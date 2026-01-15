Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News)
Preşedintele american Donald Trump a declarat echipei sale de securitate naţională că ar dori ca orice acţiune militară a SUA în Iran să dea o lovitură rapidă şi decisivă regimului şi să nu declanşeze un război prelungit, care să dureze săptămâni sau luni, au declarat pentru NBC News, citat de News.ro, un oficial american, două persoane familiarizate cu discuţiile şi o persoană apropiată Casei Albe.
Echipajul de pe ISS a revenit pe Pământ. Un astronaut are probleme medicale. Momentul în care capsula SpaceX ajunge în Oceanul Pacific
Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a amerizat joi în siguranţă în apele Pacificului, în apropiere de coasta californiană, conform unei transmisiuni live pusă la dispoziţie de Space.com. Echipajul a fost evacuat din motive medicale, prima procedură de acest fel, la care s-a apelat după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care însă s-a precizat că nu reprezintă o urgenţă.
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă" în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui" (NBC News)
Costinel Cosmin Zuleam, dat în urmarire internațională pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia
Fugarul Costinel Cosmin Zuleam, acuzat de uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia. Românul, considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.
„Cârtița" care va săpa cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns în România. „O armată de oameni trebuie să o opereze"
Un utilaj chinezesc folosit pentru săparea de tuneluri a ajuns în Portul Constanța. Are 3.300 de tone și e lung cât un teren de fotbal. Utilajul va fi folosit pentru a fora Tunelul Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Cristian Pistol, director general CNAIR, a declarat, joi, la Digi24, că tehnologia aceasta TBM este pentru prima dată folosită în România pe calea rutieră, fiind nevoie de „o armată de oameni specializați, școliți, care să poată să opereze astfel de de utilaje”.
Congresman republican despre invadarea Groenlandei: „Unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am auzit vreodată"
O invazie americană a Groenlandei ar fi „una dintre cele mai grave greșeli” pe care le-a făcut vreun președinte american în ultimii ani, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pentru Kyiv Independent pe 14 ianuarie, în contextul în care Casa Albă intensifică retorica față de teritoriul autonom al Danemarcei.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 ianuarie
Donald Trump nu e convins că fiul fostului șah e o soluție pentru Iran: „Pare foarte simpatic, dar nu ştiu ce rol ar putea juca"
Preşedintele american Donald Trump a declarat că fiul fostului şah Reza Pahlavi, o figură de prim-plan a opoziţiei iraniene, „pare foarte simpatic”, dar nu a părut să fie convins că Pahlavi poate aduna suficient sprijin pentru a prelua în cele din urmă puterea în Iran, relatează Reuters.
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Australian Open
Jucătoarele române aflate pe tabloul principal al turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam al anului, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în runda inaugurală, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Melbourne, scrie DigiSport.
Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare de vreme rea, valabilă de la ora 20:00 până marți, 20 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ger, valabil de joi seara până vineri la ora 20, în câteva județe din nordul și estul Moldovei.
Intervențiile pe glanda tiroidă sunt realizate frecvent, dar rămân între cele mai sensibile prin raportarea la structuri anatomice fine, esențiale pentru voce și respirație. O planificare corectă, o indicație bine stabilită și o tehnică riguroasă sunt elemente care reduc riscurile și susțin recuperarea. Despre modul în care este realizată modern chirurgia tiroidiană aflăm mai mult de la Dr. Radu Mihai, medic primar chirurgie endocrină la Oxford University Hospitals.
Cercetătorii avertizează: pește cu microplastic pe masa românilor. Marea Neagră, poluată masiv
Semnal de alarmă din partea cercetătorilor privind poluarea din Marea Neagră. Fauna este contaminată masiv cu microplastice și se înregistrează procente uriașe, arată un studiu realizat de cercetătorii Institutului Grigore Antipa. Specialiștii spun că apropierea de gurile de vărsare ale Dunării, care aduce zilnic tone de plastic în Marea Neagră, este de vină pentru această situație și avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea umană, anunță Digi24.
Mădălina Ghenea, hărțuită ani de zile de o româncă pe rețelele sociale. Actrița cere despăgubiri de 5 milioane de euro
Mădălina Ghenea, actriță și fotomodel de origine română, stabilită în Italia, a fost hărțuită ani de zile de o româncă pe rețelele sociale. Procurorii din Italia cer acum doi ani de închisoare pentru femeia care a hărțuit-o pe actriță, iar Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro.
