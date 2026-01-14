Bogdan Costaş, numit director general interimar al TAROM, din 15 ianuarie. Acesta a fost director general al ROMAERO, companie aflată în insolvență
G4Media, 14 ianuarie 2026 11:10
Consiliul de Administraţie al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei, începând din 15 ianuarie, transmite Agerpres. Bogdan Costaș este ultimul director general al ROMAERO, companie aflată în insolvență, de la conducerea căreia a plecat prin demisie, menționează Mediafax. În toamna anului trecut, compania revenise pe profit […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
11:20
Zenia, asistenta virtuală a municipalității din Genova, vorbește limba română / ”Am ales să facem chatbotul disponibil în mai multe limbi, astfel încât să fie un instrument cu adevărat incluziv, apropiat de oameni” # G4Media
Municipalitatea din Genova lansează Zenia, noul asistent virtual bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a simplifica și eficientiza relația dintre administrație și cetățeni, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană. Interesant este că aplicația poate fi folosită și în limba română. Integrată în site-ul instituțional comune.genova.it și accesibilă direct la linkul comune.genova.it/zenia, Zenia este activă […] © G4Media.ro.
11:20
”Spitalele din mediul urban mic ar putea fi regândite ca centre de recuperare medicală și îngrijiri paliative”, spune Alina Ion, manager al celui mai cunoscut spital privat de recuperare medicală # G4Media
Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, propune ca spitalele mici, din orașele cu populație redusă să fie regândite ca centre de recuperare medicală și îngrijiri paliative, unde pacienții să beneficieze de asistență 24 de ore din 24. ”Există pacienți pentru care recuperarea medicală nu este o opțiune, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:10
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind determinate să realizeze acest obiectiv, conform declaraţiilor făcute marţi de administratorul NASA, Jared Isaacman, transmite revista Space.com, citată de Agerpres. Încă de acum câţiva ani, NASA lucrează la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze […] © G4Media.ro.
11:10
UE trece în 2026 la sprijinul ţintit pentru energie / România rămâne printre puţinele state cu scheme universale de protecție, arată o analiză a Asociaţiei Energia Inteligentă # G4Media
Sprijinul pentru energie în Uniunea Europeană este acordat din 2026 aproape exclusiv consumatorilor vulnerabili, prin mecanisme sociale, în timp ce România se află printre puţinele state care mai aplică scheme generale de protecţie, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), transmite Agerpres. „Deşi România are un preţ la populaţie raportat la puterea de […] © G4Media.ro.
11:10
11:00
Cea mai scăzută temperatură din ţară a fost înregistrată, miercuri dimineaţa, în localitatea Padeş din judeţul Gorj, transmite Agerpres. „‘Polul frigului’ s-a mutat în sud”, se arată pe pagina de Facebook a Meteoplus, care notează că în Padeş au fost înregistrate, miercuri dimineaţa, minus 14 grade Celsius. De asemenea, în alte două localităţi din judeţul […] © G4Media.ro.
11:00
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna decembrie, cu 60,91% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,01%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 24,67%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor […] © G4Media.ro.
11:00
Linii de gardă asigurate în spitalele din Timișoara cu recrutări din afară / „Dacă nu poți, lasă locul unui tânăr” / ”Trebuie să existe o limită a bunului-simţ” # G4Media
Gărzile din cele trei mari spitale din municipiul Timişoara – Judeţean, Municipal şi cel de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” – sunt acoperite de medici, chiar şi în cazul în care un medic programat nu este disponibil, chemându-i de acasă pe alţi colegi sau apelând la medici externi, din alte spitale, transmite Agerpres. Managerul […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:50
Medicii din Teheran raportează sute de răni provocate de glonț sau proiectile prin împușcare în ochi în timpul protestelor iraniene # G4Media
„Am văzut ceea ce numim o situație de «victime în masă» în medicină. Adică atunci când potențialul și facilitățile de a furniza servicii sunt mai mici decât populația de pacienți”, a declarat un medic Iranian, potrivit The Jerusalem Post. În timpul valului recent de proteste din Iran, medicii din Teheran au raportat că cele mai […] © G4Media.ro.
