Ce urmează pentru Iran? Șase scenarii care pot schimba regimul de la Teheran
Adevarul.ro, 14 ianuarie 2026 11:00
Iranul se confruntă cu proteste de aproape trei săptămâni, declanşate de prăbuşirea monedei naţionale, rialul, şi alimentate de nemulţumiri profunde legate de corupţie, represiune şi situaţia economică.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
11:15
Nouă nou-născuți au murit într-o maternitate din Siberia. Conducerea secției ATI, arestată pentru neglijență # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au arestat conducerea medicală a unei maternități din Siberia, după moartea a nouă nou-născuți în primele două săptămâni ale anului.
Acum 15 minute
11:00
Care a fost cauza morții bebelușului născut în maternitatea privată din Craiova. Părinții au făcut plângeri la Colegiul Medicilor și Poliție # Adevarul.ro
Rezultatul necropsiei bebelușului care a murit la două zile de la nașterea într-o maternitate privată din Craiova a fost anunțat.
11:00
Iranul se confruntă cu proteste de aproape trei săptămâni, declanşate de prăbuşirea monedei naţionale, rialul, şi alimentate de nemulţumiri profunde legate de corupţie, represiune şi situaţia economică.
11:00
Un șofer a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată și a vândut-o pe aproape nimic # Adevarul.ro
Un șofer de camion din Alicante, Spania, a fost condamnat la un an de închisoare după ce a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată.
11:00
Trump spune că SUA vor răspunde ferm dacă Iranul execută protestatari. Declarații despre ajutorul american promis iranienilor din stradă # Adevarul.ro
Preşedntele SUA Donald Trump a declarat marţi că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din Iran, precizâd că se aşteaptă să primească cifre actualizate privind numărul morţilor, în contextul represiunii regimului împotriva protestatarilor, relatează CNN.
Acum 30 minute
10:45
Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis marți, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei.
10:45
Incendiu puternic în Sectorul 5: două persoane au fost rănite după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări # Adevarul.ro
Două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital, după ce un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la o casă din Sectorul 5 al Capitalei, a transmis ISU București-Ilfov.
Acum o oră
10:30
Actorul canadian Kiefer Sutherland, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „24” și „Designated Survivor”, a fost arestat în apropiere de Hollywood, după ce ar fi agresat un șofer de ride-sharing, potrivit poliției din Los Angeles.
10:30
Inflația a atins 7,3% în perioada ianuarie - decembrie 2025, cele mai mari creșteri fiind înregistrate începând din vară, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energie și au fost majorate cotele de TVA.
Acum 2 ore
10:15
I se spune „Caracatiţă” și este şeful securităţii venezuelene. Pe capul său a fost pusă o recompensă de 25 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Şeful securităţii, Diosdado Cabello, este supranumit Caracatiţă din motive întemeiate, soarta regimului fiind, se spune, în mâinile sale, scrie The Guardian.
10:15
Scandal uriaș la Kiev: fostul premier Iulia Timoșenko, suspectată de mită pentru voturi în Parlament # Adevarul.ro
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată au anunțat că investighează liderul unuia dintre partidele din Rada Supremă.
10:15
Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul # Adevarul.ro
Un moment neașteptat, aproape suprarealist, a pus pe jar rețelele sociale și a adus din nou în prim-plan relația complicată, dar esențială, dintre Japonia și Coreea de Sud.
10:00
Suporterii Rapidului refuză înfrățirea cu Genoa: „Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția” # Adevarul.ro
Fanii Rapidului refuză parteneriatul cu Genoa, cealaltă formație deținută de Dan Șucu (62 de ani).
09:45
SUA testează un dispozitiv suspectat că provoacă „sindromul Havana”: „Traumatisme craniene, dureri de cap severe și amețeli” # Adevarul.ro
Departamentul Apărării al SUA testează, din 2025, un dispozitiv care ar putea avea legătură cu misteriosul „sindrom Havana”.
