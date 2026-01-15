Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News)

09:40

Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal și are pe numele său ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să nu vorbească despre relația lor. De cealaltă parte, primarul susține că a fost atras într-o capcană, că pozele indecente nu erau ale lui și că ar fi încheiat discuțiile când a aflat vârsta fetei.