10:40
Putin decisese să lanseze războiul contra Ucrainei cu mult înainte de începerea invaziei, susține fostul cancelar german Olaf Scholz # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin decisese să lanseze războiul contra Ucrainei cu mult înainte de începerea invaziei pe scară largă din februarie 2022, a declarat marţi, la Berlin, fostul cancelar german Olaf Scholz, potrivit agenției de știri DPA, citată de Agerpres. ”Acum sunt ferm convins că Putin îşi planificase atacul cu doi ani înainte şi puţine […] © G4Media.ro.
10:40
Cel puțin 22 de persoane au fost ucise și peste 30 rănite într-un accident feroviar cauzat de prăbușirea unei macarale în nordul Thailandei, au anunțat miercuri autoritățile locale, citate de Le Figaro. „22 de persoane au murit și peste 30 au fost rănite”, a declarat pentru AFP Thatchapon Chinnawong, un responsabil al unei secții de […] © G4Media.ro.
10:30
Autorităţile ruse au arestat medicii şefi ai unei maternităţi din Siberia după decesul a nouă nou-născuţi # G4Media
Autorităţile ruse i-au arestat pe medicul şef şi pe şeful interimar al secţiei de terapie intensivă de la o maternitate din Siberia după decesul a nouă nou-născuţi în acest spital, au anunţat miercuri anchetatorii, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Comitetul de Anchetă al Rusiei a precizat că medicii au fost arestaţi sub […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:20
Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune. Sunt lucruri esențiale, destul de simple, care îți pot crește atât șansele ca investiția ta să fie profitabilă, cât și șansele ca fondurile să fie în siguranță. Descoperă elementele de […] © G4Media.ro.
10:20
China a încheiat 2025 cu un nou excedent comercial record, în pofida dificultăţilor provocate de taxele vamale americane, care au lovit comerţul global, transmit agențiile DPA şi Reuters, citate de Agerpres. Anul trecut, exporturile au crescut în ritm anual cu 5,5%, la aproximativ 3.800 miliarde de dolari, în timp ce importurile s-au menţinut stabile, la […] © G4Media.ro.
10:20
VIDEO Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui muncitor, la o fabrică auto din Michigan, după ce acesta l-a criticat pe șeful de la Casa Albă # G4Media
Preşedintele american Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu şi a părut să adreseze insulte unui muncitor care şi-a exprimat criticile faţă de modul în care şeful statului a gestionat controversa Jeffrey Epstein, marţi, la o fabrică auto din Michigan, se poate vedea într-un videoclip care circulă online, citat miercuri de agenția de știri Reuters, informație […] © G4Media.ro.
10:10
ANM: Încălzire temporară, urmată de o nouă perioadă de ger / Avertisment de polei în următoarele zile / ”Rămân sub 0 grade temperaturile minime în mare parte a țării” # G4Media
Meteorologii ANM avertizează că, deși temperaturile vor crește ușor în următoarele zile, gerul va persista în mare parte a țării, iar riscul de polei va fi ridicat, în special în vest, centru și sud, punând în pericol circulația rutieră, anunță Mediafax. Procesul de încălzire a vremii va continua în perioada imediat următoare, însă temperaturile vor […] © G4Media.ro.
10:00
Donald Trump a asigurat că Statele Unite vor acționa „foarte puternic” dacă autoritățile iraniene vor începe să execute persoanele arestate în timpul protestelor care zguduie țara de la sfârșitul lunii decembrie, Teheranul acuzând la rândul său Washingtonul că vrea un „pretext” pentru o intervenție militară, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Potrivit diplomației americane, o […] © G4Media.ro.
09:50
Isack Hadjar se pregătește să devină oficial cel de-al șaptelea coechipier al lui Max Verstappen în Formula 1. Pilotul francez a primit un sfat din partea CEO-ului Racing Bulls, fost sa echipă: „Nu concura împotriva lui Max.” Detalii neștiute din „infernul” trăit de Perez la RedBull – Factură de 6.000 de lire pentru o ședință […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:20
Jaqueline Cristian are parte de un început bun de sezon în circuitul feminin de tenis, iar calificarea în sferturi de la Adelaide este o dovadă clară în acest sens. Jucătoarea din România se află în urcare în ierarhia WTA Live, ajungând la cea mai bună clasare din carieră: în timp real se găsește pe 35. […] © G4Media.ro.
