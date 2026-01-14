Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute azi. Mesaj de susținere pentru protestatari

07:50

Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Sorina Pintea a făcut cerere de recurs în casaţie, admisă, în principiu, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 1 octombrie 2025, dată la care instanţa a trimis cazul spre judecare unui complet de trei judecători. Până acum, judecătorii au amânat pronunţarea de trei ori, scrie News.ro.