Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery
Digi24.ro, 15 ianuarie 2026 09:50
Netflix se pregăteşte să lanseze o ofertă integral în numerar pentru diviziile de studiouri şi streaming ale Warner Bros. Discovery, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, citate de Reuters. Propunerea ar reprezenta o schimbare importantă faţă de structura iniţială a tranzacţiei şi are ca scop accelerarea procesului de vânzare, care este estimat să dureze mai multe luni.
Acum 15 minute
10:00
Un român la un pas de coma alcoolică a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Cum a încercat poliția să-l oprească # Digi24.ro
Panică pe o autostradă din Germania, după ce un român beat a gonit cu mașina pe contrasens aproape 30km. Șoferii l-au evitat cu greu și între timp au fost consemnate zeci de apeluri la poliție.
10:00
Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile” # Digi24.ro
Atacurile preşedintelui SUA, Donald Trump, la adresa Rezervei Federale au implicaţii „grave” pentru stabilitatea financiară globală, a avertizat Jean-Claude Trichet, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene şi fost guvernator al Băncii Franţei, într-un interviu acordat CNBC.
Acum 30 minute
09:50
Demeter Andras, de Ziua Culturii Naționale: „Cultura este atât de complexă. Putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său” # Digi24.ro
Pe 15 ianuarie, în România este celebrată Ziua Culturii Naționale. Cu această ocazie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a vorbit la Digi24 despre rolul culturii în viața de zi cu zi, despre nevoia de a privi spre viitor și despre „cultura ca mod de viață”. El a subliniat că aceasta se regăsește „în oricare detaliu al vieții noastre” și că, dincolo de evenimente și artefacte, cultura înseamnă „conduită, atitudine și respect față de celălalt”.
09:50
Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery # Digi24.ro
Netflix se pregăteşte să lanseze o ofertă integral în numerar pentru diviziile de studiouri şi streaming ale Warner Bros. Discovery, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, citate de Reuters. Propunerea ar reprezenta o schimbare importantă faţă de structura iniţială a tranzacţiei şi are ca scop accelerarea procesului de vânzare, care este estimat să dureze mai multe luni.
Acum o oră
09:40
Primarul din Giurgiu anchetat după ce a trimis poze indecente unei minore se apără spunând că nu știa vârsta ei. Mesajele îl contrazic # Digi24.ro
Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal și are pe numele său ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să nu vorbească despre relația lor. De cealaltă parte, primarul susține că a fost atras într-o capcană, că pozele indecente nu erau ale lui și că ar fi încheiat discuțiile când a aflat vârsta fetei.
09:30
Criza din Iran: Trump spune că a fost asigurat că uciderea protestatarilor a încetat. Anunțul Teheranului despre Erfan Soltani # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că a primit asigurări că uciderea protestatarilor din Iran a încetat, adăugând că va „urmări situația și va vedea” în ceea ce privește amenințarea cu acțiuni militare din partea SUA, întrucât tensiunile păreau să se calmeze miercuri seara, scrie The Gaurdian care citează agențiile de presă internaționale. Presa de stat din Iran a anunțat joi dimineață că Erfan Soltani nu a fost condamnat la moarte. Imaginea protestatarului a fost larg distribuită online zilele trecute alături de informația că ar fi urmat să fie executat miercuri.
09:30
Danemarca neagă prezența chineză „masivă” în Groenlanda: „nici nave, nici investiții”. NATO trimite trupe suplimentare pe insulă # Digi24.ro
Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a dat asigurări miercuri că nu există nave sau investiţii „masive” chineze în Groenlanda. Reacțiile demnitarului vin după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani, unde a constatat un „dezacord fundamental”, notează AFP. Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat viceprim-ministrul groenlandez.
09:30
Noi acuzații grave la Spitalul Județean Constanța. Suspiciuni de neglijență medicală după moartea unei paciente # Digi24.ro
O nouă serie de acuzații vizează activitatea medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Familia unei femei de 42 de ani, care a murit la scurt timp după externare, susține că pacienta nu ar fi primit îngrijirile medicale necesare în perioada în care a fost internată. Unitatea medicală a fost recent în atenția publică după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale.
09:20
Nava „Rona”, sub pavilion iranian, naviga pe o rută cunoscută ca fiind un coridor pentru transportul de arme, vizitând aceleași porturi de pe coastă rusă a Mării Caspice care au fost ținta operațiunilor secrete ale Ucrainei în trecut, scrie Kyiv Post.
