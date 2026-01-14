Rebin Moradi, o mare speranţă a fotbalului iranian, a fost împuşcat mortal în timpul protestelor de la Teheran. Avea doar 17 ani
Digi24.ro, 14 ianuarie 2026 10:50
Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights .
Meteorologii anunță o încălzire a vremii, urmată din nou de ger. Cum arată fluctuațiile de temperatură din următoarea perioadă # Digi24.ro
Temperaturile vor crește în termometre, cu maxime însă sub mediile multianuale în special în părțile de nord, centru, est ale României. Maximele de miercuri se vor încadra în general între -6 și 6 grade, urmând ca noaptea temperaturile minime să rămână sub 0 grade Celsius în mare parte a țării. De asemenea, vor fi condiții pentru formarea poleiului. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, spune că în noaptea de joi spre vineri se va răci din nou, iar temperaturile vor scădea pe parcursul următoarelor zile, ajungând în weekend ca ziua să fie ger în anumite regiuni. De la jumătatea săptămânii viitoare însă se va încălzi din nou.
Incendiu puternic la o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane cu arsuri, transportate la spital # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la o casă din Sectorul 5 al Capitalei, două persoane fiind rănite și transportate la spital cu arsuri și expunere la fum, potrivit autorităților.
Donald Trump, singurul care-l poate opri pe Vladimir Putin, crede Karol Nawrocki. Critici la adresa liderilor europeni # Digi24.ro
Un singur lider este capabil să-l oprească pe Vladimir Putin să amenințe Europa, iar acesta este Donald Trump, potrivit președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. În cadrul unui interviu acordat emisiunii Today de la Radio 4, acesta a declarat că liderul rus nu este de încredere, dar că Europa trebuie să facă tot ce poate pentru a-l sprijini pe liderul american în demersurile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.
Putin folosește zona economică exclusivă a României pentru a-și exporta petrolul cu flota fantomă, acuză un grup de experți # Digi24.ro
Odată cu începutul războiului din Ucraina, cea mai importantă sursă de finanțare a mașinăriei de război a lui Vladimir Putin, extracția de petrol, a fost supusă sancțiunilor internaționale. Din cauza acestui lucru, rușii au căutat căi prin care să eludeze dreptul internațional și să continue exportul „aurului negru”. Una dintre cele mai cunoscute metode este cea prin intermediul așa numitei „flote fantomă”. Această metodă este folosită pe larg de către statele aflate sub sancțiuni. Nave care aparțin statului sancționat operează sub pavilionul unor țări mici sau cu o legislație laxă. Unele dintre nave preiau petrolul direct din porturile Rusiei, altele folosesc transferul „ship to ship”. Acest lucru se întâmplă în apele internaționale sau în zona economică exclusivă a unor țări, inclusiv a României, acuză un grup de experți români.
Guvernul reduce aparatul administrativ: mai puțini polițiști locali, cabinetele miniștrilor limitate la trei angajați. Lista reformelor # Digi24.ro
Pachetul de măsuri, publicat marți seara în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării și pe care Guvernul urmează să-și asume răspunderea, vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație, fără că măsurile să afecteze salariile de bază. O serie de prevederi se referă la noile grile de posturi. De exemplu, primăriile din localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea înființa poliție locală doar dacă bugetul local acoperă integral costurile de funcționare. De asemenea, cabinetul unui ministru va putea avea cel mult trei angajați. Economiile estimate pentru acest an depășesc 3 miliarde de lei.
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute azi. Mesaj de susținere pentru protestatari # Digi24.ro
Preşedintele USR, primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, transmite, miercuri, un mesaj de susţinere pentru iranienii care ies în stradă şi apreciază că „poporul iranian va învinge”. „Timişoara ştie ce înseamnă un stat care răspunde la proteste cu tancurile”, afirmă Fritz, care distribuie fotografia tânărului Erfan Soltani, pe care Iranul plănuieşte să-l execute în cursul zilei de miercuri.