Noi acuzații la Spitalul Județean Constanța: suspiciuni de neglijență medicală după moartea unei paciente. Reacția unității medicale
O nouă serie de acuzații vizează activitatea medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Familia unei femei de 42 de ani, care a murit la scurt timp după externare, susține că pacienta nu ar fi primit îngrijirile necesare în perioada în care a fost internată. Reprezentanții unității medicale resping acuzațiile și susțin că femeia a fost internată într-o stare extrem de gravă. Spitalul a fost recent în atenția publică după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale.
Cât au crescut prețurile la biletele de teatru și film, în România, în ultima vreme. Cu cât este mai scumpă o carte
Cultura devine un moft în timpurile austerității în ultimul an, tarifele practicate de muzee, teatre sau cinematografe au crescut cu aproape 10% cărțile sunt și ele mai scumpe, informează Digi24, care a trecut în revistă cât mai costă un bilet într-o sală de spectacol.
Un an cu Trump: SUA sunt mai puțin temute de către adversari, aliații se simt îndepărtați. China, nu America, devine din nou măreață
La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, un sondaj global sugerează că o mare parte a lumii consideră că abordarea sa „America mai întâi”, „Make America Great Again” contribuie, dimpotrivă, la refacerea măreției Chinei. Sondajul realizat în 21 de țări pentru influentul think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) a constatat, de asemenea, că sub Trump, SUA sunt mai puțin temute de adversarii lor tradiționali, în timp ce aliații lor – în special cei din Europa – se simt din ce în ce mai îndepărtați, scrie The Guardian.
Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran. Franța, exerciții militare cu Danemarca
Președintele Emmanuel Macron a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și despre represiunea violentă a protestelor naționale din Iran. Într-un mesaj transmis pe X, Macron a declarat că un prim grup de militari francezi se îndreaptă deja spre Groenlanda pentru a participa la un exercițiu organizat împreună cu Danemarca, anunță Reuters.
Nicușor Dan: „Digitalizarea patrimoniului cultural, între tradiție și inovație". Sala de teatru de la Cotroceni, deschisă pentru tineri
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care a subliniat rolul esențial al culturii în conturarea identității naționale și a anunțat deschiderea sălii de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite dedicate trupelor independente și liceenilor.
Un român la un pas de coma alcoolică a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Cum a încercat poliția să-l oprească
Panică pe o autostradă din Germania, după ce un român beat a gonit cu mașina pe contrasens aproape 30km. Șoferii l-au evitat cu greu și între timp au fost consemnate zeci de apeluri la poliție.
Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile"
Atacurile preşedintelui SUA, Donald Trump, la adresa Rezervei Federale au implicaţii „grave” pentru stabilitatea financiară globală, a avertizat Jean-Claude Trichet, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene şi fost guvernator al Băncii Franţei, într-un interviu acordat CNBC.
Demeter Andras, de Ziua Culturii Naționale: „Cultura este atât de complexă. Putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său"
Pe 15 ianuarie, în România este celebrată Ziua Culturii Naționale. Cu această ocazie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a vorbit la Digi24 despre rolul culturii în viața de zi cu zi, despre nevoia de a privi spre viitor și despre „cultura ca mod de viață”. El a subliniat că aceasta se regăsește „în oricare detaliu al vieții noastre” și că, dincolo de evenimente și artefacte, cultura înseamnă „conduită, atitudine și respect față de celălalt”.
Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery
Netflix se pregăteşte să lanseze o ofertă integral în numerar pentru diviziile de studiouri şi streaming ale Warner Bros. Discovery, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, citate de Reuters. Propunerea ar reprezenta o schimbare importantă faţă de structura iniţială a tranzacţiei şi are ca scop accelerarea procesului de vânzare, care este estimat să dureze mai multe luni.
Primarul din Giurgiu anchetat după ce a trimis poze indecente unei minore se apără spunând că nu știa vârsta ei. Mesajele îl contrazic
Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal și are pe numele său ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să nu vorbească despre relația lor. De cealaltă parte, primarul susține că a fost atras într-o capcană, că pozele indecente nu erau ale lui și că ar fi încheiat discuțiile când a aflat vârsta fetei.