Acum 2 ore
09:10
Rezultate LOTO - Joi, 15 ianuarie 2026: Report la 6/49 de peste 3,05 milioane de euro. La Joker depășește 9,34 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 15 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.
09:00
Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook # Digi24.ro
Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale au provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina pentru că versurile erau citate greşit şi nici titlul poeziei nu era cel indicat de autorul postării de pe pagina MAI. Postarea a fost apoi corectată.
08:40
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez: „Un apel lung, productiv şi politicos” # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a confirmat miercuri că a discutat telefonic cu Donald Trump, descriind apelul ca fiind „lung, productiv şi politicos”, la doar câteva minute după ce preşedintele american a evocat „o lungă conversaţie”, notează AFP.
08:40
Noi incidente în Minneapolis. Federalii au împușcat un bărbat din Venezuela. „ICE să părăsească imediat orașul și statul” # Digi24.ro
Un agent al poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) a împuşcat în picior un bărbat venezuelean miercuri la Minneapolis, au declarat autorităţile municipale, îndemnând populaţia să „rămână calmă”, la o săptămână după ce o femeie din acelaşi oraş, Renee Good, a fost împuşcată mortal, potrivit AFP.
08:20
Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.
Acum 4 ore
08:00
Războiul din Fâșia Gaza. Planul lui Trump intră în faza a doua: acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei # Digi24.ro
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, după anunţarea unui acord al mişcărilor palestiniene cu privire la formarea unui Comitet de Guvernare de Tranziţie, relatează AFP.
07:50
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri.
07:40
Dragoș Pîslaru, despre reforma administrației publice: „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp” # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este „o surpriză” şi este ceva „firesc”. „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, spune Pîslaru.
07:10
Categorii de angajați care beneficiază de zile suplimentare de concediu de odihnă în 2026. Care este durata prevăzută de lege # Digi24.ro
În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă, pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual.
07:10
Conectarea Azerbaidjanului, protejarea Armeniei: jocul discret al lui Trump în Caucaz marginalizează Rusia: „Realizare pozitivă” # Digi24.ro
Casa Albă poate că a organizat strângeri de mână vara trecută, dar în spatele zâmbetelor, Washingtonul a elaborat în liniște un plan pentru Caucazul de Sud care transformă diplomația în oțel, drumuri și pârghii reale – un plan pentru remodelarea regiunii, relatează Kyiv Post.
07:10
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil # Digi24.ro
Prințesa Leila Pahlavi s-a născut într-una dintre cele mai puternice familii regale ale secolului XX, însă și-a petrecut cea mai mare parte a vieții departe de țara care i-a modelat identitatea.
07:10
China, prinsă la mijloc în ofensiva tarifară a lui Trump împotriva țărilor care fac afaceri cu Iranul: acordul comercial în pericol # Digi24.ro
O nemulțumire majoră a companiilor occidentale atunci când Beijingul și-a deschis pentru prima dată economia a fost că chinezii păreau să nu înțeleagă conceptul de acord. Aveau loc o strângere de mână și semnarea unui document, dar apoi, când banii investiției ajungeau sau prima comandă de la o fabrică era expediată, partea chineză încerca să renegocieze din nou termenii acordului, notează The Times.
07:10
Industria de armament din Rusia continuă să folosească intensiv echipamente industriale occidentale. Unele dintre ele, luate în leasing # Digi24.ro
Serviciul de informații al Apărării din Ucraina a publicat noi date despre echipamentele tehnologice străine utilizate de companiile din industria de apărare din Rusia.
07:10
Eșecul „internetului halal” al regimului de la Teheran. Cum a încercat Iranul să controleze comunicațiile și cum au ripostat cetățenii # Digi24.ro
Timp de aproape un deceniu, Iranul a încercat să construiască o versiune paralelă a internetului, numită Rețeaua Națională de Informații (RNI) — izolată, presupusă a fi sigură și aprobată de Consiliul Suprem al Ciberneticii. Denumită peiorativ „internet halal” de către unii iranieni, era o versiune mai rudimentară a „marelui firewall” al Chinei. Scopul său era simplu: în perioadele de tulburări, ar fi permis guvernului să izoleze iranienii obișnuiți de lume și, potențial, unii de alții, permițând în același timp guvernului și economiei republicii islamice să continue să funcționeze în interiorul granițelor acestei rețele paralele, scrie Financial Times.
