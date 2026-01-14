Tavan prăbușit peste elevi, în timpul orei, la un liceu abia renovat din Botoșani
Adevarul.ro, 14 ianuarie 2026 12:30
Un incident grav a avut loc miercuri dimineață, într-o unitate de învățământ din municipiul Botoșani, unde o porțiune din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit chiar în timpul cursurilor.