Oncologia contemporană se dezvoltă accelerat, cu soluții tot mai bine adaptate profilului biologic al bolii și particularităților pacientului. În locul unei abordări uniforme, accentul cade pe terapii care țintesc mecanisme precise și pot îmbunătăți atât eficiența, cât și tolerabilitatea. Despre noutățile în tratarea cancerului aflăm mai mult de la Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală.
Userista Cristina Prună, supărată pe partid: USR nu are un cuvânt de spus pe politicile de dreapta. De ce cere referendum intern # Digi24.ro
Deputata Cristina Prună apreciază, miercuri, că USR are nevoie de reformă pentru că, în caz contrar, şi-ar pierde rostul. Ea consideră că partidul s-a îndepărtat de bazele de la care a pornit – o formaţiune a celor care cred că politica se poate face şi altfel. Prună le cere colegilor să facă un referenum intern, pentru modificarea Statutului, astfel încât să se impună cel mult două mandate pentru aleşii formaţiunii, scrie News.ro.
Antiaeriana rusă și-a bombardat propria populație, încercând să doboare o dronă ucraineană # Digi24.ro
Antiaeriana rusă și-a bombardat propria populație, încercând să doboare o dronă ucraineană Armata Rusiei și-a bombardat din greșeală propria populație. O racheta a lovit un bloc de apartamente din orașul rusesc Rostov-pe-Don, potrivit relatărilor și filmărilor martorilor, care au fost încărcate, încărcate pe rețelele sociale. Localnicii au raportat explozii peste noapte în orașul din sudul Rusiei și au postat videoclipuri cu sistemele de apărare antiaeriană la lucru. Autoritățile avertizaseră asupra unui atac cu drone ucrainene și au emis mai multe avertismente în acest sens. Primarul din Rostov-pe-Don a confirmat un incendiu izbucnit într-un bloc de apartamente, însă el a susținut că a fost rezultatul căderii unei drone ucrainene. N-ar fi prima dată când forțele ruse și-ar fi lovit accident al propriul teritoriu în timp ce încercau să respingă atacurile aeriene ucrainene.
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari # Digi24.ro
Porecla lui este „Caracatiţă”, prezintă o emisiune TV intitulată „Lovind cu măciuca” (Con el Mazo Dando) şi mulţi venezueleni îl consideră adevărata putere a ţării. Şeful securităţii, Diosdado Cabello, este supranumit Caracatiţă din motive întemeiate, soarta regimului fiind, se spune, în mâinile sale, scrie The Guardian.
Doi români se află pe lista celor mai căutați infractori din Europa. Unul dintre ei este bărbatul condamnat la 30 de ani pentru închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Crainer. Celălalt român căutat este bărbatul din Mureș care a ucis o femeie și a incendiat-o în casă.
Scandal în lumea științei. Studiile despre descoperirea de microplastic în organismul uman, puse la îndoială: probe posibil contaminate # Digi24.ro
Studii de mare impact care au constatat prezenţa microplasticului în organismul uman sunt puse acum la îndoială de unii oamenii de ştiinţă, care afirmă că descoperirile au apărut probabil în urma contaminării probelor şi a unor rezultate fals pozitive. Un chimist a spus că aceste constatări sunt o adevărată „bombă”, relatează The Guardian.
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot” # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se înrăutăţească atât pe front, cât şi pentru oamenii din întreaga ţară, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Încălzirea globală se intensifică: 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează Copernicus # Digi24.ro
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global, au anunţat miercuri observatorul european Copernicus şi institutul american Berkeley Earth, conform cărora temperaturile din 2026 ar urma să se menţină la niveluri istorice ridicate, transmite miercuri AFP. Temperatura la nivel mondial s-a menţinut timp de trei ani la niveluri nemaiîntâlnite până acum la scara umanităţii, cu o medie în această perioadă de peste 1,5 grade Celsius comparativ cu nivelurile preindustriale (1850-1900), a menţionat Copernicus în raportul său anual.
