie în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor în investigaţia referitoare la dosarele Jeffrey Epstein, după ce au fost citaţi în urma apariţiei lor în mai multe imagini şi documente, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
20:10
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a precizat marţi că dezbaterea purtată de unele ţări europene, înfrunte cu Germania şi Regatul Unit, cu privire la o posibilă misiune în Groenlanda nu se concentrează pe trimiterea de trupe pe teritoriul autonom danez, ci pe operaţiuni de supraveghere, patrulare, recunoaştere şi manevre, informează EFE.
20:10
Agenţii indieni din departamentul pentru faună sălbatică au lansat marţi operaţiunea de căutare a unui elefant vagabond şi dezlănţuit, aflat probabil în perioada de rut, care a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 de la începutul lunii ianuarie în pădurile din statul Jharkhand din estul Indiei, au raportat sătenii şi autorităţile din această ţară, relatează AFP.
19:50
Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru monitorizarea și limitarea substanțelor chimice persistente (PFAS) din apa potabilă, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind riscurile pe care acestea le prezintă pentru sănătatea publică. Noile măsuri obligă toate statele membre să testeze nivelurile de contaminare și să ia acțiuni imediate atunci când valorile limită sunt depășite.