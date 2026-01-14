Medicii din Teheran raportează sute de răni provocate de glonț sau proiectile prin împușcare în ochi în timpul protestelor iraniene

22:30

Premierul Ilie Bolojan susține că România poate și ar trebui să dețină o aeronavă prezidențială, folosită de toți demnitarii statului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor europene, însă consideră că subiectul nu trebuie să deturneze atenția de la problemele importante ale momentului. „Aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. […] © G4Media.ro.