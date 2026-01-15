Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina

07:10

În timp ce președintele rus Vladimir Putin își concentrează tot mai mult atenția asupra războiului din Ucraina, aliații săi strategici se simt neglijați sau complet abandonați. De la Damasc și Teheran și până la Havana și Caracas, în ultimele 13 luni, regimurile autoritare care au beneficiat în trecut de pe urma legăturilor apropiate cu Kremlinul au descoperit că nu se pot baza pe Rusia chiar când ar fi avut cel mai mult nevoie de ajutorul ei.