Un urs a surprins un grup de tineri care urcau pe munte. Cum au reușit să alunge animalul # Digi24.ro
Un grup de turiști a filmat o întâlnire cu un pui de urs, la munte. Animalul le-a apărut în cale iar reacția lor l-a alungat.
Procurori federali, demisii în masă. Posibilă cauză: lipsa anchetei privind încălcarea drepturilor civile în cazul cazul Renee Good # Digi24.ro
Mai mulți procurori statali au demisionat din cauza lipsei unei anchete privind încălcarea drepturilor civile în cazul împușcării mortale a unei femei din Minneapolis de către un agent ICE. Departamentul de Justiție al SUA neagă că cele două cazuri ar avea vreo legătură.
Tragedie în Thailanda: cel puțin 22 de morți și peste 30 de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren # Digi24.ro
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 22 de persoane şi rănind cel puţin 30, transmite AFP. Ministrul thailandez al Transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a declarat că 195 de persoane se aflau la bordul trenului, care circula între capitala Bangkok şi provincia Ubon Ratchathani.
Deși știința susține reducerea riscurilor asociate fumatului, dezbaterea publică rămâne polarizată # Digi24.ro
În urmă cu 20 de ani, țigările electronice își făceau apariția în piață. După ani de cercetări, dezvoltare și inovație continuă, există, în continuare, percepția că aceste produse fără fum pot fi comparabile cu țigările cunoscute la scară largă. British American Tobbaco punctează ferm: nicotina din produsele pentru vapat, produsele care încălzesc tutunul și pliculețele cu nicotină pentru uz oral, deși dă dependență, are un risc redus comparativ cu fumatul.
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane cu arsuri, transportate la spital # Digi24.ro
O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite și transportate la spital cu arsuri, iar o a treia a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului după ce a suferit un atac de panică, potrivit informațiilor transmise de autorități.
Cum sunt recrutați sabotorii „de unică folosință” ai Rusiei: „Chiar și atacurile eșuate sau cu impact redus ating obiectivele” Moscovei # Digi24.ro
Moscova este deosebit de interesată să implice refugiați ucraineni fără resurse financiare, care ar putea să nu fie conștienți că lucrează pentru Kremlin, în încercarea de a submina sprijinul public pentru Kiev într-un moment critic al războiului care durează de aproape patru ani, conform unui raport raportul al think tank-ului Royal United Services Institute (RUSI) din Londra, relatează The Times.
Tenis: Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Adelaide. Mesajul ei pentru fanii români din tribună # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, miercuri, după ce a a trecut de australianca de origine rusă Daria Kasatkina, cu 6-4, 6-0.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 14 ianuarie
Bebeluș mort la o clinică din Craiova. Mărturia tatălui: „Nu știm cauza decesului. Îl resuscitau de o oră și nu ne-a anunțat nimeni” # Digi24.ro
Un bebeluș a murit la două zile după ce s-a născut prin cezariană, într-o clinică privată din Craiova, iar familia acuză lipsa totală de explicații din partea personalului medical. Tatăl copilului reclamă neglijență medicală și spune că nu a fost informat că bebelușul era resuscitat de mai bine de o oră, nu știe ce tratament i-a fost administrat și nici care este cauza decesului, deși copilul s-ar fi născut sănătos. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal.
Răsturnare de situație în dosarul afaceristului Ioan Crișan, asasinat în 2021 la Arad. Bărbatul care a făcut bomba devine martor # Digi24.ro
Schimbare în dosarul omului de afaceri arădean Ioan Crişan, ucis în explozia unei bombe amplasate în propria mașină, în 2021. Frizerul care a confecționat bomba are calitatea de martor. Declarațiile sale sunt probe împotriva fiicei omului de afaceri, care ar fi comandat crima, și a complicilor săi.