09:45
Un mort și apartamente în flăcări după o noapte de explozii în Rostov-pe-Don. Rusia vorbește despre „drone ucrainene”, martorii indică o rachetă rusească # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc în noaptea de 14 ianuarie în orașul rus Rostov-pe-Don, unde o rachetă a sistemelor de apărare antiaeriană rusești ar fi lovit un bloc de locuințe, potrivit relatărilor martorilor și imaginilor apărute pe rețelele sociale.
09:45
Volodimir Zelenski spune că Ucraina se confruntă cu o situație grea. „Lucrurile sunt dificile peste tot în acest moment” # Adevarul.ro
După aproape patru ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se înrăutăţească atât pe front, cât şi pentru oamenii din întreaga ţară, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski.
09:45
O țară din Europa se confruntă cu un declin demografic fără precedent: mai multe decese decât nașteri pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial # Adevarul.ro
O țară din Europa înregistrat în 2025 mai multe decese decât nașteri, pentru prima dată după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit datelor oficiale publicate marți de Institutul Național de Statistică și Studii Economice.
09:30
Explozie puternică într-o clădire a Poliției Lugoj. Deflagație produsă în urma unei acumulări de gaze # Adevarul.ro
O explozie puternică a zguduit în această dimineață sediul Poliției Municipiului Lugoj, unde se află birourile de caziere și Secția de Poliție Rutieră.
Acum 4 ore
09:15
Val de decese fără explicație într-o comună din Italia: 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, spune primarul # Adevarul.ro
Un adevărat mister îi neliniștește pe locuitorii dintr-o comună italiană, unde 14 persoane au murit în primele zece zile ale anului.
09:15
Reguli dure pentru șoferi: amenzi majorate progresiv și risc de suspendare a permisului după 90 de zile de restanțe # Adevarul.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat marți seara, în transparență decizională, un proiect de lege care aduce modificări importante în administrație și în aplicarea sancțiunilor rutiere. Documentul stabilește reguli mai stricte pentru șoferii care nu își achită amenzile la timp.
09:00
Ouăle, secretul unui creier sănătos: bogate în colină, proteine, vitamine și antioxidanți, care stimulează memoria și concentrarea # Adevarul.ro
Bogate în colină, vitamine B, proteine și antioxidanți, ouăle nu sunt doar gustoase, dar pot juca și un rol extrem de important în sănătatea creierului și prevenirea declinului cognitiv.
09:00
România are acum carburant mai scump decât în Suedia, Spania sau Austria. Datele sunt prezentate de Serviciul de monitorizare al prețurilor al Comisiei Europene.
08:45
Gest controversat: Trump a fost filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, în timpul vizitei sale la o fabrică Ford din Detroit # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a fost surprins marți arătând degetul mijlociu unei persoane care îl apostrofa în timpul vizitei sale la o fabrică Ford, situată în Dearborn, la periferia orașului Detroit.
08:45
O profesoară din Spania, șocată de ce a găsit în școlile din România: „Mi-au spus că sunt o comunistă. De neconceput” # Adevarul.ro
O tânără profesoară spaniolă care a predat timp de trei ani într-un liceu bilingv din România spune că a fost surprinsă de nivelul scăzut de exigență.
08:45
Premierul Sloveniei Robert Golob a încălcat regulile de integritate, susține organismului anticorupție din această țară # Adevarul.ro
Organismul anticorupţie din Slovenia a concluzionat marţi că prim-ministrul liberal Robert Golob a încălcat regulile de integritate în timpul mandatului său, cu două luni înainte de alegerile care ar putea readuce la putere opoziţia conservatoare.
08:30
Tragedie feroviară în Thailanda, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren. Zeci de morți și răniți # Adevarul.ro
O macara a căzut peste un tren de pasageri în nord-estul Thailandei. Cel puțin 12 persoane au murit. Aproape 200 de oameni se aflau în tren.