09:20
Proiect: Primăriile ar putea interzice sau restrânge “păcănelele” / Operatorii vor avea obligația să obțină, anual, o autorizație de funcționare de la autoritatea locală # G4Media
Ministerul Dezvoltării a anunțat marți, 13 ianuarie, lansarea în transparență decizională a unui proiect de lege care conferă autorităților locale rol decizional în reglementarea jocurilor de noroc. Operatorii vor avea obligația să obțină anual o autorizație de funcționare de la primăria pe raza căreia activează, cu taxă locală calculată în funcție de suprafață și termen […] © G4Media.ro.
09:20
În primul an al mandatului lui Trump, au avut loc aproape la fel de multe atacuri aeriene americane ca în întreaga perioadă a președinției lui Biden # G4Media
Un autoproclamat „președinte al păcii” care are gustul forței. De la revenirea la putere a lui Donald Trump, în urmă cu un an, armata americană a efectuat deja aproape la fel de multe atacuri aeriene ca în întreaga perioadă a președinției lui Joe Biden, potrivit unui raport al ONG-ului Acled, scrie Le Figaro. Atacurile avioanelor […] © G4Media.ro.
08:50
VIDEO Un sibian, surprins mergând cu schiurile prin oraș, miercuri dimineață: ”Unde mergi?” ”La muncă!” # G4Media
Un locuitor al municipiului Sibiu a fost filmat marți dimineață în timp ce se deplasa pe schiuri de tură pe o stradă din oraș, profitând de stratul proaspăt de zăpadă, anunță Turnul Sfatului. Momentul a fost surprins de Thomas Roth și postat pe pagina sa de Facebook. Clipul video a fost însoțit de un scurt […] © G4Media.ro.
08:50
Mutarea anului în F1: Hamilton poate avea varianta Aston Martin dacă va pleca de la Ferrari # G4Media
Lewis Hamilton a împlinit recent 41 de ani, dar cel puțin momentan nu se gândește la o retragere din activitate. În cazul în care sezonul 2026 alături de Ferrari va fi un eșec, multiplul campion mondial ar putea avea o variantă de rezervă în cazul unei despărțiri de Scuderie: un transfer la Aston Martin. Cum […] © G4Media.ro.
08:50
Reforma administrației: Primăriile vor fi obligate să se înroleze în platforma ghiseul.ro pentru plata online a impozitelor. În caz contrar, nu vor mai primi bani de la guvern # G4Media
Proiectul legii privind reforma administrației, pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, obligă primăriile să se înroleze în maximum 6 luni în platforma ghiseul.ro pentru plata online a impozitelor. Proiectul prevede că primăriile care refuză această înrolare în platforma nu vor mai primi bani de la guvern. Plata online a impozitelor a fost cerută insistent […] © G4Media.ro.
08:30
EXCLUSIV Consilierul prezidențial Sorin Costreie: Nu se înghesuie nimeni să fie ministrul Educației pentru că primează tăierile și reducerile și atunci e greu să faci lucruri cu impact pe termen lung # G4Media
„Au fost tatonați mai mulți oameni” pentru a prelua conducerea Ministerului Educației și Cercetării „și nu s-a dat răspunsul pozitiv”, a declarat pentru Edupedu.ro consilierul prezidențial pentru educație, Sorin Costreie. Întrebat dacă nimeni nu vrea să fie ministru al Educației nici la aproximativ 3 săptămâni de la demisia lui Daniel David, consilierul președintelui Nicușor Dan […] © G4Media.ro.
08:30
Tensiuni între Guvernul Republicii Moldova și parlamentul regiunii autonome Găgăuzia din cauza legislației electorale # G4Media
Reprezentantul guvernului Republicii Moldova în regiunea autonomă Găgăuzia, Serghei Cernev, spune că a inițiat procedurile necesare pentru a contesta o serie de decizii luate de Adunarea Populară de la Comrat (parlamentul Găgăuziei) pe 12 ianuarie, într-o dispută care amenință să amâne alegerile și așa întârziate pentru legislativul autonomiei găgăuze, arată o analiză Europa Liberă citată […] © G4Media.ro.