Criza din Iran: Trump spune că a fost asigurat că uciderea protestatarilor a încetat. Anunțul Teheranului despre Erfan Soltani
Donald Trump a declarat că a primit asigurări că uciderea protestatarilor din Iran a încetat, adăugând că va „urmări situația și va vedea” în ceea ce privește amenințarea cu acțiuni militare din partea SUA, întrucât tensiunile păreau să se calmeze miercuri seara, scrie The Gaurdian care citează agențiile de presă internaționale. Presa de stat din Iran a anunțat joi dimineață că Erfan Soltani nu a fost condamnat la moarte. Imaginea protestatarului a fost larg distribuită online zilele trecute alături de informația că ar fi urmat să fie executat miercuri.
Danemarca neagă prezența chineză „masivă" în Groenlanda: „nici nave, nici investiții". NATO trimite trupe suplimentare pe insulă
Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a dat asigurări miercuri că nu există nave sau investiţii „masive” chineze în Groenlanda. Reacțiile demnitarului vin după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani, unde a constatat un „dezacord fundamental”, notează AFP. Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat viceprim-ministrul groenlandez.
Nava „Rona”, sub pavilion iranian, naviga pe o rută cunoscută ca fiind un coridor pentru transportul de arme, vizitând aceleași porturi de pe coastă rusă a Mării Caspice care au fost ținta operațiunilor secrete ale Ucrainei în trecut, scrie Kyiv Post.
Rezultate LOTO - Joi, 15 ianuarie 2026: Report la 6/49 de peste 3,05 milioane de euro. La Joker depășește 9,34 milioane de euro
Joi, 15 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.
Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook
Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale au provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina pentru că versurile erau citate greşit şi nici titlul poeziei nu era cel indicat de autorul postării de pe pagina MAI. Postarea a fost apoi corectată.
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez: „Un apel lung, productiv şi politicos"
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a confirmat miercuri că a discutat telefonic cu Donald Trump, descriind apelul ca fiind „lung, productiv şi politicos”, la doar câteva minute după ce preşedintele american a evocat „o lungă conversaţie”, notează AFP.
Noi incidente în Minneapolis. Federalii au împușcat un bărbat din Venezuela. „ICE să părăsească imediat orașul și statul"
Un agent al poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) a împuşcat în picior un bărbat venezuelean miercuri la Minneapolis, au declarat autorităţile municipale, îndemnând populaţia să „rămână calmă”, la o săptămână după ce o femeie din acelaşi oraş, Renee Good, a fost împuşcată mortal, potrivit AFP.
Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.
Războiul din Fâșia Gaza. Planul lui Trump intră în faza a doua: acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, după anunţarea unui acord al mişcărilor palestiniene cu privire la formarea unui Comitet de Guvernare de Tranziţie, relatează AFP.
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri.
Dragoș Pîslaru, despre reforma administrației publice: „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp"
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este „o surpriză” şi este ceva „firesc”. „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, spune Pîslaru.
Categorii de angajați care beneficiază de zile suplimentare de concediu de odihnă în 2026. Care este durata prevăzută de lege
În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă, pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual.
Conectarea Azerbaidjanului, protejarea Armeniei: jocul discret al lui Trump în Caucaz marginalizează Rusia: „Realizare pozitivă"
Casa Albă poate că a organizat strângeri de mână vara trecută, dar în spatele zâmbetelor, Washingtonul a elaborat în liniște un plan pentru Caucazul de Sud care transformă diplomația în oțel, drumuri și pârghii reale – un plan pentru remodelarea regiunii, relatează Kyiv Post.
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Prințesa Leila Pahlavi s-a născut într-una dintre cele mai puternice familii regale ale secolului XX, însă și-a petrecut cea mai mare parte a vieții departe de țara care i-a modelat identitatea.
China, prinsă la mijloc în ofensiva tarifară a lui Trump împotriva țărilor care fac afaceri cu Iranul: acordul comercial în pericol
O nemulțumire majoră a companiilor occidentale atunci când Beijingul și-a deschis pentru prima dată economia a fost că chinezii păreau să nu înțeleagă conceptul de acord. Aveau loc o strângere de mână și semnarea unui document, dar apoi, când banii investiției ajungeau sau prima comandă de la o fabrică era expediată, partea chineză încerca să renegocieze din nou termenii acordului, notează The Times.