Întâlnire tensionată la Casa Albă pe tema Groenlandei: miniștrii danez și groenlandez vor discuta cu JD Vance și Marco Rubio # Digi24.ro
Întâlnire tensionată și cu miză mare miercuri, la Casa Albă, privind Groenlanda, teritoriu pe care președintele Donald Trump a amenințat că îl va anexa într-un fel sau altul. Miniștrii de externe din Danemarca și din Groenlanda merg să discute cu vicepreședintele JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. De când a revenit la putere, în urmă cu aproape un an, liderul american a vorbit în repetate rânduri despre preluarea controlului asupra acestei vaste insule care aparține Danemarcei, aliatul său din NATO. În ultimele zile a intensificat retorica. Trump susține că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a limita puterea Rusiei și Chinei în Arctica.
Pachetul trei de reforme: ce riscă primarii care nu reduc cheluielile cu 10% și ce limitări impune Guvernul directorilor din ministere # Digi24.ro
După îndelungi negocieri între partidele din Coaliție, pachetul trei de reformă a ajuns în stadiul de proiect și a fost publicat, în dezbatere publică, marți seară de Ministerul Dezvoltării. Potrivit actului normativ, Guvernul propune reducerea cu 10% a cheltuielilor administrație, fără ca măsurile să afecteze salariile de bază. O serie de prevederi se referă la noile grile de posturi. De exemplu, primăriile din localitățile cu mai puțin de 4500 de locuitori pot înființa poliție locală doar dacă bugetul lor local acoperă integral costurile de funcționare, iar cabinetul unui ministru poate avea doar trei angajați. Economiile anul acesta ar depăși 3 miliarde de lei.
Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de fostul premier Iulia Timoșenko, într-o anchetă privind suspiciuni de corupție # Digi24.ro
Sediile partidului politic al fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko au fost percheziționate în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit unei surse citate de Kyiv Independent. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege. Deși nu a numit politicianul sau partidul, agenția a declarat că vor urma informații suplimentare și că se pregătesc acuzații, conform Codului penal al Ucrainei.
Cele mai puternice paşapoarte din lume în anul 2026. Statele Unite, cădere substanțială. Unde se situează România # Digi24.ro
Cele mai bune trei paşapoarte, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, sunt ale ţărilor asiatice: Singapore pe locul 1 şi Japonia şi Coreea de Sud la egalitate pe locul 2, informează News.ro
Ce spun producătorii români despre tratatul UE-Mercosur: „Vom concura cu agricultori care folosesc substanțe ce la noi sunt interzise” # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește să pună în aplicare unul dintre cele mai mari acorduri comerciale din istorie, tratatul UE-Mercosur, care va deschide treptat piața europeană pentru produse agricole din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Comisia Europeană promite prețuri mai mici și mai mult comerț, însă fermierii și analiștii avertizează că, pentru România și alte state din estul UE, acordul riscă să provoace falimente în agricultură și pierderi masive de locuri de muncă. Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a explicat pentru Digi24.ro că fermierii europeni și cei sud-americani nu concurează după aceleași reguli, iar această diferență îi pune pe producătorii din UE într-un dezavantaj major.
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Spania, Austria și Suedia. Ce loc ocupă țara noastră în topul UE # Digi24.ro
Anul 2026 a început cu scumpiri la pompă pentru șoferi, după majorarea accizei de la începutul anului. România are acum carburant mai scump decât Spania sau Austria. Datele sunt prezentate de Serviciul de monitorizare al prețurilor al Comisiei Europene. Suntem pe locul 11 în topul țărilor cu cel mai scump combustibil din Uniunea Europeană, iar autoritățile nu ne dau promisiuni că scumpirile se vor opri aici.
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți # Digi24.ro
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopţii a provocat două incendii la o instalaţie industrială, rănind patru persoane şi avariind clădiri de apartamente în portul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, au declarat miercuri oficialii regionali, transmite Reuters.
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită # Digi24.ro
Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Sorina Pintea a făcut cerere de recurs în casaţie, admisă, în principiu, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 1 octombrie 2025, dată la care instanţa a trimis cazul spre judecare unui complet de trei judecători. Până acum, judecătorii au amânat pronunţarea de trei ori, scrie News.ro.