08:20
Investițiile străine directe în Republica Moldova, în creștere. Ponderea investitorilor din UE rămâne dominantă # G4Media
Stocul total al investițiilor străine directe în Republica Moldova a ajuns la 6,2 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului III din anul 2025, marcând o creștere de 14,4% față de sfârșitul anului 2024 sau de 786,5 milioane de dolari într-un singur an. Investițiile din Uniunea Europeană rămân dominante. Informațiile au fost prezentate marți de Agenția […] © G4Media.ro.
08:10
John Higgins a făcut pasul în sferturile Mastersului de snooker de la Alexandra Palace, veteranul scoțian trecând de Barry Hawkins, scor 6-2. Moment ireal la Masters 2026: Mark Williams l-a întrebat pe arbitru ce culoare are bila pe care urma să o joace John Higgins, meci cu Zhao Xintong în sferturi la Masters Locul 15 […] © G4Media.ro.
08:10
Coridorul Vertical de gaze Grecia – Bulgaria – România riscă să piardă conjunctura favorabilă și investitorii ”să-i întoarcă spatele” # G4Media
Analiză ENERGY PRESS.GR (Grecia), via Rador: Coridorul Vertical riscă în curând să se confrunte din nou cu turbulențe similare celor din decembrie, întrucât există posibilitatea ca următoarele licitații pentru rezervarea de capacitate pe ruta dinspre Grecia spre Ucraina să nu atragă iarăși niciun interes din partea utilizatorilor. Acest risc este recunoscut chiar de surse din […] © G4Media.ro.
08:00
Marine Le Pen își joacă viitorul politic la procesul în apel privind asistenții parlamentari. Ea a fost condamnată în primă instanță # G4Media
Condamnată în primă instanță la patru ani de închisoare, dintre care doi cu executare, și la cinci ani de ineligibilitate cu executare provizorie, deputata din Pas-de-Calais abordează acest nou termen cu o singură certitudine: decizia judecătorilor – așteptată în iunie – va tranșa dacă va putea sau nu să se prezinte la scrutinul prezidențial din […] © G4Media.ro.
08:00
Sfat inedit al Poliţiei Sibiu pentru şoferi pentru a conduce preventiv: „Imaginaţi-vă că aveţi un tort pe bancheta din spate!” / ”E redundant să mai spunem că ninge” # G4Media
Poliţiştii sibieni au ales să-i sfătuiască într-un mod inedit, pe şoferi, aşa că le-au propus să conducă ca şi când ar avea de transportat un tort pe bancheta din spate, în condiţiile în care stratul de zăpadă măsoară 7 centimetri în municipiul Sibiu şi a nins atât în oraş, cât şi în judeţ în cursul […] © G4Media.ro.
07:50
Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile turneului WTA de la Adelaide după ce a trecut de Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră și 32 de minute. Sportiva care reprezintă acum Australia a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 8. Primul set a fost unul în care arma serviciului […] © G4Media.ro.
07:40
Ministerul ucrainean al Apărării, citat de UkrInform, afirmă că Ramzan Kadîrov, președintele Ceceniei, este în stare critică din cauza insuficienței renale, iar cursa pentru conducerea republicii rusești care a ajuns să fie poreclită “Hanatul Cecen” deja a început. După două decenii în care a fost aproape de neatins, aproape ca un rege care domnește peste […] © G4Media.ro.
07:40
BREAKING Reforma administrației, pusă în dezbatere publică. Guvernul taie 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare / Sunt vizate instituțiile birocratice: ministere, primării, prefecturi / Funcționarii pot lucra part-time / Drone pentru depistarea construcțiilor ilegale / Scade numărul de polițiști locali # G4Media
Ministerul Dezvoltării a pus marți noapte în dezbatere publică proiectul de lege privind reforma administrației centrale și locale, care vizează în principal tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare. Proiectul vizează instituțiile birocratice: ministere, primării și prefecturi. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vrea să își asume răspunderea […] © G4Media.ro.