Industria de armament din Rusia continuă să folosească intensiv echipamente industriale occidentale. Unele dintre ele, luate în leasing
Serviciul de informații al Apărării din Ucraina a publicat noi date despre echipamentele tehnologice străine utilizate de companiile din industria de apărare din Rusia.
Eșecul „internetului halal" al regimului de la Teheran. Cum a încercat Iranul să controleze comunicațiile și cum au ripostat cetățenii
Timp de aproape un deceniu, Iranul a încercat să construiască o versiune paralelă a internetului, numită Rețeaua Națională de Informații (RNI) — izolată, presupusă a fi sigură și aprobată de Consiliul Suprem al Ciberneticii. Denumită peiorativ „internet halal” de către unii iranieni, era o versiune mai rudimentară a „marelui firewall” al Chinei. Scopul său era simplu: în perioadele de tulburări, ar fi permis guvernului să izoleze iranienii obișnuiți de lume și, potențial, unii de alții, permițând în același timp guvernului și economiei republicii islamice să continue să funcționeze în interiorul granițelor acestei rețele paralele, scrie Financial Times.
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
În timp ce președintele rus Vladimir Putin își concentrează tot mai mult atenția asupra războiului din Ucraina, aliații săi strategici se simt neglijați sau complet abandonați. De la Damasc și Teheran și până la Havana și Caracas, în ultimele 13 luni, regimurile autoritare care au beneficiat în trecut de pe urma legăturilor apropiate cu Kremlinul au descoperit că nu se pot baza pe Rusia chiar când ar fi avut cel mai mult nevoie de ajutorul ei.
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu: Cum a redefinit poetul literatura română și a devenit un reper al identității culturale
Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, România îl omagiază pe Mihai Eminescu, poetul care a pus bazele literaturii române moderne și a devenit un reper al identității naționale. În 2026 se împlinesc 176 de ani de la nașterea sa, prilej de reflecție asupra operei și moștenirii culturale.
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera". Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat
Alcoolul a fost responsabil pentru peste 31% din decesele prin vătămări în Europa, adică morți cauzate de accidente, violență sau automutilare, potrivit unui raport publicat recent de Organizația Mondială a Sănătății. Documentul, bazat pe datele consolidate din 2019, plasează România în zona de risc ridicat a Europei de Est.
Ziua Culturii Naționale 2026: Ce evenimente se vor desfășura în București și alte orașe din țară pe 15 ianuarie
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale 2026, Bucureștiul și marile orașe ale țării devin gazdele unui amplu program de evenimente dedicate celebrării operei și personalității lui Mihai Eminescu, precum și valorilor fundamentale ale patrimoniului cultural românesc.
Petrolierul rus Marinera a ajuns în apele britanice, escortat de Paza de Coastă americană
Un petrolier care naviga sub pavilionul Rusiei, Marinera, la bordul căruia au urcat militari americani şi l-au confiscat săptămâna trecută în Atlanticul de Nord, a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit escortat de o navă a pazei de Coastă americane, anunţă miercuri Guvernul britanic, potivit AFP.
Raed Arafat avertizează că România nu are suficiente adăposturi civile: „Nu toată lumea înțelege rolul lor"
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), afirmă că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. „Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.
Președinta interimară a Venezuelei nu merge în SUA, la întâlnirea cu Trump. Explicația ironică a fratelui său, Jorge Rodriguez
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a făcut o scurtă declaraţie presei miercuri, nu va călători în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump din cauza „paşaportului expirat”, a glumit fratele ei, preşedintele Adunării Naţionale Jorge Rodriguez.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care este și preşedintele PNL Bucureşti, i-a catalogat pe partenerii de coaliţie de la PSD drept „duplicitari” şi anticipează că social-democrații vor avea același comportament până la rocada premierilor, adică să critice măsurile luate de guvernul din care şi ei fac parte.
Ultimele date privind calitatea apelor Dunării în zona unde s-a scufundat o barjă cu clorură de potasiu
Calitatea apelor Dunării este bună şi foarte bună în zona în care s-a scufundat la sfârşitul săpămânii trecute barja sub pavilion slovac încărcată circa 1.280 de tone de clorură de potasiu, a anunţat, miercuri, Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA) Giurgiu.