Donald Trump, filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică în Detroit # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a fost filmat marţi arătându-i degetul mijlociu (gest considerat vulgar, n.r.) unei persoane care-l interpela, în timpul unei vizite la o fabrică Ford, la Detroit, scrie News.ro. Casa Albă a catalogat reacția președintelui american drept un răspuns „adecvat”, relatează AFP.
Dotări auto obligatorii în 2026. Reprezentanții Poliției Române: „Sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic” # Digi24.ro
Pentru siguranța rutieră, legislația în vigoare în 2026 obligă autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România să fie echipate conform prevederilor Codului rutier. Nerespectarea acestor cerințe se sancționează contravențional, cu amenzi și măsuri complementare.
„Ne leagă o prietenie” Transcrieri declasificate despre relația amicală dintre Putin și Bush în perioada de vârf a cooperării SUA-Rusia # Digi24.ro
Arhiva Națională de Securitate a Universității George Washington a publicat opt transcrieri, recent declasificate, ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și George W. Bush. Aceste schimburi au avut loc între 2001 și 2003, o perioadă în care ambii președinți căutau activ modalități de cooperare. În ciuda tensiunilor persistente în relațiile dintre SUA și Rusia, inclusiv extinderea NATO, presiunea Washingtonului de a se retrage din Tratatul privind rachetele antibalistice (ABM) și amendamentul Jackson-Vanik (n.r. acesta interzice un tratament preferențial în comerț pentru ţările care încalcă grav sau îngrădesc drepturile cetăţenilor săi de a emigra), Putin și Bush au reușit să construiască o cooperare strânsă în domeniul combaterii terorismului și al neproliferării nucleare. Chiar și atunci când discuțiile au atins subiecte sensibile, tonul conversațiilor a rămas constant cordial, arată transcrierile, preluate de Meduza.
Economist: „Acordul UE-Mercosur e o gură de oxigen pentru economia României”. Ce câștigăm, ce riscăm și ce ar trebui să facă Guvernul # Digi24.ro
Acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur nu este, în esență, un pericol pentru România, ci o oportunitate economică majoră, a transmis analistul economic Adrian Negrescu pentru Digi24.ro. Acesta a explicat că dezbaterea publică este concentrată aproape exclusiv pe riscurile pentru agricultură, deși miza reală a tratatului este mult mai largă și ține, în primul rând, de industrie, exporturi și competitivitatea economiei românești.
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din cazul unui român din Belgia, păgubit cu mii de euro # Digi24.ro
„Aveți posibilitatea să câștigați într-o investiție foarte profitabilă, începând cu sume mici”, au fost cuvintele care l-au atras pe un român stabilit în Belgia să intre într-o schemă din care a rămas păgubit, în final, cu 15.000 de euro. Este o schemă care presupune identități furate, contracte greșite și tehnici de manipulare pentru a presa victima să „investească” sume cât mai mari. Aceste cazuri, deja răspândite, vor continua să se dezvolte în viitor, și ține de fiecare om în parte să nu cadă pradă infractorilor.
Cum se calculează numărul total de puncte de pensie. Modalitatea prin care românii pot afla vechimea în muncă # Digi24.ro
Fiecare lună lucrată aduce românilor un punctaj de pensie, calculat în raport cu salariul mediu pe economie, iar totalul acumulat determină suma la care vor avea dreptul la retragerea din activitate.
Proiectul de mare putere al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Ce va face liderul rus după prăbușirea rețelei de aliați # Digi24.ro
Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, le-a promis rușilor că „o vor face din nou”, adică își vor trimite forțele armate spre vest și vor învinge, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Începând cu această săptămână, războiul pe care Putin spera cândva să-l încheie în doar trei zile s-a întins mai mult decât a luptat Moscova împotriva naziștilor, potrivit Politico.
„Dă o stare de tuse, fără să fii răcit”. Consecința zilelor geroase: aerul din orașe, mult mai poluat. Cine sunt principalii afectați # Digi24.ro
Valul de ger a făcut ca aerul pe care îl respiră românii care trăiesc la oraș să fie tot mai poluat. Centralele care asigură încălzirea în locuințe funcționează aproape permanent. În plus, praful și emisiile toxice provenite de la mașini contribuie și ele la calitatea deficitară a aerului. Cei mai afectați sunt copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, atrag atenția medicii.