07:40
Coadă de camioane la Salina Dej / 5.500 de tone de sare s-au vândut într-o singură zi / E de aproape zece ori mai mult decât s-a vândut în întreaga iarnă trecută # G4Media
Iarna a pus o presiune uriașă pe salinele din țară, obligate să lucreze la foc continuu în ultimele zile. Cererea pentru sarea destinată drumurilor a explodat, iar la Salina Ocna Dej șoferii stau la coadă ore întregi pentru a putea încărca, anunță Dejeanul. În doar o zi, cantitatea de sare pentru drumuri încărcată de la […] © G4Media.ro.
07:30
Timișorean de 65 de ani, mort de hipotermie în casă / Doi soți au a fost găsiți în hipotermie, însă au refuzat internarea / Reîntorși acasă, bărbatul a murit de frig / Anchetă penală pentru ucidere din culpă # G4Media
Doi soți din Timișoara au fost descoperiți în stare de hipotermie în propria locuință, după ce au oprit sistemul de încălzire. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a decedat ulterior, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Doi soți au fost găsiți în stare de hipotermie în locuința lor, după ce ar […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
O comună din Bihor vrea să-și facă foraj de apă geotermală și să încălzească toate clădirile publice cu această resursă / ”Vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius” / ”Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare” # G4Media
Comuna Budureasa din județul Bihor și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului. În prezent, apa termală este exploatată la Beiuș, dar nu și în sate din zonă, anunță Bihoreanul. Potrivit primarului Adrian Magda, studiile arată că în subsolul comunei din Munții Apuseni, care include și stațiunea Stâna de […] © G4Media.ro.
06:50
Convingerea că eforturile diplomatice ar putea în final să se dovedească eficiente și îngrijorările că Gardienii Revolutiei ar putea prelua controlul total al Republicii Islamice – un scenariu de coșmar pentru Israel – sunt două dintre principalele motive pentru care forțele armate ale Statelor Unite nu au primit ordinul de a elimina conducerea regimului de […] © G4Media.ro.
06:50
„Antihristul Constantinopolului”: Serviciul secret rus, atac virulent la Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, considerat liderul spiritual al ortodocșilor din întreaga lume # G4Media
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac dur la adresa Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume, numindu-l „Antihristul Constantinopolului” și acuzându-l că încearcă să „semene discordie” în lumea ortodoxă rusă, cu sprijinul serviciilor secrete britanice, transmite publicația greacă ekathimerini. Într-un comunicat publicat pe site-ul său, SVR […] © G4Media.ro.
06:10
Sistemul DRS dispare din Formula 1 după un deceniu și jumătate. Noul regulament din Marele Circ aduce un sistem complet nou, construit pe o idee diferită: putere suplimentară în locul aerodinamicii pasive, transmite planetf1.com. Schimbare de strategie la Maranello: Ferrari a blocat dezvoltarea sistemului de aripi mobile pentru noul sezon de F1 Celebrul DRS a […] © G4Media.ro.
06:10
De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar # G4Media
Vineri urmează să fie dată la Curtea de Apel București o sentință crucială atât pentru soarta legii privind pensiile magistraților, cât și pentru componența Curții Constituționale. Este vorba de procesul prin care avocata Silvia Uscov, în nume personal, a cerut în contencios administrativ suspendarea actelor prin care au fost numiți doi judecători ai Curții Constituționale: […] © G4Media.ro.
06:10
Mai mulți cetățeni americani care fuseseră reținuți în Venezuela au fost eliberați, susține administrația președintelui Donald Trump, citată de Mediafax. „Salutăm eliberarea americanilor deținuți în Venezuela. Este un pas important în direcția corectă din partea autorităților interimare”, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite, sub protecția anonimatului, potrivit AFP. Reprezentantul […] © G4Media.ro.
06:10
Torino elimină Roma și se califică în sferturile Cupei Italiei, unde va întâlni Interul lui Chivu # G4Media
Torino a produs surpriza în optimile de finală ale Cupei Italiei, învingând, marți noapte, pe terenul Olimpico, pe AS Roma, cu scorul de 3-2, și obținând calificarea în sferturile de finală, unde va întâlni Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, transmite Mediafax. Partida dintre Torino și Roma a fost extrem de spectaculoasă și […] © G4Media.ro.