07:10
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol # Digi24.ro
În timp ce președintele rus Vladimir Putin își concentrează tot mai mult atenția asupra războiului din Ucraina, aliații săi strategici se simt neglijați sau complet abandonați. De la Damasc și Teheran și până la Havana și Caracas, în ultimele 13 luni, regimurile autoritare care au beneficiat în trecut de pe urma legăturilor apropiate cu Kremlinul au descoperit că nu se pot baza pe Rusia chiar când ar fi avut cel mai mult nevoie de ajutorul ei.
07:10
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu: Cum a redefinit poetul literatura română și a devenit un reper al identității culturale # Digi24.ro
Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, România îl omagiază pe Mihai Eminescu, poetul care a pus bazele literaturii române moderne și a devenit un reper al identității naționale. În 2026 se împlinesc 176 de ani de la nașterea sa, prilej de reflecție asupra operei și moștenirii culturale.
07:10
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război # Digi24.ro
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
07:10
Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat # Digi24.ro
Alcoolul a fost responsabil pentru peste 31% din decesele prin vătămări în Europa, adică morți cauzate de accidente, violență sau automutilare, potrivit unui raport publicat recent de Organizația Mondială a Sănătății. Documentul, bazat pe datele consolidate din 2019, plasează România în zona de risc ridicat a Europei de Est.
07:10
Ziua Culturii Naționale 2026: Ce evenimente se vor desfășura în București și alte orașe din țară pe 15 ianuarie # Digi24.ro
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale 2026, Bucureștiul și marile orașe ale țării devin gazdele unui amplu program de evenimente dedicate celebrării operei și personalității lui Mihai Eminescu, precum și valorilor fundamentale ale patrimoniului cultural românesc.
Acum 12 ore
00:20
Petrolierul rus Marinera a ajuns în apele britanice, escortat de Paza de Coastă americană # Digi24.ro
Un petrolier care naviga sub pavilionul Rusiei, Marinera, la bordul căruia au urcat militari americani şi l-au confiscat săptămâna trecută în Atlanticul de Nord, a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit escortat de o navă a pazei de Coastă americane, anunţă miercuri Guvernul britanic, potivit AFP.
14 ianuarie 2026
23:50
Raed Arafat avertizează că România nu are suficiente adăposturi civile: „Nu toată lumea înțelege rolul lor” # Digi24.ro
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), afirmă că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. „Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.
23:30
Președinta interimară a Venezuelei nu merge în SUA, la întâlnirea cu Trump. Explicația ironică a fratelui său, Jorge Rodriguez # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a făcut o scurtă declaraţie presei miercuri, nu va călători în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump din cauza „paşaportului expirat”, a glumit fratele ei, preşedintele Adunării Naţionale Jorge Rodriguez.
23:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care este și preşedintele PNL Bucureşti, i-a catalogat pe partenerii de coaliţie de la PSD drept „duplicitari” şi anticipează că social-democrații vor avea același comportament până la rocada premierilor, adică să critice măsurile luate de guvernul din care şi ei fac parte.
23:20
Ultimele date privind calitatea apelor Dunării în zona unde s-a scufundat o barjă cu clorură de potasiu # Digi24.ro
Calitatea apelor Dunării este bună şi foarte bună în zona în care s-a scufundat la sfârşitul săpămânii trecute barja sub pavilion slovac încărcată circa 1.280 de tone de clorură de potasiu, a anunţat, miercuri, Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA) Giurgiu.
23:20
Raed Arafat: Mecanismul European de Protecţie Civilă s-a creat cu implicarea României. La Colectiv nu am avut acest mecanism # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri seară că România a contribuit, cu experienţa sa, la crearea Mecanismului European de Protecţie Civilă, care nu exista atunci când a avut loc catastrofa de la clubul Colectiv.
23:10
Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico) # Digi24.ro
Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a spus într-o discuție privată cu un grup de parlamentari europeni că situația mondială actuală ar putea fi un „moment potrivit” pentru a începe să bea, scrie Politico.
22:40
Ciprian Ciucu, întrebat dacă Nicușor Dan e vinovat pentru avaria la termoficare: „A făcut cât a putut” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan sunt vinovați pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, după avaria produsă la CET Sud. Despre Nicușor Dan spune că „a făcut cât a putut” privind problemele legate de sistemul de termoficare.