Forțele speciale britanice, pregătite să ia cu asalt navele din flota fantomă a Rusiei: „Există un apetit mai larg în întreaga Europă” # Digi24.ro
Soldații britanici de elită, antrenați să coboare în rapel din elicoptere, pe nave, și să captureze echipajele, ar putea viza sute de petroliere ilegale ale Rusiei, după ce guvernul de la Londra a identificat o nouă bază legală pentru raiduri, dezvăluie The Times.
Cum funcționează strategia de atriție a Ucrainei. Generalul Sîrski: Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui # Digi24.ro
Armata rusă nu a reușit în 2025 să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina, suferind în schimb pierderi zdrobitoare și, uneori, debilitante, ceea ce a confirmat strategia ucraineană de a provoca pierderi maxime forțelor Kremlinului într-un război de uzură, a declarat comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), generalul Oleksandr Sîrski, într-un rezumat al ultimului an de război. Kyiv Post enumeră într-o analiză care au fost punctele forte ale apărării ucrainene în 2025, dar și ce puncte slabe are armata Ucrainei. Nici generalul Sîrski nu este scutit de critici, în ciuda eforturilor dovedite de când a preluat conducerea armatei.
Lovitura primită de agricultori odată cu gerul care s-a abătut peste România: costuri duble pentru încălzirea solariilor # Digi24.ro
Gerul dublează costurile pe care agricultorii le au pentru solarii. Așa se face ca, pentru o singură seră cu o suprafață de 240 de metri pătrați, în care sistemul de încălzire funcționează 10 ore, un agricultor plătește peste 200 de lei, iar asta se va vedea și în prețul legumelor timpurii. Producătorii fac eforturi pentru ca răsadurile de primăvară să nu fie compromise de valul de ger care s-a abătut peste România.
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei # Digi24.ro
O fostă profesoară din Rusia care folosește un canal de Telegram ca să ademenească bărbați tineri din țări sărace să participe în războiul lui Putin a devenit „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai armatei ruse, potrivit dezvăluirilor făcute pentru BBC de mai mulți cetățeni sirieni care au fost trimiși pe frontul din Ucraina.
Guvernul pregătește pachetul de reformă în administrație și ajustarea impozitelor locale înainte de aprobarea bugetului pe 2026 # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea impozitelor locale pe proprietate și pachetul de reformă în administrație vor fi promovate înainte de adoptarea bugetului de stat, Guvernul luând în calcul asumarea răspunderii în Parlament. Șeful Executivului a explicat că creșterea impozitelor este necesară pentru finanțarea administrațiilor locale și respectarea angajamentelor din PNRR, în condițiile în care taxele pe proprietate din România sunt mult sub media europeană.
O nouă reuniune a Comitetului pentru revizuirea legilor justitiției are loc astăzi, la Palatul Victoria # Digi24.ro
O nouă reuniune a Comitetului de analiză și revizuire a legislației în domeniul justiției are loc, astăzi la Palatul Victoria, de la ora 14.00, a transmis Guvernul.
Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia României din acordul UE-Mercosur # Digi24.ro
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) au negociat timp de peste 25 de ani un acord comercial care să elimine taxele vamale și să faciliteze schimburile de bunuri și servicii. Scopul acestui tratat este să creeze o piață comună de peste 700 de milioane de consumatori, în care firmele europene și sud-americane să poată vinde mai ușor și mai ieftin. Deși America de Sud pare departe, companiile românești exportă deja sute de milioane de euro anual în această regiune, iar aceste exporturi susțin mii de locuri de muncă.
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria” # Digi24.ro
Intervenția străină în Iran, care are o populație de 90 de milioane de locuitori, ar putea duce la destabilizarea și haosul în regiune.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că până la finalul lunii ianuarie vrea să aibă un nou ministru al Educației care să poată lucra împreună cu ceilalți colegi din Executiv la bugetul de stat pe acest an.