05:50
2025 este al treilea cel mai cald an înregistrat la nivel global, potrivit oamenilor de știință ai UE # G4Media
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial, iar ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istoria măsurătorilor, au anunțat miercuri oamenii de știință ai Uniunii Europene, citați de Mediafax. Datele furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) arată că temperatura medie […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
05:00
Anticorupția din Slovenia: Premierul a încălcat regulile de integritate / Anunțul vine cu două luni înaintea alegerilor care poate readuce la putere opoziţia # G4Media
Organismul anticorupţie din Slovenia a concluzionat marţi că prim-ministrul liberal Robert Golob a încălcat regulile de integritate în timpul mandatului său, cu două luni înainte de alegerile care ar putea readuce la putere opoziţia conservatoare, notează AFP, citatată de Agerpres. Slovenia va organiza alegeri parlamentare pe 22 martie, iar sondajele arată că conservatorii, conduşi de […] © G4Media.ro.
04:50
Cum e mâncarea la Casa Albă? ”Groaznică”, susțin cei din interior / Trump mănâncă înaintea dineurilor oficiale, unde se concentrează pe discuții / Președintele SUA preferă burgerii și fritpura cu ketchup # G4Media
O persoană din interior rupe tăcerea despre mâncarea de la Casa Albă O persoană din interior dezvăluie cum preferințele președintelui influențează mâncarea de la Casa Albă și meniurile oficiale. O relatare din interior a reaprins dezbaterea privind standardele culinare de la Casa Albă. Potrivit jurnaliștilor familiarizați cu rutina prezidențială, mâncarea servită acolo este adesea sub […] © G4Media.ro.
04:40
Teroriștii Hamas își aleg un nou lider după moartea lui Yahya Sinwar. Cine sunt principalii favoriți # G4Media
Organizația teroristă Hamas este așteptată să își aleagă un nou lider în cursul acestei luni, au declarat două surse din interiorul grupării pentru Reuters, funcție rămasă vacantă după ce Israelul l-a ucis pe Yahya Sinwar, în 2024, transmite Mediafax, Alegerea are loc într-un moment extrem de delicat pentru organizația islamistă Hamas, afectată de doi ani […] © G4Media.ro.
04:30
Pene de curent în Krivoi Rog, orașul natal al lui Zelenski, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei / Aprovizionarea cu căldură, perturbată # G4Media
Infrastructura orașului central ucrainean Krivoi Rog a fost atacată miercuri de drone rusești, provocând pene de curent, afectând peste 45.000 de clienți și perturbând aprovizionarea cu căldură, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleksandr Vilkul, transmite Mediafax. „Vă rugăm să vă aprovizionați cu apă și să vă încărcați dispozitivele, dacă aveți ocazia. Va fi dificil”, […] © G4Media.ro.
04:30
Creatorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, pregătește un nou serial pentru Netflix, „The Dealer” # G4Media
Hwang Dong-hyuk, creatorul fenomenului global „Squid Game” („Jocul Calamarului”), a dezvăluit primul său proiect după încheierea seriei de succes, transmite Mediafax. Netflix a confirmat miercuri că producția pentru „The Dealer”, o nouă serie originală sud-coreeană, este în desfășurare. Proiectul este produs de Hwang și îi are în distribuție pe Jung So-min, Ryoo Seung-bum și Lee […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Iranul își intensifică represiunea digitală / Dispozitivele Starlink devin ținta autorităților / Peste 2.000 de decese în urma represiunilor # G4Media
Forțele iraniene confiscă dispozitive Starlink, intensificând blackoutul digital pentru a limita comunicarea protestatarilor și informațiile despre victime, anunță Mediafax. Conducerea clericală a Iranului a înăsprit controlul asupra comunicațiilor pe fondul protestelor naționale în desfășurare. După perturbarea semnalelor de internet prin satelit, forțele de securitate au început raiduri la domiciliu pentru confiscarea echipamentelor Starlink folosite de […] © G4Media.ro.