22:30
Ciucu anunță audit la STB: „Costurile de operare sunt de două ori mai mari decât în perioada Firea” # Digi24.ro
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat, miercuri seară la Digi24, că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB), după ce costurile de operare ale transportului public au crescut semnificativ și au ajuns, potrivit edilului general, de două ori mai mari decât în perioada administrației Firea, în timp ce bucureștenii plătesc tarife mai ridicate.
22:10
Ciprian Ciucu, despre problemele din sistemul de termoficare: A da drumul la acel CAF ar pune în pericol toată instalația # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a vorbit pentru Digi24 despre situația critică din sistemul de termoficare, după ce o mare parte dintre bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la CET Sud. Având în vedere că infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) „ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic.”
21:40
Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia. Tătăl său a plecat acolo de urgență și a cerut ajutorul autorităților italiene # Digi24.ro
Mario Iorgulescu este dat dispărut, la câteva zile după ce a acordat un interviu despre accidentul rutier pe care l-a provocat în 2019. Tatăl său a plecat de urgență în Italia, pentru a rezolva situația, relatează Digi Sport. Fiul șefului LPF a fugit în Italia înainte să fie conamndat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un grav accident în timp ce conducea drogat.
21:40
Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur # Digi24.ro
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a supraviețuit miercuri ambelor moțiuni de cenzură depuse de opoziția din stânga radicală și extrema dreaptă, după ce UE a aprobat acordul comercial cu Mercosur, deși Franța a votat împotriva acestuia. Opoziția îi reproșează președintelui Emmanuel Macron și guvernului că nu au reușit să coaguleze o minoritate de blocaj între statele membre pentru a împiedica votarea acordului.
21:20
Guvernul alocă aproape 145 milioane lei pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu # Digi24.ro
Executivul a adoptat, miercuri, o hotărâre de Guvern prin care aprobă și alocă fondurile necesare pentru proiectul „Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu”, o inițiativă strategică majoră de transformare digitală.
Acum 24 ore
21:00
Guvernul acordă ajutoare umanitare locuitorilor din județul Constanța afectați de inundațiile din luna octombrie a anului trecut # Digi24.ro
Guvernul oferă ajutoare gratuite în valoare de peste 500.000 lei locuitorilor din Topalu și Siliștea, județul Constanța, afectați de inundațiile din octombrie 2025, inclusiv construcții modulare, paturi și pături.
20:50
Sanitas Buzău ameninţă cu demisia colectivă: „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu” # Digi24.ro
Sindicatul Sanitas Buzău transmite un mesaj dur autorităţilor şi decidenţilor din sistemul sanitar, reclamând ani de promisiuni încălcate, salarii diminuate şi lipsa de respect faţă de personalul medical. ”Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu! Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei şi al deciziilor cinice! Când nu mai eşti respectat, singura armă rămasă este demnitatea. Iar demnitatea noastră înseamnă demisie colectivă”, susţin sindicaliştii.
20:50
Un tânăr de 23 de ani, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare pentru omor şi care era căutat de autorităţile din Franţa, a fost prins, miercuri, de poliţiştii din Cluj, într-un centru comercial. El urmează să fie prezentat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru punerea în executare a mandatului de arestare.
20:40
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice românești sunt pregătite pentru orice scenariu în Iran # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran. Oana Țoiu a convocat o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, și șefii misiunilor diplomatice românești din Orientul Mijlociu.
20:40
Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia trimite ofițeri în regiunea arctică, la cererea Danemarcei # Digi24.ro
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunţat, într-o postare pe X, că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofiţeri ai armatei suedeze, trimişi la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare.
20:20
Guvernul prelungește cu 12 luni accesul la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care se instituie o perioadă tranzitorie de 12 luni care asigură continuitatea accesului pacienţilor la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază.
20:20
O femeie de 47 de ani şi fiul acesteia, de 27 de ani, au fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectaţi că în ultimele luni au făcut trafic de droguri, vânzând „cristal” unor persoane din judeţul Arad.
20:10
Curtea de Apel Constanţa notează, în motivarea condamnării primarului din Cernavodă, Liviu Negoiţă, la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, că această pedeapsă corespunde gradului de pericol social concret al faptei. Potrivit judecătorilor, „exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului” şi contribuie la reeducarea sa, dar are efecte şi asupra altor persoane care, „văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni”.
20:10
Zelenski anunță stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei după atacurile rusești: „Consecințele sunt grave” # Digi24.ro
Ucraina va declara stare de urgență în sectorul energetic, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii critice și al înrăutățirii condițiilor meteorologice, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski.