08:15
Jaqueline Cristian i-a lăsat doar patru game-uri rusoaicei care se opune războiului declanșat de Vladimir Putin # Adevarul.ro
Jaqueline Cristian este în „sferturi” la WTA 500 de la Adelaide.
08:15
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. „Cadavre peste tot, unii și-au pierdut mințile” # Adevarul.ro
Tineri sirieni și egipteni au fost păcăliți să se înroleze în armata rusă, fiind trimiși pe frontul din Ucraina cu instruire minimă. În spatele schemei se află Polina Alexandrovna Azarnih, o fostă profesoară rusă care folosește Telegram pentru a-i recruta.
07:30
Meteorologii anunță că gerul nu cedează: vreme extrem de rece, vizibilitate redusă și condiții periculoase în trafic # Adevarul.ro
Gerul continuă să afecteze nordul, centrul și estul țării, unde temperaturile vor rămâne sub normal. În Teleorman, Brăila și Giurgiu, vizibilitatea redusă din cauza ceții și chiciurei va afecta circulația rutieră.
Acum 6 ore
07:15
L'Equipe l-a luat în vizor pe Cristi Chivu. Jurnaliștii francezi au găsit calitatea antrenorului lui Inter # Adevarul.ro
La 45 de ani, tehnicianul român devine un nume tot mai greu în fotbalul mondial.
07:00
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu sănii trase de câini # Adevarul.ro
Într-unul dintre cele mai ostile locuri de pe planetă, acolo unde iarna soarele nu mai răsare luni la rând, iar temperaturile pot coborî până la minus 55 de grade Celsius, funcționează una dintre cele mai neobișnuite unități militare din lume.
07:00
Întâlnire crucială la Casa Albă: Danemarca și Groenlanda încearcă să oprească planurile lui Trump de preluare a insulei arctice # Adevarul.ro
Miniştrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, 14 ianuarie, la Casa Albă cu oficiali americani, inclusiv cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, pentru a discuta situația tensionată creată de declarațiile președintelui Donald Trump.
06:45
Atac masiv cu drone rusești asupra orașului Krîvîi Rih. 45.000 de oameni au rămas fără electricitate și căldură, în plină iarnă # Adevarul.ro
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii orașului Krîvîi Rih, lăsând aproximativ 45.000 de abonați fără energie electrică și sute de clădiri fără încălzire, au anunțat autoritățile locale.
06:30
Creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști. Premierul Bolojan: „Trebuie găsite soluții corecte și cinstite” # Adevarul.ro
„Reducerea cheltuielilor nu se face prin concedieri”, a declarat premierul Ilie Bolojan, anunțând că Guvernul ia în calcul creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști.
06:30
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut” # Adevarul.ro
Adrian Mutu (47 de ani) a jucat pentru clubul francez de fotbal Ajaccio în perioada 2012-2014.
06:15
Putin, cele mai mari provocări de la începutul războiului. Aliații se împuținează, iar sfârșitul conflictului pare departe # Adevarul.ro
Pentru Vladimir Putin, anul a început sub auspicii nefavorabile. Războiul din Ucraina a ajuns la 1.418 zile – exact durata campaniei sovietice din cel de-al Doilea Război Mondial.
Acum 8 ore
05:15
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării ucrainene # Adevarul.ro
Sergentul Dimko Jluktenko, liderul unei echipe de drone din cadrul Forțelor Sistemelor fără Pilot, a oferit pentru Business Insider o mărturie despre eficiența dronelor pe un câmp de luptă marcat de cele mai dure bătălii ale războiului.
04:45
Regimul ayatolahilor din Iran, la capăt de drum? „Republica Islamică se află într-o menghină strânsă” # Adevarul.ro
Demonstrațiile antiguvernamentale din Iran se extind, în pofida reacției dure a regimului. Expertul în Orientul Mijlociu Ioana Constantin-Bercean a analizează evenimentele de la Teheran și explică în ce măsură este posibil ca actuala putere să fie îndepărtată, iar Iran să redevină monarhie.
04:15
Când vorbim despre sănătatea oaselor, calciul primește toată atenția. Puțini știu că magneziul are un rol la fel de important: menține mușchii activi, reglează sistemului nervos, susține un nivel normal al zahărului din sânge și poate îmbunătăți somnul, performanța fizică și starea de spirit.
03:45
În ultimii 10 ani, valoarea terenurilor agricole din România a crescut de 4,2 ori, ajungând în 2024 la 8.700 de euro pe hectar, cu 36% mai mult decât în Franța, arată ultimele date publicate de Eurostat.
Acum 12 ore
03:15
Legea 141/2025 privind acordarea voucherelor de vacanță a venit cu o serie de modificări pentru 2026, limitându-se numărul categoriilor de beneficiari și simplificându-se condițiile de utilizare.
02:45
Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată # Adevarul.ro
Veștile că vei deveni tată pot fi copleșitoare, mai ales dacă ți se întâmplă asta pentru prima dată. Este normal să simți un amestec de entuziasm, teamă și nerăbdare, iar nesiguranța face parte din proces.
02:15
Autoritățile din România au adoptat oficial Legea nr. 275/2024, care aduce modificări semnificative în ceea ce privește plata rovinietei. Aceste schimbări au intrat în vigoare în 2026 și vizează facilitarea procesului de plată pentru șoferii care circulă pe drumurile publice din țară.
01:45
Asasinatul misterios care a transformat Bucureștiul în câmp de luptă. Evenimentul care a declanșat războiul dintre Antonescu și legionari # Adevarul.ro
Un asasinat bizar, al cărui autor nu se cunoaște nici astăzi cu adevărat, a aprins butoiul cu pulbere în România anului 1941 și a declanșat ceea ce a rămas în istorie drept rebeliunea legionară. În trei zile, cea mai puternică mișcare de extremă dreapta românească a fost anihilată.
01:15
IT-ul românesc intră în 2026 cu motoarele turate: investiții în AI, securitate și infrastructură, creștere estimată de până la 20% # Adevarul.ro
2025 a fost anul în care tehnologia a devenit un motor vizibil al productivității în viața noastră de zi cu zi. Unele schimbări sunt deja palpabile: timpul pierdut pe drumuri, cozile interminabile și erorile operaționale au început să scadă.
00:45
Într-o lume în care stresul, incertitudinea și fragmentarea socială cresc, oamenii au nevoie să-și regăsească echilibrul interior. Sănătatea spirituală este „zona albastră” care ne ajută să ne regăsim sensul vieții.
00:30
Cum să alegi hota perfectă pentru bucătărie: Top 7 hote pe eMAG care merită cumpărate azi – recenzii reale și reduceri irezistibile # Adevarul.ro
Descoperă Top 7 hote pe eMAG cu recenzii reale, performanță garantată și reduceri irezistibile. Află cum să alegi hota perfectă pentru bucătăria ta! Ghid rapid pentru cumpărături inteligente.
00:15
PSD vrea șefia Serviciului Român de Informații. Mihai Tudose și Claudiu Manda, printre numele vehiculate SURSE # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat solicită funcția de director al Serviciului Român de Informații la negocierile cu partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.
00:15
Proiect de lege: reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, anunțat de Ministerul Dezvoltării # Adevarul.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seară, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.
00:15
14 ianuarie, ziua în care a început a cincea mineriadă. Mii de mineri din Valea Jiului au decis să vină la București # Adevarul.ro
La 14 ianuarie 1999, greva minerilor din Valea Jiului a degenerat în a cincea mineriadă, după ce peste 10.000 de mineri au decis să pornească spre București, în semn de protest față de restructurarea industriei miniere și deciziile Guvernului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.